Травмы накрыли «Ньюкасл» – минус 10 игроков с сентября. Поуп вылетел вообще до мая – Де Хеа может его заменить

«Ньюкасл» в 14-м туре АПЛ разобрал «Ман Юнайтед», но потерял Ника Поупа – основной кипер повредил спину и выбыл примерно до мая, почти до конца сезона-2023/24.

Поуп уже переносил операцию на плече в сезоне-2018/19, когда играл в «Бернли». Лечился примерно полгода.

Барнс, Ботман, Берн, Уилсон, Уиллок – далеко не полный список потерь «Ньюкасл»

Выкашивает всех подряд.

● Эдди Хау остался без десяти (!) игроков – либо основных, либо рядом со стартом.

Но даже после травмы Поупа не унывает: «Это правда, что в моей тренерской карьере я еще никогда не видел столько травм. Но я не собираюсь оправдываться. Мы все еще достаточно хороши».

● Несколько игроков скоро вернутся: Свен Ботман уже тренируется в общей группе, вот-вот появятся Харви Барнс, Эллиот Андерсон, Шон Лонгстафф и Джо Уиллок.

● Возвращение основных игроков точно поможет: дальше у «Ньюкасла» – «Эвертон» и «Тоттенхэм» в АПЛ и важнейший матч с «Миланом» в ЛЧ (нужна только победа, чтобы рассчитывать на плей-офф).

● Еще до эпидемии травм случилась 10-месячная дисквалификация Сандро Тонали – итальянец попался на ставках, поэтому пропустит оставшуюся часть сезона АПЛ и не сыграет на Евро-2024.

Де Хеа – возможный сменщик Поупа. Но Хау сначала проверит Дубравку

Почти сразу после вылета Поупа Daily Mail написал об интересе «Ньюкасла» к Давиду Де Хеа – испанец покинул «МЮ» еще летом, но до сих пор сидит без клуба. Сразу возникает финансовый вопрос: Де Хеа придет свободным агентом, но «Юнайтед» платил ему 375 тысяч евро в неделю – для перехода в «Ньюкасл» придется снизить запросы.

The Telegraph выяснил, что Де Хеа готов рассмотреть вариант с переходом в «Ньюкасл». Но Эдди Хау пока не согласился на трансфер – сначала хочет дать шанс второму вратарю Мартину Дубравке.

Поуп проводил отличный сезон: 20 матчей за «Ньюкасл» во всех турнирах, из них восемь на ноль.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster