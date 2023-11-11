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Сколько же споров из-за матча Израиля: перенос игры «Мальорки», заявка с одним легионером, 4 встречи за 9 дней

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Важный матч сборных прямо во время тура европейских чемпионатов – уникальное событие: в воскресенье сборная Косово примет Израиль.

Израиль проведет четыре игры за девять дней

Из-за конфликта Израиля и Палестины израильтяне не играли за сборную в октябре. У всех команд в квалификации к Евро-2024 осталось максимум две ноябрьские игры, а вот у Израиля – сразу четыре.

В календарь вмешалась ФИФА и как смогла расставила все эти матчи – меньше чем за полторы недели пройдут сразу четыре игры. 12 ноября встреча с Косово, 15-го – со Швейцарией, 18-го – с Румынией, 21-го – с Андоррой. Залетели прямо в клубный календарь – 12-го много матчей во всех топ-лигах.

А еще ФИФА утвердила особые правила на эту игру с Косово: «В состав могут быть вызваны без ограничений футболисты из местных чемпионатов и максимум по одному игроку из клубов зарубежных лиг». Позже об этом еще вспомним.

В Испании ради этой игры даже перенесен матч

В Ла Лиге как раз на воскресенье (12 ноября) запланирован матч «Мальорки» и «Кадиса». За «Мальорку» играет косовский форвард Ведат Мурики (15+3 в прошлом сезоне, 4+2 – в этом), так что клуб обратился с просьбой перенести матч. И ему пошли навстречу – игра уже перенесена на 29 ноября. 

Так уплотнится календарь с тяжелыми матчами, ведь 25-го «Мальорка» сыграет с «Атлетико», а днем позже «Кадис» встретится с «Реалом».

Известно, что «Мальорка» изначально предложила сыграть с «Кадисом» не в воскресенье, а в пятницу. Главный тренер «Кадиса» Серхио Гонсалес недоволен: «Они просили играть в пятницу, не подумав о нас. Такое ощущение, что «Мальорка» и Ла Лига все решили, не считаясь с третьей стороной».

Логичный вопрос возник и в медиа – почему не переносятся игры во время, например, Кубка Африки. Ла Лига поясняет – даты КАН известны совсем заранее, так что клубы знают о рисках, подписывая африканского игрока. А здесь получилась ситуация, которую невозможно было предугадать.

Больше никакие матчи не переносились, но в списках множество легионеров

В сборную Косово вызвали 23 футболистов, согласно твиттеру Kosovan Football (18 тысяч подписчиков – в четыре раза больше, чем у твиттера федерации). В Косово есть чемпионат с десятью командами, но все равно не очень понятно, как можно соответствовать правилу вызова только одного легионера на этот матч, тем более что из списка 23 игроков у Косово только пятеро представляют местные клубы.

Остальные играют в Англии (Ариянет Мурич из «Бернли»), Италии (Мергим Войвода из «Торино»), Германии (Флорент Муслия из «Падерборна»), Франции (Эльбасан Рашани из «Клермона»), Испании (Мурики), Турции (сразу семь игроков), а также Швейцарии, Венгрии и Румынии. И еще России – это Бернар Бериша из «Ахмата».

Возможно, легионеры будут готовы именно к запланированному слоту для сборных (следующая неделя), а для игры с Израилем будут вызваны футболисты из местного чемпионата. Но матчи очередного тура вроде бы не перенесены – три игры запланированы на 11 ноября, еще одна – на 13-е.

Так, а как же впишется Израиль? В команде сейчас 31 игрок. Больше половины – представители израильской лиги, их 16. Топ-чемпионат представят только Даниэль Перец из «Баварии» и Шон Вейсман из «Гранады». Остальные легионеры прибудут из Бельгии, Австрии, Венгрии, Японии, США, Турции, Греции, Казахстана и Украины. Да, из РПЛ и здесь есть футболист – защитник «Динамо» Эли Даса, попавший под воздушную тревогу.

Имеется и небольшой перекос – в полузащите только два человека у Израиля представляют домашний чемпионат.

В общем, крайне любопытно будет посмотреть на составы игры Косово – Израиль 12 ноября в 22:45 по московскому времени.

У Косово лишь микроскопический шанс за что-то зацепиться, у Израиля вся борьба впереди

Вот такое положение в группе I.

При таком раскладе шансы у Косово – сугубо математические: надо всех побеждать и надеяться на определенные результаты. В общем, понятно, что напрямую команде можно выйти только при совершенно фантастическом стечении обстоятельств. Зачем в таком случае команде настолько нужен Мурики – еще один интересный вопрос.

Зато Израилю предстоит играть со всеми кроме белорусов. И шансов на выход у него гораздо больше – по силам обыграть и Косово, и уж тем более Андорру плюс как раз предстоят две зарубы с конкурентами не на их поле.

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Фото: East News/JACK GUEZ / AFP; Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф

9 комментариев

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ArtemEgs
Кстати, Израиль уже обеспечил себе стыковые матчи благодаря победу в группе ЛН
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kazus
Ответ Heretic199
Косово могло бы в знак солидарности со своими братьями палестинцами сняться с соревнования
Ты мог бы в знак солидарности поехать в газу
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Alex1104
И Израиль спокойно играет...
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justbored
Загоняют нашего Дасика.
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Эль Иберико
таки действительно мараззм или непрфессионализм от мафиии....
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Максат Тобыш
Ну раз клубы Косово играют, а заявить надо только один легионера, это не совсем понятно, надо уточнить
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werowolf-gears
Ответ Heretic199
Косово могло бы в знак солидарности со своими братьями палестинцами сняться с соревнования
Косово открыл посольство в Иерасулиме - это чуть ли не союзники
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