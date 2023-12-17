Минус целый состав – травмы косят «Ньюкасл». Ломаются даже железные
Одни вовращаются – вылетают другие.
«Ньюкасл» в матче с «Фулхэмом» прервал серию из трех поражений подряд – обыграли оставшихся в меньшинстве (удалили Рауля Хименеса) гостей из Лондона 3:0. Но головная боль Эдди Хау только усилится, ведь травмировались еще два игрока.
Уже на 15-й минуте из-за повреждения поле покинул Фабиан Шер – ключевой защитник, который до этого отыграл все матчи в АПЛ и ЛЧ без замен. Похоже, у швейцарца проблемы с бедром.
На 36-й за ним последовал Жоэлинтон. Лучший игрок последних матчей (забивал и «Тоттенхэму», и «Милану») получил третью травму подколенного сухожилия за сезон.
В лазарете «Ньюкасла» 11 человек – целый состав. Там же дисквалифицированный за ставки Сандро Тонали.
Сумасшедше неприятно. Тем более впереди напряженный рождественский график.
Беда «Ньюкасла»: одни возвращаются, но тут же ломаются другие
🤕 Есть ли у Эдди Хау поводы для оптимизма? Есть. За последнюю неделю к тренировкам приступили Свен Ботман, Шон Лонгстафф, Каллум Уилсон и Дэн Берн. Ходят слухи, что восстановление Харви Барнса опережает график, и он может попасть в заявку еще до Нового года.
«Да, вернулись несколько футболистов, но не в лучшей физической готовности. Зато есть несколько игроков, которых я не могу не ставить, а они получают повреждения», – говорил Хау перед встречей с «Фулхэмом».
🤕 Киран Триппьер пропускал матч против «Фулхэма» из-за перебора желтых карточек, но на неделе его заменили в матче с «Миланом». Эдди Хау сказал, что дело в небольшой травме. Сейчас защитник отдыхает, его состояние оценят на следующей неделе.
🤕 При этом многие игроки выходят на поле не до конца здоровыми. Писали, что у того же Дубравки есть проблемы с плечом. Да и Энтони Гордона в лигочемпионской игре с «Миланом» заменили из-за повреждения – еще в пятницу Эдди Хау не был уверен, что нападающий сыграет с «Фулхэмом».
Сомневались и в готовности Фабиана Шера в день матча – тоже из-за небольшой травмы. В итоге швейцарский защитник вышел в старте, но быстро заменился. Серьезность нового повреждения пока неизвестна. Похоже, он как раз из категории футболистов, которых Хау «не может не ставить».
Учитывая плотный график (четыре матча с 19 декабря по 1 января), количество недолеченных футболистов может вылиться в новые травмы.
«Плюс» травм – в состав пробился 17-летний воспитанник. Льюис Майли хорош!
Пока основные ломаются один за другим, Эдди Хау дал шанс молодым игрокам. На фоне травм в полузащиту прорвался 17-летний уроженец Ньюкасла Льюис Майли.
Он попадает в состав с начала ноября, но уже провел за этот период восемь матчей и почти 600 минут. Против «Фулхэма» именно Майли открыл счет – его первый гол за «Ньюкасл» на взрослом уровне. И сразу победный!
Майли меньше чем за год прошел путь от команды U18 до основы. Если бы не травмы Жоэлинтона, Лонгстаффа, Андерсона (и лудомания Тонали), вряд ли бы он получил шанс.
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«Ньюкасл» вылетел из еврокубков, а значит уже в январе-феврале перейдет на достаточно удобный график с матчем в неделю (еще останутся национальные Кубки, но у многих конкурентов ситуация сложнее), вернутся травмированные – будут и шансы побороться за зону Лиги чемпионов на следующий сезон.
А пока Эдди Хау надо собрать выживших – матч против «Челси» в Кубке Лиги уже во вторник.
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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; IMAGO/Malcolm Mackenzie, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press
Хорошо смотрятся даже с таким количеством травм
Вина чисто на тренерах.