Златан вернулся в «Милан» – на особую должность. Что он будет делать?

Был инсайд, что станет и тренером.

Златан Ибрагимович продержался без футбола всего полгода – правда, возвращается не на поле.

Он стал частью руководства «Милана» – советником.

Поле Ибры – теперь шире футбола. В нем видят предпринимателя

В понедельник объявили официально. Ибрагимович теперь – операционный партнер компании RedBird (владелец «Милана») в области спорта, медиа и развлечений. А еще он старший советник владельцев и высшего руководства «Милана».

В первой же строке официального заявления напомнили, что компании принадлежат еще и бейсбольные «Нью-Йорк Янкиз».

«Ибра будет играть активную роль во всех спортивных и деловых операциях клуба и поможет укрепить культуру побед клуба. Его полномочия будут включать развитие игроков и игровую подготовку, продвижение глобального бренда «Милана» и его коммерческих интересов , а также поддержку специальных проектов стратегической важности, включая новый стадион клуба», – говорится в объявлении.

Босс компании Джерри Кардинале добавил от своего имени, что очень ценит высокий интеллект и предпринимательский дух Ибрагимовича.

«Мы в RedBird наладили партнерские отношения с избранной группой выступающих на высоком уровне спортсменов и артистов мирового класса, которые способны процветать в экосистеме компании, – сказал он. – У меня была возможность провести много времени со Златаном, обдумывая варианты продолжения его карьеры. Уважение, которым пользовался Златан как игрок, его всемирная известность среди поклонников этого вида спорта и его разнообразные навыки предпринимателя – мощное сочетание как для «Милана», так и для RedBird. Я рад за наших болельщиков, наших игроков и тренерский штаб, а также за все сообщество «россонери», что мы можем официально приветствовать его возвращение в команду еще раз».

Накануне La Repubblica говорила, что швед придет в «Милан» вообще как временный тренер в случае отставки Стефано Пиоли. Предполагалось, что он поработает в тандеме с Иньяцио Абате: защитник отыграл в команде 10 лет, а сейчас главный в молодежной команде, продвинулся с состава до 16 лет.

Все же нет.

Вылет из ЛЧ ударит по экономике. Возможно, спасать будут с помощью Златана

Стефано и правда на грани отставки.

Итальянские инсайдеры уверены, что такой риск выйдет на максимум, если «Милан» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов – а это вполне вероятный сценарий. Надо обыграть в гостях «Ньюкасл» и верить, что «ПСЖ» проиграет «Дортмунду» в Германии.

Вылет станет стрессом для клубной экономики. Летом «Милан» потратил на новичков почти 120 млн евро, на Лигу чемпионов явно рассчитывали как на источник заработка.

Деньги за сам проход в групповой этап (15,6 млн евро), исторический рейтинг (миланцы невысоко, получат около 20 млн) и маркетинговый пул явно внесены в бюджет давно, а вот самими результатами в ЛЧ пока заработали только 4,7 млн – за одну победу и две ничьих.

Попадание в плей-офф стоит 9,6 млн евро, проход в четвертьфинал – еще 10,6 и так далее. В Лиге Европы таких бонусов нет и близко, там весь весенний путь до трофея принесет всего 15 млн. Да и за счет домашних матчей много не заработаешь.

А выход в 1/8 финала – это еще и вопрос того, будет ли у миланцев дополнительный суперматч. По данным MilanNews, за три игры группового этапа выручка «Милана», связанная с работой стадиона, достигла 18,7 млн евро. Конкретно игра с «ПСЖ» стала рекордной – 7,7 млн.

Конечно, предсказать попадание в группу смерти было невозможно, но в любом случае пролет мимо плей-офф – удар по экономике.

Златан обещал, что вернется. Интриговал: тренером или в другой роли

Когда Златан только заканчивал карьеру, сразу намекнул, что еще может вернуться в «Милан», даже и игроком:

«Горжусь тем, что фанаты хотят видеть меня в «Милане», пускай даже в другой роли. Клуб остается в моем сердце. Мне придает сил такая страсть людей. Я никуда не спешу. Может, вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я снова буду в тренировочном лагере «Милана». Может, стану наставником».

«Время покажет, – отвечал Златан в августе. – Пока хочу развиваться. Движение – это то, что делает меня счастливее, заставляет чувствовать себя живым».

За эти полгода Ибрагимович публично дистанцировался от футбола: подписал контракт с брендом H&M и создавал с ним спортивную одежду. Недавно посетил «Формулу-1» – фешенебельный Гран-при Лас-Вегаса.

Вероятно, на таких мероприятиях вскоре Златан будет налаживать бизнес-связи уже для «Милана».

Фото: Gettyimages/Alessandro Sabattini / Freier Fotograf, Marco Luzzani / Freier Fotograf; IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press