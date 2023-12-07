О духе времени
Блог

Травмы накрыли «Ньюкасл» – минус 10 игроков с сентября. Поуп вылетел вообще до мая – Де Хеа может его заменить

Ник Поуп Ник Поуп
Эдди Хау Эдди Хау
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
травмы травмы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Сандро Тонали Сандро Тонали
Шон Лонгстафф Шон Лонгстафф
Ньюкасл Ньюкасл
Джо Уиллок Джо Уиллок
Каллум Уилсон Каллум Уилсон
Дэн Берн Дэн Берн
Джейкоб Мерфи Джейкоб Мерфи
Харви Барнс Харви Барнс
Свен Ботман Свен Ботман
Эллиот Андерсон Эллиот Андерсон
Футбол Футбол

«Ньюкасл» в 14-м туре АПЛ разобрал «Ман Юнайтед», но потерял Ника Поупа – основной кипер повредил спину и выбыл примерно до мая, почти до конца сезона-2023/24.

Поуп уже переносил операцию на плече в сезоне-2018/19, когда играл в «Бернли». Лечился примерно полгода.

Барнс, Ботман, Берн, Уилсон, Уиллок – далеко не полный список потерь «Ньюкасл»

Выкашивает всех подряд.

● Эдди Хау остался без десяти (!) игроков – либо основных, либо рядом со стартом.

Но даже после травмы Поупа не унывает: «Это правда, что в моей тренерской карьере я еще никогда не видел столько травм. Но я не собираюсь оправдываться. Мы все еще достаточно хороши».

● Несколько игроков скоро вернутся: Свен Ботман уже тренируется в общей группе, вот-вот появятся Харви Барнс, Эллиот Андерсон, Шон Лонгстафф и Джо Уиллок.

● Возвращение основных игроков точно поможет: дальше у «Ньюкасла» – «Эвертон» и «Тоттенхэм» в АПЛ и важнейший матч с «Миланом» в ЛЧ (нужна только победа, чтобы рассчитывать на плей-офф).

● Еще до эпидемии травм случилась 10-месячная дисквалификация Сандро Тонали – итальянец попался на ставках, поэтому пропустит оставшуюся часть сезона АПЛ и не сыграет на Евро-2024.

Де Хеа – возможный сменщик Поупа. Но Хау сначала проверит Дубравку

Почти сразу после вылета Поупа Daily Mail написал об интересе «Ньюкасла» к Давиду Де Хеа – испанец покинул «МЮ» еще летом, но до сих пор сидит без клуба. Сразу возникает финансовый вопрос: Де Хеа придет свободным агентом, но «Юнайтед» платил ему 375 тысяч евро в неделю – для перехода в «Ньюкасл» придется снизить запросы.

The Telegraph выяснил, что Де Хеа готов рассмотреть вариант с переходом в «Ньюкасл». Но Эдди Хау пока не согласился на трансфер – сначала хочет дать шанс второму вратарю Мартину Дубравке.

Поуп проводил отличный сезон: 20 матчей за «Ньюкасл» во всех турнирах, из них восемь на ноль.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ArnoNeputevy
Очень жаль, но неизбежно при таком безумном графике. ФИФА и УЕФА думают, как бы ещё увеличить количество матчей (то есть - прибыль).
Тьма игроков которые сидят без игровой практики, мечтают хотя бы на 5 минут оказаться на газоне, и того не получают. А виновата Фифа конечно
У Ньюкасла есть Дубравка, Лорис Кариус. Почему им нельзя играть? зачем они там?
+11
0
+11
Ожидаемо же:
1) К прежней игровой нагрузке добавилась ЛЧ
2) Ньюкасл сам по себе играет в очень энергозатратной модели
3) Глубины состава нет
+9
0
+9
Очень жаль, но неизбежно при таком безумном графике. ФИФА и УЕФА думают, как бы ещё увеличить количество матчей (то есть - прибыль).
+5
-2
+3
Сперва на этом сайте были статьи про то, как в Ньюкасле набирали игроков под невероятно интенсивную игру, как они заставляют игроков бегать 90 минут без передышки, как болелы аплодируют за успешные подкаты в ничего не значащих эпизодах, а потом появилась информация о том, что в Ньюкасле 100500 травм. Не трудно смекнуть, что эти два факта связанны.
+1
0
+1
Ответ ArnoNeputevy
Очень жаль, но неизбежно при таком безумном графике. ФИФА и УЕФА думают, как бы ещё увеличить количество матчей (то есть - прибыль).
Они не за тарелку супа играют и заявке не ограничивается 11 игроками
+1
0
+1
Ответ ArnoNeputevy
Очень жаль, но неизбежно при таком безумном графике. ФИФА и УЕФА думают, как бы ещё увеличить количество матчей (то есть - прибыль).
Жду когда топ тренеры топ клубов научатся играть всеми имеющимися игроками, это будет прямо прорыв в футболе. Примерно как в хоккее - типа выходишь на 45 минут и показываешь максимум - потом ещё через игру выходишь. Сейчас же наиграли состав и тянут его по всем турнирам абы чего не вышло.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий