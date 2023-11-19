Сербы впервые вышли на Евро в XXI веке – но с каким трудом. Выручил спартаковец Бабич, подстраховала Венгрия

Единственная интрига воскресного дня в матчах сборных – выход на Евро Сербии или Черногории. Интрига, казалось, условная – у сербов было гораздо больше шансов.

Они и вышли – но с какими нервами!

Легкий расклад для Сербии чуть не стал катастрофой

В последнем туре Сербия принимала Болгарию, а Венгрия – Черногорию. Венгры уже вышли на Евро. Сербии хватало ничьей, но можно было и проиграть, если не выиграют черногорцы. Соответственно Черногории нужны были своя победа и поражение Сербии.

Казалось, все очевидно, тем более что Милош Велькович открыл счет в первом тайме. Правда, потом отличился и Слободан Рубежич за Черногорию, но Сербия спокойно выиграла первый тайм и, видимо, готовилась к празднику через 45 минут.

И тут болгары начали второй тайм гораздо лучше. На 59-й минуте стало тревожно – счет сравнял Георги Русев, которому никто не помешал пробить из штрафной. А еще через 10 минут убежал почти с центра поля и забил Кирилл Десподов – 1:2! А ведь Черногория вела в счете. Сербия падает на третье место?

Упасть не дали венгры, а именно Доминик Собослаи. Если Десподов забил на 69-й, то Собослаи отличился сначала на 66-й, а потом на 68-й. Он загубил много моментов в Болгарии, но, к несчастью для черногорцев, все вернулось в матчах с ними: сначала ушел от трех защитников и точно пробил, а через 89 секунд реализовал выход один на один. Венгрия повела 2:1 (в конце забил Адам Надь – 3:1).

А чуть позже Сербию успокоил гол головой защитника «Спартака» Срджана Бабича – 2:2 с Болгарией. Европроклятие чуть было не сказалось и сейчас.

Сербы впервые сыграют на Евро в XXI веке, а на ЧМ за это время ездили четырежды!

Да, удивительная статистика. Мы вспомнили, на каких крупных турнирах играли сборные Югославии, Сербии и Черногории, Сербии. На ЧМ они были практически регулярно. А с Евро не складывалось вообще.

● Последний Евро был удивительным для Югославии. Он состоялся еще в 2000 году. Югославы проигрывали 0:3 Словении, но сравняли счет всего за шесть минут, аккуратно обыграли Норвегию, а потом вели 3:2 с Испанией до 90+4, но умудрились проиграть. Закончился турнир в четвертьфинале катастрофическими 1:6 от Нидерландов, особенно расстарался Патрик Клюйверт (хет-трик). Это и есть пока что последний матч для сербов на чемпионатах Европы.

● В отборе к Евро-2004 пропустили вперед Италию с Уэльсом, причем в четырех матчах с ними взяли восемь очков из 12 возможных! Все испортили игры с аутсайдером Азербайджаном – лишь одно очко, был еще и разгром в Финляндии. Совсем обидно.

● Через четыре года снова уперлись в матчах с вышедшими (с Польшей и Португалией – четыре ничейных результата), даже отомстили в гостях финнам и забили шесть в Азербайджане, но все потеряли на выездах в Бельгию (тогда еще не столь элитную), Казахстан и Армению, привезя оттуда лишь очко.

● В квалификации к Евро-2012 Сербия умудрилась пустить в стыки Эстонию, которой проиграла дома, заодно еще уступила в Словении. И хоть не проиграла Италии на поле (1:1 дома, технические 0:3 в гостях из-за срыва матча фанатами), снова третье место.

● О поездке во Францию-2016 можно было не мечтать из-за скандальной игры с Албанией (техническое поражение, да еще и минус три очка) и проигрышей всем конкурентам. С пятью поражениями в восьми матчах попасть нереально даже в стыки с третьего места.

● А Евро-2020 сербы упустили как раз в стыках. В полуфинале, несмотря на сопротивление Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора, а еще на гол Матиаса Норманна, Сербия прошла Норвегию благодаря дублю Сергея Милинкович-Савича, а в напряженном финале против Шотландии хуже выполнила послематчевые пенальти – в решающий момент промахнулся Александар Митрович.

Это случилось 12 ноября 2020-го, а ровно через год – уже 14 ноября – Митрович забил победный в Португалии, который вывел Сербию на ЧМ-2022.

Сербия не менялась с ЧМ – состав все так же хорош

Мы помним, как прошлыми осенью-зимой сербы выступили на ЧМ-2022 и оставили неоднозначное впечатление. Долго держались в игре с Бразилией, но уступили, комфортно вели в счете с Камеруном, но внезапно сыграли вничью, в решающей игре против Швейцарии проиграли, а больше них (восемь мячей) пропустила только Коста-Рика (11), стартовавшая с 0:7.

Одно очко, четвертое место – совсем не того ждали от сильного состава сербов. Менять тренера сборная не стала – Драган Стойкович остался на посту.

Стойкович не отказался от идеи играть 3-4-2-1, но на первые четыре матча квалификации отрядил в защиту Неманью Гуделя, пока лечился Милош Велькович. Два других основных защитника фактически те же, что и были – Страхиня Павлович и Никола Миленкович, иногда выходят легионеры из России – Срджан Бабич и Страхиня Эракович. В воротах все тот же Ваня Милинкович-Савич.

Нет большой разницы с ЧМ и на флангах полузащиты – Андрия Живкович чаще выходит справа, а Филип Костич – слева. В центре регулярно появляются Саша Лукич и подтянувшийся из защиты Гудель, а Неманья Максимович и Иван Илич выходят помогать.

Главная атакующая тройка меняется в зависимости от соперника и самочувствия футболистов: тут, конечно, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович и Александар Митрович.

В общем, изменений практически нет, да и нужны ли они? У Сербии все такой же крепкий состав из интересных игроков, выступающих в топ-лигах. Надеемся, что вся эта компания обойдется без травм и в полном составе отправится на Евро.

Сербия бодро начала в квалификации, но спотыкалась на Венгрии

Группа казалась вполне проходимой – Венгрия, Черногория, Литва и Болгария. И начало было хорошее, с двумя 2:0 – над Литвой дома и Черногорией в гостях, а три гола из четырех забил Влахович.

Дальше пошло тяжелее – Сербия только на 90+6 спаслась от поражения в Болгарии, а потом вела в счете в домашней игре с Венгрией, но проиграла. Победу в Литве сербы обеспечили себе еще в первом тайме, забив трижды, но опять проиграли Венгрии.

Венгры улетели далеко, так что за второе место предстояло бороться с черногорцами. Чрезвычайно важно было победить их дома, что Сербия и сделала: Митрович оформил дубль, а потом сам ассистировал Тадичу – 3:1. В ноябрь сербы вступали в комфортной ситуации – любая осечка черногорцев или ничья с Болагрией выводили бы их на Евро напрямую.

Оказалось, до последних минут последнего тура ничего не было ясно. Сербия все-таки вышла на Евро. Но решающие матчи команде даются все так же непросто.

Фото: AFP/FOTO OLIMPIK, ANDREJ ISAKOVIC