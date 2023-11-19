О духе времени
Блог

Сербы впервые вышли на Евро в XXI веке – но с каким трудом. Выручил спартаковец Бабич, подстраховала Венгрия

сборная Черногории по футболу сборная Черногории по футболу
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
сборная Венгрии по футболу сборная Венгрии по футболу
Сборная Сербии по футболу Сборная Сербии по футболу
сборная Болгарии по футболу сборная Болгарии по футболу
Срджан Бабич Срджан Бабич
Футбол Футбол

Единственная интрига воскресного дня в матчах сборных – выход на Евро Сербии или Черногории. Интрига, казалось, условная – у сербов было гораздо больше шансов.

Они и вышли – но с какими нервами!

Легкий расклад для Сербии чуть не стал катастрофой

В последнем туре Сербия принимала Болгарию, а Венгрия – Черногорию. Венгры уже вышли на Евро. Сербии хватало ничьей, но можно было и проиграть, если не выиграют черногорцы. Соответственно Черногории нужны были своя победа и поражение Сербии.

Казалось, все очевидно, тем более что Милош Велькович открыл счет в первом тайме. Правда, потом отличился и Слободан Рубежич за Черногорию, но Сербия спокойно выиграла первый тайм и, видимо, готовилась к празднику через 45 минут.

И тут болгары начали второй тайм гораздо лучше. На 59-й минуте стало тревожно – счет сравнял Георги Русев, которому никто не помешал пробить из штрафной. А еще через 10 минут убежал почти с центра поля и забил Кирилл Десподов – 1:2! А ведь Черногория вела в счете. Сербия падает на третье место?

Упасть не дали венгры, а именно Доминик Собослаи. Если Десподов забил на 69-й, то Собослаи отличился сначала на 66-й, а потом на 68-й. Он загубил много моментов в Болгарии, но, к несчастью для черногорцев, все вернулось в матчах с ними: сначала ушел от трех защитников и точно пробил, а через 89 секунд реализовал выход один на один. Венгрия повела 2:1 (в конце забил Адам Надь – 3:1).

А чуть позже Сербию успокоил гол головой защитника «Спартака» Срджана Бабича – 2:2 с Болгарией. Европроклятие чуть было не сказалось и сейчас.

Сербы впервые сыграют на Евро в XXI веке, а на ЧМ за это время ездили четырежды!

Да, удивительная статистика. Мы вспомнили, на каких крупных турнирах играли сборные Югославии, Сербии и Черногории, Сербии. На ЧМ они были практически регулярно. А с Евро не складывалось вообще.

● Последний Евро был удивительным для Югославии. Он состоялся еще в 2000 году. Югославы проигрывали 0:3 Словении, но сравняли счет всего за шесть минут, аккуратно обыграли Норвегию, а потом вели 3:2 с Испанией до 90+4, но умудрились проиграть. Закончился турнир в четвертьфинале катастрофическими 1:6 от Нидерландов, особенно расстарался Патрик Клюйверт (хет-трик). Это и есть пока что последний матч для сербов на чемпионатах Европы.

● В отборе к Евро-2004 пропустили вперед Италию с Уэльсом, причем в четырех матчах с ними взяли восемь очков из 12 возможных! Все испортили игры с аутсайдером Азербайджаном – лишь одно очко, был еще и разгром в Финляндии. Совсем обидно.

● Через четыре года снова уперлись в матчах с вышедшими (с Польшей и Португалией – четыре ничейных результата), даже отомстили в гостях финнам и забили шесть в Азербайджане, но все потеряли на выездах в Бельгию (тогда еще не столь элитную), Казахстан и Армению, привезя оттуда лишь очко.

● В квалификации к Евро-2012 Сербия умудрилась пустить в стыки Эстонию, которой проиграла дома, заодно еще уступила в Словении. И хоть не проиграла Италии на поле (1:1 дома, технические 0:3 в гостях из-за срыва матча фанатами), снова третье место.

● О поездке во Францию-2016 можно было не мечтать из-за скандальной игры с Албанией (техническое поражение, да еще и минус три очка) и проигрышей всем конкурентам. С пятью поражениями в восьми матчах попасть нереально даже в стыки с третьего места.

● А Евро-2020 сербы упустили как раз в стыках. В полуфинале, несмотря на сопротивление Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора, а еще на гол Матиаса Норманна, Сербия прошла Норвегию благодаря дублю Сергея Милинкович-Савича, а в напряженном финале против Шотландии хуже выполнила послематчевые пенальти – в решающий момент промахнулся Александар Митрович.

Это случилось 12 ноября 2020-го, а ровно через год – уже 14 ноября – Митрович забил победный в Португалии, который вывел Сербию на ЧМ-2022.

Сербия не менялась с ЧМ – состав все так же хорош

Мы помним, как прошлыми осенью-зимой сербы выступили на ЧМ-2022 и оставили неоднозначное впечатление. Долго держались в игре с Бразилией, но уступили, комфортно вели в счете с Камеруном, но внезапно сыграли вничью, в решающей игре против Швейцарии проиграли, а больше них (восемь мячей) пропустила только Коста-Рика (11), стартовавшая с 0:7.

Одно очко, четвертое место – совсем не того ждали от сильного состава сербов. Менять тренера сборная не стала – Драган Стойкович остался на посту.

Стойкович не отказался от идеи играть 3-4-2-1, но на первые четыре матча квалификации отрядил в защиту Неманью Гуделя, пока лечился Милош Велькович. Два других основных защитника фактически те же, что и были – Страхиня Павлович и Никола Миленкович, иногда выходят легионеры из России – Срджан Бабич и Страхиня Эракович. В воротах все тот же Ваня Милинкович-Савич.

Нет большой разницы с ЧМ и на флангах полузащиты – Андрия Живкович чаще выходит справа, а Филип Костич – слева. В центре регулярно появляются Саша Лукич и подтянувшийся из защиты Гудель, а Неманья Максимович и Иван Илич выходят помогать.

Главная атакующая тройка меняется в зависимости от соперника и самочувствия футболистов: тут, конечно, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович и Александар Митрович.

В общем, изменений практически нет, да и нужны ли они? У Сербии все такой же крепкий состав из интересных игроков, выступающих в топ-лигах. Надеемся, что вся эта компания обойдется без травм и в полном составе отправится на Евро.

Сербия бодро начала в квалификации, но спотыкалась на Венгрии

Группа казалась вполне проходимой – Венгрия, Черногория, Литва и Болгария. И начало было хорошее, с двумя 2:0 – над Литвой дома и Черногорией в гостях, а три гола из четырех забил Влахович.

Дальше пошло тяжелее – Сербия только на 90+6 спаслась от поражения в Болгарии, а потом вела в счете в домашней игре с Венгрией, но проиграла. Победу в Литве сербы обеспечили себе еще в первом тайме, забив трижды, но опять проиграли Венгрии.

Венгры улетели далеко, так что за второе место предстояло бороться с черногорцами. Чрезвычайно важно было победить их дома, что Сербия и сделала: Митрович оформил дубль, а потом сам ассистировал Тадичу – 3:1. В ноябрь сербы вступали в комфортной ситуации – любая осечка черногорцев или ничья с Болагрией выводили бы их на Евро напрямую.

Оказалось, до последних минут последнего тура ничего не было ясно. Сербия все-таки вышла на Евро. Но решающие матчи команде даются все так же непросто.

Сербия – Болгария 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
19 ноября, 17.00, «Gradski stadion Dubočica»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16 Велькович, 1:1 – 59 Русев, 1:2 – 69 Десподов, 2:2 – 82 Бабич.
СербияМилинкович-Савич, Велькович, Бабич, Миленкович, Костич (Максимович, 85), Гудель, Джуричич (Влахович, 62), Лукич (Илич, 76), Живкович (Радонич, 76), Тадич, Митрович (Младенович, 85).
БолгарияНаумов, Турицов, Атанасов, Петков, Попов, Груев, Крастев (Боруков, 77), Краев (Чочев, 77), Минчев (Русев, 46), Колев (Илиев, 77), Десподов (Ковачев, 90).
Предупреждения:
Петков (3), Лукич (51).

Фото: AFP/FOTO OLIMPIK, ANDREJ ISAKOVIC

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ну до 2016 года на Евро тоже непросто было отобраться
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Один из главных беспределов уефа решение по сербам в отборе на евро 16. Лишили практически всех шансов, параллельно всучив путëвку албанским провокаторам
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phoebe
Всё логично. С проходом, Сербия!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa1984
Болеем за НАШИХ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Есть игрок из сильнейшей лиги мира - РПЛ - есть успех.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Soap74
в 2000м играли на Евро вместе с черногорцами (хоть их и было 1 или 2 в той команде), а теперь по сути разыграли путёвку с ними между собой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JhonnyPehrynberg
Влахович
Тадич
Савич
Милинкович
Митрович
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakovec navsegda
В общем, изменений практически нет, да и нужны ли они? У Сербии все такой же крепкий состав из интересных игроков, выступающих в топ-лигах.
___________________________
Риторический вопрос. Даже эта группа показала, что качество игры не улучшилось, тренер имеет свой взгляд на тактику, а она не приносит результата, да и сама команда, по матчам, которые я видел, не смотрится сбалансированной. Сербы регулярно уступают в матчах примерно равных команд, дважды уступили венграм, на ЧМ ничего не смогли противопоставить швейцарцам в решающем матче.
Да, мои симпатии будут на их стороне на Евро, но не вижу серьезных шансов на успех в турнире. При этом игроки есть и Сербия находится в похожей ситуации, как в свое время сборная России до прихода Хиддинка. Нужен новый виток развития в сборной, а пока то, что есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Сербия отбираться на ЧМ/ЧЕ нормально не умеет. Спокойно это делать они не могут, потому что раздолбаи генетические. До 2016 года это сделать было объективно сложнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Ответ soldat2212
Эракович же говорили сильнее? Опять соврали
Кто они? Кто врал? В таблицу чемпионата посмотри и на разницу в возрасте между Эраковичем и вашим. У одного есть перспектива роста, для другого потолок карьеры в середняке рпл
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий