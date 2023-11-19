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14:0 – Франция переписала историю! Так в отобрах Евро еще не куражились

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Уоррен Заир-Эмери Уоррен Заир-Эмери
Футбол Футбол

Бедный-бедный Гибралтар.

Французы уничтожили Гибралтар – безумные 14:0 с хет-триком Мбаппе и голом ножницами от Жиру.

Никакой пощады.

Самый жесткий разгром в истории Франции. Хет-трик Мбаппе, гол Жиру ножницами

Следим за безумной цепочкой. Сначала 7 голов в первом тайме. 

⚽️ 3’ – Гибралтар сразу же отличился – нюанс в том, что Итан Сантос загнал мяч в свои ворота.

⚽️ 4’ – И французы уже через минуту удвоили! Постарался новичок «Интера» Маркус Тюрам.

⚽️ 16’ – 17-летний Уоррен Заир-Эмери забил в дебютном матче за сборную. Лишь Морис Гастиже забивал за Францию в более юном возрасте – в 17 лет и 156 дней в игре со Швейцарией в очень далеком 1914-м.

⚽️ 30’ – На сцену выходит Килиан Мбаппе – реализовал пенальти, заработанный Тео Эрнандесом.

⚽️ 34’ – Теперь уже Мбаппе в роли ассистента. Забивает крайний защитник Жонатан Клосс.

⚽️ 36’ – Тут же включается Кингсли Коман. Гибралтар продолжает тонуть.

Юссуф Фофана – Юссуф Фофана из «Монако» тоже отметился, Мбаппе вновь отдал голевую. Только вдумайтесь: французы забили четыре гола за семь минут – фантастика!

И еще 7 во втором.

⚽️ 63’ – Адриен Рабьо закидывает восьмой мяч – Гибралтар уже совсем жалко.

⚽️ 65’ – Жалко всем, кроме сборной Франции. Кингсли Коман кладет дубль.

⚽️ 73’ – Усман Дембеле только выскочил со скамейки и сразу усвоил правила – счет стал двузначным.

⚽️ 74’ – Мбаппе тоже с дублем. Добавил к двум ассистам.

❌ 80’ – Что-то новенькое, правда? Оливье Жиру стал единственным, чей гол отменили.

⚽️ 82’ – Мбаппе все не унимается – уже хет-трик!

⚽️ 89’ – Жиру все-таки забил – и одного ему показалось мало.

⚽️ 90+1’ – Жиру кладет дубль – причем ножницами!

Только осознайте: Франция забила 14 (четырнадцать!) голов в официальном матче. Пусть и бедному Гибралтару.

● Французы установили рекорд отборов Евро – 14 еще никто не забивал. До этого рекорд принадлежал Германии, которая разгромила Сан-Марино со счетом 13:0 в сентябре 2006-го.

● А еще это крупнейшая победа в истории Франции. Раньше она не забивала больше 10 голов за матч. Крупнейший разгром помнит 1995-й – 10:0 с Азербайджаном.

● Семь голов за тайм – тоже французский рекорд. Раньше забивали максимум пять – против Исландии в далеком 1957-м.

Драма Заира-Эмери: со слезами после гола из-за травмы 

Как только 17-летний талант замкнул идеальный пас Кингсли Комана, ему в лодыжку в подкате влетел игрок Гибралтара Итан Сантос.

Мяч залетел в ворота, а вот Уоррен рухнул на газон в слезах.

Поначалу никто не понял, что произошло. Тюрам даже упал на травмированного Заира-Эмери, думая, что так он празднует дебютный гол.

Сантос в итоге получил красную, а Заир-Эмери покинул стадион в сопровождении врачей. Дешам сообщил, что у него сильный отек.

А что вообще за футбол в Гибралтаре? 

В октябре у нас вышло интервью с 24-летним Яковом Шмелевым – парнем, который родился в Тольятти, вырос в Штатах, а сейчас играет в чемпионате Гибралтара за команду «Лайонс». Вот его несколько цитат о колорите местного футбола: 

● «Топ-3-4 команды прямо в порядке. Очень выделяются – здесь большой разрыв. Там играют ребята из академий хороших клубов Испании».

● «Слышал, что в топовых командах могут спокойно платить 3-4 тысячи евро в месяц. Даже по сравнению со Штатами это довольно хорошо. В других командах, в нашей – намного меньше. Поэтому многие подрабатывают. В топовых командах весь фокус на футбол, чтобы им не приходилось работать где-то еще.

● «Подрабатывают в беттинговых компаниях. Еще есть пацаны, которые приезжают из Испании и работают на стройках. Поэтому у нас в основном тренировки вечером, чтобы все спокойно успевали».

● «Все матчи чемпионата проходят на одном стадионе. Там же играет сборная Гибралтара. Тренируемся везде. Иногда в Испании, недалеко от границы. Там получше инфраструктура, хорошие натуральные поля. В Гибралтаре есть пара нормальных полей, но везде синтетика». 

● «Еще во время матчей иногда взлетают и приземляются самолеты почти над стадионом. Если постараться, можно выбить мяч на взлетную полосу».

Новые участники Евро: Нидерланды, Швейцария и Румыния. Кто остался?

Франция – Гибралтар 14:0 (7:0, 7:0)
Дата проведения
18 ноября, 22.45, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 3, автогол Сантос, 2:0 – Тюрам, 3:0 – 16 Заир-Эмери, 4:0 – 30, пенальти Мбаппе, 5:0 – 34 Клосс, 6:0 – 36 Коман, 7:0 – 37 Фофана, 8:0 – 63 Рабьо, 9:0 – 65 Коман, 10:0 – 73 Дембеле, 11:0 – 74 Мбаппе, 12:0 – 82 Мбаппе, 13:0 – 89 Жиру, 14:0 – 90 Жиру.
ФранцияМеньян, Клосс, Упамекано (Салиба, 81), Тодибо, Эрнандес, Рабьо (Камара, 67), Заир-Эмери (Фофана, 20), Коман (Дембеле, 66), Гризманн, Тюрам (Жиру, 67), Мбаппе.
ГибралтарКулинг, Сарджент, Чиполина, Муэли, Сантос, Чиполина (Оливеро, 61), Уокер (Джолли, 62), Де Харо, Посо, Де Барр (Кумбз, 81), Кассиаро.
Предупреждение:
Кассиаро (31).
Удаление:
Сантос (18).

«В США не ненавидят Россию». Он родился в Тольятти, вырос на Аляске, а играет в Гибралтаре

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, Valery HACHE / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press

14 комментариев

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Тюменский медвежонок
Какая-нибудь Андорра, Эстония или Лихтенштейн хотя бы изредка но показывают характер и забивают и даже очки отбирают сенсационно, не часто само собой, но бывает. Но такие сборные как Сан-Марино и Гибралтар вообще непонятно для чего играют честное слово
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niceman
"Французы установили рекорд отборов Евро – 14 еще никто не забивал. До этого рекорд принадлежал Германии, которая разгромила Сан-Марино со счетом 13:0 в сентябре 2006-го".
"Семь голов за тайм – тоже французский рекорд. Раньше забивали максимум пять – против Исландии в далеком 1957-м".

Мне интересно как выиграла Германия со счетом 13:0, не забив ни в одном из таймов больше 5 мячей?
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KosHertha
Свисток к началу матча уже звучал как приговор, а удаление у Гибралтара, это сродни самому себе гильотину привести в действие
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Дмитрий Алейников
Сборная Гибралтара это конечно сильно. Можно с таким же успехом против сборной пивзавода Степана Разина играть, зато потом стата шакальная с рекордами будет.
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LaffyTaffy
Ответ Тюменский медвежонок
Какая-нибудь Андорра, Эстония или Лихтенштейн хотя бы изредка но показывают характер и забивают и даже очки отбирают сенсационно, не часто само собой, но бывает. Но такие сборные как Сан-Марино и Гибралтар вообще непонятно для чего играют честное слово
Когда-то и у этих стран будут хорошие футболисты.
Вот Люксембург лет 20 назад тоже всем подряд разгромы дарил, а сейчас уже чуть ли не середнячок.
Лихтенштейн сильно прибавил, Мальта, Андорра неуступчивы.
Беларусы вон за 2 матча против Андорры еле-еле забили 1 гол, хотя у беларусов игроки стартового состава клубов РПЛ, например.
в Мальте играет такой игрок, как Тедди Теума, один из главных игроков сенсационного Юниона из Бельгии прошлых сезонов. Сейчас перешел в главную лигу Франции.
Фареры подтягиваются, их клуб произвёл фурор в этих еврокубках (фурор для них, естественно). да и сборная давно уже не мальчик для битья.

а тот же Сан-Марино доставил вчера проблем казахам. Казахи точно не выиграли в полноги, а когда пропустили, так вообще был шанс на апсет года.

Лет 10-15 пройдёт, появятся у Сан-Марино и Гибралтара хорошие игроки из топ-10 лиг хотя бы, по типу Тедди Теумы из Мальты, и команды уже не будут такими мешками.
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svolota84
Ответ niceman
"Французы установили рекорд отборов Евро – 14 еще никто не забивал. До этого рекорд принадлежал Германии, которая разгромила Сан-Марино со счетом 13:0 в сентябре 2006-го". "Семь голов за тайм – тоже французский рекорд. Раньше забивали максимум пять – против Исландии в далеком 1957-м". Мне интересно как выиграла Германия со счетом 13:0, не забив ни в одном из таймов больше 5 мячей?
Скорей всего тут речь только про рекорд французской сборной
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Der Meister
Ответ niceman
"Французы установили рекорд отборов Евро – 14 еще никто не забивал. До этого рекорд принадлежал Германии, которая разгромила Сан-Марино со счетом 13:0 в сентябре 2006-го". "Семь голов за тайм – тоже французский рекорд. Раньше забивали максимум пять – против Исландии в далеком 1957-м". Мне интересно как выиграла Германия со счетом 13:0, не забив ни в одном из таймов больше 5 мячей?
мне интересно, как ты вообще научился читать
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Yavich
Классно покуражились 😂 У Мбаппе гол за шиворот вратарю шикарный. Гризманн умудрился при таком счёте и полном матче набрать только 0+1
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seka@
Ну и кому интересны такие отборы? Франция набила статистику, Гибралтару показали в очередной раз насколько он далёк от этой игры, а кто в плюсе? Зрительский интерес нулевой. Есть несколько команд которые каждый отбор получают полную кошолку, и никогда никуда не отберутся, так для каких целей их отбирать в группы? Что бы было?
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postblueink
Зачем настолько уничтожать соперника.
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Vladimir RA108
Ответ LaffyTaffy
Когда-то и у этих стран будут хорошие футболисты. Вот Люксембург лет 20 назад тоже всем подряд разгромы дарил, а сейчас уже чуть ли не середнячок. Лихтенштейн сильно прибавил, Мальта, Андорра неуступчивы. Беларусы вон за 2 матча против Андорры еле-еле забили 1 гол, хотя у беларусов игроки стартового состава клубов РПЛ, например. в Мальте играет такой игрок, как Тедди Теума, один из главных игроков сенсационного Юниона из Бельгии прошлых сезонов. Сейчас перешел в главную лигу Франции. Фареры подтягиваются, их клуб произвёл фурор в этих еврокубках (фурор для них, естественно). да и сборная давно уже не мальчик для битья. а тот же Сан-Марино доставил вчера проблем казахам. Казахи точно не выиграли в полноги, а когда пропустили, так вообще был шанс на апсет года. Лет 10-15 пройдёт, появятся у Сан-Марино и Гибралтара хорошие игроки из топ-10 лиг хотя бы, по типу Тедди Теумы из Мальты, и команды уже не будут такими мешками.
ну Сан-Марино чуть с Данией (!!!) не сыграло вничью. Вот это был бы номер! А вот Лихтенштейн последние годы какой-то никакой.
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LaffyTaffy
Ответ Vladimir RA108
ну Сан-Марино чуть с Данией (!!!) не сыграло вничью. Вот это был бы номер! А вот Лихтенштейн последние годы какой-то никакой.
да нормально у Лихтов с их то составом)))

с армянами не так давно вничью сыграли в Ереване) от Португалии всего 2 пропустили, дома со Словакией всего 0-1 сыграли))

для них это капец успех.
лет 10-20 пройдёт, и Лихтенштейн уже спокойно тех же армян может обыгрывать
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LaffyTaffy
Ответ Vladimir RA108
ну Сан-Марино чуть с Данией (!!!) не сыграло вничью. Вот это был бы номер! А вот Лихтенштейн последние годы какой-то никакой.
ну да, для них это грандиозный успех.
там любой 1 игрок из старта Дании стоит дороже всей сборной Сан-Марино.
а проиграли всего 1-2.
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LaffyTaffy
Ответ seka@
Ну и кому интересны такие отборы? Франция набила статистику, Гибралтару показали в очередной раз насколько он далёк от этой игры, а кто в плюсе? Зрительский интерес нулевой. Есть несколько команд которые каждый отбор получают полную кошолку, и никогда никуда не отберутся, так для каких целей их отбирать в группы? Что бы было?
ради опыта, очевидно. Пусть и разгромное поражение, но это огромный опыт для гибралтарского футбола. Дальше будут становиться только сильнее.
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