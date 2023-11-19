14:0 – Франция переписала историю! Так в отобрах Евро еще не куражились

Бедный-бедный Гибралтар.

Французы уничтожили Гибралтар – безумные 14:0 с хет-триком Мбаппе и голом ножницами от Жиру.

Никакой пощады.

Самый жесткий разгром в истории Франции. Хет-трик Мбаппе, гол Жиру ножницами

Следим за безумной цепочкой. Сначала 7 голов в первом тайме.

⚽️ 3’ – Гибралтар сразу же отличился – нюанс в том, что Итан Сантос загнал мяч в свои ворота.

⚽️ 4’ – И французы уже через минуту удвоили! Постарался новичок «Интера» Маркус Тюрам.

⚽️ 16’ – 17-летний Уоррен Заир-Эмери забил в дебютном матче за сборную. Лишь Морис Гастиже забивал за Францию в более юном возрасте – в 17 лет и 156 дней в игре со Швейцарией в очень далеком 1914-м.

⚽️ 30’ – На сцену выходит Килиан Мбаппе – реализовал пенальти, заработанный Тео Эрнандесом.

⚽️ 34’ – Теперь уже Мбаппе в роли ассистента. Забивает крайний защитник Жонатан Клосс.

⚽️ 36’ – Тут же включается Кингсли Коман. Гибралтар продолжает тонуть.

Юссуф Фофана – Юссуф Фофана из «Монако» тоже отметился, Мбаппе вновь отдал голевую. Только вдумайтесь: французы забили четыре гола за семь минут – фантастика!

И еще 7 во втором.

⚽️ 63’ – Адриен Рабьо закидывает восьмой мяч – Гибралтар уже совсем жалко.

⚽️ 65’ – Жалко всем, кроме сборной Франции. Кингсли Коман кладет дубль.

⚽️ 73’ – Усман Дембеле только выскочил со скамейки и сразу усвоил правила – счет стал двузначным.

⚽️ 74’ – Мбаппе тоже с дублем. Добавил к двум ассистам.

❌ 80’ – Что-то новенькое, правда? Оливье Жиру стал единственным, чей гол отменили.

⚽️ 82’ – Мбаппе все не унимается – уже хет-трик!

⚽️ 89’ – Жиру все-таки забил – и одного ему показалось мало.

⚽️ 90+1’ – Жиру кладет дубль – причем ножницами!

Только осознайте: Франция забила 14 (четырнадцать!) голов в официальном матче. Пусть и бедному Гибралтару.

● Французы установили рекорд отборов Евро – 14 еще никто не забивал. До этого рекорд принадлежал Германии, которая разгромила Сан-Марино со счетом 13:0 в сентябре 2006-го.

● А еще это крупнейшая победа в истории Франции. Раньше она не забивала больше 10 голов за матч. Крупнейший разгром помнит 1995-й – 10:0 с Азербайджаном.

● Семь голов за тайм – тоже французский рекорд. Раньше забивали максимум пять – против Исландии в далеком 1957-м.

Драма Заира-Эмери: со слезами после гола из-за травмы

Как только 17-летний талант замкнул идеальный пас Кингсли Комана, ему в лодыжку в подкате влетел игрок Гибралтара Итан Сантос.

Мяч залетел в ворота, а вот Уоррен рухнул на газон в слезах.

Поначалу никто не понял, что произошло. Тюрам даже упал на травмированного Заира-Эмери, думая, что так он празднует дебютный гол.

Сантос в итоге получил красную, а Заир-Эмери покинул стадион в сопровождении врачей. Дешам сообщил, что у него сильный отек.

А что вообще за футбол в Гибралтаре?

В октябре у нас вышло интервью с 24-летним Яковом Шмелевым – парнем, который родился в Тольятти, вырос в Штатах, а сейчас играет в чемпионате Гибралтара за команду «Лайонс». Вот его несколько цитат о колорите местного футбола:

● «Топ-3-4 команды прямо в порядке. Очень выделяются – здесь большой разрыв. Там играют ребята из академий хороших клубов Испании».

● «Слышал, что в топовых командах могут спокойно платить 3-4 тысячи евро в месяц. Даже по сравнению со Штатами это довольно хорошо. В других командах, в нашей – намного меньше. Поэтому многие подрабатывают. В топовых командах весь фокус на футбол, чтобы им не приходилось работать где-то еще.

● «Подрабатывают в беттинговых компаниях. Еще есть пацаны, которые приезжают из Испании и работают на стройках. Поэтому у нас в основном тренировки вечером, чтобы все спокойно успевали».

● «Все матчи чемпионата проходят на одном стадионе. Там же играет сборная Гибралтара. Тренируемся везде. Иногда в Испании, недалеко от границы. Там получше инфраструктура, хорошие натуральные поля. В Гибралтаре есть пара нормальных полей, но везде синтетика».

● «Еще во время матчей иногда взлетают и приземляются самолеты почти над стадионом. Если постараться, можно выбить мяч на взлетную полосу».

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP, Valery HACHE / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press