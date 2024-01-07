О духе времени
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Этьен Это’О, Максим Гуллит и Исаак Дрогба: дети недавних легенд уже играют!

Джастин Клюйверт Джастин Клюйверт
Маркус Тюрам Маркус Тюрам
Джулиано Симеоне Джулиано Симеоне
Джанлука Симеоне
Джованни Симеоне Джованни Симеоне
Кефрен Тюрам Кефрен Тюрам
Элиас Зидан
Люка Зидан Люка Зидан
Тео Зидан
Энцо Зидан Энцо Зидан
Янис Хаджи Янис Хаджи
Даниэль Мальдини Даниэль Мальдини
Ромео Бекхэм
Харви Невилл
Джонатан Клинсманн Джонатан Клинсманн
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Патрик Клюйверт Патрик Клюйверт
Паоло Мальдини Паоло Мальдини
Фил Невилл Фил Невилл
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Эйдур Гудьонсен Эйдур Гудьонсен
Максим Гуллит
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Георге Хаджи Георге Хаджи
Андри Гудьонсен
Диего Симеоне Диего Симеоне
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Лилиан Тюрам Лилиан Тюрам
Юрген Клинсманн Юрген Клинсманн
Чарли Сэвидж
Этьен Это′О
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Робби Сэвидж Робби Сэвидж
Руд Гуллит Руд Гуллит
Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Футбол Футбол

Про всех знали?

Клюйверт забивает в АПЛ, Симеоне зажигает в Серии А, Тюрам играет за сборную Франции. Нет, это не альтернативная вселенная и не камбэк в 2000-е. Просто подросли сыновья наших любимых звезд. 

Джастин Клюйверт, 24 года, «Борнмут»

Клюйверт-младший после выпуска из академии «Аякса» пока нигде не закрепился: пара сезонов в основе родного клуба, два года в «Роме», по сезону в «Лейпциге», «Ницце», «Валенсии» и теперь «Борнмуте».

Недавно сын Патрика Клюйверта вошел в историю: стал первым игроком, забившим во всех топ-5 лигах. Причем сделал это всего за шесть сезонов! Побочный эффект неоправданных надежд.

Зиданы: Элиас (18 лет), Тео (21 год), Люка (25 лет) и Энцо (28 лет)

Все четверо заканчивали академию «Реала», но двое уже колесят по другим клубам.

Старший Энцо после ухода из «Реала» в основном скитался по скромным клубам и последние годы проводит в «Фуэнлабраде» из третьей лиги. Кстати, полузащитника назвали в честь известного уругвайца Энцо Франческоли, а изначально он играл под фамилией матери (Фернандес), чтобы избежать сравнений с отцом.

У 25-летнего Люки Зидана дела получше: вратарь поиграл в Ла Лиге за «Райо Вальекано», сейчас в основе «Эйбара» из Сегунды. Выше пока не забирался.

Элиас и Тео Зиданы пока в структуре мадридского клуба, но в разных возрастах: первый в команде до 19 лет, второй – в «Кастилье» в третьем дивизионе.

Симеоне: Джанлука (25 лет), Джулиано (21 год) и Джованни (28 лет)

Самый известный из сыновей – Джованни Симеоне из «Наполи». Начинал в Аргентине, но имя сделал в Италии: забивал в «Дженоа», «Фиорентине», «Кальяри», «Вероне» и «Наполи».

Намного меньше повезло Джанлуке: 25-летний нападающий воспитывался в «Ривер Плейте», но выступал только за скромные клубы. Сейчас, например, играет в четвертой испанской лиге за «Туделано».

21-летний Джулиано Симеоне вполне перспективный: после академии «Атлетико» блеснул в испанской Сегунде за «Сарагосу» и перешел в «Алавес» из вышки. Но уже на предсезонке сломал ногу после жесткого подката соперника и вылетел на неопределенный срок: предварительно называли от шести до восьми месяцев вне футбола.

Тюрамы: Кефрен (22 года) и Маркус (26 лет)

Если про старшего Маркуса мы знаем достаточно давно («Боруссия» Менхенгладбах, сейчас «Интер»), то 22-летний Кефрен только раскрывается: хотя у него уже больше сотни матчей за «Ниццу» и вызов в сборную Франции в 2023-м.

Полузащитник проводит уже пятый взрослый сезон и заинтересовал топ-клубы: за ним приходил «Ливерпуль», Томас Тухель лично хотел видеть в «Баварии», а «Ювентус» рассматривал на замену Полю Погба. Ни с кем не сложилось, но пока все и так складывается неплохо.

Янис Хаджи, 25 лет, «Алавес»

Хаджи-младший начинал у отца в румынском «Вииторуле». Полтора года в «Фиорентине» не запомнились, а вот благодаря сезону в «Генке» игрока заметили «Рейнджерс». 16+21 за 3,5 года в Шотландии привели к аренде в «Алавес». В Испании пока только 2+1 в 16 матчах.

Летом 2019-го Янис мог перейти в «Спартак»: его рассматривали в паре с еще одним сыном легенды Йорданом Ларссоном. Но привезли только второго, Хаджи предпочел «Генк».

Даниэль Мальдини, 22 года, «Эмполи»

Младший представитель династии дебютировал в «Милане» в 2020-м и зарегистрировал третье поколение в основе клуба после Чезаре и Паоло Мальдини. Брат Кристиан тоже воспитывался в академии, но за первую команду так и не сыграл – ограничился молодежкой.

С 2022-го Даниэль ездит по арендам и с тех пор нигде не закрепился. Сезон-2022/23 нападающий провел в «Специи», сейчас осваивается в «Эмполи».

Джонатан Клинсманн, 26 лет, «Лос-Анджелес Гэлакси»

Вратарь родился в США, в основном занимался в академиях американских клубов, два года провел в «Грюнвальде» и «Баварии». Позже выступал за молодежку «Герты», а в сезоне-2019/20 сыграл один матч за швейцарский «Санкт-Галлен».

В отличие от отца, сын встал в ворота. Хотя начинал в нападении: сменил позицию по совету друга и тренировался в саду дома. Клинсманн-старший поддержал новый выбор – не хотел слишком большого давления на ребенка и лишних сравнений.

С 2020-го Джонатан в «Лос-Анджелес Гэлакси», но и там не пробился в основу: 17 матчей за три года, из них 10 в сезоне-2023. До сборной США пока не дотянулся: 21 матч за различные молодежки.

Ромео Бекхэм, 21 год, «Брентфорд Б»

Ромео с детства интересуется футболом и болеет за «Арсенал». С 2014-го по 2015-й даже занимался в академии лондонского клуба вместе с братьями Бруклином и Крусом.

Неожиданный факт: Ромео на пять лет бросал футбол! В 2015-м перешел в теннис и даже потренировался с Энди Марреем. Бекхэм-старший вспоминал тот момент: «Однажды Ромео пришел ко мне и сказал, что больше никогда не хочет играть в футбол. Часть меня была опустошена, но другая почувствовала облегчение: у него были другие хобби, и это меня успокаивало».

Все же любовь к футболу пересилила: в 2020-м он вернулся и попал в «Интер Майами», которым как раз владеет Дэвид Бекхэм. Ромео отметился только в дубле и пересекся там с Харви Невиллом – сыном Фила! В 2022-м Ромео уехал в аренду в «Брентфорд» (снова дубль) и летом 2023-го подписал с новым клубом годичный контракт.

Харви Невилл, 21 год, «Лаудон»

На уровне молодежек Харви поиграл в обоих клубах Манчестера и заезжал в «Валенсию», когда отец работал в Испании. Взрослая карьера – полностью в США: поиграл за основу и дубль «Интер Майами» (тоже приезжал к отцу), сейчас в аренде в клубе второй лиги.

В отличие от отца, Невилл-младший выступает за молодежную сборную Ирландии: пока лишь один матч против Дании. Дело в корнях: Фил рассказывал, что по линии жены все ирландцы, по его – англичане. Выбором сына не огорчен: «После игры в пятницу против Дании я буду супергордым отцом».

Чарли Сэвидж, 20 лет, «Рединг»

Сэвидж-младший – воспитанник «МЮ». Чарли часто играл в молодежках, но до основы не добрался: сначала ушел в «Форест Грин» из четвертой лиги Англии, потом подписал 4-летний контракт с «Редингом» из третьей.

Там времени побольше: в основном выходит на замену, но была и пара стартов. В сезоне-2023/24 у игрока 4+1 в 25 матчах.

Сэвидж выбрал сборную Уэльса и даже добрался до взрослой команды: в 2023-м дебютировал против Гибралтара (4:0). А еще Чарли вдохновляется Скоттом Мактоминеем, с которым пересекался в «МЮ»: «Скотт – самый большой источник мотивации для меня. Он подходил к игрокам молодежки и разговаривал с нами».

Этьен Это’О, 21 год, «Кольядо Вильяльба»

Камерунец сменил несколько испанских академий, в 2021-м проходил просмотр в «Бенфике», но первый контракт подписал с «Виторией Гимараэш». После сезона в дубле вернулся в Испанию, выше пятой лиги пока не поднимался.

Со сборной Этьен сверкнул лишь однажды: на Кубке африканских наций-2021 до 20 лет оформил дубль в ворота Мозамбика, но Камерун вылетел уже в 1/8, а Это’О не спас в концовке. До взрослой команды пока не дорос.

Исаак Дрогба, 23 года, «Ла Лувьер»

О Дрогба-младшем известно не так много: 23-летний центральный нападающий поиграл в низших лигах Франции, Италии и Португалии, с августа 2023-го выступает за «Ла Лувьер» из четвертой бельгийской лиги.

Андри Гудьонсен, 21 год, «Люнгбю»

Сын Эйдура Гудьонсена играл за молодежки «Реала» и «Барсы», но до основы так и не дорос. Нападающий раскрылся в шведском «Норчепинге», откуда перешел в датский «Люнгбю» – у Гудьонсена-младшего уже 6 голов в 13 матчах сезона-2023/24.

Несмотря на возраст, Андри уже во взрослой сборной Исландии: 5+1 в 18 матчах. За молодежные колотил больше: например, за Исландию U-17 у него 10 голов в 19 матчах!

«Всесторонне развитый игрок, – восхищался тренер молодежки «Реала» Мануэль Фернандес. – Он играет в умный футбол, любит опускаться глубже за мячом и помогать одноклубникам. Он очень вырос в умении интерпретировать игру».

Джеймс Каррагер, 21 год, «Уиган»

Как и отец, Джеймс начинал в «Ливерпуле», но еще в детстве перебрался в академию «Уигана». Каррагер-младший подписал с «Латикс» первый взрослый контракт, но за старшую команду пока так и не сыграл.

После аренды в «Олдхэм Атлетик» футболист вернулся в «Уиган» и трудится в молодежке.

Маурисио Почеттино, 22 года, «Химнастик»

Пришел в академию «Саутгемптона», когда клуб возглавил отец, и за ним же в 2015-м перешел в «Тоттенхэм». Правда, в следующих клубах они уже не пересекались, и Маурицио покинул Лондон лишь в 2021-м.

После полутора лет в молодежке «Уотфорда» Почеттино-младший уехал в Испанию, где сейчас мелькает в «Химнастике» из Таррагоны (третья лига).

Максим Гуллит, 22 года, без клуба

Сын Руда Гуллита начинал в АЗ, но дальше молодежки не поднялся. Игроку предложил контракт «Камбюр» из Эредивизи, но после неплохой первой половины сезона Гуллит-младший получил тяжелую травму колена, из-за которой большене играл. 1 июля 2023-го он покинул «Камбюр» свободным агентом.

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Фото: Craig Thomas, Alejandro Salazar, Andreas L Eriksson, JAVIER ROJAS, Alex Nicodim, Toon Dompeling/Global Look PressGettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Francesco Pecoraro, Michael Steele, George Wood, Julian Finney, Angel Martinez, Charlotte Tattersall

27 комментариев
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Дрогба младший прямо копия отца
+15
-1
+14
Из детей:

- Клюйверт - моментами в "Роме" блистал.... чувствовалась порода.... но был жутко нестабилен....
- Симеоне - пахарь!!!!!!!!
- Тюрам - самодостаточен.....и моментами просто хорош!!!!! растет!!!!!

остальные применительно к большому футболу - не более, чем запись в метрике
+13
-1
+12
А где Ларсен? Все-таки в Спартаке поиграл, хухры-мухры)
+7
0
+7
Из них только близки к тому дети Тюрама и Джованни Симеоне.
+5
0
+5
Ответ impaled
Можно ещё добавить сына Марка Ван Боммеля Рубена, который выступает (и забивает) за основу АЗ
Ещё Консейсао из Порту
+5
0
+5
Можно ещё добавить сына Марка Ван Боммеля Рубена, который выступает (и забивает) за основу АЗ
+4
0
+4
Ответ Bolela_02
А где Ларсен? Все-таки в Спартаке поиграл, хухры-мухры)
согласен..... у младшего Ларсена тоже задатки неплохие просматривались: скорость + удар.....
+2
0
+2
Ответ Андрей Макаров
Дрогба младший прямо копия отца
Сын Почетинно тоже похож, просто старший Поч раскабанел, и это не так видно.
+2
0
+2
Пипец я старый - сыну Зидана уже 28, а я начало карьеры его отца помню🤦‍♂
+2
0
+2
Тюрамы хороши! Более-менее старший Симеоне и Клюйверт. Остальные... кроме фамилии ничего и нет. Кому 20-21 может ещё раскроются, например, сын Гудьонсена.
+3
-1
+2
А дети Баллака?
+1
0
+1
Можно ещё и про братьев запостить:
Азара, Доннаруммы, Кокорина и, конечно, Джорджа Веа 😆
+1
0
+1
Самый крутой из детей легенд Каспер Шмейхель, взял АПЛ основным вратарем, а как ушел из Лестера и команда упала в чемпионшип…
+1
0
+1
Тюрам красава, сразу два сына на топ уровне
+1
0
+1
Ответ Андрей Макаров
Дрогба младший прямо копия отца
Может тоже раскроется лет через 5, время подняться еще есть.
+2
-1
+1
Чаще всего природа отдыхает на детях гениев...) Но бывают и редкие исключения...
+4
-3
+1
Ответ Кенигсбергер
Любопытно, что сын Эйдура Гудьонссена не носит отцовское имя в качестве фамилии, как принято в Исландии (т.е. не является Андри Эйдурссоном).
так и Эйдур не носит фамилию по имени отца.
+2
-1
+1
Ответ Несусветный Папаша
так и Эйдур не носит фамилию по имени отца.
Не знал.
+1
0
+1
Такое ощущение, что у родителей Чарли Сэвиджа соседом был Фернандо Торрес )
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Всегда было иронично с того, что единственный вратарь из сыновей Зидана вырос самым низким по итогу. То есть полевым сыновьям по карьере сильно мешает их высокий рост для позиции АПЗ, а вот вратарю наоборот слишком низкий рост.
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Андри Гудьонсену срочно в "Дженоа" к еще одному потомственному исландцу, который сейчас феерит в чудном портовом городе - Альберту Гудмундссону!
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Тимоти Веа, парень в Ювентусе играет
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Джованни Симеоне похож на вокалиста Ред Хот Чили Пепперс.
мини Гуллит на Хенрика Ларсона(без дредов)
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У Дидье жестокий взгляд, а у сына добрый.
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При этом многие из других стран
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