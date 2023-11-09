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Серии до двух побед, нет ничьих, раунд уайлд-кард. Так теперь устроен плей-офф в МЛС

МЛС МЛС
Интер Майами Интер Майами
Шарлотт Шарлотт
Канзас-Сити Канзас-Сити
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Реал Солт Лейк Реал Солт Лейк
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
ФК Даллас ФК Даллас
Орландо Сити Орландо Сити
Цинциннати Цинциннати
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Футбол Футбол

Лионель Месси не попал в плей-офф МЛС, но лучшие команды лиги еще в деле и вовсю сражаются за титул. В этом сезоне лига изменила формат этой стадии, чуть больше приблизив МЛС к североамериканским аналогам из других видов спорта (например, НБА или НХЛ).

Вот как все устроено.

Плей-офф в МЛС уже стартовал! Победитель Западной конференции вылетел в первом же раунде

● Сейчас в МЛС 29 клубов, которые разделены на Западную (14 команд) и Восточную (15) конференции. С 2019 года в плей-офф пробивались по семь команд из каждой конференции. Как вы могли заметить, это нечетное число: выходили из ситуации просто – первые места Запада и Востока пропускали стартовый раунд, присоединяясь уже во втором.

С этого сезона никаких привилегий: в плей-офф напрямую попадают по семь клубов из каждой конференции, но появился еще восьмой слот – за него отдельно бьются восьмая и девятая команды. Дополнительный стыковой матч за плей-офф взбодрил финиш регулярного сезона: именно за спасительной девятой строчкой долгое время гнался «Интер Майами» с Месси.

Девятым в итоге финишировал «Шарлотт», который благодаря нововведению впервые попал в плей-офф (пусть и сразу же вылетел). Этот нулевой раунд получил название «уайлд-кард». Он состоит из одного матча: дома играет команда, которая финишировала выше (то есть на восьмой строчке).

● Победители раунда уайлд-кард выходят в первый раунд, где присоединяются к семи остальным командам конференции. Дальше по классике плей-офф: первая команда Запада играет с восьмой командой Запада, вторая – с седьмой и так далее. Точно так же на Востоке.

Но если в предыдущие сезоны клубы играли по матчу за раунд, то теперь впервые с 1999 года в МЛС вернулись серии до двух побед (что-то вроде плей-офф НБА или Кубка Стэнли, где играют до четырех побед). Счет не важен – можно проиграть хоть 0:10 в одной игре, но выйти в следующий раунд за счет минимальных побед в двух оставшихся. Ничьи невозможны: после них команды сразу же бьют буллиты пенальти.

Из восьми противостояний уже стартовавшего первого раунда пять завершились в двух матчах. Главная сенсация: моментальный вылет победителя Западной конференции «Сент-Луиса», который дважды проиграл восьмому «Канзас-Сити» (1:4 и 1:2). Впрочем, «Сент-Луис» и так удивил: это первый сезон команды в МЛС и сразу же первое место в конференции по итогам регулярки.

В трех оставшихся парах команды обменялись победами, поэтому на этих выходных им предстоят решающие игры. В таких случаях два матча из трех принимает команда, финишировавшая в регулярке выше.

Серии до двух побед введены только для первого раунда. Полуфиналы и финалы конференции, а также главный матч за Кубок МЛС (между чемпионами Запада и Востока) проходят в один матч. Принимает всегда клуб, набравший больше очков в регулярке. Здесь в случае ничьих уже назначается дополнительное время и только затем при необходимости серия пенальти.

Когда следить за плей-офф в МЛС?

Оставшиеся матчи первого раунда, 10-12 ноября.

Счет в серии 1:1 пока в парах: «Сиэтл» – «Даллас», «Хьюстон Динамо» – «Реал Солт Лейк» и «Коламбус-Крю» – «Атланта».

Полуфиналы конференций, 25-26 ноября.

Восток:

«Цинциннати» – «Филадельфия Юнион»

«Орландо Сити» – «Коламбус-Крю»/«Атланта»

Запад:

«Хьюстон Динамо»/«Реал Солт Лейк» – «Канзас Сити»

«Лос-Анджелес» – «Сиэтл»/«Даллас»

Финалы конференций, 2-3 декабря.

Кубок МЛС, 9 декабря.

500 млн долларов за вход, потолок зарплат и драфт. Почему МЛС уникальна и чем она привлекла Месси?

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Matt Kelley, Megan Briggs

3 комментария

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luu
МЛС это большая американская медиа лига, если им нарвится - их дело, для меня это никогда не станет большим спортивным событием, каких бы пенсионеров они не подписали.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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