Этьен Это’О, Максим Гуллит и Исаак Дрогба: дети недавних легенд уже играют!

Про всех знали?

Клюйверт забивает в АПЛ, Симеоне зажигает в Серии А, Тюрам играет за сборную Франции. Нет, это не альтернативная вселенная и не камбэк в 2000-е. Просто подросли сыновья наших любимых звезд.

Джастин Клюйверт, 24 года, «Борнмут»

Клюйверт-младший после выпуска из академии «Аякса» пока нигде не закрепился: пара сезонов в основе родного клуба, два года в «Роме», по сезону в «Лейпциге», «Ницце», «Валенсии» и теперь «Борнмуте».

Недавно сын Патрика Клюйверта вошел в историю: стал первым игроком, забившим во всех топ-5 лигах. Причем сделал это всего за шесть сезонов! Побочный эффект неоправданных надежд.

Зиданы: Элиас (18 лет), Тео (21 год), Люка (25 лет) и Энцо (28 лет)

Все четверо заканчивали академию «Реала», но двое уже колесят по другим клубам.

Старший Энцо после ухода из «Реала» в основном скитался по скромным клубам и последние годы проводит в «Фуэнлабраде» из третьей лиги. Кстати, полузащитника назвали в честь известного уругвайца Энцо Франческоли, а изначально он играл под фамилией матери (Фернандес), чтобы избежать сравнений с отцом.

У 25-летнего Люки Зидана дела получше: вратарь поиграл в Ла Лиге за «Райо Вальекано», сейчас в основе «Эйбара» из Сегунды. Выше пока не забирался.

Элиас и Тео Зиданы пока в структуре мадридского клуба, но в разных возрастах: первый в команде до 19 лет, второй – в «Кастилье» в третьем дивизионе.

Симеоне: Джанлука (25 лет), Джулиано (21 год) и Джованни (28 лет)

Самый известный из сыновей – Джованни Симеоне из «Наполи». Начинал в Аргентине, но имя сделал в Италии: забивал в «Дженоа», «Фиорентине», «Кальяри», «Вероне» и «Наполи».

Намного меньше повезло Джанлуке: 25-летний нападающий воспитывался в «Ривер Плейте», но выступал только за скромные клубы. Сейчас, например, играет в четвертой испанской лиге за «Туделано».

21-летний Джулиано Симеоне вполне перспективный: после академии «Атлетико» блеснул в испанской Сегунде за «Сарагосу» и перешел в «Алавес» из вышки. Но уже на предсезонке сломал ногу после жесткого подката соперника и вылетел на неопределенный срок: предварительно называли от шести до восьми месяцев вне футбола.

Тюрамы: Кефрен (22 года) и Маркус (26 лет)

Если про старшего Маркуса мы знаем достаточно давно («Боруссия» Менхенгладбах, сейчас «Интер»), то 22-летний Кефрен только раскрывается: хотя у него уже больше сотни матчей за «Ниццу» и вызов в сборную Франции в 2023-м.

Полузащитник проводит уже пятый взрослый сезон и заинтересовал топ-клубы: за ним приходил «Ливерпуль», Томас Тухель лично хотел видеть в «Баварии», а «Ювентус» рассматривал на замену Полю Погба. Ни с кем не сложилось, но пока все и так складывается неплохо.

Янис Хаджи, 25 лет, «Алавес»

Хаджи-младший начинал у отца в румынском «Вииторуле». Полтора года в «Фиорентине» не запомнились, а вот благодаря сезону в «Генке» игрока заметили «Рейнджерс». 16+21 за 3,5 года в Шотландии привели к аренде в «Алавес». В Испании пока только 2+1 в 16 матчах.

Летом 2019-го Янис мог перейти в «Спартак»: его рассматривали в паре с еще одним сыном легенды Йорданом Ларссоном. Но привезли только второго, Хаджи предпочел «Генк».

Даниэль Мальдини, 22 года, «Эмполи»

Младший представитель династии дебютировал в «Милане» в 2020-м и зарегистрировал третье поколение в основе клуба после Чезаре и Паоло Мальдини. Брат Кристиан тоже воспитывался в академии, но за первую команду так и не сыграл – ограничился молодежкой.

С 2022-го Даниэль ездит по арендам и с тех пор нигде не закрепился. Сезон-2022/23 нападающий провел в «Специи», сейчас осваивается в «Эмполи».

Джонатан Клинсманн, 26 лет, «Лос-Анджелес Гэлакси»

Вратарь родился в США, в основном занимался в академиях американских клубов, два года провел в «Грюнвальде» и «Баварии». Позже выступал за молодежку «Герты», а в сезоне-2019/20 сыграл один матч за швейцарский «Санкт-Галлен».

В отличие от отца, сын встал в ворота. Хотя начинал в нападении: сменил позицию по совету друга и тренировался в саду дома. Клинсманн-старший поддержал новый выбор – не хотел слишком большого давления на ребенка и лишних сравнений.

С 2020-го Джонатан в «Лос-Анджелес Гэлакси», но и там не пробился в основу: 17 матчей за три года, из них 10 в сезоне-2023. До сборной США пока не дотянулся: 21 матч за различные молодежки.

Ромео Бекхэм, 21 год, «Брентфорд Б»

Ромео с детства интересуется футболом и болеет за «Арсенал». С 2014-го по 2015-й даже занимался в академии лондонского клуба вместе с братьями Бруклином и Крусом.

Неожиданный факт: Ромео на пять лет бросал футбол! В 2015-м перешел в теннис и даже потренировался с Энди Марреем. Бекхэм-старший вспоминал тот момент: «Однажды Ромео пришел ко мне и сказал, что больше никогда не хочет играть в футбол. Часть меня была опустошена, но другая почувствовала облегчение: у него были другие хобби, и это меня успокаивало».

Все же любовь к футболу пересилила: в 2020-м он вернулся и попал в «Интер Майами», которым как раз владеет Дэвид Бекхэм. Ромео отметился только в дубле и пересекся там с Харви Невиллом – сыном Фила! В 2022-м Ромео уехал в аренду в «Брентфорд» (снова дубль) и летом 2023-го подписал с новым клубом годичный контракт.

Харви Невилл, 21 год, «Лаудон»

На уровне молодежек Харви поиграл в обоих клубах Манчестера и заезжал в «Валенсию», когда отец работал в Испании. Взрослая карьера – полностью в США: поиграл за основу и дубль «Интер Майами» (тоже приезжал к отцу), сейчас в аренде в клубе второй лиги.

В отличие от отца, Невилл-младший выступает за молодежную сборную Ирландии: пока лишь один матч против Дании. Дело в корнях: Фил рассказывал, что по линии жены все ирландцы, по его – англичане. Выбором сына не огорчен: «После игры в пятницу против Дании я буду супергордым отцом».

Чарли Сэвидж, 20 лет, «Рединг»

Сэвидж-младший – воспитанник «МЮ». Чарли часто играл в молодежках, но до основы не добрался: сначала ушел в «Форест Грин» из четвертой лиги Англии, потом подписал 4-летний контракт с «Редингом» из третьей.

Там времени побольше: в основном выходит на замену, но была и пара стартов. В сезоне-2023/24 у игрока 4+1 в 25 матчах.

Сэвидж выбрал сборную Уэльса и даже добрался до взрослой команды: в 2023-м дебютировал против Гибралтара (4:0). А еще Чарли вдохновляется Скоттом Мактоминеем, с которым пересекался в «МЮ»: «Скотт – самый большой источник мотивации для меня. Он подходил к игрокам молодежки и разговаривал с нами».

Этьен Это’О, 21 год, «Кольядо Вильяльба»

Камерунец сменил несколько испанских академий, в 2021-м проходил просмотр в «Бенфике», но первый контракт подписал с «Виторией Гимараэш». После сезона в дубле вернулся в Испанию, выше пятой лиги пока не поднимался.

Со сборной Этьен сверкнул лишь однажды: на Кубке африканских наций-2021 до 20 лет оформил дубль в ворота Мозамбика, но Камерун вылетел уже в 1/8, а Это’О не спас в концовке. До взрослой команды пока не дорос.

Исаак Дрогба, 23 года, «Ла Лувьер»

О Дрогба-младшем известно не так много: 23-летний центральный нападающий поиграл в низших лигах Франции, Италии и Португалии, с августа 2023-го выступает за «Ла Лувьер» из четвертой бельгийской лиги.

Андри Гудьонсен, 21 год, «Люнгбю»

Сын Эйдура Гудьонсена играл за молодежки «Реала» и «Барсы», но до основы так и не дорос. Нападающий раскрылся в шведском «Норчепинге», откуда перешел в датский «Люнгбю» – у Гудьонсена-младшего уже 6 голов в 13 матчах сезона-2023/24.

Несмотря на возраст, Андри уже во взрослой сборной Исландии: 5+1 в 18 матчах. За молодежные колотил больше: например, за Исландию U-17 у него 10 голов в 19 матчах!

«Всесторонне развитый игрок, – восхищался тренер молодежки «Реала» Мануэль Фернандес. – Он играет в умный футбол, любит опускаться глубже за мячом и помогать одноклубникам. Он очень вырос в умении интерпретировать игру».

Джеймс Каррагер, 21 год, «Уиган»

Как и отец, Джеймс начинал в «Ливерпуле», но еще в детстве перебрался в академию «Уигана». Каррагер-младший подписал с «Латикс» первый взрослый контракт, но за старшую команду пока так и не сыграл.

После аренды в «Олдхэм Атлетик» футболист вернулся в «Уиган» и трудится в молодежке.

Маурисио Почеттино, 22 года, «Химнастик»

Пришел в академию «Саутгемптона», когда клуб возглавил отец, и за ним же в 2015-м перешел в «Тоттенхэм». Правда, в следующих клубах они уже не пересекались, и Маурицио покинул Лондон лишь в 2021-м.

После полутора лет в молодежке «Уотфорда» Почеттино-младший уехал в Испанию, где сейчас мелькает в «Химнастике» из Таррагоны (третья лига).

Максим Гуллит, 22 года, без клуба

Сын Руда Гуллита начинал в АЗ, но дальше молодежки не поднялся. Игроку предложил контракт «Камбюр» из Эредивизи, но после неплохой первой половины сезона Гуллит-младший получил тяжелую травму колена, из-за которой большене играл. 1 июля 2023-го он покинул «Камбюр» свободным агентом.

Фото: Craig Thomas, Alejandro Salazar, Andreas L Eriksson, JAVIER ROJAS, Alex Nicodim, Toon Dompeling/Global Look Press; Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Francesco Pecoraro, Michael Steele, George Wood, Julian Finney, Angel Martinez, Charlotte Tattersall