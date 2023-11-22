Корзины Евро-2024: уже есть 21 сборная из 24, Италия – среди слабейших

Групповой этап квалификации на Евро-2024 завершен!

Мы знаем 21 участника турнира. Трех оставшихся выявят стыковые матчи.

Корзины почти заполнены. Италия – в четвертой, Албания – во второй

Изучаем.

Сильнее всего удивляет Италия в четвертой корзине.

Не думайте, что дело, например, в проваленном отборе на ЧМ-2022, когда Италия не вышла в финальный турнир. Рейтинг ФИФА не имеет к распределению в корзины никакого отношения. Все зависело исключительно от выступлений в квалификации на Евро-2024. Только Германия гарантировала себе место в первой корзине как хозяйка турнира.

К ней добавили пять лучших по очкам команд, занявших первые места в группах отбора. Это Португалия, Франция, Испания, Бельгия и Англия.

Да, в одних группах было по шесть команд, а в других – по пять, но это решалось просто: для общего рейтинга минусовались очки, заработанные командами против сборной, занявшей шестое место в группе. Так, например, 30 очков Португалии в группе J сменились 24 очками в общем рейтинге – вычтены шесть очков, заработанные против Лихтенштейна, который занял последнее место в группе.

Вторая корзина – это пять худших по очкам команд, занявших первые места в группах отбора, и лучшая по очкам команда среди вторых мест. Так Австрия, которую в группе F обогнала Бельгия, присоединилась к Венгрии, Турции, Дании, Албании и Румынии.

Третья корзина – следующие команды за Австрией по очкам среди вторых мест: Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия, Нидерланды.

Четвертая корзина – три худших команды по очкам среди вторых мест и три команды, которые определятся в стыках. Здесь Италия, Сербия и Швейцария.

Последние три участника определятся весной

12 команд продолжат борьбу за три позиции. Эти 12 команд выбраны по итогам Лиги наций – в стыки попали лучшие по рейтингу из четырех дивизионов среди тех, кто не отобрался на Евро через основную квалификацию.

12 команд разделены на три пути. В каждом пути – четыре участника, все пройдет по формуле полуфиналов и финалов.

Пока полностью понятен только путь дивизиона С: Грузия против Люксембурга, Греция против Казахстана, в финале сыграют победители. То есть из этой четверки одна сборная железно пройдет на Евро.

Путь дивизиона А: Польша против Эстонии, Уэльс против кого-то из тройки Финляндии, Украины и Исландии.

Путь дивизиона B вообще не сформирован, там точно будут Израиль и Босния и Герцеговина, их соперниками станут две команды из тройки Финляндии, Украины и Исландии.

Пары определятся в четверг, 23 ноября. Жеребьевка решит, кто из тройки Финляндии, Украины и Исландии отправится в путь А, а кто – в путь B. Жеребьевка также решит, где будут проходить финалы каждого пути.

2 декабря – жеребьевка группового этапа Евро-2024, где 21 сборная узнает соперников, но в группы будут включены и пока безымянные победители стыков из сеток А, В или С.

Стыки состоятся весной 2024-го. 21 марта будут сыграны полуфиналы, 26 марта – финалы.

Именно тогда узнаем всех участников Евро-2024.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa, Levan Verdzeuli; Emma Wallskog/Keystone Press Agency/Global Look Press