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Титул через два года после основания, $2 млн для брата Глеба, скандал с Тевесом. Что мы знаем о «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого

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Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа». Что нужно знать о клубе?

«Шеньхуа» стал чемпионом Китая через два года после основания: помогли тренер-революционер и защитник-бомбардир

Клуб основали в Шанхае 10 декабря 1993 года. Изначально он спонсировался местной компанией под названием «Шеньхуа» (в переводе с китайского — «цветок Шанхая»).

Сезон-1995 уже стал чемпионским. Еще и за два тура до конца: «Шанхай Шеньхуа» обыграл «Шаньдун Тайшань», а конкурент «Бэйцзин Гоань» потерял очки в параллельном матче.

К победе привел китайский тренер Сюй Гэньбао, собравший золото, серебро и бронзу за три года в клубе. Чемпионство, конечно, важнее всего, еще и звание тренера года. Сюй Гэньбао во время работы в «Шанхай Шеньхуа» сильно повлиял на китайский футбол: сделал упор на физику, путь команды в те времена местные медиа называют «Путешествием страсти».

Лучшим игрок и бомбардир сезона тоже из «Шанхай Шеньхуа»: молодой защитник и капитан Фань Чжи И наколотил аж 15 мячей! Через несколько лет он уехал в Европу, поиграл в Англии и Шотландии и после перехода в «Кристал Пэлас» в 1998-м стал первым китайцем в английском футболе.

Правда, в команду сезона из «Шанхай Шеньхуа» кроме Фань Чжи И не попал никто: больше всех – из «Бэйцзин Гоань» (трое).

А вот со сборной повезло больше: в команде сформировалось мощное трио из «Шанхай Шеньхуа» в лице Фань Чжи И, Се Хуэя и Ци Хуна. Их называли «Тремя мушкетерами «Шеньхуа».

Через три года «Шеньхуа» завоевал Кубок Китая и в конце 90-х – начале 2000-х показывал достойные результаты. Чемпионство больше не брал, но регулярно занимал вторые места.

В 2007 году владелец другого шанхайского клуба «Шанхай Юнайтед» Чжу Цзюнь приобрел контрольный пакет акций «Шанхай Шэньхуа» и объединил два клуба под названием «Шанхай Шеньхуа».

Тогда-то в клубе и завелись большие деньги.

«Когда контракт показали, задал один вопрос: «Где подписывать?» Брату Александра Глеба в «Шеньхуа» платили почти $2 млн в год

В 2009 году брат Александра Глеба Вячеслав перешел из белорусского чемпионата в «Шеньхуа» – в Китае ему предложили зарплату 1,9 млн долларов в год. 

«Когда агент предложил поехать в Китай, у виска покрутил. Но потом мне контракт показали, я задал один вопрос: «Где подписывать?» Деньги большие, как в России. Полетел, встретили – все офигенно, база на уровне. Шанхай такой город нереальный, что Нью-Йорк отдыхает. В Китае они жрут все. Как в песне Гуфа: «Они жрут все, что двигается тут, а все, что не двигается, они двигают и жрут». На Мальдивах когда отдыхали, китайцы ловили маленьких крабиков, бросали в чайничек, варили и кушали. Каннибалы, блин!

Но потом Блажевич пришел, чудо-специалист такой. Я же там год провел, лучшего игрока команды дали, лучшим бомбардиром клуба был. Фанаты с флагами белорусскими ходили. Так вот, Блажевич. Там же можно только четыре иностранца. А каждый тренер хочет привести своих, чтобы с контракта огромного ему отстегнули. Я отдыхал с женой на Мальдивах, вдруг звонок: «Приезжай, тренер хочет тебя просмотреть».

Я говорю: «Что просматривать? Пусть видео посмотрит». Тем более у меня официальный отпуск до такого-то числа. Прилетел разобранный, играли товарняк. Я гол забил, 2:1 выиграли. Бац, говорят: «Нет». Ну, нет так нет, ради бога. До свидос. Перешел в другой китайский клуб, а зарплату оставил, как в Шанхае», – рассказывал Вячеслав спустя шесть лет после ухода из «Шеньхуа».

В «Шеньхуа» заезжали Дрогба, Тевес и Анелька. А еще могли быть Лавесси, Манджукич и Дзюба

В конце 2011-го в «Шеньхуа» заехала первая звезда мирового масштаба – Николя Анелька, который стал в Китае играющим тренером. Через полгода подъехал Дидье Дрогба, но в «Шанхае» надолго не задержался – забил 8 голов в 11 матчах и зимой 2013-го укатил в «Галатасарай», потому что «Шеньхуа» из-за финансовых проблем некоторое время не платил зарплату. Забавно, что при переходе Дидье говорил, что хочет поспособствовать развитию китайского футбола и переманить в Китай Фрэнка Лэмпарда и Джона Терри. Не вышло. Анелька тоже не задержался в клубе надолго – той же зимой уехал в аренду в «Юве», а затем перешел в «Вест Бромвич».

«Шеньхуа» недолго играл без дорогостоящих легионеров в составе, в 2015-м в клуб перешли Тим Кэйхилл, Демба Ба и Мохаммед Сиссоко, в 2016-м – Фредди Гуарин и Обафеми Мартинс, в 2017-м – Карлос Тевес.

Подробнее про Тевеса – он подписал контракт на два года с зарплатой около 38 миллионов евро (730 тысяч в неделю). Китайский клуб не назвал сумму трансфера. Оценки варьируются очень сильно – от 11 до 84 миллионов евро (вторая цифра – The Guardian). 

Карлос убежал из Китая год спустя. Аргентинец тотально не прижился – ему все не нравилось. Мешали и травмы, которые Тевес залечивал в Аргентине. Болельщики быстро раскусили капризную звезду. Всего он сыграл за «Шеньхуа» 20 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевых.

Еще Карлитос оскандалился громким заявлением: «Не думаю, что китайские клубы будут способны конкурировать с ведущими командами из Европы. Даже если им удастся подписать лучших игроков, здесь совсем другой уровень. Китайские футболисты не так одарены, как латиноамериканские и европейские, которые знают футбол с детства. Местный футбол не доберется до этого уровня в ближайшие лет 50».

При этом планы у «Шеньхуа» были грандиозными – хотели подписать Эсекиэля Лавесси, Лукаса Подольски, Нани, Рамиреса, Адиля Реми, Халка, Хосе Антонио Рейеса, Марио Манджукича и даже Артема Дзюбу – но по разным причинам осуществить трансферы не удалось.

В 2019 году в «Шеньхуа» ненадолго приехали Стефан Эль-Шаарави и Одион Игало – с тех пор шанхайский клуб не видел звезд.

После Саудовской Аравии всем интересно, почему лопнул Китай. Что же там случилось?

Как дела теперь?

Несмотря на то, что в конце 2010-х в «Шеньхуа» играли многие крепкие даже по меркам европейского уровня игроки, десятилетний период с середины 90-х до середины 2000-х остается лучшим в истории клуба. Сейчас клуб из Шанхая – крепкий середняк. В тройку последний раз попадал в 2010-м, а в 2016-м занял четвертое место в Суперлиге – выше с тех пор «Шеньхуа» не запрыгивал. Зато были успехи в Кубке Китая: победы в 2017-м, 2019-м и 2022-м.

Суперлигу-2023 «Шеньхуа» закончил на пятом месте. Костяк клуба составляют китайцы, но есть и легионеры – американец Макарио Хинг-Гловер, француз Ибраим Амаду (играл за «Лилль», «Севилью» и «Норвич»), португалец Жоау Тейшейра (числился в «Ливерпуле», «Порту» и «Фейеноорде»), швейцарец Сефас Малеле и камерунец Кристиан Бассогог.

У российских болельщиков есть возможность познакомиться с «Шеньхуа» в начале февраля, когда китайский клуб сыграет в Кубке Равноправия в Катаре, в котором также участвуют «Зенит», «Сантос» и «Аль-Духаиль».

Тевес, Дрогба, Анелька и еще 8 звезд, игравших за новый клуб Слуцкого

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня; East News/Cao zichen sh / Imaginechina / Imaginechina via AFP, CHANDAN KHANNA / AFP, STR / AFP

4 комментария
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Надеялся, что Слуцкий всё же возглавит Слуцк Слуцкого. С поднебесным клубом не так звучит, как хотелось бы.
+11
-1
+10
дааа ребятки, сначала новости из одного пустынного чемпионата окупировали ленты спортс, теперь на подходе еще и китай...... Так и вижу новость . "Шанхай Слуцкого одержал первую победу"
+6
0
+6
Ответ GromwuD
дааа ребятки, сначала новости из одного пустынного чемпионата окупировали ленты спортс, теперь на подходе еще и китай...... Так и вижу новость . "Шанхай Слуцкого одержал первую победу"
Лёня там не надолго, потерпим.
+2
-1
+1
Мы знаем, что Халк выступал за другой Шанхай
+1
-1
0
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