Cамый старый гол ЛЧ теперь у Пепе! Перекрыл рекорд Тотти из матча с ЦСКА
40 лет и 254 дня.
Пепе продолжает собирать рекорды ЛЧ для долгожителей: в прошлом туре стал самым возрастным полевым в турнире, теперь – самым старым автором гола.
Победну точку головой против «Антверпена» (2:0) португалец поставил в 40 лет и 254 дня.
Рядом – вообще без конкурентов, ближайшего Пепе обошел на два с половиной года. Вот как теперь выглядит топ-10:
1) Пепе – 40 лет 8 месяцев и 12 дней
2) Франческо Тотти – 38 лет 1 месяц и 29 дней
3) Райан Гиггз – 37 лет 9 месяцев и 16 дней
4) Филиппо Индзаги – 37 лет 2 месяца и 25 дней
5) Хавьер Дзанетти – 37 лет 2 месяца и 10 дней
6) Лука Модрич – 37 лет 1 месяц и 24 дня
7) Эдин Джеко – 37 лет 1 месяц и 23 дня
8) Оливье Жиру – 37 лет 1 месяц и 8 дней
9) Лоран Блан – 36 лет 11 месяцев и 4 дня
10) Паоло Мальдини – 36 лет 10 месяцев и 29 дней.
● Предыдущий рекорд держался девять лет – Франческо Тотти забивал ЦСКА в ноябре 2014-го, причем в Москве. Сыграли тогда 1:1.
● Прошлый гол в ЛЧ у Пепе был 11 лет назад – в сезоне-2012/13 забил дортмундской «Боруссии». Всего у него четыре гола в турнире: в матче с «Рейнджерс», еще в первом юном заходе в «Порту», в ЛЧ-2005/06 делал дубль.
● В один день с Пепе в топ-10 заскочил Оливье Жиру – забил «ПСЖ» в 37 с небольшим.
● В топ-10 сразу шесть представителей итальянских клубов – трое из «Милана», двое из «Интера» и один из «Ромы».
«Милан» хлопнул «ПСЖ», первые двое в плей-офф, «Атлетико» жестко отомстил. Главное из ЛЧ
Фото: Ivan Del Val/Global Imagens/Global Look Press; East News/AP Photo/Miguel Pereira
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