«Добро пожаловать в ад». Гарначо провоцировал 50 тысяч безумных фанов «Галатасарая»
В него тут же швырнули бутылку.
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Галатасараем» − 3:3, хотя начинал шикарно. К 18-й минуте уже вели в два мяча.
Первый забил герой выходных Алехандро Гарначо. Его забыли на левом углу штрафной, он дождался паса Бруну Фернандеша и с левой вколотил в девятку Фернандо Муслеры.
Бум!
После двух важных голов в двух матчах аргентинец поверил в свое бессмертие.
Отпраздновал обращением к трибунам: тише-тише.
А еще показал, что не слышит свиста в свой адрес. Успокаивать Гарначо (и оттягивать подальше от бурлящей ярости) по-капитански пришел Бруну.
Включился и главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес: сначала поговорил с Фернандешем.
Затем и с самим Гарначо: показал, что не нужно провоцировать местных фанов.
Стамбульские трибуны создавали ад. Фаны у «Галатасарая» очень буйные
Предупреждение Санчеса Мартинеса возникло не на пустом месте − фаны «Галатасарая» перед матчем вывесили огромные баннеры «Добро пожаловать в ад».
Как в 1993-м.
Ультрас «Галатасарая» вообще запретили доставать на трибунах телефоны: «90 минут агрессивной поддержки. Мы идем на войну вместе с нашей командой».
Трибуна − больше 50 тысяч воинов. Только в ЛЧ-2023/24 дважды возникали инциденты, связанные с болельщиками «Галатасарая».
Перед матчем с «Баварией» 24 октября фанаты клубов устроили массовую драку в Стамбуле. Дошло даже до полиции: пострадало пять болельщиков, четверо из них – немцы. Обе стороны бросали друг в друга столы, стулья и бутылки. Обошлись без заявления в полицию: немецких болельщиков отвезли в больницу, после – в отель.
В предыдущем туре с «МЮ» в Манчестере около 2000 фанатов «Галатасарая» попали на трибуну хозяев. И это помимо забитого выездного сектора. Несмотря на отсутствие крупных инцидентов (порвали баннеры и побили пару окон в местных магазинах), «МЮ» извинился и изменил систему продажи билетов.
Вот еще один безумный факт о фанатах «Галатасарая»: в первом матче с «Баварией» после гола Мауро Икарди с пенальти громкость шума на «Рамс Парк» достиг 131,1 децибел – это уровень шума от реактивного самолета, а 130 дБ – болевой порог человека. Впечатляет.
На матчах «Галатасарая» трибуны не пустуют никогда. В сезоне-2023/24 средняя посещаемость домашнего стадиона во всех турнирах составляет 44 961 болельщик – 86,1% от общей вместимости стадиона (52 223).
Крупнейший результат в ЛЧ-2023/24 – домашняя игра против «Баварии», на которую пришли 51 776 фанатов. Почти под завязку! Уж на «Юнайтед» точно не меньше!
Но что эти угрозы настоящему дьяволенку? В которого через несколько минут после гола едва не прилетела бутылка с трибун.
«Я сказал команде, что хочу слышать свист болельщиков «Галатасарая», потому что они свистят, когда мяч у соперника. Если они свистят, это означает, что мы контролируем игру», − а это уже слова Эрика тен Хага перед матчем.
Бывший игрок «Юнайтед» Пол Паркер признавался, что в 1993-м команда не была готова к такой ненависти фанов «Галатасарая». Кажется, через 30 лет есть как минимум два человека, которые наслаждаются.
Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1
Ад «МЮ» в Стамбуле: Кантона получил дубинкой по голове, Робсона толкнули в стену
Фото: AFP/YASIN AKGUL, OZAN KOSE; Gettyimages.ru/BSR Agency
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 11 Гарначо, 0:2 – 18 Бруну Фернандеш, 1:2 – 29 Зиеш, 1:3 – 55 Мактоминей, 2:3 – 62 Зиеш, 3:3 – 71 Актюркоглу.
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Галатасарай –
Муслера, Боэ, Айхан, Бардакджи, Анхелиньо (Нельссон, 83), Зиеш (Йылмаз, 82), Торрейра, Ндомбеле (Сержиу Оливейра, 60), Заа (Демирбай, 88), Мертенс (Актюркоглу, 60), Икарди.
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Уан-Биссака (Диогу Далот, 78), Магуайр, Линделеф, Шоу, Бруну Фернандеш, Амрабат (Майну, 58), Мактоминей, Антони, Гарначо (Пельистри, 78), Хейлунд (Марсьяль, 58).
- Предупреждения:
- Бруну Фернандеш (27), Боэ (42), Амрабат (45), Айхан (53), Шоу (59), Уан-Биссака (64).