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Корзины Евро-2024: уже есть 21 сборная из 24, Италия – среди слабейших

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Евро-2024 Евро-2024
Футбол Футбол

Групповой этап квалификации на Евро-2024 завершен!

Мы знаем 21 участника турнира. Трех оставшихся выявят стыковые матчи.

Корзины почти заполнены. Италия – в четвертой, Албания – во второй

Изучаем.

Сильнее всего удивляет Италия в четвертой корзине. 

Не думайте, что дело, например, в проваленном отборе на ЧМ-2022, когда Италия не вышла в финальный турнир. Рейтинг ФИФА не имеет к распределению в корзины никакого отношения. Все зависело исключительно от выступлений в квалификации на Евро-2024. Только Германия гарантировала себе место в первой корзине как хозяйка турнира. 

К ней добавили пять лучших по очкам команд, занявших первые места в группах отбора. Это Португалия, Франция, Испания, Бельгия и Англия. 

Да, в одних группах было по шесть команд, а в других – по пять, но это решалось просто: для общего рейтинга минусовались очки, заработанные командами против сборной, занявшей шестое место в группе. Так, например, 30 очков Португалии в группе J сменились 24 очками в общем рейтинге – вычтены шесть очков, заработанные против Лихтенштейна, который занял последнее место в группе. 

Вторая корзина – это пять худших по очкам команд, занявших первые места в группах отбора, и лучшая по очкам команда среди вторых мест. Так Австрия, которую в группе F обогнала Бельгия, присоединилась к Венгрии, Турции, Дании, Албании и Румынии. 

Третья корзина – следующие команды за Австрией по очкам среди вторых мест: Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия, Нидерланды. 

Четвертая корзина – три худших команды по очкам среди вторых мест и три команды, которые определятся в стыках. Здесь Италия, Сербия и Швейцария.

Последние три участника определятся весной

12 команд продолжат борьбу за три позиции. Эти 12 команд выбраны по итогам Лиги наций – в стыки попали лучшие по рейтингу из четырех дивизионов среди тех, кто не отобрался на Евро через основную квалификацию. 

12 команд разделены на три пути. В каждом пути – четыре участника, все пройдет по формуле полуфиналов и финалов. 

Пока полностью понятен только путь дивизиона С: Грузия против Люксембурга, Греция против Казахстана, в финале сыграют победители. То есть из этой четверки одна сборная железно пройдет на Евро.

Путь дивизиона А: Польша против Эстонии, Уэльс против кого-то из тройки Финляндии, Украины и Исландии. 

Путь дивизиона B вообще не сформирован, там точно будут Израиль и Босния и Герцеговина, их соперниками станут две команды из тройки Финляндии, Украины и Исландии.

Пары определятся в четверг, 23 ноября. Жеребьевка решит, кто из тройки Финляндии, Украины и Исландии отправится в путь А, а кто – в путь B. Жеребьевка также решит, где будут проходить финалы каждого пути. 

2 декабря – жеребьевка группового этапа Евро-2024, где 21 сборная узнает соперников, но в группы будут включены и пока безымянные победители стыков из сеток А, В или С.

Стыки состоятся весной 2024-го. 21 марта будут сыграны полуфиналы, 26 марта – финалы. 

Именно тогда узнаем всех участников Евро-2024.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa, Levan Verdzeuli; Emma Wallskog/Keystone Press Agency/Global Look Press

39 комментариев

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Утка из Центрального Парка
Ответ Фёдор Кузнецов
Есть уверенность что будет группа по типу Германия,Италия, Нидерланды Албания
Германия, Дания, Нидерланды, Италия
+15
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+15
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Кенигсбергер
Ответ Зизуха
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Авдеевский гараж №5 возьми для начала, а потом уже карту мира раскрашивай, Наполеон.
+11
-2
+9
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Блуждающий странник
Сколько жеребьевок видел, но тут вторая корзина заметно слабее даже третьей и тем более четвертой. Может и удивит кто из второй корзины на Евро, но на бумаге жесть)
+8
0
+8
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Юлия Закаблукова
италию протащили судьи
+14
-7
+7
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Фёдор Кузнецов
Есть уверенность что будет группа по типу Германия,Италия, Нидерланды Албания
+7
-3
+4
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Illia Gray
Ответ Фёдор Кузнецов
Есть уверенность что будет группа по типу Германия,Италия, Нидерланды Албания
Недерланды с Албанцами выходят получается
+3
0
+3
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youmoreest
Англия, Турция, Хорватия, Италия - мощно )
+3
0
+3
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Mbest77
Ответ Фёдор Кузнецов
Есть уверенность что будет группа по типу Германия,Италия, Нидерланды Албания
Причем победит Албания )
+2
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lazna
Ждём группу с Албанией, Хорватией и Сербией 🔥🔥🔥
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Антон Антонов
ждем группу Сербия,Хорватия и Албания ,вот это будет жаркая группа🔥🔥🔥 ,а кто с первой корзины в принципе не важно )
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Victor Barnaul
Почему Словакия и Словения в одной корзине? Это же одна и та же сборная
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ta-tosha
Кому то «фартанет» получить Итальянцев с 4 корзины. Да, есть проблемы с ЦЗ, небольшие с опорником и центр форвардом - но вздрючить могут кого угодно и полуфинал/финал не будет особым чудом
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Кенигсбергер
Ответ Блуждающий странник
Сколько жеребьевок видел, но тут вторая корзина заметно слабее даже третьей и тем более четвертой. Может и удивит кто из второй корзины на Евро, но на бумаге жесть)
Но зато первая корзина впервые на моей памяти абсолютно адекватна. 5 сильнейших сборных Европы плюс хозяева (которые тоже не середнячки), когда такое было?
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DMEKS
Тяжело будет всем, Надеюсь Турция покажет хорошую игру.
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Crosser
Вторая корзина слабейшая. Корзина номер 4 с 3 сборными: Италия, Швейцария и Сербия выглядит солиднее. Честно говорят не ожидал что Румыния выйдет с 1 места, да и выход Албании на евро тоже удивителен. В остальном отобрались сильнейшие.
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Авл Агерий
Ответ dorenchik
Делать корзины по количеству очков в группах отбора - одно из самых тупых решений... Браво УЕФА
Решили простимулировать команды, которые досрочно отобрались, играть до конца.
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Дорох
Ответ dorenchik
Делать корзины по количеству очков в группах отбора - одно из самых тупых решений... Браво УЕФА
а на что должны были опираться?за рейтинг 3 летней давности?
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zidane467554
Ответ Дорох
Англия Дания Нидерланды Италия.будет мощная группа по именам💪
по именам то может быть, но не по игре
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Дорох
Ответ Юлия Закаблукова
италию протащили судьи
поэтому и на 4 корзине) логично же
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Товарищ Наркотик
Ответ Кенигсбергер
Но зато первая корзина впервые на моей памяти абсолютно адекватна. 5 сильнейших сборных Европы плюс хозяева (которые тоже не середнячки), когда такое было?
Это вообще отлично. Не будет группы Франция-Германия-Португалия как в прошлый раз
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Авл Агерий
Ответ Дмитрий Иванов
Англия, Австрия, Шотландия, Швейцария
Лучше так. Англия, Албания, Словения и Грузия.
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ta-tosha
Ответ Авл Агерий
С учётом того, что турнир проходит в Германии, интересно будет в одной группе увидеть Германию и Турцию.
Спалят пол города, где будут играть
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Victor Barnaul
Ответ Фёдор Кузнецов
Есть уверенность что будет группа по типу Германия,Италия, Нидерланды Албания
Ну тогда уж не Албания, а Дания. Или любой другой из корзины, кроме Албании. Вы взяли самых сильных из всех корзин, а из Б самую слабую сборную.
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Авл Агерий
Ответ ta-tosha
Спалят пол города, где будут играть
А если к ним ещё поляки попадут в одну группу, то тогда вообще будет жесть:)
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ta-tosha
Ответ Авл Агерий
А если к ним ещё поляки попадут в одну группу, то тогда вообще будет жесть:)
тогда спалят город и окрестности километров на 50 :)
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Альтависта
Из всех пока вышедших команд только у Шотландии нет красного цвета на флаге.
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zidane467554
пока фаворитами выглядят франция, англия, португалия, остальные на подхвате, а потом уже италия
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Авл Агерий
С учётом того, что турнир проходит в Германии, интересно будет в одной группе увидеть Германию и Турцию.
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Дмитрий Иванов
Бельгия,Дания, Нидерланды, Люксембург
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DVikk
Кстати, тут принято ныть про то как было раньше классно когда в финальной части было 8 команд, а лучше 4 и как же плохо сейчас, что в финальной части 24 команды, но я вот смотрю на эти корзины и не вижу откровенных пассажиров и однозначно лишних команд. Вполне себе приличный состав, гораздо круче чем, например, набор из 32 команд на ЧМ.
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Дмитрий Иванов
Англия, Австрия, Шотландия, Швейцария
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Алексѣй Пестовъ
На моей памяти это первый раз, когда действующий чемпион в 4 корзине
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Дорох
Англия Дания Нидерланды Италия.будет мощная группа по именам💪
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Дорох
Поздравляю Румынов и Турков с достойным первым местом в группе.У Турции это впервые в истории!!!
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Берни Парент
С одной стороны, казалось бы, присутствует положительный момент в расширении числа участников финальной стадии. Увеличилось окно возможностей для многих сборных. И всё-таки, на мой взгляд, 24 команды это явный перебор. В УЕФА насчитывается 55 футбольных ассоциаций и получается, что чуть ли не каждая вторая становится участником главного европейского форума. Оптимальным стоит признать число 16 сильнейших, что практически сводит к минимуму проходные матчи. Да и сами отборочные игры приобрели бы несоизмеримо больший накал. Если обратиться к истории, то, если мне память не изменяет, в 1980-х годах в УЕФА было около 35 ассоциаций и титул разыгрывали 8 сборных, то есть примерно каждая четвёртая. А 48 сборных на ЧМ, вообще полнейший абсурд, по сути, дискредитация финального турнира.
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xbxoxrxsxhx
Австровенгрия, Чехословакия и Югославия имеют хорошие шансы против фаворитов из первой корзины
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Артём Кочешев
Бельгия, Албания, Шотландия ждут Люксембург
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