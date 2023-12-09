Как «Ливерпуль» вырвал победу – не понял даже Клопп. Вообще не били в створ до 76-й

Короли концовок в АПЛ.

«Ливерпуль» едва не потерял очки в матче с «Кристал Пэлас» – Харви Эллиотт вырвал победу на 91-й минуте.

«Ливерпуль» мучился 76 минут – признал даже Клопп

Лондонцы долго закрывали команду Юргена Клоппа – впервые «Ливерпуль» пробил в створ на 76-й минуте. Во втором тайме «Кристал Пэлас» вообще забил – благодаря пенальти, назначенному почти через две минуты после фола.

На 52:58 сфолили на Жан-Филиппе Матета, и только на 54:42 главный арбитр Энди Мэдли нашел паузу для просмотра повтора. Основания для пенальти нашлись – и сам же Матета его и реализовал.

Даже после пропущенного «Ливерпуль» не сразу задавил хозяев. С построением атак в целом не ладилось, но в последние 15 минут стало легче – в том числе из-за удаления Джордана Айю: нападающий «Пэлас» завалил Харви Эллиотта на газон и справедливо схватил вторую желтую. Первую ганец получил за то, что стоял перед мячом при розыгрыше штрафного.

Уже через две минуты после подарка Айю «Ливерпуль» сравнял благодаря точному удару Мо Салаха, мяч срикошетил от Клайна и влетел в сетку.

К основному времени матча добавили целых 10 минут, но «Ливерпуль» справился уже на 90+1. Салах подобрал мяч на правом фланге, сыграл на Эллиотта, который сместился к центру и пробил из-под Ричардса в ближний угол – спасительные 2:1 для команды Юргена Клоппа.

Это был второй и последний удар гостей в створ, а ворота Пэлас» защищал Реми Мэттьюз, который на 87-й выскочил вместо травмированного Сэма Джонстона. Для 29-летнего Мэттьюза это были первые минуты в АПЛ в карьере.

«Пэлас» в концовке почти совершил чудо: защитник Йоаким Андерсен мощно пробил головой от газона, но Алиссон в прыжке перевел мяч на угловой. Сэйв бразильца на 100-й (!) минуте оставил «Ливерпуль» с победой (правда, возможно, там был офсайд.

«Сказал парням после матча, что впервые вижу, как кто-то играет так плохо, как мы в течение 76 минут, и все равно выигрывает», – сказал Клопп после победы.

«Ливерпуль» шикарен в концовках. А Мо Салах шикарен в «Ливерпуле» – 200-й гол за клуб

Несколько важных цифр.

● «Ливерпуль» – король спасений после 90-й минуты. Набрали уже 43 поздних победы в АПЛ – лучший результат в лиге (у следующего «Арсенала» – лишь 32). Причем 17 из них взяли при Клоппе, это 40%.

● Отдельно восторгаемся Мо Салахом – в его элитной коллекции новые достижения.

🔴 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й в АПЛ.

🔴 Пятый бомбардир в истории «Ливерпуля».

🔴 Десятый бомбардир в истории АПЛ вместе с Майклом Оуэном.

● Команда Юргена Клоппа в отличной форме: не проигрывают девять матчей подряд в АПЛ – 6 побед и 3 ничьих.

«Ливерпуль» пока в лидерах АПЛ – на одно очко впереди «Арсенала», у которого еще матч с «Астон Виллой» в запасе. У мерсисисайдцев лишь одно поражение в сезоне – от «Тоттенхэма» (1:2).

Фото: Gettyimages/Justin Setterfield / Staff, Alex Pantling / Staff