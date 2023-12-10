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Супервыход Миранчука с «Миланом»: сделал победный ассист и заработал красную для соперника

Луис Муриэль Луис Муриэль
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И все это за 13 минут!

Вслед за Арсеном Захаряном (смакуем его первый ассист здесь) блеснул и Алексей Миранчук – справился с «Миланом» всего за 13 минут.

Миранчук подставился под фол капитана. И поучаствовал в красоте Муриэля – победный гол пяткой на 95-й

Следим за приятной цепочкой.

🔄 82’ – Миранчук вышел вместо Адемолы Лукмана, который оформил дубль. «Аталанта» две минуты назад пропустила от Луки Йовича, счет стал 2:2.

🔴 90+3’ – Алексей заработал для соперника красную. Капитан «Милана» Давиде Калабрия в центре поля грубо в подкате сыграл против Миранчука и получил за это вторую желтую карточку.

👟 90+5’ — Миранчук сделал победный ассист: получил мяч в штрафной, развернулся и проткнул его на Луиса Муриэля, который нанес голевой удар пяткой метров с шести. «Аталанта» вырвала победу на предпоследней минуте (всего добавили шесть).

 

Миранчук провел девятый матч в нынешнем сезоне, при этом лишь дважды выходил в старте. Всего сыграл 313 минут без учета добавленного времени, в матче с «Миланом» первое результативное действие – зато насколько важное!

«Аталанта» выиграла впервые за пять матчей и приподнялась на шестое место в Серии А. «Милан» пока третий, отставание от лидирующего «Юве» – семь очков.

Миранчук плотно присел в запас, поэтому ищет варианты уехать. В приоритете – Европа, а не возвращение в «Локо»

Несколько инсайдов о возможном будущем Алексея.

● Metaratings.ru в конце октября писал, что руководство «Аталанты» рассматривает вариант с уходом Миранчука уже зимой. Возможно, это будет аренда. Окружение россиянина не устраивает текущее положение Алексея.

● По информации «РБ Спорт», «Локомотив» не отказался от идеи вернуть Алексея. Московский клуб рассчитывает арендовать Миранчука зимой, но приоритет для самого футболиста – остаться в Европе.

● Есть шанс, что Алексей вернется в «Торино». Sport24 сообщает, что туринский клуб сохраняет интерес к Миранчуку. Рассматривается вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером – тоже зимой. Возможную сделку усложняет сумма, которую запрашивает «Аталанта», и требования самого Миранчука по зарплате.

Первый тренер хавбека Александр Воронков надеется, что зимой Миранчук все-таки найдет новый клуб.

«У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии, – грустил Воронков в разговоре со Sport24. – Повлиять на Гасперини, которому под 70 лет, не можем – его не переделать. Надо ждать, верить, надеяться. Хотя время поджимает – Леше 28 лет. Может быть, он подумает в зимнее трансферное окно.

Либо я соберусь силами и нарушу баланс этики, молчания и все-таки напишу ему, подскажу: «Послушай меня еще раз, как послушал однажды». Тогда у них все получилось».

Аталанта – Милан 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
9 декабря, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 38 Лукман, 1:1 – 45 Жиру, 2:1 – 55 Лукман, 2:2 – 80 Йович, 3:2 – 90 Муриэль.
АталантаМуссо, Дзаппакоста, Джимшити, Скальвини, де Рон, Руджери (Хольм, 90), Пашалич (Адопо, 87), Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (Муриэль, 82), Лукман (Миранчук, 82).
МиланМеньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Лофтус-Чик (Йович, 72), Рейндерс (Адли, 88), Муса, Пулишич, Чуквуэзе (Беннасер, 59), Жиру.
Предупреждения:
Рейндерс (71), Эдерсон (72), Калабрия (81), Йович (88), Беннасер (90).
Удаление:
Калабрия (90).

Смакуем первый ассист Захаряна за «Сосьедад»! Он теперь основной

Фото: Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

9 комментариев
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Ответ Superkenguroo
Пора перестать быть настолько флегматичным. Время уходит, Алексей, пора показать характер.
А при чем тут характер? Его Гасперини маринует на лавке. Аренда в Торино доказала, что Серию А он тянет. Валить ему надо из Аталанты.
+25
-2
+23
Пора перестать быть настолько флегматичным.
Время уходит, Алексей, пора показать характер.
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Эх, почему же проблеск у него случился именно в матче с Миланом, ну...

Хотя, конечно, Милан сегодня даже на ничью не наиграл, итак большое спасибо Меньяну что тащил
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+2
Очень насыщенные и продуктивные 17 минут. Так бы да почаще.
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17 мгновений зимы...
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Что-то Головин сегодня хуже всех русских легионеров отыграл! Приятная неожиданность! Молодцы, ребята! Почаще бы так!
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Легенда!
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Очень понравилось! Конечно, забитый гол! Но и передача - в тему! Недаром хоккеисты, забросившие шайбу, показываю на ассистента. Тут бы Муриелю показать Миранчука, а не бегать по полю с поднятой рукой!
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