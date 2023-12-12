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В Турции президент клуба избил судью, чемпионат остановлен, выступает даже Эрдоган 🤯

Анкарагюджю Анкарагюджю
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Ризеспор Ризеспор
Реджеп Тайип Эрдоган
Халил Мелер
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Футбол Футбол

Дикий скандал в Турции: президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил судью после матча турецкой Суперлиги.

Судья в больнице, следующие игры чемпионата отменены до особого распоряжения, президент не признает вину.

Жизни арбитра ничего не угрожает. Но он решил закончить с судейством

«Анкарагюджю» упустил победу над «Ризеспором» на 97-й минуте: 1:1, гостей спас Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА.

Главный арбитр Халил Мелер в первом тайме отменил гол «Анкарагюджю» после вмешательства ВАР, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу – и после 1:1 президент «Анкарагюджю» обезумел.

После финального свистка Фарук Коджа в сопровождении помощников выбежал на поле и кулаком ударил Мелера в лицо. Арбитр рухнул на землю и получил еще несколько ударов ногами от помощников Коджи.

Так выглядело в динамике. Вот ссылка, если видео не открывается.

В судейской комнате врачи оказали Мелеру первую помощь. Арбитра вывели с поля в сопровождении полиции и сразу доставили в больницу. У него сильно заплыл левый глаз.

Поздним вечером врач Мелера выступил с заявлением: «Пациент только что обратился в отделение неотложной помощи нашей больницы. Пройдет томография, где просканируют все от мозга до области желудка.

На данный момент угрозы жизни нет. Есть кровотечение вокруг левого глаза, там небольшая трещина. Из-за травмы головы мы проследим за пациентом до утра, а потом отправим его на необходимые обследования».

После этого инцидента Мелер, вероятно, закончит с судейством. По информации турецкого издания A Spor, один из спортивных функционеров навестил пострадавшего в больнице, где в ходе беседы арбитр сообщил о завершении карьеры, добавив: «С меня хватит».

Президент турецкой федерации футбола Мехмет Бюкекши объявил, что все футбольные соревнования в стране приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Матчи Суперлиги и низших лиг отложат до следующего распоряжения.

Президент «Анкарагюджю» тоже в госпитале, но после лечения его задержат. Он не считает себя виновным

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что все нападавшие, включая президента «Анкарагюджю», находятся под наблюдением полиции.

«Ему оказывается лечение в госпитале под наблюдением правоохранительных органов. После этого он будет задержан. Также задержаны еще два человека, напавшие на судью», – написал министр.

В другом заявлении Ерликая поддержал пострадавшего: «Я решительно осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера. Подобные инциденты недопустимы на наших полях, где царят мир и дружба. Мы следим за этим печальным происшествием. Я выражаю наилучшие пожелания нашему судье, который успешно представляет Турцию за рубежом».

Президент страны Реджеп Эрдоган тоже выступил против насилия в спорте: «Я осуждаю нападение на судью Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» – «Ризеспор», и желаю ему скорейшего выздоровления.

Спорт – это мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте».

Президент «Аркарагюджю» Фарук Коджа думает иначе: «Я категорически не принимаю обвинения, выдвинутые против меня полицией. Этот инцидент произошел из-за неправильных решений арбитра и его поведения подстрекателя. Я не хотел его бить. Я хотел плюнуть ему в лицо. Но я ударил его. Однако я считаю, что мой удар не мог привести к перелому лицевых костей».

Фото: aa.com.tr

40 комментариев
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Как-то не припоминаю подобного единодушия после аналогичной выходки Романа Широкова. Его, вон, даже спортс.ру цитирует...
+32
-2
+30
Ответ Тмб68рус
Это уже конкретный беспредел. Турки с ума сошли
Турки вроде всегда такие буйные были
+13
0
+13
Остановка чемпионата выглядит перебором. Клуб-нарушитель с такими начальниками наказать, остальные-то при чем?
+13
0
+13
Второй мудак в бежевом пальто лежачему с ноги в голову дал. Посадить его надо.
+9
0
+9
Судья не продажная оказался
+8
-1
+7
Ответ Alexander Rakhilkin
Как-то не припоминаю подобного единодушия после аналогичной выходки Романа Широкова. Его, вон, даже спортс.ру цитирует...
Уровни несопоставимые. Там официальные лица, а Широков с тем судьей обычные физкультурники.
+8
-3
+5
"..на наших полях, где царят мир и дружба.." В Турции? На футболе? Мир и дружба? Хахахахахахахахахаха.
+4
0
+4
А может кто-нибудь наконец отроет и запостит видео с тем самым отменённым голом и удалением? Тасказать, для полноты картины.
+5
-1
+4
Ответ Coongur
Где-то в параллельной реальности (в смысле в Воронеже): "После финального свистка Павел Пивоваров в сопровождении помощников выбежал на поле и кулаком ударил Шафеева в лицо. Арбитр рухнул на землю и получил еще несколько ударов ногами от помощников Пивоварова."
Не знаю, как в Воронеже, но в Грозном такое вполне можно представить🤕
+4
-1
+3
Жесть. Надеюсь, всех причастных у этому отморозков посадят.
+4
-1
+3
Это уже конкретный беспредел. Турки с ума сошли
+6
-4
+2
Ответ Владислав Бондарчук
Судья не продажная оказался
Может, наоборот - деньги взял, а результат не обеспечил
+2
0
+2
Посмотрел нарезку матча, если честно, не увидел предвзятости судьи, вроде все по делу. Нападение в принципе не допустимо, но была бы хотя бы причина. Гол отменен по делу - мяч попал в руку, удаление немного натянуто, но не беспредел точно. Ну и забили на последней добавленной минуте - ну так совпало. Просто у турка взыграли эмоции. К слову за несколько минут до гола на последних минутах судья удалил игрока команды, которая в итоге забила потом.
+2
0
+2
А за что его задерживать, если по нашим законам, то это побои средней тяжести, максимум штраф, можно конечно натягивать на угрозу жизни, но по примеру судьи, которому от Широкова досталось, это малореально
+1
0
+1
Ответ Montenegro Serbian
Даже интересно стало: неоднократно дрался. И мне прилетало и я раздавал. Но чтоб через минуту после удара в район глаза такая налитая гематома или синяк был, ни разу не видел.
Ему с ноги прилетело
+1
0
+1
Ответ AVSamaranch
У нас в школе нет-нет, да и отхватывал кто-то по морде. И никому не делали "томография, где просканируют все от мозга до области желудка".
А потом умирали в тридцать
+2
-1
+1
Дак зачем весь чемпионат останавливать. Президента и его помощников, принимавших участие в нападении (особенно того, кто пинал уже лежачего) - пожизненно отстранить от футбольной деятельности, оштрафовать на крупную сумму + уголовное дело. Клуб снять с чемпионата и понизить в классе. Всего-то делов.
+1
0
+1
Для таких случаев на уровне международных федераций нужно прописать правило, что клуб (любой) за подобное поведение официальных лиц отправляется в пердив, а игроки имеют право освободиться от контрактов без компенсаций. Потому что в некоторых странах и регионах подобное может сойти с рук.
0
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0
Где-то в параллельной реальности (в смысле в Воронеже): "После финального свистка Павел Пивоваров в сопровождении помощников выбежал на поле и кулаком ударил Шафеева в лицо. Арбитр рухнул на землю и получил еще несколько ударов ногами от помощников Пивоварова."
+3
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0
Удар президента клуба и впрямь не выглядел настолько сильным, чтобы привести к перелому костей лица. А вот тот урод в бежевом пальто - видимо, помощник президента, - который ударил лежащего судью ногой, и впрямь мог что-то сломать таким ударом.

Тем не менее и президента, и его баклажанов-сподвижников, конечно, надо наказать, то есть посадить на срок, предусмотренный турецким законодательством. Это обыкновенная уголовщина с юридической точки зрения и столь же обыкновенное скотство - с моральной.

И тут лишний раз вспоминается Роман Широков, который спокойно живет себе и в ус не дует...
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Ответ Алексей
А за что его задерживать, если по нашим законам, то это побои средней тяжести, максимум штраф, можно конечно натягивать на угрозу жизни, но по примеру судьи, которому от Широкова досталось, это малореально
Ну справедливости ради: у нас вполне себе задержавают за побои.
То есть если ты кому-то в щи на улице пропишешь и подъедут менты, тебя увезут в отделение и даже на какое-то время в камеру посадят. Но это будет именно задержание, а не арест.
А тут человек при всех нанёс удар по лицу другому и его даже не приняли.
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не являюсь последодвателем Ломброзо, но на лице Фарука Коджи - таки многое написано о его жизненном опыте, мировосприятии, характере и возможном поведении.
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Судью на кол и насильно заставить сняться в 216 сериях второго сезона "Черной любви"
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Во всем виноват VAR! и FanID
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Кстати у Али Соу ништяк подруга)
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У них там тоже фанайди😃
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Даже интересно стало: неоднократно дрался. И мне прилетало и я раздавал. Но чтоб через минуту после удара в район глаза такая налитая гематома или синяк был, ни разу не видел.
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Я так понимаю, сразу после этого буйному резко поплохело с сердцем, и он решил скрыться в больничке. Авось всё рассосётся как-нибудь. Надо ещё заявление на судью накатать "... весь матч провоцировал, оскорблял, грозно смотрел, и обещал расправится. Ну я и самооборонился превентивно."
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Турецкая народная пословица :
" Бей судей в голову - будут судьи золото !"
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Интересно, а удаление и отмененный гол были по делу?
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