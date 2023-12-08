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«Тоттенхэм» за месяц рухнул с первого места на пятое. Всего 1 очко в 5 матчах

Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
Гульельмо Викарио Гульельмо Викарио
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вест Хэм Вест Хэм
Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Кристиан Ромеро Кристиан Ромеро
Джеймс Уорд-Проуз Джеймс Уорд-Проуз
Дестини Удоджи Дестини Удоджи
Джеррод Боуэн Джеррод Боуэн
Эшли Филлипс Эшли Филлипс
Микки ван де Вен Микки ван де Вен
Джовани Ло Чельсо Джовани Ло Чельсо
Футбол Футбол

1:0 – опасный для лондонцев счет.

«Тоттенхэм», который еще в конце октября уверенно лидировал в чемпионате без поражений, проиграл «Вест Хэму» (1:2). Все плохо. 

Команда Энджа Постекоглу забила первой – уже на 11-й минуте Кристиан Ромеро переправил головой в ворота после подачи Педро Порро. «Тоттенхэм» вел в счете весь первый тайм, особенно хорош был Джовани Ло Чельсо: сначала опасно пробивал, затем едва не прострел на автогол.

А во втором все посыпалось. На 52-й минуте Мохаммед Кудус пробил из-за штрафной – после серии рикошетов от защитников «Тоттенхэма» мяч попал к Джерроду Боуэну. Тот без сопротивления переправил его в пустой угол ворот Гульельмо Викарио.

Победный гол «Вест Хэма» спровоцировал левый защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи: слабо отдал на Викарио – Боуэн чуть не перехватил.

Вратарь все же успел первым, но от его рук мяч попал к Джеймсу Уорд-Проузу. Англичанин успел пробить в штангу, добежать и добить – Дэвис и Ромеро замерли после первого удара. 

«Тоттенхэм» расположился на пятом месте и отстает от лидирующего «Арсенала» на девять очков. А ведь в конце октября все было совсем иначе.

«Тоттенхэм» не побеждает пять матчей в АПЛ подряд – четыре поражения, одна ничья. Во всех пяти матчах лондонский клуб вел со счетом 1:0 и во всех пяти случаях терял очки – это худшая серия в истории АПЛ.

Opta подсказывает: против «Вест Хэма» «Тоттенхэм» не только лидировал, но и был опаснее большую часть игры. Но проиграть это не помешало. 

После матча журналист клубного ТВ отметил хорошую игру команды – Постекоглу отбил: «Это часть проблемы. Все говорят, как хорошо играет команда – но мы здесь для побед. Результат никто не отменял: если вы доминируете в матче, то это нужно конвертировать в голы – мы этого не сделали. Мы оплошали, хотя должны были легко побеждать в матчах, в которых вели в счете.

Нам, как команде, все еще предстоит пройти долгий путь, и сегодняшний матч это показал. Таков футбол: если не забиваешь, у гостевой команды всегда будет шанс наказать тебя. В своей и чужой штрафных мы и близко не показали свою игру».

Заступимся за Энджа: показывать свой футбол «Тоттенхэму» мешают еще и травмы – из-за них недоступны восемь игроков. 

● Особенно страдает центр защиты – в матче с «Челси» потерял обоих основных: Ван де Вен вылетел до 2024-го, Ромеро получил дисквалификацию на 3 матча. Вернулся как раз против «Вест Хэма» – против «Ман Сити» и «Астон Виллы» играли крайние защитники Дэвис и Роял. 

● Есть еще Эрик Дайер, но он медленный и не всегда здоровый. Матч с «Вест Хэмом» он пропустил из-за повреждения. 

● Мы бы не упоминали Эшли Филлипса, но это молодой центральный защитник, которого подтягивают к основе – наверняка пригодился бы в отсутствие Ромеро и Ван де Вена.

Но есть и хорошие новости: в ближайшее время Микки (а с ним и Мэддисон) вернутся к тренировкам. С ними «Тоттенхэму» точно будет проще.

Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
7 декабря, 23.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Ромеро, 1:1 – 52 Боуэн, 1:2 – 74 Уорд-Проуз.
ТоттенхэмВикарио, Порро, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Хейбьерг (Ришарлисон, 67), Ло Чельсо (Скипп, 67), Биссума (Хиль, 84), Кулусевски, Сон Хын Мин (Велис, 88), Джонсон (Сарр, 84).
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Альварес, Лукас Пакета, Кудус (Форнальс, 88), Боуэн.
Предупреждения:
Эмерсон (57), Порро (59), Уорд-Проуз (80), Ромеро (89), Альварес (90), Кулусевски (90).

Продолжайте смотреть матчи «Тоттенхэма» – даже сейчас!

8 комментариев
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Выбыли из чемпионской гонки, а были они в ней вообще?)
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+4
Не люблю злорадство. Но это облизывание Тоттенхэма и Постекоглу уже утомило. Взгляды у него интересные конечно, но на таком уровне абсолютно утопические. Топ-уровень это работа прежде всего, при чем тяжелая работа, а не play just for fun. Более подготовленные и организованные команды решают этот атакующий ребус. Шпоры сильно начинают пока свежие, но на тяжелых ногах уже не тащат, там как раз включается организация игры, схема, тактика. Все ничьи и поражения у шпор как раз таким вот организованным, тренерским командам: Брентфорд, Вулвз, Вила, ВХ...
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Возврат к среднему + травмы и короткая скамейка. Как обычно цитата из Брюгге
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Постекоглу не потянул уже в середине , ну у него Кейна нет, в Лигу Европы попадут нормальный будет результат, но в конце если они потеряют шансы на Лигу Чемпионов, то и Лигу Европы и Лигу Конференций тоже сольют имхо
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С самого начала было очевидно, что с таким составом даже попасть в четверку будет огромным достижением. Глубины состава нет вообще, это даже без травм было бы проблемой, а без травмированных игроков состав ТТХ сейчас ничем не лучше того же Вест Хэма
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Шанс для МЮ попасть в группу ЛЧ на фоне травм Ньюкасла и ТТХ )
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я вот, не сомневался, что так будет
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Стали чемпионами октября. Дайте трофей Тоттенхэму.
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