Тренер Чехии ушел сразу после выхода на Евро. Устал от давления и конфликтов

Сборная Чехии отпраздновала выход на Евро-2024, лишившись главного тренера: 62-летний Ярослав Шилгавы покинул этот сразу по окончании квалификации.

Шилгавы устал. И расстроился после скандала с игроками в ночном клубе

Чехии нужно было не проиграть Молдове для прямого выхода, а она сделала еще лучше – победила 3:0. Но сразу после игры Шилгавы объявил об отставке. Вот что он сказал:

«Еще перед игрой [с Молдовой] было принято решение о том, что я не буду продолжать работу в сборной. Давление было огромным. Дело не только во мне, за мной стоит целая команда. Я убежден, что мы выполнили работу и оставляем после себя хорошие результаты».

Вместе с Шилгавы уходят и пять его помощников. Неужели предматчевый скандал настолько повлиял? Напомним, перед игрой против Молдовы из команды выгнали защитника «Вест Хэма» Владимира Цоуфала, Якуба Брабеца из «Ариса» и Яна Кухту из «Спарты» – игроки до утра сидели в ночном клубе и употребляли алкоголь.

Шилгавы ответил: «Да, это сильно задело, но решение назревало и без скандала. Потерял ли я в тот момент раздевалку? Не думаю. Считаю ли это предательством? Немного, да. Не думаю, что они сделали это для того, чтобы я ушел. Но и не ожидал, что они совершат такую большую ошибку. Уверен, сейчас они сожалеют».

Фанаты, правда, обратили эту историю в шутку и по окончании матча с Молдовой затянули песню «Поехали с нами в «Бельмондо» – так называется клуб, где тусовались три игрока. Но нет, чехи отправились в отель.

Ситуация с Антонином Бараком наверняка также повлияла на Шилгавы – полузащитник «Фиорентина» не играет за сборную с марта, потому что тренер его исключил: «Его поведение в команде не всегда было правильным».

Общее давление сказалось больше: «Вся страна знает что нужно делать, а если что-то идет не так… В последние недели все обострилось. Так и не понял эту агрессию и злость. Но жизнь продолжается. Ребята привыкли, что тренеры приходят и уходят. С теплотой к ним отношусь и желаю удачи на Евро».

Игроки проводили тренера аплодисментами

Автор второго гола в ворота Молдовы Томаш Хоры признался: «Смешанные чувства. Сложно оценить, я в сборной впервые. Всегда хотел оставить себя всего на поле и отплатить тренеру. К сожалению, он ушел, отплачу кому-то другому».

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек отметил: «Он рассказал нам обо всем в раздевалке, и это немного выбило нас из праздничного состояния. Всем было очень жаль. Хочу публично поблагодарить тренера, это были отличные пять лет. Он всегда помогал игрокам, это было классное время. Хочу пожелать ему всего наилучшего».

А Давид Дудера, забивший молдаванам победный мяч, уклонился от ответа: «Я как-нибудь хотел бы это прокомментировать, но это займет много времени. Квалификация складывалась определенным образом – и так закончить ее решили тренеры».

Чешский сайт idnes.cz пишет, что в последнее время в разговорах с прессой Шилгавы иногда путался в высказываниях и отвечал уклончиво, не мог внятно объяснить тренерские решения. Но, судя по послематчевым интервью, у игроков преобладали две эмоции – с одной стороны радость от большого успеха, с другой – прощание с эрой Шилгавы. В раздевалке они громко поаплодировали тренерам.

Чехия при Шилгавы попала в восьмерку лучших на Евро, но не отобралась на ЧМ

28 побед, 10 ничьих и 20 поражений – такой баланс. Шилгавы возглавил сборную Чехии в сентябре 2018 года через неделю после 1:5 в Ростове-на-Дону от сборной России в товарищеском матче, когда за нее забивали Алексей Ионов, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз. И за несколько месяцев до этого чехи не играли на ЧМ-2018 – не попали даже в стыки, пустив вперед Северную Ирландию.

Но на Евро-2020 команда выбралась, заодно победив в группе сборную Англии (правда, от нее же были тяжелые 0:5), и отлично выступила на финальном турнире – вышла в плей-офф, там обыграла Нидерланды и лишь минимально уступила датчанам в четвертьфинале, а Патрик Шик разделил первое место в списке бомбардиров с Криштиану Роналду.

Квалификация на ЧМ-2022 не принесла положительных эмоций – в группе было невозможно опередить бельгийцев, а в стыковом полуфинале проиграли в овертайме шведам. Зато на Евро-2024 команда попала напрямую. Получается, Шилгавы не вывел чехов на ЧМ, зато оба раза вытащил на чемпионат Европы.

Еще было три выступления в Лиге наций: в 2018-м Чехия уступила первое место Украине лиге B, через два года была лучшей в квартете с Шотландией, Израилем и Словакией, поэтому получила возможность сразиться с топами в лиге А. Там она стартовала с четырех очков в группе с Испанией, Португалией и Швейцарией, но потом все проиграла и вылетела обратно в лигу В.

И все-таки для не самого мощного чешского поколения, где половина игроков представляет местный чемпионат, результат при Шилгавы кажется весьма неплохим – и в Лиге наций засветились, и даже до 1/4 финала Евро добрались. Жаль лишь, что не сыграли на ЧМ.

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Как пишет isport.blesk.cz, чехи вряд ли назначат тренера строго под Евро. Скорее всего, контракт будет полноценным – с прицелом на отборочный турнир к ЧМ-2026. «У нас есть стратегия, пока мы ее оставим при себе», – сказал глава Чешской федерации футбола Петр Фоусек. И дал понять, что иностранный тренер будет назначен на этот пост только в крайнем случае.

Фото: IMAGO/MICHAL CHWIEDUK/Global Look Press; East News/BERNADETT SZABO / POOL / AFP, Elif Ozturk Ozgoncu / Anadolu via AFP