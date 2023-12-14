Календарь сжигает игроков: матчей уже 60+, а может стать вообще по 90 🤯
Главное из исследования FIFPro.
FIFPro исследовала нагрузку на игроков во время сезона-2022/23, используя статистику и календари чемпионатов, еврокубков, а также матчи сборных. Включая, конечно, ЧМ-2022.
Винисиус провел около 4000 минут всего за 45 матчей. Перегруженность – не только европейская проблема
FIFPro выделила троих футболистов. Например, Винисиуса: в сезоне-2021/22 он сыграл почти 5200 минут и выиграл с клубом три трофея. В следующем – уже около 4000 минут, но всего за 45 матчей. То есть провел их практически полностью. Пять дней отдыха между играми за последние годы у бразильца встречались крайне редко, а в прошлом сезоне до мая он поучаствовал сразу в девяти турнирах.
Еще один пример – Лаутаро Мартинес, который дошел до финалов Лиги чемпионов, Кубка Италии и чемпионата мира. Вышло 62 матча в семи турнирах. Минус в таком графике – длительные перелеты для игры за сборную и минимум отдыха. В октябре 2021-го Мартинес вообще сыграл в столице Аргентины против Перу, после чего вышел на поле за «Интер» в Италии всего через 38 часов.
Только ли футболисты из европейских лиг этому подвержены? Нет. Например, бразилец Педро Гильерме из «Фламенго» участвовал в Кубке Либертадорес и клубном ЧМ помимо основных игр. Что в итоге: 62 матча за сезон-2022 и еще 21 – за первые четыре месяца следующего года.
Варан вообще покинул сборную после ЧМ – из-за усталости от бесконечных игр. С 1 июня 2018-го у него более 22 тысяч минут в 248 матчах
До сотни матчей за Францию Рафаэль Варан недотянул совсем чуть-чуть – не хватило семь игр, защитник завершил карьеру в сборной до 30 лет. «У нас перегруженные графики, мы играем в режиме нон-стоп. Я чувствую, будто задыхаюсь, что игрок пожирает во мне человека», – говорил он.
С 1 июня 2018 года у него более 22 тысяч минут в 248 матчах, почти 60% из этих игр – без перерыва. В четырех из пяти последних сезонов Варан налетал около 50 тысяч километров. А после финала ЧМ-2022 всего через восемь дней сыграл за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
FIFPro подсчитала: только в двух из пяти межсезонных пауз Варан добрал необходимое количество дней – не менее 28. В трех других было 20, 24 и 25.
Неделя и меньше после ЧМ – и уже играет за клуб. Сразу несколько примеров
FIFPro объясняет аномалию ЧМ-2022 еще в одном контексте. К предыдущим ЧМ игроки обычно готовились не менее месяца и потом отдыхали примерно 37 дней. Какие значения были сейчас? В среднем семь дней до ЧМ-2022 и восемь – после. Примерно у 68% игроков турнира на подготовку ушло меньше двух недель.
А вот кто после ЧМ продолжил плотный график середины сезона:
● Камиль Глик проиграл 4 декабря с Польшей французам, а уже 8-го провел полный матч в Серии В с «Беневенто». Через четыре дня!
● Абдерразак Амдалла был в заявке бронзового матча Хорватии и Марокко, а через пять дней сыграл 120 минут в Кубке Саудовской Аравии.
● Илиман Ндиай вылетел с Сенегалом от Англии, а через шесть дней сыграл в Англии – в Чемпионшипе за «Шеффилд Юнайтед», да еще и отдал голевую передачу.
● Отавио покинул ЧМ после поражения Португалии в 1/4, а через шесть дней помогал «Порту» громить «Визелу» в Кубке лиги.
● Шесть дней хватило и иранцу Кариму Ансарифарду – после вылета в группе поиграл в чемпионате Кипра.
● Австралиец Мэтью Лекки проиграл аргентинцам в плей-офф и вернулся в родной чемпионат уже через неделю.
Есть и другие примеры, где тоже связь с ЧМ. Бруну Фернандеш с 1 июля 2022-го по 1 мая 2023-го провел на поле 5986 минут. А Энцо Фернандес не отдыхал вообще полтора года: начал 2022-й в «Ривер Плейте», перешел в «Бенфику» уже после летнего перерыва, а потом закончил сезон-2022/23 в «Челси» к лету 2023-го.
Кстати, из АПЛ на ЧМ-2022 сыграло 134 футболиста, вместе они набегали там более 33 тысяч минут. FIFPro сфокусировалась на статистике травм мягких тканей игроков АПЛ (ушибы, растяжения, повреждения мышц) и рассказала, что за весь сезон до конца апреля-2023 таких травм было примерно 63,7% из почти 700 повреждений. И именно в декабре их было три четверти (33 из 44) – как раз в месяц ЧМ.
В Испании насчитали 487 травм, мягких тканей – 68%. В Италии процент травм не дошел до 60%. Кстати, в Ла Лиге и Бундеслиге пиковые значения таких травм были в октябре. Это объяснялось плотным графиком – чемпионатом, Кубком и еврокубками.
Но как будет дальше? Впереди еще более загруженный календарь
FIFPro тревожится за футболистов: Лига чемпионов увеличится до 36 команд, матчей в одной большой группе будет не шесть, а восемь, добавятся игры перед стадией 1/8 финала для клубов с 9-го по 24-е места. Еще и клубный ЧМ свалится в 2025-м, где финалисты вообще проведут по семь матчей.
Новый календарь компания рассчитала на примере форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты. В сезоне-2021/22 он потенциально мог провести 80 матчей за клуб и сборную, а провел 64. Вероятно, в сезоне-2024/25 Жота сыграет 70+ матчей, а потенциальных у него вообще скопится 89.
В дальнейшем количество игр может перевалить за 90, если предсезонные турниры европейских клубов в США станут обязательными.
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Фото: Gettyimages/David Ramos / Staff, Alex Pantling / Staff, Julian Finney / Staff, Justin Setterfield / Staff, Alex Livesey / Freier Fotograf
просто представь что Мэддисон, ван де Вен, Бентанкур, Сессеньон и Перишич не травмированы а "в ротации"
нравится что получилось? сколько там поражений подряд?
Абсолютно надуманная проблема, решающаяся здоровой ротацией игроков.
почему я должен смотреть на искусственно ослабленную команду?
почему надо ставить на игру заведомо более слабых футболистов, потому что основные устали в "международной лиге наций океании имени кубка конференций"? это ты спортом называешь?
шли бы в в печь со своими "ротациями", а я хочу чтобы у моей команды в каждом матче выходил основной состав
В тему призывов к ротации: организаторы и бенефициары у турниров разные и их мало волнуют проблемы других. Вряд ли ФИФА/УЕФА придет в восторг, если на их турниры будут приезжать неоптимальные составы, то же самое относится к региональным федерациям. И выходит, что игроки становятся заложниками новой реальности, когда все ждут от них максимума, а выбирать, где играть, а где не играть не им
при том в НХЛ и НБА по 82 матча, а в МЛБ 162, а в той же МЛС 34 матча плюс плей-офф для 24 команд (при этом второй раунд до двух побед, то есть потенциально даже три матча)
в НФЛ такой короткий сезон не потому что дольше не надо, а потому что игра очень травмоопасна, возьмем Грин-Бэй, на травмах из старта сейчас Джонс, Уотсон, Бахтиари, Масгрейв, Александр, Стоукс, сколько игроков на "ограниченных тренировках" и упоминать не стоит, а ведь еще даже регулярка не закончилась, и это не "игроки ротации" а прямо железный старт, пара стартовых корнеров, пробоул-текл, первый ресивер, первый раннер, лучший ТЕ
если бы в НФЛ играли 38 матчей - до конца сезона доживали бы только те кто его начинал в глухом запасе
просто представь себе типовой матч НФЛ, сколько раз за игру ты видишь паузы на оказание помощи после травмы?
в кубках страны тоже можно ротацию проводить, но как посмотришь, так что-то нет-нет да и выставят человек 7-8 основы
Почему Ф1 вспомнил - да потому что пока Ратценбергер и Сенна друг за дружкой не разбились в свое время буквально за два дня, никто гонщиков не слушать не хотел и серьезно менять правила безопасности на трассах не желал, ибо дорого, да и зачем это все. Стоило разбиться - мнения кардинально поменялись.
А вообще нагрузка растет на всех спортсменов, не только в футболе. В НБА могут играть через 36 часов несколько туров подряд, теннисисты ATP и WTA уже какой год ноют из-за увеличивающегося количества турниров, а им ещё и Саудовскую Аравию впарить хотят, ну и так далее. Деньги не пахнут для функционеров, увы.
остальные команды играют стандартные 34-38 матчей в чемпионате плюс несколько игр в кубке и еврокубках. ведь большинство команд вылетают из кубков на ранних стадиях.
Поэтому для топов надо играть 2 составом в нац.кубках и основным игрокам станет легче.
Да, матчей станет меньше - зато удельный вес каждого матча больше. Для болельщиков это будет большее событие, чем сейчас, когда футбола ну очень много, и даже самым преданным фанатам не настолько нечего делать по жизни, чтобы внимательно следить за каждым матчем своей команды.
В НФЛ играют с сентября по февраль 17 матчей плюс плей-офф, максимум 21 матч. 21 матч, а потом с февраля по сентябрь амфута вообще нет. И ничего, лига по доходам нехило уделывает всё и вся. А каждый матч для болельщика как праздник, и следит за ними вся страна, и даже те, кто не болеет за какую-то конкретную команду, но любят смотреть игры, включают телек - потому, что потом амфута просто не будет и смотреть будет нечего. Почему-то не доходит до футбольных инстанций, что футбольный матч как уникальное и редкое событие принесёт больше просмотров и доходов, чем игры через два дня на третий, которые приедаются уже даже страстным любителям футбола.
Но они там будут Копу делать как душе угодно, и проводить финалы в Майами.
А в Европе швейцарская схема ЛЧ, надеюсь будет признана неудачной, как и дабл иллюминейш.
Также вызывает большой вопрос целесообразность проведения Лиги Наций УЕФА. Игроки сборных итак перегружены отборами к ЧЕ и ЧМ, не считая многочисленные ныне еврокубки.
а выставь Рома второй - нашлись бы недовольные "неуважением к сопернику и статусу еврокубка"
и "завершить карьеру в сборной" - как ты предлагаешь это сделать Винисиусу, с которого начинается материал, в 23 года? просто отказаться за нее выступать?
тем на самом деле и вполне может кончиться, когда игроки откажутся играть за сборную потому что зарплату им платят в другом месте - начнут задумываться о плотности календаря (четыре окна на сборные, три из которых осенью, все - с кучей перелетов, помимо основных летних турниров), но хотелось бы что бы эту проблему решали до того как гром грянет