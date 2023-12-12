В Турции президент клуба избил судью, чемпионат остановлен, выступает даже Эрдоган 🤯
Дикий скандал в Турции: президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил судью после матча турецкой Суперлиги.
Судья в больнице, следующие игры чемпионата отменены до особого распоряжения, президент не признает вину.
Жизни арбитра ничего не угрожает. Но он решил закончить с судейством
«Анкарагюджю» упустил победу над «Ризеспором» на 97-й минуте: 1:1, гостей спас Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА.
Главный арбитр Халил Мелер в первом тайме отменил гол «Анкарагюджю» после вмешательства ВАР, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу – и после 1:1 президент «Анкарагюджю» обезумел.
После финального свистка Фарук Коджа в сопровождении помощников выбежал на поле и кулаком ударил Мелера в лицо. Арбитр рухнул на землю и получил еще несколько ударов ногами от помощников Коджи.
Так выглядело в динамике. Вот ссылка, если видео не открывается.
В судейской комнате врачи оказали Мелеру первую помощь. Арбитра вывели с поля в сопровождении полиции и сразу доставили в больницу. У него сильно заплыл левый глаз.
Поздним вечером врач Мелера выступил с заявлением: «Пациент только что обратился в отделение неотложной помощи нашей больницы. Пройдет томография, где просканируют все от мозга до области желудка.
На данный момент угрозы жизни нет. Есть кровотечение вокруг левого глаза, там небольшая трещина. Из-за травмы головы мы проследим за пациентом до утра, а потом отправим его на необходимые обследования».
После этого инцидента Мелер, вероятно, закончит с судейством. По информации турецкого издания A Spor, один из спортивных функционеров навестил пострадавшего в больнице, где в ходе беседы арбитр сообщил о завершении карьеры, добавив: «С меня хватит».
Президент турецкой федерации футбола Мехмет Бюкекши объявил, что все футбольные соревнования в стране приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Матчи Суперлиги и низших лиг отложат до следующего распоряжения.
Президент «Анкарагюджю» тоже в госпитале, но после лечения его задержат. Он не считает себя виновным
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что все нападавшие, включая президента «Анкарагюджю», находятся под наблюдением полиции.
«Ему оказывается лечение в госпитале под наблюдением правоохранительных органов. После этого он будет задержан. Также задержаны еще два человека, напавшие на судью», – написал министр.
В другом заявлении Ерликая поддержал пострадавшего: «Я решительно осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера. Подобные инциденты недопустимы на наших полях, где царят мир и дружба. Мы следим за этим печальным происшествием. Я выражаю наилучшие пожелания нашему судье, который успешно представляет Турцию за рубежом».
Президент страны Реджеп Эрдоган тоже выступил против насилия в спорте: «Я осуждаю нападение на судью Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» – «Ризеспор», и желаю ему скорейшего выздоровления.
Спорт – это мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте».
Президент «Аркарагюджю» Фарук Коджа думает иначе: «Я категорически не принимаю обвинения, выдвинутые против меня полицией. Этот инцидент произошел из-за неправильных решений арбитра и его поведения подстрекателя. Я не хотел его бить. Я хотел плюнуть ему в лицо. Но я ударил его. Однако я считаю, что мой удар не мог привести к перелому лицевых костей».
Фото: aa.com.tr
Тем не менее и президента, и его баклажанов-сподвижников, конечно, надо наказать, то есть посадить на срок, предусмотренный турецким законодательством. Это обыкновенная уголовщина с юридической точки зрения и столь же обыкновенное скотство - с моральной.
И тут лишний раз вспоминается Роман Широков, который спокойно живет себе и в ус не дует...
То есть если ты кому-то в щи на улице пропишешь и подъедут менты, тебя увезут в отделение и даже на какое-то время в камеру посадят. Но это будет именно задержание, а не арест.
А тут человек при всех нанёс удар по лицу другому и его даже не приняли.
" Бей судей в голову - будут судьи золото !"