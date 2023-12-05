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«Не могу разогнуть колено». Тело Суареса не выдерживает – футбол только через боль и страдания

Луис Суарес Луис Суарес
травмы травмы
Гремио Гремио
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Через месяц 37.

Луис Суарес сыграл последний матч за «Гремио», забив на прощание «Васко да Гама». 36-летний уругваец может завершить карьеру. 

Суарес из-за колена пьет таблетки перед играми, постоянно терпит боль. Спина тоже проблемная

Луис описал свои проблемы со здоровьем в эфире Radio 890:

«Я не могу разогнуть колено до конца. Это следствие операции, которую мне сделали в 2020 году в Барселоне. Я работал над восстановлением три месяца, а потом началась пандемия, объявили локдаун, и последний месяц я работал дома один. Это не одно и то же, что работать над квадрицепсами, не так, как если бы приходил физиотерапевт и разгибал твое колено.

Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нем скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить. Перед матчем я принимаю три таблетки, еще одну – на следующее утро, а еще пользуюсь «Вольтареном» (препарат, оказывающий противовоспалительный и анальгетический эффект – прим. Sports.ru) за несколько часов до матча.

И дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина – из-за того, что я хромаю. Каждый день разные процедуры в зависимости от того, какую боль я испытываю.

Мне нужно подумать о будущем. Настанет время, возможно, лет через 5-10, когда я захочу поиграть с друзьями в падел-теннис или в футбол пять на пять – и уже не смогу из-за остеоартрита. Нужно все учесть».

Суарес говорил, что хотел бы сыграть за «Гремио» в Кубке Либертадорес, но здоровье уже не позволит:

«Против этого выступает мое тело и боль. Три врача и физиотерапевты единственные знают реальное положение дел. Чтобы играть, мне нужны таблетки и уколы. Правда в том, что первые шаги по утрам очень болезненны. Любой, кто меня видит, думает, что играть в таком виде невозможно. Мой сын просит поиграть с ним, а я просто не могу».

Президент «Гремио» Альберто Герра подтверждал еще летом: «Он почти ежедневно колет себе уколы и постоянно испытывает боль. Есть вероятность, что ему придется протезироваться».

Самым здоровым футболистом в мире Суарес уж точно никогда не был. За последние пять лет мучило многое: колено, мениск, лодыжка, берцовая кость, даже коронавирус поймал. 

Неужели это грустный конец карьеры?

Даже с такими проблемами Суарес был прекрасен в Бразилии – 15 голов!

В последней игре против «Васко» Суарес сначала отдал голевую передачу, но гол отменили из-за офсайда. Пришлось самому уложить мяч в дальний угол из-за штрафной. Уход отметил шикарно.

В чемпионате у Суареса 15 голов (без единого пенальти) и 11 голевых передач. Больше него забили лишь дворе – Паулиньо из «Атлетико Минейро» (19) и Тикиньо Соарес из «Ботафого» (17). По ассистам он первый вместе с Халком. А еще Луис – самый бьющий игрок чемпионата Бразилии.

Во всех турнирах Суарес собрал 24+16 – отличные цифры.

После первых 15 матчей чемпионата на счету Суареса было всего четыре мяча. Зато потом был хороший семиматчевый отрезок с пятью голами. Пик – ноябрьский хет-трик в ворота «Ботафого», Суаресу для этого потребовалось каких-то 19 минут.

«Гремио» идет на четвертом месте, теоретически может оказаться на втором – последний тур запланирован на 7 декабря. 

С конца октября «Гремио» поднабрал очков, выиграв семь матчей из последних девяти. Не в последнюю очередь благодаря Суаресу. Клуб за это устроил ему трогательное прощание – уругваец вместе с семьей наблюдал за красивым видео, которое для него подготовили.

Воссоединение с Месси в «Майами» – первый (и очевидный) слух

В январе Суаресу исполнится 37 лет, играть тяжело, напрашивается завершение карьеры. Но многие обсуждают вариант с «Интер Майами» – рядом с Серджи Бускетсом, Жорди Альбой и Лионелем Месси. Впрочем, Фабрицио Романо писал о возможном трансфере в американский клуб еще летом.

В сентябре промелькнул слух о «Фламенго», но этот вариант реальным совсем не кажется – нет особого смысла менять один бразильский клуб на другой, тем более в такой ситуации со здоровьем.

Если Суарес и продолжит играть, то скорее всего в одной команде с Месси – они крепко дружат: «Мы еще и родители, у нас похожие привычки, мы почти одного возраста. Нам нравится веселиться, пить, дружить, даже есть вместе. Это прекрасные отношения, и со временем мы завоевали доверие друг друга».

Еще увидим вместе?

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Фото: Gettyimages.ru/Pedro H. Tesch; East News/Maxi Franzoi/Associated Press

17 комментариев
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Почему грустное завершение?! Очень даже достойная карьера. Пора заканчивать, здоровье превыше.
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Это не грустное завершение, а логичное.
Глядя на регалии и статистику , он заслужил своё место в истории. И его игру точно никто не забудет.
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В Америку имеет смысл съездить не сколько поиграть в Интер Майами, сколько полечить там свои ноги.

А после этого можно, в принципе, и в Интер Майами заглянуть. У Суареса наверняка еще достаточно денег, в Ливерпуле и Барселоне он зарабатывал неплохо. На лечение по идее должно хватить. Это ему будет хорошо не только для возможного продолжения карьеры, но и в принципе для жизни после нее.
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Это не грустное завершение, а очень достойное. Если тело уже не может, то надо остановиться. Он уже в истории и на достойном месте
+2
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+1
Кумирище! Но не пошутить про «да и зубы уже не те» не могу)
+1
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+1
Ответ Щипотка соли
Это не грустное завершение, а логичное. Глядя на регалии и статистику , он заслужил своё место в истории. И его игру точно никто не забудет.
Один из первых футбольных эпизодов детства, мой первый ЧМ - Суарез под вопли Стогниенко отбивает мяч руками, спасая свою сборную от вылета. Легенда.
+1
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+1
Лучший форвард этого века. Сезон 13/14 в его исполнении, один из величайших индивидуальных перформансов в истории. Очень жаль, что в году 18 он забил на себя и набрал лишний вес, мог подольше попылить в Европе. По хорошему пора карьеру заканчивать, все таки здоровье не бесконечно.
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Современный профессиональный спорт жесток. Многие современные спортсмены останутся инвалидами до конца дней. Многие не доживут до шестидесяти.
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Суарез, кстати, вероятно автор самого крутого хет-трика в истории. Хет-трик Норвичу в майке Ливерпуля, где просто каждый гол великолепен.
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Я буду отговаривать своего ребенка идти в профессиональный футбол. Никакие деньги не стоят такого
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Ответ Евгений Заботин
Почему грустное завершение?! Очень даже достойная карьера. Пора заканчивать, здоровье превыше.
Грустное, потому что всё-таки слишком серьезные проблемы со здоровьем.
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Ответ a2wai
В Америку имеет смысл съездить не сколько поиграть в Интер Майами, сколько полечить там свои ноги. А после этого можно, в принципе, и в Интер Майами заглянуть. У Суареса наверняка еще достаточно денег, в Ливерпуле и Барселоне он зарабатывал неплохо. На лечение по идее должно хватить. Это ему будет хорошо не только для возможного продолжения карьеры, но и в принципе для жизни после нее.
Ага, вот только лучшая хирургия по коленным суставам в мире находится в Германии
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Ответ Dirk13
Ага, вот только лучшая хирургия по коленным суставам в мире находится в Германии
Ну или в Германию. У Суареса есть деньги, чтобы себе это позволить.
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Ответ StayImLost
Один из первых футбольных эпизодов детства, мой первый ЧМ - Суарез под вопли Стогниенко отбивает мяч руками, спасая свою сборную от вылета. Легенда.
В армии смотрел. Смылся. Фигачил в нарядах потом. Но это того стоило. Эпично
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Ответ Щипотка соли
Это не грустное завершение, а логичное. Глядя на регалии и статистику , он заслужил своё место в истории. И его игру точно никто не забудет.
Про него уже вспоминают только из-за заголовков с его фамилией.
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Ответ Бене Гессерит
Про него уже вспоминают только из-за заголовков с его фамилией.
Как и о любом другом, закончившем карьеру.
Но факта это не отменят : Суарес - легенда
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