Де Хеа, Лингард, Боатенг и Коста – кто заканчивает 2023-й свободным агентом?

Много заметных имен.

Новый год еще не настал, а рынок свободных агентов уже переполнен. Мы выбрали наиболее яркие имена – кто-то из них уже ведет переговоры о новом контракте, другие все еще в поисках.

Давид Де Хеа (33 года, вратарь)

Де Хеа покинул «МЮ» еще летом, но до сих пор без контракта. В декабре к испанцу присматривался «Ньюкасл», где надолго сломался Ник Поуп. Давид был не против камбэка в АПЛ, но Эдди Хау дал шанс второму вратарю Мартину Дубравке.

Джесси Лингард (31 год, полузащитник)

Лингард провел не самый выдающийся год в «Ноттингем Форест» – лишь 2+2 в 20 матчах. С лета подыскивает новый клуб. Стивен Джеррард зовет в саудовский «Аль-Иттифак» – пока состав переполнен, но Лингард может зайти в январе 2024-го. Тем более Джесси уже тренировался с командой.

Анвар Эль-Гази (28 лет, полузащитник)

«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази за поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Metaratings.ru писал, что Анваром интересуются клубы РПЛ. Но представители Эль-Гази даже не стали обсуждать возможный переезд в Россию.

Дуглас Коста (33 года, полузащитник)

Коста в октябре покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» и теперь хочет вернуться в «Ювентус». Готов даже на минимальную зарплату в 100 тысяч евро, пишет Calciomercato. Туринцы рассматривают вариант, при котором Коста сможет получать бонусы за определенные результаты.

Карим Бельараби (33 года, полузащитник)

Бельараби долго был основным игроком «Байера», хотя иногда выпадал из-за травм. Но в сезоне-2022/23 было совсем грустно: суммарно Карим не провел в Бундеслиге даже 90 минут. Еще весной Бельараби признался, что хочет попробовать поиграть не в Германии.

Артуро Видаль (36 лет, полузащитник)

Формально Видаль еще игрок «Атлетико Паранаэнсе», но уже больше трех месяцев лечится и с 1 января станет свободным агентом. Провел за «Атлетико» всего девять матчей – без голевых действий.

Нико Шульц (30 лет, защитник)

Шульц ушел из «Боруссии» в июле – клуб расторг с ним контракт и выплатил 2,5 млн евро компенсации. В августе 2022-го немца обвинили в домашнем насилии, и с тех пор он не участвует в официальных матчах. По словам бывшей девушки, Шульц пинал ее в живот за две недели до родов.

Мамаду Сако (33 года, защитник)

Бывший защитник «Ливерпуля» в ноябре покинул «Монпелье» после драки с главным тренером Мишелем Тер-Закаряном. Сако вышел из себя во время тренировки, когда Тер-Закарян не зафиксировал фол на нем. Это привело к потасовке: француз даже схватил тренера за воротник, после чего тот упал. По словам инсайдера Мохамеда Тубаш-Тера, Тер-Закарян назвал Сако «плаксой». В итоге расстались по взаимному согласию сторон.

Шкодран Мустафи (31 год, защитник)

Мустафи провел в «Арсенале» 151 матч, выходил с ним в плей-офф Лиги чемпионов-2016/17. Но теперь все грустно: в прошлом сезоне из-за травмы почти не играл даже за «Леванте» (Сегунда), с лета вообще без клуба.

Джером Боатенг (35 лет, защитник)

Боатенг после двухлетнего отсутствия мог вернуться в «Баварию», за которую выступал 10 лет. Немец прошел первую часть медосмотра, но контракт так и не подписал: «Бавария» побоялась негативной реакции от болельщиков и в последний момент отказалась от Боатенга.

Хавьер Пасторе (34 года, полузащитник)

Пасторе много страдал от травм, но задержался в «ПСЖ» аж до 2018-го. Потом, правда, не заиграл в «Роме», в «Эльче» – тоже. Не получилось даже в скромном «Катаре» забил один мяч в семи играх и ушел из команды.

Дэнни Роуз (33 года, защитник)

Роуз без команды уже больше года, последний раз уходил из «Уотфорда». В апреле «Тоттенхэм» сгорел «Ньюкаслу» 1:6, и Роуз отреагировал: «Было очень много ошибок. Все, о чем я думал весь тайм, – это «почему я безработный?»

Серхио Асенхо (34 года, вратарь)

Асенхо провел целых восемь лет в «Вильярреале», еще год играл за «Вальядолид», теперь уже несколько месяцев без клуба. Возможно, еще найдет себе команду в Испании: возраст и позиция пока позволяют.

Брайан Идову (31 год, защитник)

Идову покинул «Химки» в июле, с тех пор крайним защитником заинтересовался только новый медиафутбольный клуб AFRUS. «Я пытался связаться с Брайаном, но пока безрезультатно, – говорит руководитель проекта Андрей Арт. – В РПЛ играло много африканцев, но где они сейчас, насколько заняты? Мы составим список и будем искать контакты».

Фото: Ariana Ruiz, Li YingSergio Ruiz/Global Look Press; Gettyimages.ru/Richard Heathcote