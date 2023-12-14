Календарь сжигает игроков: матчей уже 60+, а может стать вообще по 90 🤯

Главное из исследования FIFPro.

FIFPro исследовала нагрузку на игроков во время сезона-2022/23, используя статистику и календари чемпионатов, еврокубков, а также матчи сборных. Включая, конечно, ЧМ-2022.

Винисиус провел около 4000 минут всего за 45 матчей. Перегруженность – не только европейская проблема

FIFPro выделила троих футболистов. Например, Винисиуса: в сезоне-2021/22 он сыграл почти 5200 минут и выиграл с клубом три трофея. В следующем – уже около 4000 минут, но всего за 45 матчей. То есть провел их практически полностью. Пять дней отдыха между играми за последние годы у бразильца встречались крайне редко, а в прошлом сезоне до мая он поучаствовал сразу в девяти турнирах.

Еще один пример – Лаутаро Мартинес, который дошел до финалов Лиги чемпионов, Кубка Италии и чемпионата мира. Вышло 62 матча в семи турнирах. Минус в таком графике – длительные перелеты для игры за сборную и минимум отдыха. В октябре 2021-го Мартинес вообще сыграл в столице Аргентины против Перу, после чего вышел на поле за «Интер» в Италии всего через 38 часов.

Только ли футболисты из европейских лиг этому подвержены? Нет. Например, бразилец Педро Гильерме из «Фламенго» участвовал в Кубке Либертадорес и клубном ЧМ помимо основных игр. Что в итоге: 62 матча за сезон-2022 и еще 21 – за первые четыре месяца следующего года.

Варан вообще покинул сборную после ЧМ – из-за усталости от бесконечных игр. С 1 июня 2018-го у него более 22 тысяч минут в 248 матчах

До сотни матчей за Францию Рафаэль Варан недотянул совсем чуть-чуть – не хватило семь игр, защитник завершил карьеру в сборной до 30 лет. «У нас перегруженные графики, мы играем в режиме нон-стоп. Я чувствую, будто задыхаюсь, что игрок пожирает во мне человека», – говорил он.

С 1 июня 2018 года у него более 22 тысяч минут в 248 матчах, почти 60% из этих игр – без перерыва. В четырех из пяти последних сезонов Варан налетал около 50 тысяч километров. А после финала ЧМ-2022 всего через восемь дней сыграл за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

FIFPro подсчитала: только в двух из пяти межсезонных пауз Варан добрал необходимое количество дней – не менее 28. В трех других было 20, 24 и 25.

Неделя и меньше после ЧМ – и уже играет за клуб. Сразу несколько примеров

FIFPro объясняет аномалию ЧМ-2022 еще в одном контексте. К предыдущим ЧМ игроки обычно готовились не менее месяца и потом отдыхали примерно 37 дней. Какие значения были сейчас? В среднем семь дней до ЧМ-2022 и восемь – после. Примерно у 68% игроков турнира на подготовку ушло меньше двух недель.

А вот кто после ЧМ продолжил плотный график середины сезона:

● Камиль Глик проиграл 4 декабря с Польшей французам, а уже 8-го провел полный матч в Серии В с «Беневенто». Через четыре дня!

● Абдерразак Амдалла был в заявке бронзового матча Хорватии и Марокко, а через пять дней сыграл 120 минут в Кубке Саудовской Аравии.

● Илиман Ндиай вылетел с Сенегалом от Англии, а через шесть дней сыграл в Англии – в Чемпионшипе за «Шеффилд Юнайтед», да еще и отдал голевую передачу.

● Отавио покинул ЧМ после поражения Португалии в 1/4, а через шесть дней помогал «Порту» громить «Визелу» в Кубке лиги.

● Шесть дней хватило и иранцу Кариму Ансарифарду – после вылета в группе поиграл в чемпионате Кипра.

● Австралиец Мэтью Лекки проиграл аргентинцам в плей-офф и вернулся в родной чемпионат уже через неделю.

Есть и другие примеры, где тоже связь с ЧМ. Бруну Фернандеш с 1 июля 2022-го по 1 мая 2023-го провел на поле 5986 минут. А Энцо Фернандес не отдыхал вообще полтора года: начал 2022-й в «Ривер Плейте», перешел в «Бенфику» уже после летнего перерыва, а потом закончил сезон-2022/23 в «Челси» к лету 2023-го.

Кстати, из АПЛ на ЧМ-2022 сыграло 134 футболиста, вместе они набегали там более 33 тысяч минут. FIFPro сфокусировалась на статистике травм мягких тканей игроков АПЛ (ушибы, растяжения, повреждения мышц) и рассказала, что за весь сезон до конца апреля-2023 таких травм было примерно 63,7% из почти 700 повреждений. И именно в декабре их было три четверти (33 из 44) – как раз в месяц ЧМ.

В Испании насчитали 487 травм, мягких тканей – 68%. В Италии процент травм не дошел до 60%. Кстати, в Ла Лиге и Бундеслиге пиковые значения таких травм были в октябре. Это объяснялось плотным графиком – чемпионатом, Кубком и еврокубками.

Но как будет дальше? Впереди еще более загруженный календарь

FIFPro тревожится за футболистов: Лига чемпионов увеличится до 36 команд, матчей в одной большой группе будет не шесть, а восемь, добавятся игры перед стадией 1/8 финала для клубов с 9-го по 24-е места. Еще и клубный ЧМ свалится в 2025-м, где финалисты вообще проведут по семь матчей.

Новый календарь компания рассчитала на примере форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты. В сезоне-2021/22 он потенциально мог провести 80 матчей за клуб и сборную, а провел 64. Вероятно, в сезоне-2024/25 Жота сыграет 70+ матчей, а потенциальных у него вообще скопится 89.

В дальнейшем количество игр может перевалить за 90, если предсезонные турниры европейских клубов в США станут обязательными.

Фото: Gettyimages/David Ramos / Staff, Alex Pantling / Staff, Julian Finney / Staff, Justin Setterfield / Staff, Alex Livesey / Freier Fotograf