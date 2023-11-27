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«Добро пожаловать в ад». Гарначо провоцировал 50 тысяч безумных фанов «Галатасарая»

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В него тут же швырнули бутылку.

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Галатасараем» − 3:3, хотя начинал шикарно. К 18-й минуте уже вели в два мяча.

Первый забил герой выходных Алехандро Гарначо. Его забыли на левом углу штрафной, он дождался паса Бруну Фернандеша и с левой вколотил в девятку Фернандо Муслеры.

Бум!

После двух важных голов в двух матчах аргентинец поверил в свое бессмертие.

Отпраздновал обращением к трибунам: тише-тише.

А еще показал, что не слышит свиста в свой адрес. Успокаивать Гарначо (и оттягивать подальше от бурлящей ярости) по-капитански пришел Бруну.

Включился и главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес: сначала поговорил с Фернандешем.

Затем и с самим Гарначо: показал, что не нужно провоцировать местных фанов.

Стамбульские трибуны создавали ад. Фаны у «Галатасарая» очень буйные

Предупреждение Санчеса Мартинеса возникло не на пустом месте − фаны «Галатасарая» перед матчем вывесили огромные баннеры «Добро пожаловать в ад».

Как в 1993-м.

 

Ультрас «Галатасарая» вообще запретили доставать на трибунах телефоны: «90 минут агрессивной поддержки. Мы идем на войну вместе с нашей командой».

Трибуна − больше 50 тысяч воинов. Только в ЛЧ-2023/24 дважды возникали инциденты, связанные с болельщиками «Галатасарая».

Перед матчем с «Баварией» 24 октября фанаты клубов устроили массовую драку в Стамбуле. Дошло даже до полиции: пострадало пять болельщиков, четверо из них – немцы. Обе стороны бросали друг в друга столы, стулья и бутылки. Обошлись без заявления в полицию: немецких болельщиков отвезли в больницу, после – в отель.

В предыдущем туре с «МЮ» в Манчестере около 2000 фанатов «Галатасарая» попали на трибуну хозяев. И это помимо забитого выездного сектора. Несмотря на отсутствие крупных инцидентов (порвали баннеры и побили пару окон в местных магазинах), «МЮ» извинился и изменил систему продажи билетов.

Вот еще один безумный факт о фанатах «Галатасарая»: в первом матче с «Баварией» после гола Мауро Икарди с пенальти громкость шума на «Рамс Парк» достиг 131,1 децибел – это уровень шума от реактивного самолета, а 130 дБ – болевой порог человека. Впечатляет.

На матчах «Галатасарая» трибуны не пустуют никогда. В сезоне-2023/24 средняя посещаемость домашнего стадиона во всех турнирах составляет 44 961 болельщик – 86,1% от общей вместимости стадиона (52 223).

Крупнейший результат в ЛЧ-2023/24 – домашняя игра против «Баварии», на которую пришли 51 776 фанатов. Почти под завязку! Уж на «Юнайтед» точно не меньше!

Но что эти угрозы настоящему дьяволенку? В которого через несколько минут после гола едва не прилетела бутылка с трибун.

«Я сказал команде, что хочу слышать свист болельщиков «Галатасарая», потому что они свистят, когда мяч у соперника. Если они свистят, это означает, что мы контролируем игру», − а это уже слова Эрика тен Хага перед матчем.

Бывший игрок «Юнайтед» Пол Паркер признавался, что в 1993-м команда не была готова к такой ненависти фанов «Галатасарая». Кажется, через 30 лет есть как минимум два человека, которые наслаждаются.

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

Ад «МЮ» в Стамбуле: Кантона получил дубинкой по голове, Робсона толкнули в стену

Фото: AFP/YASIN AKGUL, OZAN KOSE; Gettyimages.ru/BSR Agency

Галатасарай Турция – Манчестер Юнайтед Англия 3:3 (1:2, 2:1)
Дата проведения
29 ноября, 20.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 11 Гарначо, 0:2 – 18 Бруну Фернандеш, 1:2 – 29 Зиеш, 1:3 – 55 Мактоминей, 2:3 – 62 Зиеш, 3:3 – 71 Актюркоглу.
ГалатасарайМуслера, Боэ, Айхан, Бардакджи, Анхелиньо (Нельссон, 83), Зиеш (Йылмаз, 82), Торрейра, Ндомбеле (Сержиу Оливейра, 60), Заа (Демирбай, 88), Мертенс (Актюркоглу, 60), Икарди.
Манчестер ЮнайтедОнана, Уан-Биссака (Диогу Далот, 78), Магуайр, Линделеф, Шоу, Бруну Фернандеш, Амрабат (Майну, 58), Мактоминей, Антони, Гарначо (Пельистри, 78), Хейлунд (Марсьяль, 58).
Предупреждения:
Бруну Фернандеш (27), Боэ (42), Амрабат (45), Айхан (53), Шоу (59), Уан-Биссака (64).
20 комментариев
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Sundance Neeskens
Ответ Tonga
Странно пугать Красных Дьяволов адом
В этой команде не Красные Дьяволы, а красные попугаи какие-то.
+158
-8
+150
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Yri Yrov
Ответ Tonga
Странно пугать Красных Дьяволов адом
нынешний мю это Винни пух лохматый а не дьявол. а турков я знаю. лично тусил с фанами когда они оформили чемпионство в это лето
+37
-6
+31
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Tonga
Странно пугать Красных Дьяволов адом
+52
-24
+28
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SmokingShadow
еще бы немного и из Гарначо сделали бы Гаспачо
+19
-2
+17
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ledenec
К Гарначо 0 вопросов. Забил. Носился как угорелый + его лупили безбожно. Вопрос к Хагу, почему раньше не заменил( при замене подумал, что он сейчас в обморок упадет), ну и в целом - почему еще до зимы молодые игроки не выдерживают матч, хоть и в таком интенсиве.
+16
-2
+14
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Avax
Ответ Yri Yrov
нынешний мю это Винни пух лохматый а не дьявол. а турков я знаю. лично тусил с фанами когда они оформили чемпионство в это лето
Наташ, ты?
+12
-4
+8
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JhonnyPehrynberg
Так забавно, молодой игрок чуть больше понтов, а по факту команда в огне
+7
-1
+6
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Борис Громов
молодой на эмоциях после прочтения на спортсе статьи об истории матчей мю с турками
+6
0
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Grime Font
Ответ Will Turner
он что знал что амрабат два штрафных привезет?
Этот молодой 🤡 мог бы быть скромнее
+14
-8
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Ненавидящий2.0
в начале 2000-ых двум фанатам Лидса сильно не повезло там, но это уже не про футбол. для тех кто любит игру, вся эта околофутбольщина только мешает
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Dudik
перформанс 🔥, как и сама игра!
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c5dsk7xqqb
Ответ Will Turner
он что знал что амрабат два штрафных привезет?
Бруну привез один фол. Причем даже не пытался сыграть в мяч, нацелено в ноги
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KozlikX
как же ужасен мю , сарай намного симпатичнее и интереснее играл , если бы так в обороне не играли, выйграли бы с разгромом. Мю столько потерь на ровном месте , из обороны выход ужасный , почти вся борьба проиграна , а Гарначо видно старался, хороший гол забил+часто в оборону бегал, наверное поэтому быстро язык на шею и повесил
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Will Turner
Ответ Grime Font
Этот молодой 🤡 мог бы быть скромнее
и что бы изменилось?
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