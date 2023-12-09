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Как «Ливерпуль» вырвал победу – не понял даже Клопп. Вообще не били в створ до 76-й

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Короли концовок в АПЛ.

«Ливерпуль» едва не потерял очки в матче с «Кристал Пэлас» – Харви Эллиотт вырвал победу на 91-й минуте.

«Ливерпуль» мучился 76 минут – признал даже Клопп

Лондонцы долго закрывали команду Юргена Клоппа – впервые «Ливерпуль» пробил в створ на 76-й минуте. Во втором тайме «Кристал Пэлас» вообще забил – благодаря пенальти, назначенному почти через две минуты после фола.

На 52:58 сфолили на Жан-Филиппе Матета, и только на 54:42 главный арбитр Энди Мэдли нашел паузу для просмотра повтора. Основания для пенальти нашлись – и сам же Матета его и реализовал.

Даже после пропущенного «Ливерпуль» не сразу задавил хозяев. С построением атак в целом не ладилось, но в последние 15 минут стало легче – в том числе из-за удаления Джордана Айю: нападающий «Пэлас» завалил Харви Эллиотта на газон и справедливо схватил вторую желтую. Первую ганец получил за то, что стоял перед мячом при розыгрыше штрафного.

Уже через две минуты после подарка Айю «Ливерпуль» сравнял благодаря точному удару Мо Салаха, мяч срикошетил от Клайна и влетел в сетку.

К основному времени матча добавили целых 10 минут, но «Ливерпуль» справился уже на 90+1. Салах подобрал мяч на правом фланге, сыграл на Эллиотта, который сместился к центру и пробил из-под Ричардса в ближний угол – спасительные 2:1 для команды Юргена Клоппа.

Это был второй и последний удар гостей в створ, а ворота Пэлас» защищал Реми Мэттьюз, который на 87-й выскочил вместо травмированного Сэма Джонстона. Для 29-летнего Мэттьюза это были первые минуты в АПЛ в карьере. 

«Пэлас» в концовке почти совершил чудо: защитник Йоаким Андерсен мощно пробил головой от газона, но Алиссон в прыжке перевел мяч на угловой. Сэйв бразильца на 100-й (!) минуте оставил «Ливерпуль» с победой (правда, возможно, там был офсайд.

«Сказал парням после матча, что впервые вижу, как кто-то играет так плохо, как мы в течение 76 минут, и все равно выигрывает», – сказал Клопп после победы.

«Ливерпуль» шикарен в концовках. А Мо Салах шикарен в «Ливерпуле» – 200-й гол за клуб

Несколько важных цифр.

● «Ливерпуль» – король спасений после 90-й минуты. Набрали уже 43 поздних победы в АПЛ – лучший результат в лиге (у следующего «Арсенала» – лишь 32). Причем 17 из них взяли при Клоппе, это 40%.

● Отдельно восторгаемся Мо Салахом – в его элитной коллекции новые достижения.

🔴 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й в АПЛ.

🔴 Пятый бомбардир в истории «Ливерпуля».

🔴 Десятый бомбардир в истории АПЛ вместе с Майклом Оуэном.

● Команда Юргена Клоппа в отличной форме: не проигрывают девять матчей подряд в АПЛ – 6 побед и 3 ничьих.

«Ливерпуль» пока в лидерах АПЛ – на одно очко впереди «Арсенала», у которого еще матч с «Астон Виллой» в запасе. У мерсисисайдцев лишь одно поражение в сезоне – от «Тоттенхэма» (1:2).

Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
9 декабря, 15.30, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 57, пенальти Матета, 1:1 – 76 Салах, 1:2 – 90 Эллиотт.
Кристал ПэласДжонстон (Мэттьюз, 87), Уорд, Андерсен, Гехи, Клайн, Ричардс, Хьюз (Озо, 90), Лерма (Олисе, 68), Шлупп (Ахамада, 84), Айю, Эдуар (Матета, 46).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Куанса (Конате, 57), Цимикас, Эндо (Гомес, 46), Собослаи (Джонс, 74), Гравенберх (Гакпо, 57), Салах, Диас, Нуньес (Эллиотт, 74).
Предупреждения:
Уорд (37), Айю (60), Лерма (64), Ричардс (71), Андерсен (90), Гомес (90), Диас (90), Ахамада (90).
Удаление:
Айю (75).

Салах – уникум. Всегда здоров: пропустил лишь три матча АПЛ за шесть с половиной сезонов

Фото: Gettyimages/Justin Setterfield / Staff, Alex Pantling / Staff

21 комментарий
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До сих пор бесит то что сделали судьи в матче с петухами
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Многие тут вполне серьёзно говорят о том, что мы отыгрались лишь благодаря удалению Айю. Вы футбол смотрите в первый раз, чтобы утверждать, что можно через минуту забить гол команде, оставшейся вдесятером, благодаря удалению? Часто команда полтора тайма мучается и не может забить в большинстве, а тут через минуту?!
На самом деле просто удачно прошла передача Гакпо, кто-то из защитников пытался головой отбить мяч, но не дотянулся, мяч угодил в тело Олисе и отскочил к Джонсу, который сделал пас на Салаха и тот забил с рикошетом. Как видно, здесь совсем не сыграло роль отсутствие правого вингера Айю, а скорее настойчивость Ливерпуля, ошибка защитника и отличная комбинация Салаха и Гакпо привела к столь желанному голу. И то, что соперник отходит назад и встаёт в низкий блок отнюдь не приводит к автоматической победе. Так что я не слишком согласен с теми, кто удаление считает главной причиной нашей победы.
Почему Ливерпуль в концовке вырывает победу? В том числе потому, что на замену выходят игроки, почти не уступающие основе в классе. Те же Гомес, Джонс, Эллиот, Гакпо и Конате смогли усилить игру Ливерпуля, особенно на фоне уставшего соперника. Победы просто не даются.
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-3
+19
Удивительно. Еще удивительнее, как сегодня полудохлый Борнмут в гостях 3 раза безответно сунул лучшему тренеру АПЛ ноября
+7
0
+7
Ответ MaxB
Опять ранний матч и полкоманды мертвые. Почему? Перелётов не было, Пэлас в тех же условиях играет отлично, а у Ливерпуля Эндо, Собослаи, Нуньес, Цимикас - в трансе, да и Салах к концу только проснулся. Что за магия?
Кристал Пэлас почти с середины октября не выходит из Лондона. Там у них было гостевые матчи но с лондонскими командами. Так же у Ливерпуля есть больше игроков которые играют за свои сборные, там даже лавочники едут. Поэтому не стоит сравнивать игроков Ливерпуля и Пэлас. Они не играют в равных условиях
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+7
Ответ Levaevich
Тем временем уже 1 место. Главное удержаться, скамейка не такая длинная как у Сити, да и центр нап срочно нужен. Дарвин в основе не тянет.
Ты давно смотрел на скамейку сити?)
+8
-3
+5
Ответ lalas1968
Вот это валидол точно. Смотрел матч. Ливерпуль был плох. Но слава МО и везению. Следующий МЮ?
Слава точно не МО, а Эллиоту который вышел и сделал игру, а МО как раз весь матч играл на Пэлас. Алиссон и Эллиот сделали результат
+3
0
+3
Опять ранний матч и полкоманды мертвые. Почему? Перелётов не было, Пэлас в тех же условиях играет отлично, а у Ливерпуля Эндо, Собослаи, Нуньес, Цимикас - в трансе, да и Салах к концу только проснулся. Что за магия?
+3
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+2
пипец, как они это делают???
+1
0
+1
Ответ Football_legend
Очередной адепт липовых титулов Сити за счет «бесконечной скамейки» и большого фунта?
Адепт не адепт, а с Эвертона сняли 10 очков, а Сити творящий дичь годами и крутящий Финанс Fair Play на одном месте, вроде как сухим из воды выходит, нет?
+2
-1
+1
Ответ MaxB
Опять ранний матч и полкоманды мертвые. Почему? Перелётов не было, Пэлас в тех же условиях играет отлично, а у Ливерпуля Эндо, Собослаи, Нуньес, Цимикас - в трансе, да и Салах к концу только проснулся. Что за магия?
Ну, возможно сыграло то, что второй тур подряд играют на выезде? А дорога, какой бы комфортной она ни была, всегда утомляет. У Пэлас это была вторая подряд домашняя игра за 3 дня, а для Ливерпуля наоборот, вторая подряд выездная.
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Вот это валидол точно. Смотрел матч. Ливерпуль был плох. Но слава МО и везению. Следующий МЮ?
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потому что они не победимые топы
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Ответ Football_legend
Очередной адепт липовых титулов Сити за счет «бесконечной скамейки» и большого фунта?
У сити все титулы липовые..Позорный клуб.
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Ответ Казим Ризванов
Ты давно смотрел на скамейку сити?)
Раз за пять лет у них нет два равных состава и поплыли.
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Ответ Football_legend
Клопп просто обязан брать АПЛ в этом году, пока главные конкуренты без мотивации и рубятся в лч. Иначе навсегда прослынет физруком в очках.
Чтобы взять АПЛ в этом году нужно усиление в это зимнее ТО защита так долго не протянет
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