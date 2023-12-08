«Тоттенхэм» за месяц рухнул с первого места на пятое. Всего 1 очко в 5 матчах

1:0 – опасный для лондонцев счет.

«Тоттенхэм», который еще в конце октября уверенно лидировал в чемпионате без поражений, проиграл «Вест Хэму» (1:2). Все плохо.

Команда Энджа Постекоглу забила первой – уже на 11-й минуте Кристиан Ромеро переправил головой в ворота после подачи Педро Порро. «Тоттенхэм» вел в счете весь первый тайм, особенно хорош был Джовани Ло Чельсо: сначала опасно пробивал, затем едва не прострел на автогол.

А во втором все посыпалось. На 52-й минуте Мохаммед Кудус пробил из-за штрафной – после серии рикошетов от защитников «Тоттенхэма» мяч попал к Джерроду Боуэну. Тот без сопротивления переправил его в пустой угол ворот Гульельмо Викарио.

Победный гол «Вест Хэма» спровоцировал левый защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи: слабо отдал на Викарио – Боуэн чуть не перехватил.

Вратарь все же успел первым, но от его рук мяч попал к Джеймсу Уорд-Проузу. Англичанин успел пробить в штангу, добежать и добить – Дэвис и Ромеро замерли после первого удара.

«Тоттенхэм» расположился на пятом месте и отстает от лидирующего «Арсенала» на девять очков. А ведь в конце октября все было совсем иначе.

«Тоттенхэм» не побеждает пять матчей в АПЛ подряд – четыре поражения, одна ничья. Во всех пяти матчах лондонский клуб вел со счетом 1:0 и во всех пяти случаях терял очки – это худшая серия в истории АПЛ.

Opta подсказывает: против «Вест Хэма» «Тоттенхэм» не только лидировал, но и был опаснее большую часть игры. Но проиграть это не помешало.

После матча журналист клубного ТВ отметил хорошую игру команды – Постекоглу отбил: «Это часть проблемы. Все говорят, как хорошо играет команда – но мы здесь для побед . Результат никто не отменял: если вы доминируете в матче, то это нужно конвертировать в голы – мы этого не сделали. Мы оплошали, хотя должны были легко побеждать в матчах, в которых вели в счете.

Нам, как команде, все еще предстоит пройти долгий путь, и сегодняшний матч это показал. Таков футбол: если не забиваешь, у гостевой команды всегда будет шанс наказать тебя. В своей и чужой штрафных мы и близко не показали свою игру».

Заступимся за Энджа: показывать свой футбол «Тоттенхэму» мешают еще и травмы – из-за них недоступны восемь игроков.

● Особенно страдает центр защиты – в матче с «Челси» потерял обоих основных: Ван де Вен вылетел до 2024-го, Ромеро получил дисквалификацию на 3 матча. Вернулся как раз против «Вест Хэма» – против «Ман Сити» и «Астон Виллы» играли крайние защитники Дэвис и Роял.

● Есть еще Эрик Дайер, но он медленный и не всегда здоровый. Матч с «Вест Хэмом» он пропустил из-за повреждения.

● Мы бы не упоминали Эшли Филлипса, но это молодой центральный защитник, которого подтягивают к основе – наверняка пригодился бы в отсутствие Ромеро и Ван де Вена.

Но есть и хорошие новости: в ближайшее время Микки (а с ним и Мэддисон) вернутся к тренировкам. С ними «Тоттенхэму» точно будет проще.