Серии до двух побед, нет ничьих, раунд уайлд-кард. Так теперь устроен плей-офф в МЛС

Лионель Месси не попал в плей-офф МЛС, но лучшие команды лиги еще в деле и вовсю сражаются за титул. В этом сезоне лига изменила формат этой стадии, чуть больше приблизив МЛС к североамериканским аналогам из других видов спорта (например, НБА или НХЛ).

Вот как все устроено.

Плей-офф в МЛС уже стартовал! Победитель Западной конференции вылетел в первом же раунде

● Сейчас в МЛС 29 клубов, которые разделены на Западную (14 команд) и Восточную (15) конференции. С 2019 года в плей-офф пробивались по семь команд из каждой конференции. Как вы могли заметить, это нечетное число: выходили из ситуации просто – первые места Запада и Востока пропускали стартовый раунд, присоединяясь уже во втором.

С этого сезона никаких привилегий: в плей-офф напрямую попадают по семь клубов из каждой конференции, но появился еще восьмой слот – за него отдельно бьются восьмая и девятая команды. Дополнительный стыковой матч за плей-офф взбодрил финиш регулярного сезона: именно за спасительной девятой строчкой долгое время гнался «Интер Майами» с Месси.

Девятым в итоге финишировал «Шарлотт», который благодаря нововведению впервые попал в плей-офф (пусть и сразу же вылетел). Этот нулевой раунд получил название «уайлд-кард». Он состоит из одного матча: дома играет команда, которая финишировала выше (то есть на восьмой строчке).

● Победители раунда уайлд-кард выходят в первый раунд, где присоединяются к семи остальным командам конференции. Дальше по классике плей-офф: первая команда Запада играет с восьмой командой Запада, вторая – с седьмой и так далее. Точно так же на Востоке.

Но если в предыдущие сезоны клубы играли по матчу за раунд, то теперь впервые с 1999 года в МЛС вернулись серии до двух побед (что-то вроде плей-офф НБА или Кубка Стэнли, где играют до четырех побед). Счет не важен – можно проиграть хоть 0:10 в одной игре, но выйти в следующий раунд за счет минимальных побед в двух оставшихся. Ничьи невозможны: после них команды сразу же бьют буллиты пенальти.

Из восьми противостояний уже стартовавшего первого раунда пять завершились в двух матчах. Главная сенсация: моментальный вылет победителя Западной конференции «Сент-Луиса», который дважды проиграл восьмому «Канзас-Сити» (1:4 и 1:2). Впрочем, «Сент-Луис» и так удивил: это первый сезон команды в МЛС и сразу же первое место в конференции по итогам регулярки.

В трех оставшихся парах команды обменялись победами, поэтому на этих выходных им предстоят решающие игры. В таких случаях два матча из трех принимает команда, финишировавшая в регулярке выше.

● Серии до двух побед введены только для первого раунда. Полуфиналы и финалы конференции, а также главный матч за Кубок МЛС (между чемпионами Запада и Востока) проходят в один матч. Принимает всегда клуб, набравший больше очков в регулярке. Здесь в случае ничьих уже назначается дополнительное время и только затем при необходимости серия пенальти.

Когда следить за плей-офф в МЛС?

Оставшиеся матчи первого раунда, 10-12 ноября.

Счет в серии 1:1 пока в парах: «Сиэтл» – «Даллас», «Хьюстон Динамо» – «Реал Солт Лейк» и «Коламбус-Крю» – «Атланта».

Полуфиналы конференций, 25-26 ноября.

Восток:

«Цинциннати» – «Филадельфия Юнион»

«Орландо Сити» – «Коламбус-Крю»/«Атланта»

Запад:

«Хьюстон Динамо»/«Реал Солт Лейк» – «Канзас Сити»

«Лос-Анджелес» – «Сиэтл»/«Даллас»

Финалы конференций, 2-3 декабря.

Кубок МЛС, 9 декабря.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Matt Kelley, Megan Briggs