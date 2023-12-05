«Не могу разогнуть колено». Тело Суареса не выдерживает – футбол только через боль и страдания

Через месяц 37.

Луис Суарес сыграл последний матч за «Гремио», забив на прощание «Васко да Гама». 36-летний уругваец может завершить карьеру.

Суарес из-за колена пьет таблетки перед играми, постоянно терпит боль. Спина тоже проблемная

Луис описал свои проблемы со здоровьем в эфире Radio 890:

«Я не могу разогнуть колено до конца. Это следствие операции, которую мне сделали в 2020 году в Барселоне. Я работал над восстановлением три месяца, а потом началась пандемия, объявили локдаун, и последний месяц я работал дома один. Это не одно и то же, что работать над квадрицепсами, не так, как если бы приходил физиотерапевт и разгибал твое колено.

Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нем скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить. Перед матчем я принимаю три таблетки, еще одну – на следующее утро, а еще пользуюсь «Вольтареном» (препарат, оказывающий противовоспалительный и анальгетический эффект – прим. Sports.ru) за несколько часов до матча.

И дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина – из-за того, что я хромаю. Каждый день разные процедуры в зависимости от того, какую боль я испытываю.

Мне нужно подумать о будущем. Настанет время, возможно, лет через 5-10, когда я захочу поиграть с друзьями в падел-теннис или в футбол пять на пять – и уже не смогу из-за остеоартрита. Нужно все учесть».

Суарес говорил, что хотел бы сыграть за «Гремио» в Кубке Либертадорес, но здоровье уже не позволит:

«Против этого выступает мое тело и боль. Три врача и физиотерапевты единственные знают реальное положение дел. Чтобы играть, мне нужны таблетки и уколы. Правда в том, что первые шаги по утрам очень болезненны. Любой, кто меня видит, думает, что играть в таком виде невозможно. Мой сын просит поиграть с ним, а я просто не могу».

Президент «Гремио» Альберто Герра подтверждал еще летом: «Он почти ежедневно колет себе уколы и постоянно испытывает боль. Есть вероятность, что ему придется протезироваться».

Самым здоровым футболистом в мире Суарес уж точно никогда не был. За последние пять лет мучило многое: колено, мениск, лодыжка, берцовая кость, даже коронавирус поймал.

Неужели это грустный конец карьеры?

Даже с такими проблемами Суарес был прекрасен в Бразилии – 15 голов!

В последней игре против «Васко» Суарес сначала отдал голевую передачу, но гол отменили из-за офсайда. Пришлось самому уложить мяч в дальний угол из-за штрафной. Уход отметил шикарно.

В чемпионате у Суареса 15 голов (без единого пенальти) и 11 голевых передач. Больше него забили лишь дворе – Паулиньо из «Атлетико Минейро» (19) и Тикиньо Соарес из «Ботафого» (17). По ассистам он первый вместе с Халком. А еще Луис – самый бьющий игрок чемпионата Бразилии.

Во всех турнирах Суарес собрал 24+16 – отличные цифры.

После первых 15 матчей чемпионата на счету Суареса было всего четыре мяча. Зато потом был хороший семиматчевый отрезок с пятью голами. Пик – ноябрьский хет-трик в ворота «Ботафого», Суаресу для этого потребовалось каких-то 19 минут.

«Гремио» идет на четвертом месте, теоретически может оказаться на втором – последний тур запланирован на 7 декабря.

С конца октября «Гремио» поднабрал очков, выиграв семь матчей из последних девяти. Не в последнюю очередь благодаря Суаресу. Клуб за это устроил ему трогательное прощание – уругваец вместе с семьей наблюдал за красивым видео, которое для него подготовили.

Воссоединение с Месси в «Майами» – первый (и очевидный) слух

В январе Суаресу исполнится 37 лет, играть тяжело, напрашивается завершение карьеры. Но многие обсуждают вариант с «Интер Майами» – рядом с Серджи Бускетсом, Жорди Альбой и Лионелем Месси. Впрочем, Фабрицио Романо писал о возможном трансфере в американский клуб еще летом.

В сентябре промелькнул слух о «Фламенго», но этот вариант реальным совсем не кажется – нет особого смысла менять один бразильский клуб на другой, тем более в такой ситуации со здоровьем.

Если Суарес и продолжит играть, то скорее всего в одной команде с Месси – они крепко дружат: «Мы еще и родители, у нас похожие привычки, мы почти одного возраста. Нам нравится веселиться, пить, дружить, даже есть вместе. Это прекрасные отношения, и со временем мы завоевали доверие друг друга».

Еще увидим вместе?

Фото: Gettyimages.ru/Pedro H. Tesch; East News/Maxi Franzoi/Associated Press