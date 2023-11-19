14:0 – Франция переписала историю! Так в отобрах Евро еще не куражились
Бедный-бедный Гибралтар.
Французы уничтожили Гибралтар – безумные 14:0 с хет-триком Мбаппе и голом ножницами от Жиру.
Никакой пощады.
Самый жесткий разгром в истории Франции. Хет-трик Мбаппе, гол Жиру ножницами
Следим за безумной цепочкой. Сначала 7 голов в первом тайме.
⚽️ 3’ – Гибралтар сразу же отличился – нюанс в том, что Итан Сантос загнал мяч в свои ворота.
⚽️ 4’ – И французы уже через минуту удвоили! Постарался новичок «Интера» Маркус Тюрам.
⚽️ 16’ – 17-летний Уоррен Заир-Эмери забил в дебютном матче за сборную. Лишь Морис Гастиже забивал за Францию в более юном возрасте – в 17 лет и 156 дней в игре со Швейцарией в очень далеком 1914-м.
⚽️ 30’ – На сцену выходит Килиан Мбаппе – реализовал пенальти, заработанный Тео Эрнандесом.
⚽️ 34’ – Теперь уже Мбаппе в роли ассистента. Забивает крайний защитник Жонатан Клосс.
⚽️ 36’ – Тут же включается Кингсли Коман. Гибралтар продолжает тонуть.
Юссуф Фофана – Юссуф Фофана из «Монако» тоже отметился, Мбаппе вновь отдал голевую. Только вдумайтесь: французы забили четыре гола за семь минут – фантастика!
И еще 7 во втором.
⚽️ 63’ – Адриен Рабьо закидывает восьмой мяч – Гибралтар уже совсем жалко.
⚽️ 65’ – Жалко всем, кроме сборной Франции. Кингсли Коман кладет дубль.
⚽️ 73’ – Усман Дембеле только выскочил со скамейки и сразу усвоил правила – счет стал двузначным.
⚽️ 74’ – Мбаппе тоже с дублем. Добавил к двум ассистам.
❌ 80’ – Что-то новенькое, правда? Оливье Жиру стал единственным, чей гол отменили.
⚽️ 82’ – Мбаппе все не унимается – уже хет-трик!
⚽️ 89’ – Жиру все-таки забил – и одного ему показалось мало.
⚽️ 90+1’ – Жиру кладет дубль – причем ножницами!
Только осознайте: Франция забила 14 (четырнадцать!) голов в официальном матче. Пусть и бедному Гибралтару.
● Французы установили рекорд отборов Евро – 14 еще никто не забивал. До этого рекорд принадлежал Германии, которая разгромила Сан-Марино со счетом 13:0 в сентябре 2006-го.
● А еще это крупнейшая победа в истории Франции. Раньше она не забивала больше 10 голов за матч. Крупнейший разгром помнит 1995-й – 10:0 с Азербайджаном.
● Семь голов за тайм – тоже французский рекорд. Раньше забивали максимум пять – против Исландии в далеком 1957-м.
Драма Заира-Эмери: со слезами после гола из-за травмы
Как только 17-летний талант замкнул идеальный пас Кингсли Комана, ему в лодыжку в подкате влетел игрок Гибралтара Итан Сантос.
Мяч залетел в ворота, а вот Уоррен рухнул на газон в слезах.
Поначалу никто не понял, что произошло. Тюрам даже упал на травмированного Заира-Эмери, думая, что так он празднует дебютный гол.
Сантос в итоге получил красную, а Заир-Эмери покинул стадион в сопровождении врачей. Дешам сообщил, что у него сильный отек.
А что вообще за футбол в Гибралтаре?
В октябре у нас вышло интервью с 24-летним Яковом Шмелевым – парнем, который родился в Тольятти, вырос в Штатах, а сейчас играет в чемпионате Гибралтара за команду «Лайонс». Вот его несколько цитат о колорите местного футбола:
● «Топ-3-4 команды прямо в порядке. Очень выделяются – здесь большой разрыв. Там играют ребята из академий хороших клубов Испании».
● «Слышал, что в топовых командах могут спокойно платить 3-4 тысячи евро в месяц. Даже по сравнению со Штатами это довольно хорошо. В других командах, в нашей – намного меньше. Поэтому многие подрабатывают. В топовых командах весь фокус на футбол, чтобы им не приходилось работать где-то еще.
● «Подрабатывают в беттинговых компаниях. Еще есть пацаны, которые приезжают из Испании и работают на стройках. Поэтому у нас в основном тренировки вечером, чтобы все спокойно успевали».
● «Все матчи чемпионата проходят на одном стадионе. Там же играет сборная Гибралтара. Тренируемся везде. Иногда в Испании, недалеко от границы. Там получше инфраструктура, хорошие натуральные поля. В Гибралтаре есть пара нормальных полей, но везде синтетика».
● «Еще во время матчей иногда взлетают и приземляются самолеты почти над стадионом. Если постараться, можно выбить мяч на взлетную полосу».
Новые участники Евро: Нидерланды, Швейцария и Румыния. Кто остался?
- Дата проведения
- 18 ноября, 22.45, «Альянц Ривьера»
- Голы:
- 1:0 – 3, автогол Сантос, 2:0 – 4 Тюрам, 3:0 – 16 Заир-Эмери, 4:0 – 30, пенальти Мбаппе, 5:0 – 34 Клосс, 6:0 – 36 Коман, 7:0 – 37 Фофана, 8:0 – 63 Рабьо, 9:0 – 65 Коман, 10:0 – 73 Дембеле, 11:0 – 74 Мбаппе, 12:0 – 82 Мбаппе, 13:0 – 89 Жиру, 14:0 – 90 Жиру.
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Франция –
Меньян, Клосс, Упамекано (Салиба, 81), Тодибо, Эрнандес, Рабьо (Камара, 67), Заир-Эмери (Фофана, 20), Коман (Дембеле, 66), Гризманн, Тюрам (Жиру, 67), Мбаппе.
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Гибралтар –
Кулинг, Сарджент, Чиполина, Муэли, Сантос, Чиполина (Оливеро, 61), Уокер (Джолли, 62), Де Харо, Посо, Де Барр (Кумбз, 81), Кассиаро.
- Предупреждение:
- Кассиаро (31).
- Удаление:
- Сантос (18).
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Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, Valery HACHE / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press
"Семь голов за тайм – тоже французский рекорд. Раньше забивали максимум пять – против Исландии в далеком 1957-м".
Мне интересно как выиграла Германия со счетом 13:0, не забив ни в одном из таймов больше 5 мячей?
Вот Люксембург лет 20 назад тоже всем подряд разгромы дарил, а сейчас уже чуть ли не середнячок.
Лихтенштейн сильно прибавил, Мальта, Андорра неуступчивы.
Беларусы вон за 2 матча против Андорры еле-еле забили 1 гол, хотя у беларусов игроки стартового состава клубов РПЛ, например.
в Мальте играет такой игрок, как Тедди Теума, один из главных игроков сенсационного Юниона из Бельгии прошлых сезонов. Сейчас перешел в главную лигу Франции.
Фареры подтягиваются, их клуб произвёл фурор в этих еврокубках (фурор для них, естественно). да и сборная давно уже не мальчик для битья.
а тот же Сан-Марино доставил вчера проблем казахам. Казахи точно не выиграли в полноги, а когда пропустили, так вообще был шанс на апсет года.
Лет 10-15 пройдёт, появятся у Сан-Марино и Гибралтара хорошие игроки из топ-10 лиг хотя бы, по типу Тедди Теумы из Мальты, и команды уже не будут такими мешками.
с армянами не так давно вничью сыграли в Ереване) от Португалии всего 2 пропустили, дома со Словакией всего 0-1 сыграли))
для них это капец успех.
лет 10-20 пройдёт, и Лихтенштейн уже спокойно тех же армян может обыгрывать
там любой 1 игрок из старта Дании стоит дороже всей сборной Сан-Марино.
а проиграли всего 1-2.