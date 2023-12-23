«Ман Сити» – чемпион мира. За год выиграл почти все 🤯

Монструозная команда.

«Манчестер Сити» – победитель клубного чемпионата мира-2023. 4:0 в финале против «Флуминенсе».

Это первый КЧМ в истории клуба. Конечно, ведь и первую Лигу чемпионов выиграли только в этом году.

Очень легкая победа «Ман Сити». За год выиграли все, кроме Кубка лиги и Суперкубка Англии

«Ман Сити» повел уже на 1-й минуте: соперники глупо обрезались, защитник Натан Аке схватил мяч и зарядил в штангу, а первым на подборе оказался Хулиан Альварес. Аргентинец играл на острие, пока травмирован Эрлинг Холанд.

Через 25 минут «Флуминенсе» неловко срезал мяч в собственные ворота после прострела: 0:2 за полчаса – против «Ман Сити» такое почти не отыгрывается. На второй тайм бразильцы вышли растерянными. Не помог даже выход форварда Джона Кеннеди. Как и трофейная аура Марсело. Легенду «Реала» заменили спустя час игры.

Под конец «Ман Сити» очень легко забил еще парочку: сначала отличился Фил Фоден, а под самый конец дубль оформил Альварес. 4:0.

«Манчестер Сити» – первый английский клуб, выигравший АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и КЧМ за один год. Полного комплекта все-таки нет – в Кубке лиги «Ман Сити» выбыл в 1/4 финала, уступив 0:2 «Саутгемптону», а в Суперкубке Англии уступил «Арсеналу» по пенальти.

Отдельно упомянем 23-летнего Хулиана Альвареса – он стал третьим футболистом, выигрывавшим КЧМ, ЧМ, ЛЧ, Кубок Либертадорес и Кубок Америки. Ранее это удавалось только бразильцам Кафу и Диде.

Пеп – король клубного ЧМ. 4 из 4!

Для «Ман Сити» это первый трофей чемпионата мира, а Хосеп Гвардиола давно привык к победам.

У него четыре захода – и все успешные. Единственный такой в истории.

● Пеп впервые покорил клубный ЧМ еще в 2009-м: взял ЛЧ с «Барсой», в полуфиналелегко справился с мексиканским «Атланте» (3:1). Финал вышел тяжелым: аргентинский «Эстудиантес» (с капитаном Хуаном Себастьяном Вероном) вел до 88-й минуты, но испанцев спас Педро Родригес. В добавленное время Месси занес второй, победили 2:1.

● Спустя два года «Барса» снова выиграла ЛЧ – и прошла на КЧМ. В этот раз вышло совсем просто: сначала 4:0 с катарским «Аль-Саддом», затем столько же получил и «Сантос» в финале. За бразильцев, кстати, тогда играл Неймар.

● В 2013-м Гвардиола пришел в «Баварию», которая только что выиграла ЛЧ с Юппом Хайнкесом. Пеп продолжил традицию: 3:0 в полуфинале с китайским «Гуанчжоу», пока не скупавшим звезд, легкие 2:0 – финал против марокканской «Раджи».

Ровно через 10 лет каталонец снова на КЧМ – и снова берет трофей.

Уже 11 лет клубный ЧМ выигрывают только европейцы

Да, европейцы доминируют.

Первый розыгрыш КЧМ-2000 выиграли «Коринтианс», формат тогда был другим: команды делились на две группы, победители выходили в финал, а вторые места устраивали матч за третье место. Мадридский «Реал» стал вторым в группе с будущим победителем (причем уступил только по разнице мячей), бразильцы разыграли трофей между собой – из второй группы вышел «Васко да Гама».

В 2005-м турнир вернулся только с плей-офф, бразильцы продолжили доминировать: сначала «Сан-Паулу» обыграл «Ливерпуль» (1:0), через год «Интернасьонал» остановил «Барсу» (тоже 1:0), тогда Пеп еще не пришел. Зато затем – пять лет побед европейских клубов.

«Коринтианс» прервали серию в 2012-м, когда обыграли «Челси» 1:0. Кстати, в том матче зажигал опорник Паулиньо, сейчас ему 35 лет и год назад он вернулся в родной клуб (после поездок в Англию, Китай и «Барсу»). Доигрывает.

С тех пор клубы не из Европы ни разу не выигрывали КЧМ. Вот список победителей с 2013-го: «Реал» (пять раз), «Бавария» (дважды), «Барса», «Челси» и «Ливерпуль» (по одному). Теперь к ним добавился еще и «Ман Сити».

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP, TOSHIFUMI KITAMURA / AFP; Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Francois Nel