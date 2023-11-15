Ярчайшая Албания почти на Евро! Тренеры – Силвиньо и Сабалета, десант из Серии А, регулярные суперголы издали

Сборная Албании шумит в квалификации к Евро и скоро оформит выход. Очень интересная команда со своими особенностями. Ее наверняка оценят те, кто следит за чемпионатом Италии.

Албания возвышается над Польшей и Чехией

Албании попалась вполне удобная группа: Чехия, Польша, Молдова и Фареры. Чехи регулярно выходят на Евро, но каждый раз не без приключений, поляки уже давно не так сильны, а молдаване и островитяне вообще ни за что не боролись.

На этот раз предсказуемо не все – Молдова рвется в топ-2, Польша почти без шансов на прямой выход (в двух матчах с Молдовой лишь очко), Чехия аккуратно двигается к цели, но главный матч впереди. А возвышается над ними Албания, которая практически решила все вопросы.

А ведь начали не очень – с поражения от поляков. Но в июне обыграли Молдову и Фареры, в сентябре добыли выездную ничью с Чехией, а еще очень нужную победу над Польшей. В октябре албанцы в ключевом матче грохнули чехов 3:0.

В итоге за два тура до конца – очень комфортное положение. Причем пока поляки и чехи разбираются между собой, албанцы сначала съездят в Молдову, а потом дома примут Фареры. Упасть ниже второго с таким календарем сложно. Более того, очень вероятно, что Албания будет первой – на это букмекеры дают смешные коэффициенты вроде 1.07.

Одно очко в двух оставшихся матчах или очки Польши в матче с Чехией = прямая квалификация Албании.

А что это за команда? В главной роли – десант из Серии А

Успех нельзя назвать случайным.

Быстрый взгляд на состав – здесь немало игроков из топ-лиг: например, Томаса Стракошу знаем по «Брентфорду», чемпиона по желтым карточкам Клауса Гьясулу – по «Дармштадту». Но подавляющая часть из Италии – за сборную играют голкипер Этрит Бериша из «Эмполи» и его одноклубник Ардиан Исмайли вместе с защитниками Бератом Джимшити из «Аталанты» и Эльсеидом Хюсаем из «Лацио», а в полузащите – Ульбер Рамадани из «Лечче», Недим Байрами из «Сассуоло» и Кристьян Аслани из «Интера».

Разбавляют албанскую сборную Серии А легионеры из Азии – Ясир Асани из корейского «Кванджу» и Таулянт Сефери из клуба «Бани Яс» из ОАЭ. И, конечно, Соколь Цикалеши из «Коньяспора», уже игравший на Евро. Из РПЛ за Албанию играют защитник «Локомотива» Марио Митай (регулярно) и форвард «Рубина» Мирлинд Даку (выходит на замену).

Главный тренер сборной Албании – знаменитый бразилец Силвиньо (в нулевые играл за «Арсенал», «Барсу», «Ман Сити»), а ассистент – Пабло Сабалета (выигрывал с «Сити» АПЛ, застал времена Пепа). Бразило-аргентинский тренерский союз!

Силвиньо уже работал с «Лионом» и «Коринтиансом» – и там и там неудачно. Для Сабалеты, который закончил карьеру в 2020-м, Албания – первый тренерский опыт.

«В январе мы с Силвиньо приехали сюда впервые, – делился Сабалета. – Это был прекрасный опыт во всех отношениях. Новый тренировочный комплекс, город Тирана, погода, хорошая еда, люди. Еще я смотрел столичное дерби и другие матчи в Албании – понял, что фанаты здесь похожи на латиноамериканцев – они очень страстно относятся к футболу».

Особенности: пропускают после стандартов и забивают немыслимыми дальними ударами

Команда чаще всего играет в четыре защитника и одного нападающего, схемы обычно две – 4-1-4-1 и 4-2-3-1. Почти половину голов забили легионеры из азиатских чемпионов – Асани (3) и Сефери (2), еще три гола у Байрами. Забивал и форвард «Рубина» Даку, причем мяч важный – укрепил победу 2:0 над Польшей.

Разница мячей – 11:3. Сыграно шесть матчей, но две интересные черты заметны даже по этой статистике.

Албания пропустила три мяча – от Польши, Фарер и Чехии. Два из них – после стандартов: с поляками не успели сначала на подбор, а потом на добивание, с островитянами – не спаслись после удара головой. Кстати, был и еще один пропущенный после стандарта от Польши – но с небольшим офсайдом, так что его не засчитали.

Интереснее с забитыми. Пять из 11 – это фантастические удары из-за штрафной. Буквально в каждом матче – просто красотища. Жаль, что из-за телеправ мы не можем показать видео, но обзоры каждого матча доступны на сайте УЕФА.

С такого расстояния мяч влетел Молдове. Ладно, это не так уж далеко, но удар Асани был прекрасен.

На Фарерах здорово приложился Аслани. Для эффекта мяч еще и отрикошетил от перекладины в ворота. А удар вот откуда:

В следующей игре грохнул Байрами – роскошный гол. Не повезло чехам. И тоже удар издали.

«Слишком просто», – подумал Асани. И в следующий раз зарядил Польше чуть ли не с фланга. Гол в итоге признали лучшим во всем шестом туре квалификации Евро

А потом албанцам наскучило лупить по девяткам – пора бы уже и в нижний попасть, но тоже строго издали. После удара вот с такого расстояния начался разгром Чехии. Забил, конечно, Асани. Как будто с каждым разом позиция все усложняется.

Еще раз – к сожалению, мы не можем показать всю эту красоту на сайте, но посмотреть такие голы точно стоит. Надеемся, и на Евро албанцы не забудут про эту фишку.

Кстати, был еще один мощный точный удар – уже из штрафной, так Байрами забил Молдове. Из остальных голов можно выделить три в быстрых атаках, а также два из штрафной – Байрами ворвался и забил Фарерам, а Даку продавил защитника Польши.

Но все-таки главный фокус на классных дальних ударах.

А какой Албания была раньше – раздражала фаворитов, побеждала Россию, уже была на Евро

В 1990-е сборная в основном поставляла очки фаворитам, но и тогда периодически их напрягала (дважды по 1:2 с Германией к Евро-1996, 2:3 и 3:4 с ней же через пару лет), а кусаться начала в 2000-х – мы же помним отбор к Евро-2004, где были ничьи со Швейцарией и Ирландией и победа над Россией.

В следующем отборе к ЧМ Албания вообще выиграла треть матчей – четыре из 12, а к Евро-2008 проиграла меньше половины. Новые достижения – ничьи с Данией и Португалией к ЧМ-2010 и 11 очков в квалификации через четыре года.

А потом был выход на Евро-2016 через победу над Португалией, скандальный матч с Сербией и второе место в отборе. На Евро албанцы держались крепко, но из-за голов то в начале (на пятой минуте от Швейцарии), то в конце (на 90 и 90+6 от Франции) проиграли дважды. Последняя игра против Румынии уже ничего не решала, но гол Армандо Садику стал историческим – первый в истории Евро плюс первая победа.

Конечно, после этого мечталось о ЧМ в России, но для этого нужно было невозможное – в квалификации опередить Испанию и Италию (финишировали в итоге под ними). С Евро-2020 не сложилось – практически все матчи проиграли более сильным Франции, Турции и Исландии. С ЧМ-2022 немного обидно – не хватило и шести побед, потому что уступили в четырех матчах и Англии, и Польше.

В рейтинге ФИФА команда идет 59-й между Ирландией и Ганой. Это далеко не самая крутая позиция (в 2015-м они вообще были 22-ми!). Зато с отбором Евро-2024 все складывается прекрасно. Суперфаворитов в группе не было, а с середняками албанцы расправляться научились.

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Перед игрой против Чехии Силвиньо выдал банальную фразу, что у его команды впереди три финала. Кажется, после первого выход уже почти обеспечен, но бразилец не спешит: «Готовимся к обоим финалам. Должны хорошо закончить кампанию, пока что результаты очень хороши. Мы на правильном пути, для Албании это очень важный период. Мы должны и дальше крепко стоять на земле».

Два финала Албании – это 17 ноября в гостях против Молдовы и 20-го – дома против Фарер (оба – в 22:45 по Москве). Хотя кажется, что уже в ближайшем туре албанцы легко оформят место на Евро.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Armando Babani