В Турции президент клуба избил судью, чемпионат остановлен, выступает даже Эрдоган 🤯

Дикий скандал в Турции: президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил судью после матча турецкой Суперлиги.

Судья в больнице, следующие игры чемпионата отменены до особого распоряжения, президент не признает вину.

Жизни арбитра ничего не угрожает. Но он решил закончить с судейством

«Анкарагюджю» упустил победу над «Ризеспором» на 97-й минуте: 1:1, гостей спас Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА.

Главный арбитр Халил Мелер в первом тайме отменил гол «Анкарагюджю» после вмешательства ВАР, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу – и после 1:1 президент «Анкарагюджю» обезумел.

После финального свистка Фарук Коджа в сопровождении помощников выбежал на поле и кулаком ударил Мелера в лицо. Арбитр рухнул на землю и получил еще несколько ударов ногами от помощников Коджи.

Так выглядело в динамике. Вот ссылка, если видео не открывается.

В судейской комнате врачи оказали Мелеру первую помощь. Арбитра вывели с поля в сопровождении полиции и сразу доставили в больницу. У него сильно заплыл левый глаз.

Поздним вечером врач Мелера выступил с заявлением: «Пациент только что обратился в отделение неотложной помощи нашей больницы. Пройдет томография, где просканируют все от мозга до области желудка.

На данный момент угрозы жизни нет. Есть кровотечение вокруг левого глаза, там небольшая трещина. Из-за травмы головы мы проследим за пациентом до утра, а потом отправим его на необходимые обследования».

После этого инцидента Мелер, вероятно, закончит с судейством. По информации турецкого издания A Spor, один из спортивных функционеров навестил пострадавшего в больнице, где в ходе беседы арбитр сообщил о завершении карьеры, добавив: «С меня хватит».

Президент турецкой федерации футбола Мехмет Бюкекши объявил, что все футбольные соревнования в стране приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Матчи Суперлиги и низших лиг отложат до следующего распоряжения.

Президент «Анкарагюджю» тоже в госпитале, но после лечения его задержат. Он не считает себя виновным

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что все нападавшие, включая президента «Анкарагюджю», находятся под наблюдением полиции.

«Ему оказывается лечение в госпитале под наблюдением правоохранительных органов. После этого он будет задержан. Также задержаны еще два человека, напавшие на судью», – написал министр.

В другом заявлении Ерликая поддержал пострадавшего: «Я решительно осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера. Подобные инциденты недопустимы на наших полях, где царят мир и дружба. Мы следим за этим печальным происшествием. Я выражаю наилучшие пожелания нашему судье, который успешно представляет Турцию за рубежом».

Президент страны Реджеп Эрдоган тоже выступил против насилия в спорте: «Я осуждаю нападение на судью Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» – «Ризеспор», и желаю ему скорейшего выздоровления.

Спорт – это мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте».

Президент «Аркарагюджю» Фарук Коджа думает иначе: «Я категорически не принимаю обвинения, выдвинутые против меня полицией. Этот инцидент произошел из-за неправильных решений арбитра и его поведения подстрекателя. Я не хотел его бить. Я хотел плюнуть ему в лицо. Но я ударил его. Однако я считаю, что мой удар не мог привести к перелому лицевых костей».

Фото: aa.com.tr