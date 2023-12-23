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«Ман Сити» – чемпион мира. За год выиграл почти все 🤯

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Монструозная команда.

«Манчестер Сити» – победитель клубного чемпионата мира-2023. 4:0 в финале против «Флуминенсе». 

Это первый КЧМ в истории клуба. Конечно, ведь и первую Лигу чемпионов выиграли только в этом году. 

Очень легкая победа «Ман Сити». За год выиграли все, кроме Кубка лиги и Суперкубка Англии

«Ман Сити» повел уже на 1-й минуте: соперники глупо обрезались, защитник Натан Аке схватил мяч и зарядил в штангу, а первым на подборе оказался Хулиан Альварес. Аргентинец играл на острие, пока травмирован Эрлинг Холанд.

Через 25 минут «Флуминенсе» неловко срезал мяч в собственные ворота после прострела: 0:2 за полчаса – против «Ман Сити» такое почти не отыгрывается. На второй тайм бразильцы вышли растерянными. Не помог даже выход форварда Джона Кеннеди. Как и трофейная аура Марсело. Легенду «Реала» заменили спустя час игры. 

Под конец «Ман Сити» очень легко забил еще парочку: сначала отличился Фил Фоден, а под самый конец дубль оформил Альварес. 4:0. 

«Манчестер Сити» – первый английский клуб, выигравший АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и КЧМ за один год. Полного комплекта все-таки нет – в Кубке лиги «Ман Сити» выбыл в 1/4 финала, уступив 0:2 «Саутгемптону», а в Суперкубке Англии уступил «Арсеналу» по пенальти.

Отдельно упомянем 23-летнего Хулиана Альвареса – он стал третьим футболистом, выигрывавшим КЧМ, ЧМ, ЛЧ, Кубок Либертадорес и Кубок Америки. Ранее это удавалось только бразильцам Кафу и Диде.

Пеп – король клубного ЧМ. 4 из 4!

Для «Ман Сити» это первый трофей чемпионата мира, а Хосеп Гвардиола давно привык к победам.

У него четыре захода – и все успешные. Единственный такой в истории.

● Пеп впервые покорил клубный ЧМ еще в 2009-м: взял ЛЧ с «Барсой», в полуфиналелегко справился с мексиканским «Атланте» (3:1). Финал вышел тяжелым: аргентинский «Эстудиантес» (с капитаном Хуаном Себастьяном Вероном) вел до 88-й минуты, но испанцев спас Педро Родригес. В добавленное время Месси занес второй, победили 2:1. 

● Спустя два года «Барса» снова выиграла ЛЧ – и прошла на КЧМ. В этот раз вышло совсем просто: сначала 4:0 с катарским «Аль-Саддом», затем столько же получил и «Сантос» в финале. За бразильцев, кстати, тогда играл Неймар. 

● В 2013-м Гвардиола пришел в «Баварию», которая только что выиграла ЛЧ с Юппом Хайнкесом. Пеп продолжил традицию: 3:0 в полуфинале с китайским «Гуанчжоу», пока не скупавшим звезд, легкие 2:0 – финал против марокканской «Раджи».

Ровно через 10 лет каталонец снова на КЧМ – и снова берет трофей. 

Уже 11 лет клубный ЧМ выигрывают только европейцы

Да, европейцы доминируют. 

Первый розыгрыш КЧМ-2000 выиграли «Коринтианс», формат тогда был другим: команды делились на две группы, победители выходили в финал, а вторые места устраивали матч за третье место. Мадридский «Реал» стал вторым в группе с будущим победителем (причем уступил только по разнице мячей), бразильцы разыграли трофей между собой – из второй группы вышел «Васко да Гама».

В 2005-м турнир вернулся только с плей-офф, бразильцы продолжили доминировать: сначала «Сан-Паулу» обыграл «Ливерпуль» (1:0), через год «Интернасьонал» остановил «Барсу» (тоже 1:0), тогда Пеп еще не пришел. Зато затем – пять лет побед европейских клубов. 

«Коринтианс» прервали серию в 2012-м, когда обыграли «Челси» 1:0. Кстати, в том матче зажигал опорник Паулиньо, сейчас ему 35 лет и год назад он вернулся в родной клуб (после поездок в Англию, Китай и «Барсу»). Доигрывает.

С тех пор клубы не из Европы ни разу не выигрывали КЧМ. Вот список победителей с 2013-го: «Реал» (пять раз), «Бавария» (дважды), «Барса», «Челси» и «Ливерпуль» (по одному). Теперь к ним добавился еще и «Ман Сити».

Манчестер Сити Англия – Флуминенсе Бразилия 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
22 декабря, 21.00, «King Abdullah Sports City»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Альварес, 2:0 – 27, автогол Нино, 3:0 – 72 Фоден, 4:0 – 88 Альварес.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз (Гвардиол, 75), Рубен Диаш, Аке (Бобб, 81), Льюис (Ковачич, 61), Грилиш, Бернарду Силва, Родри (Аканджи, 74), Фоден (Матеуш Нунеш, 81), Альварес.
ФлуминенсеФабио, Самуэл Шавьер, Нино (Марлон, 74), Мело (Диого Гойяно, 61), Марсело (Gomes da Costa, 61), Гансо (Винисиус Лима, 60), Арьяс, Мартинелли, Андре, Кано, Кено (Джон Кеннеди, 46).
Предупреждения:
Марсело (57), Gomes da Costa (68), Джон Кеннеди (84).

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP, TOSHIFUMI KITAMURA / AFP; Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Francois Nel

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4 комментария
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Без кубка лиги - не чемпион мира))
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Ответ LeroySaneMCITY
Легкотня
Лерой, ты уже сколько лет не в команде. Прекращай думать о бывшей.
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Ответ bevooch
Лерой, ты уже сколько лет не в команде. Прекращай думать о бывшей.
Скоро вернусь, постараюсь, как минимум
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