Супервыход Миранчука с «Миланом»: сделал победный ассист и заработал красную для соперника
И все это за 13 минут!
Вслед за Арсеном Захаряном (смакуем его первый ассист здесь) блеснул и Алексей Миранчук – справился с «Миланом» всего за 13 минут.
Миранчук подставился под фол капитана. И поучаствовал в красоте Муриэля – победный гол пяткой на 95-й
Следим за приятной цепочкой.
🔄 82’ – Миранчук вышел вместо Адемолы Лукмана, который оформил дубль. «Аталанта» две минуты назад пропустила от Луки Йовича, счет стал 2:2.
🔴 90+3’ – Алексей заработал для соперника красную. Капитан «Милана» Давиде Калабрия в центре поля грубо в подкате сыграл против Миранчука и получил за это вторую желтую карточку.
👟 90+5’ — Миранчук сделал победный ассист: получил мяч в штрафной, развернулся и проткнул его на Луиса Муриэля, который нанес голевой удар пяткой метров с шести. «Аталанта» вырвала победу на предпоследней минуте (всего добавили шесть).
Миранчук провел девятый матч в нынешнем сезоне, при этом лишь дважды выходил в старте. Всего сыграл 313 минут без учета добавленного времени, в матче с «Миланом» первое результативное действие – зато насколько важное!
«Аталанта» выиграла впервые за пять матчей и приподнялась на шестое место в Серии А. «Милан» пока третий, отставание от лидирующего «Юве» – семь очков.
Миранчук плотно присел в запас, поэтому ищет варианты уехать. В приоритете – Европа, а не возвращение в «Локо»
Несколько инсайдов о возможном будущем Алексея.
● Metaratings.ru в конце октября писал, что руководство «Аталанты» рассматривает вариант с уходом Миранчука уже зимой. Возможно, это будет аренда. Окружение россиянина не устраивает текущее положение Алексея.
● По информации «РБ Спорт», «Локомотив» не отказался от идеи вернуть Алексея. Московский клуб рассчитывает арендовать Миранчука зимой, но приоритет для самого футболиста – остаться в Европе.
● Есть шанс, что Алексей вернется в «Торино». Sport24 сообщает, что туринский клуб сохраняет интерес к Миранчуку. Рассматривается вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером – тоже зимой. Возможную сделку усложняет сумма, которую запрашивает «Аталанта», и требования самого Миранчука по зарплате.
Первый тренер хавбека Александр Воронков надеется, что зимой Миранчук все-таки найдет новый клуб.
«У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии, – грустил Воронков в разговоре со Sport24. – Повлиять на Гасперини, которому под 70 лет, не можем – его не переделать. Надо ждать, верить, надеяться. Хотя время поджимает – Леше 28 лет. Может быть, он подумает в зимнее трансферное окно.
Либо я соберусь силами и нарушу баланс этики, молчания и все-таки напишу ему, подскажу: «Послушай меня еще раз, как послушал однажды». Тогда у них все получилось».
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.00, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Муссо, Дзаппакоста, Джимшити, Скальвини, де Рон, Руджери (Хольм, 90), Пашалич (Адопо, 87), Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (Муриэль, 82), Лукман (Миранчук, 82).
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Милан –
Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Лофтус-Чик (Йович, 72), Рейндерс (Адли, 88), Муса, Пулишич, Чуквуэзе (Беннасер, 59), Жиру.
- Удаление:
- Калабрия (90).
Смакуем первый ассист Захаряна за «Сосьедад»! Он теперь основной
Фото: Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Время уходит, Алексей, пора показать характер.
Хотя, конечно, Милан сегодня даже на ничью не наиграл, итак большое спасибо Меньяну что тащил