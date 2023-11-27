«Добро пожаловать в ад». Гарначо провоцировал 50 тысяч безумных фанов «Галатасарая»

В него тут же швырнули бутылку.

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Галатасараем» − 3:3, хотя начинал шикарно. К 18-й минуте уже вели в два мяча.

Первый забил герой выходных Алехандро Гарначо. Его забыли на левом углу штрафной, он дождался паса Бруну Фернандеша и с левой вколотил в девятку Фернандо Муслеры.

Бум!

После двух важных голов в двух матчах аргентинец поверил в свое бессмертие.

Отпраздновал обращением к трибунам: тише-тише.

А еще показал, что не слышит свиста в свой адрес. Успокаивать Гарначо (и оттягивать подальше от бурлящей ярости) по-капитански пришел Бруну.

Включился и главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес: сначала поговорил с Фернандешем.

Затем и с самим Гарначо: показал, что не нужно провоцировать местных фанов.

Стамбульские трибуны создавали ад. Фаны у «Галатасарая» очень буйные

Предупреждение Санчеса Мартинеса возникло не на пустом месте − фаны «Галатасарая» перед матчем вывесили огромные баннеры «Добро пожаловать в ад».

Как в 1993-м.

Ультрас «Галатасарая» вообще запретили доставать на трибунах телефоны: «90 минут агрессивной поддержки. Мы идем на войну вместе с нашей командой».

Трибуна − больше 50 тысяч воинов. Только в ЛЧ-2023/24 дважды возникали инциденты, связанные с болельщиками «Галатасарая».

Перед матчем с «Баварией» 24 октября фанаты клубов устроили массовую драку в Стамбуле. Дошло даже до полиции: пострадало пять болельщиков, четверо из них – немцы. Обе стороны бросали друг в друга столы, стулья и бутылки. Обошлись без заявления в полицию: немецких болельщиков отвезли в больницу, после – в отель.

В предыдущем туре с «МЮ» в Манчестере около 2000 фанатов «Галатасарая» попали на трибуну хозяев. И это помимо забитого выездного сектора. Несмотря на отсутствие крупных инцидентов (порвали баннеры и побили пару окон в местных магазинах), «МЮ» извинился и изменил систему продажи билетов.

Вот еще один безумный факт о фанатах «Галатасарая»: в первом матче с «Баварией» после гола Мауро Икарди с пенальти громкость шума на «Рамс Парк» достиг 131,1 децибел – это уровень шума от реактивного самолета, а 130 дБ – болевой порог человека. Впечатляет.

На матчах «Галатасарая» трибуны не пустуют никогда. В сезоне-2023/24 средняя посещаемость домашнего стадиона во всех турнирах составляет 44 961 болельщик – 86,1% от общей вместимости стадиона (52 223).

Крупнейший результат в ЛЧ-2023/24 – домашняя игра против «Баварии», на которую пришли 51 776 фанатов. Почти под завязку! Уж на «Юнайтед» точно не меньше!

Но что эти угрозы настоящему дьяволенку? В которого через несколько минут после гола едва не прилетела бутылка с трибун.

«Я сказал команде, что хочу слышать свист болельщиков «Галатасарая», потому что они свистят, когда мяч у соперника. Если они свистят, это означает, что мы контролируем игру», − а это уже слова Эрика тен Хага перед матчем.

Бывший игрок «Юнайтед» Пол Паркер признавался, что в 1993-м команда не была готова к такой ненависти фанов «Галатасарая». Кажется, через 30 лет есть как минимум два человека, которые наслаждаются.

Фото: AFP/YASIN AKGUL, OZAN KOSE; Gettyimages.ru/BSR Agency