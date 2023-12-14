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Календарь сжигает игроков: матчей уже 60+, а может стать вообще по 90 🤯

FIFPro
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
травмы травмы
Футбол Футбол

Главное из исследования FIFPro.

FIFPro исследовала нагрузку на игроков во время сезона-2022/23, используя статистику и календари чемпионатов, еврокубков, а также матчи сборных. Включая, конечно, ЧМ-2022.

Винисиус провел около 4000 минут всего за 45 матчей. Перегруженность – не только европейская проблема

FIFPro выделила троих футболистов. Например, Винисиуса: в сезоне-2021/22 он сыграл почти 5200 минут и выиграл с клубом три трофея. В следующем – уже около 4000 минут, но всего за 45 матчей. То есть провел их практически полностью. Пять дней отдыха между играми за последние годы у бразильца встречались крайне редко, а в прошлом сезоне до мая он поучаствовал сразу в девяти турнирах.

Еще один пример – Лаутаро Мартинес, который дошел до финалов Лиги чемпионов, Кубка Италии и чемпионата мира. Вышло 62 матча в семи турнирах. Минус в таком графике – длительные перелеты для игры за сборную и минимум отдыха. В октябре 2021-го Мартинес вообще сыграл в столице Аргентины против Перу, после чего вышел на поле за «Интер» в Италии всего через 38 часов.

Только ли футболисты из европейских лиг этому подвержены? Нет. Например, бразилец Педро Гильерме из «Фламенго» участвовал в Кубке Либертадорес и клубном ЧМ помимо основных игр. Что в итоге: 62 матча за сезон-2022 и еще 21 – за первые четыре месяца следующего года.

Варан вообще покинул сборную после ЧМ – из-за усталости от бесконечных игр. С 1 июня 2018-го у него более 22 тысяч минут в 248 матчах

До сотни матчей за Францию Рафаэль Варан недотянул совсем чуть-чуть – не хватило семь игр, защитник завершил карьеру в сборной до 30 лет. «У нас перегруженные графики, мы играем в режиме нон-стоп. Я чувствую, будто задыхаюсь, что игрок пожирает во мне человека», – говорил он.

С 1 июня 2018 года у него более 22 тысяч минут в 248 матчах, почти 60% из этих игр – без перерыва. В четырех из пяти последних сезонов Варан налетал около 50 тысяч километров. А после финала ЧМ-2022 всего через восемь дней сыграл за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

FIFPro подсчитала: только в двух из пяти межсезонных пауз Варан добрал необходимое количество дней – не менее 28. В трех других было 20, 24 и 25.

Неделя и меньше после ЧМ – и уже играет за клуб. Сразу несколько примеров

FIFPro объясняет аномалию ЧМ-2022 еще в одном контексте. К предыдущим ЧМ игроки обычно готовились не менее месяца и потом отдыхали примерно 37 дней. Какие значения были сейчас? В среднем семь дней до ЧМ-2022 и восемь – после. Примерно у 68% игроков турнира на подготовку ушло меньше двух недель.

А вот кто после ЧМ продолжил плотный график середины сезона:

● Камиль Глик проиграл 4 декабря с Польшей французам, а уже 8-го провел полный матч в Серии В с «Беневенто». Через четыре дня!

● Абдерразак Амдалла был в заявке бронзового матча Хорватии и Марокко, а через пять дней сыграл 120 минут в Кубке Саудовской Аравии.

● Илиман Ндиай вылетел с Сенегалом от Англии, а через шесть дней сыграл в Англии – в Чемпионшипе за «Шеффилд Юнайтед», да еще и отдал голевую передачу.

● Отавио покинул ЧМ после поражения Португалии в 1/4, а через шесть дней помогал «Порту» громить «Визелу» в Кубке лиги.

● Шесть дней хватило и иранцу Кариму Ансарифарду – после вылета в группе поиграл в чемпионате Кипра.

● Австралиец Мэтью Лекки проиграл аргентинцам в плей-офф и вернулся в родной чемпионат уже через неделю.

Есть и другие примеры, где тоже связь с ЧМ. Бруну Фернандеш с 1 июля 2022-го по 1 мая 2023-го провел на поле 5986 минут. А Энцо Фернандес не отдыхал вообще полтора года: начал 2022-й в «Ривер Плейте», перешел в «Бенфику» уже после летнего перерыва, а потом закончил сезон-2022/23 в «Челси» к лету 2023-го.

Кстати, из АПЛ на ЧМ-2022 сыграло 134 футболиста, вместе они набегали там более 33 тысяч минут. FIFPro сфокусировалась на статистике травм мягких тканей игроков АПЛ (ушибы, растяжения, повреждения мышц) и рассказала, что за весь сезон до конца апреля-2023 таких травм было примерно 63,7% из почти 700 повреждений. И именно в декабре их было три четверти (33 из 44) – как раз в месяц ЧМ.

В Испании насчитали 487 травм, мягких тканей – 68%. В Италии процент травм не дошел до 60%. Кстати, в Ла Лиге и Бундеслиге пиковые значения таких травм были в октябре. Это объяснялось плотным графиком – чемпионатом, Кубком и еврокубками.

Но как будет дальше? Впереди еще более загруженный календарь

FIFPro тревожится за футболистов: Лига чемпионов увеличится до 36 команд, матчей в одной большой группе будет не шесть, а восемь, добавятся игры перед стадией 1/8 финала для клубов с 9-го по 24-е места. Еще и клубный ЧМ свалится в 2025-м, где финалисты вообще проведут по семь матчей.

Новый календарь компания рассчитала на примере форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты. В сезоне-2021/22 он потенциально мог провести 80 матчей за клуб и сборную, а провел 64. Вероятно, в сезоне-2024/25 Жота сыграет 70+ матчей, а потенциальных у него вообще скопится 89.

В дальнейшем количество игр может перевалить за 90, если предсезонные турниры европейских клубов в США станут обязательными.

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Фото: Gettyimages/David Ramos / Staff, Alex Pantling / Staff, Julian Finney / Staff, Justin Setterfield / Staff, Alex Livesey / Freier Fotograf

39 комментариев
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Интересная ситуация. Хочется всегда видеть максимально сильнейшие составы команд, но современные бизнес-реалии заставляют раздувать обойму и проводить постоянную ротацию.
+17
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+16
Ответ arspurs9
А мне кажется тут уже больше вопросов к тренерским штабам, которые не в состоянии проводить ротацию, а играют стабильными костяками, боясь вовлекать новых игроков и становиться более гибкими.
и как тебе результаты и игра Тоттенхэма после того как часть состава вылетела

просто представь что Мэддисон, ван де Вен, Бентанкур, Сессеньон и Перишич не травмированы а "в ротации"

нравится что получилось? сколько там поражений подряд?
+11
-2
+9
Пора вводить неограниченные замены
+8
-1
+7
Давайте из хрущевских диванов дружно поволнуемся за богачей, которых заставляют за миллионы долларов слишком часто пинать мячик в трусиках по траве(((
Абсолютно надуманная проблема, решающаяся здоровой ротацией игроков.
+21
-16
+5
Ответ Борис Энгельгардт
интересно, заставит ли это тренеров проводить ротацию хоть иногда, а не ездить на наигранных связках пока люди на полгода травму не получат
а почему тренер не должен использовать лучших игроков?

почему я должен смотреть на искусственно ослабленную команду?

почему надо ставить на игру заведомо более слабых футболистов, потому что основные устали в "международной лиге наций океании имени кубка конференций"? это ты спортом называешь?

шли бы в в печь со своими "ротациями", а я хочу чтобы у моей команды в каждом матче выходил основной состав
+8
-3
+5
Ответ Николай Бойко
Бабки бабками, а ситуация нездоровая. Интересно, что может заставить функционеров остановиться. Эпидемия травм? Забастовка футболистов? Или что-то другое?
интересно, заставит ли это тренеров проводить ротацию хоть иногда, а не ездить на наигранных связках пока люди на полгода травму не получат
+6
-2
+4
Ответ IntoTheRainBow
и как тебе результаты и игра Тоттенхэма после того как часть состава вылетела просто представь что Мэддисон, ван де Вен, Бентанкур, Сессеньон и Перишич не травмированы а "в ротации" нравится что получилось? сколько там поражений подряд?
Так часть из них и травмирована потому что не в ротации.
+6
-3
+3
Вспоминается, как относительно недавно (года 2-3 назад) Клоппа ругали за то, что он выставил молодежь на какой-то проходной матч кубка.
В тему призывов к ротации: организаторы и бенефициары у турниров разные и их мало волнуют проблемы других. Вряд ли ФИФА/УЕФА придет в восторг, если на их турниры будут приезжать неоптимальные составы, то же самое относится к региональным федерациям. И выходит, что игроки становятся заложниками новой реальности, когда все ждут от них максимума, а выбирать, где играть, а где не играть не им
+3
0
+3
Бабки бабками, а ситуация нездоровая. Интересно, что может заставить функционеров остановиться. Эпидемия травм? Забастовка футболистов? Или что-то другое?
+4
-2
+2
Ответ NikoVinkovic
Да всё нужно сокращать. Тот же Кубок Лиги в Англии никому к чертям не нужен. Премьер-Лигу (да как и другие еврочемпионаты) нужно сократить до 16 команд, с четырьмя вылетающими/влетающими, это, кстати не только добавит соревнованию элитарности, но и добавит интриги, сократится этот никому не интересный уже с зимы пелотон команд места эдак с 9-го по 15-е, которые уже очевидно и от вылета себя обезопасили, и за еврокубковые места бороться не будут. ЛЧ со швейцаркой - до 24 команд. Да, матчей станет меньше - зато удельный вес каждого матча больше. Для болельщиков это будет большее событие, чем сейчас, когда футбола ну очень много, и даже самым преданным фанатам не настолько нечего делать по жизни, чтобы внимательно следить за каждым матчем своей команды. В НФЛ играют с сентября по февраль 17 матчей плюс плей-офф, максимум 21 матч. 21 матч, а потом с февраля по сентябрь амфута вообще нет. И ничего, лига по доходам нехило уделывает всё и вся. А каждый матч для болельщика как праздник, и следит за ними вся страна, и даже те, кто не болеет за какую-то конкретную команду, но любят смотреть игры, включают телек - потому, что потом амфута просто не будет и смотреть будет нечего. Почему-то не доходит до футбольных инстанций, что футбольный матч как уникальное и редкое событие принесёт больше просмотров и доходов, чем игры через два дня на третий, которые приедаются уже даже страстным любителям футбола.
странный пример с НФЛ

при том в НХЛ и НБА по 82 матча, а в МЛБ 162, а в той же МЛС 34 матча плюс плей-офф для 24 команд (при этом второй раунд до двух побед, то есть потенциально даже три матча)

в НФЛ такой короткий сезон не потому что дольше не надо, а потому что игра очень травмоопасна, возьмем Грин-Бэй, на травмах из старта сейчас Джонс, Уотсон, Бахтиари, Масгрейв, Александр, Стоукс, сколько игроков на "ограниченных тренировках" и упоминать не стоит, а ведь еще даже регулярка не закончилась, и это не "игроки ротации" а прямо железный старт, пара стартовых корнеров, пробоул-текл, первый ресивер, первый раннер, лучший ТЕ

если бы в НФЛ играли 38 матчей - до конца сезона доживали бы только те кто его начинал в глухом запасе

просто представь себе типовой матч НФЛ, сколько раз за игру ты видишь паузы на оказание помощи после травмы?
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Ответ Николай Бойко
Бабки бабками, а ситуация нездоровая. Интересно, что может заставить функционеров остановиться. Эпидемия травм? Забастовка футболистов? Или что-то другое?
что то не видел очереди из футболистов, которые прописывают в своих контрактах уменьшение количество матчей за сезон с уменьшением же зарплаты. если это не надо футболистам , почему функционеры должны останавливаться?
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Ответ IntoTheRainBow
а почему тренер не должен использовать лучших игроков? почему я должен смотреть на искусственно ослабленную команду? почему надо ставить на игру заведомо более слабых футболистов, потому что основные устали в "международной лиге наций океании имени кубка конференций"? это ты спортом называешь? шли бы в в печь со своими "ротациями", а я хочу чтобы у моей команды в каждом матче выходил основной состав
ну, пускай не играют в бесполезных играх за сборную, в чем проблема? ничего не мешает
в кубках страны тоже можно ротацию проводить, но как посмотришь, так что-то нет-нет да и выставят человек 7-8 основы
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А мне кажется тут уже больше вопросов к тренерским штабам, которые не в состоянии проводить ротацию, а играют стабильными костяками, боясь вовлекать новых игроков и становиться более гибкими.
+4
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+1
Ответ circassian*
Давайте из хрущевских диванов дружно поволнуемся за богачей, которых заставляют за миллионы долларов слишком часто пинать мячик в трусиках по траве((( Абсолютно надуманная проблема, решающаяся здоровой ротацией игроков.
Согласен, только игр стало слишком много проходных со спортивной точки зрения, вот например Лига Конференций, я вообще за ней слежу, она интересна наверно только болельщикам небольших клубов в ней учавствующих, или например новый формат ЛЧ, сделано для увелечения количества игр топов с топами, но все забывают об обратной стороне - одновременном увеличении игр клубов нетоповых, все эти Лиги наций, расширения ЧМ и ЧЕ, мне просто не нужно столько футбола, ведь за увелечением количества обязательно падает и качество.
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Ответ NikoVinkovic
Да всё нужно сокращать. Тот же Кубок Лиги в Англии никому к чертям не нужен. Премьер-Лигу (да как и другие еврочемпионаты) нужно сократить до 16 команд, с четырьмя вылетающими/влетающими, это, кстати не только добавит соревнованию элитарности, но и добавит интриги, сократится этот никому не интересный уже с зимы пелотон команд места эдак с 9-го по 15-е, которые уже очевидно и от вылета себя обезопасили, и за еврокубковые места бороться не будут. ЛЧ со швейцаркой - до 24 команд. Да, матчей станет меньше - зато удельный вес каждого матча больше. Для болельщиков это будет большее событие, чем сейчас, когда футбола ну очень много, и даже самым преданным фанатам не настолько нечего делать по жизни, чтобы внимательно следить за каждым матчем своей команды. В НФЛ играют с сентября по февраль 17 матчей плюс плей-офф, максимум 21 матч. 21 матч, а потом с февраля по сентябрь амфута вообще нет. И ничего, лига по доходам нехило уделывает всё и вся. А каждый матч для болельщика как праздник, и следит за ними вся страна, и даже те, кто не болеет за какую-то конкретную команду, но любят смотреть игры, включают телек - потому, что потом амфута просто не будет и смотреть будет нечего. Почему-то не доходит до футбольных инстанций, что футбольный матч как уникальное и редкое событие принесёт больше просмотров и доходов, чем игры через два дня на третий, которые приедаются уже даже страстным любителям футбола.
Пример НФЛ, конечно, интересный. Только вот вы пишете "сократить лиги до 16 команд", а в НФЛ их сколько? К тому же в амфуте с НФЛ никто не конкурирует, а в футболе всяких федераций пруд пруди, вот и выходит, что за игроков условных Барсы/Реала бьются Ла Лига, Испанская Федерация (которая организует Копу и Суперкубок), Фифа, Уефа - и каждый хочет урвать свой кусок пирога, потому что бабло от спонсоров и бродкастеров каждый получает отдельно от других. И кто из них согласится с тем, что их турниры второстепенные и ненужные и надо их сократить?
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Ответ Николай Бойко
Бабки бабками, а ситуация нездоровая. Интересно, что может заставить функционеров остановиться. Эпидемия травм? Забастовка футболистов? Или что-то другое?
Я боюсь тут как в Ф1 будет в свое время. Пока подряд несколько известных спортсменов от сердечного приступа или иных последствий перегруза в мир иной не отъедут (именно известных - смерть Фехеров и Фоэ на чинуш так не действует, как смерть игрока действительно мирового масштаба; и да, непременно должны умереть, ибо счастливые спасения аки Эриксон опять-таки на падких до денег функционеров не повлияют), никаких перемен в лучшую сторону ждать не придется, тенденция будет неизменчива - на увеличение матчей.

Почему Ф1 вспомнил - да потому что пока Ратценбергер и Сенна друг за дружкой не разбились в свое время буквально за два дня, никто гонщиков не слушать не хотел и серьезно менять правила безопасности на трассах не желал, ибо дорого, да и зачем это все. Стоило разбиться - мнения кардинально поменялись.

А вообще нагрузка растет на всех спортсменов, не только в футболе. В НБА могут играть через 36 часов несколько туров подряд, теннисисты ATP и WTA уже какой год ноют из-за увеличивающегося количества турниров, а им ещё и Саудовскую Аравию впарить хотят, ну и так далее. Деньги не пахнут для функционеров, увы.
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Убирайте турне по США, Азии. Убирайте Лигу Наций. Возвращайте классический формат еврокубков. И всё. И ещё можно в высших лигах сократить число команд. И будет всем больше отдыха.
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ну эта проблема касается топов, которые играют во всех турнирах.
остальные команды играют стандартные 34-38 матчей в чемпионате плюс несколько игр в кубке и еврокубках. ведь большинство команд вылетают из кубков на ранних стадиях.
Поэтому для топов надо играть 2 составом в нац.кубках и основным игрокам станет легче.
+1
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+1
Да всё нужно сокращать. Тот же Кубок Лиги в Англии никому к чертям не нужен. Премьер-Лигу (да как и другие еврочемпионаты) нужно сократить до 16 команд, с четырьмя вылетающими/влетающими, это, кстати не только добавит соревнованию элитарности, но и добавит интриги, сократится этот никому не интересный уже с зимы пелотон команд места эдак с 9-го по 15-е, которые уже очевидно и от вылета себя обезопасили, и за еврокубковые места бороться не будут. ЛЧ со швейцаркой - до 24 команд.

Да, матчей станет меньше - зато удельный вес каждого матча больше. Для болельщиков это будет большее событие, чем сейчас, когда футбола ну очень много, и даже самым преданным фанатам не настолько нечего делать по жизни, чтобы внимательно следить за каждым матчем своей команды.

В НФЛ играют с сентября по февраль 17 матчей плюс плей-офф, максимум 21 матч. 21 матч, а потом с февраля по сентябрь амфута вообще нет. И ничего, лига по доходам нехило уделывает всё и вся. А каждый матч для болельщика как праздник, и следит за ними вся страна, и даже те, кто не болеет за какую-то конкретную команду, но любят смотреть игры, включают телек - потому, что потом амфута просто не будет и смотреть будет нечего. Почему-то не доходит до футбольных инстанций, что футбольный матч как уникальное и редкое событие принесёт больше просмотров и доходов, чем игры через два дня на третий, которые приедаются уже даже страстным любителям футбола.
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пошли по самому простому пути: увеличивают количество матчей. а нужно внедрять что-то новое, привлекать более молодую аудиторию к просмотру
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В Южной Америки отбор на ЧМ можно поделить на две группы, 8 матчей от нынешних 18.
Но они там будут Копу делать как душе угодно, и проводить финалы в Майами.
А в Европе швейцарская схема ЛЧ, надеюсь будет признана неудачной, как и дабл иллюминейш.
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Давайте будем честными, за такие деньги футболисты должны не просто играть часто, они должны харкать кровью, ломать друг другу ноги, умирать на поле. Потому что их функция давать зрелище, а сейчас его недостаточно за их уровень зарплат.
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Мы каждый день играли по 3-4 часа без всяких восстановлений. Шутка, но ... У них за полтора часа игры 10км пробега, от чего так устать можно?? Это же просто прогулочный шаг в среднем и немного по мячу попинать. Раз в три-четыре дня.
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Но игроки Барсы не довольны количеством выходных от Хави, где подвох
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В связи с этим всегда задавался вопросом, на кой нужен сегодня, скажем, в АПЛ кроме национального чемпионата (самый энергозатратный из всех) и престижного Кубка Англии еще и некий Кубок английской Лиги??? А потом еще и удивляются, почему игроки МЮ и НЮ в некоторых матчах ползают по полю. Во Франции здравый смысл все же взял вверх и с сезона-2020/21 аналогичный турнир канул в историю.
Также вызывает большой вопрос целесообразность проведения Лиги Наций УЕФА. Игроки сборных итак перегружены отборами к ЧЕ и ЧМ, не считая многочисленные ныне еврокубки.
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Ответ ernar11
ну эта проблема касается топов, которые играют во всех турнирах. остальные команды играют стандартные 34-38 матчей в чемпионате плюс несколько игр в кубке и еврокубках. ведь большинство команд вылетают из кубков на ранних стадиях. Поэтому для топов надо играть 2 составом в нац.кубках и основным игрокам станет легче.
Понятно, что страдают в основном топы, но тут тоже "не все так однозначно". Выходит, что топам при перегруженном графике нужно работать с обоймой в 30 человек, в то время как их более скромные конкуренты по чемпионату (если считать их "базовым" турниром), мо гут работать с более компактной обоймой и получать за счет этого преимущество. Кажется, Пеп не так давно высказывался на тему, что трудно ставить игру, не имея возможности использовать ограниченный костяк). А оградить игроков от "ненужных", по мнению клуба, турниров тоже может быть проблематично. Разве не было новости, что Фифа может запретить Онана играть за клуб на время КАН, если он откажется туда ехать? И какой тогда выход: забить на турниры сборных? А готовы ли сами игроки на это?
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Ответ Борис Энгельгардт
какая обструкция? говоришь - я завершил карьеру в сборной, адьос вот сейчас у Ромы в Лиге Европы играет основа против Шерифа, хотя Рома уже вышла из группы...а зачем? Про Кубки Англии и английской лиги даже говорить не хочу, этот маниакальный сбор всех на свете чашек и сводит игроков в лазареты на долгое время
ну вот про Лигу Европы я и спрашиваю, надо выставлять второй состав? англичане например регулярно в ЛЕ ставят вторых, скажем, вратарей

а выставь Рома второй - нашлись бы недовольные "неуважением к сопернику и статусу еврокубка"

и "завершить карьеру в сборной" - как ты предлагаешь это сделать Винисиусу, с которого начинается материал, в 23 года? просто отказаться за нее выступать?

тем на самом деле и вполне может кончиться, когда игроки откажутся играть за сборную потому что зарплату им платят в другом месте - начнут задумываться о плотности календаря (четыре окна на сборные, три из которых осенью, все - с кучей перелетов, помимо основных летних турниров), но хотелось бы что бы эту проблему решали до того как гром грянет
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Ответ IntoTheRainBow
а почему тренер не должен использовать лучших игроков? почему я должен смотреть на искусственно ослабленную команду? почему надо ставить на игру заведомо более слабых футболистов, потому что основные устали в "международной лиге наций океании имени кубка конференций"? это ты спортом называешь? шли бы в в печь со своими "ротациями", а я хочу чтобы у моей команды в каждом матче выходил основной состав
А кто-то мешает игрокам отказываться от игр за сборную?
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60+ матчей у клубов, а не игроков
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Ответ IntoTheRainBow
и как тебе результаты и игра Тоттенхэма после того как часть состава вылетела просто представь что Мэддисон, ван де Вен, Бентанкур, Сессеньон и Перишич не травмированы а "в ротации" нравится что получилось? сколько там поражений подряд?
А ты предлагаешь 60 игр в год играть одним и тем же составом?
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