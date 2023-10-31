100 часов работы, 15 кг веса, ванна из золота: как делают «Золотые мячи» для Месси

Трофей от создателей тиары Марии-Антуанетты.

У премии «Золотой мяч» сложная и долгая история – за 67 лет с момента основания она то вручалась только европейцам, то сосуществовала с аналогичной наградой от FIFA, то выкупалась ими же, а потом переходила обратно к France Football. А еще меняла способ выбора победителя и количество людей в жюри. Но одно оставалось неизменным – идея награждать золотым мячом лучшего футболиста года.

Месси получил его уже в восьмой раз, а мы рассказываем, как создают приз, которым забиты полки его музея.

Ювелирный дом делал тиары для Марии Медичи и Марии-Антуанетты. Его украшения носят королевские семьи

Французский ювелирный дом Mellerio dits Meller, ответственный за изготовление трофея, существует с начала XVII века. В прошлом он создавал драгоценности для европейских королевских домов, начав путь во Франции – например, делал тиары для Марии Медичи и Марии-Антуанетты. В XIX веке Mellerio начал работать с монархами Италии, Испании и Нидерландов – члены королевских семей Испании и Нидерландов и сейчас часто появляются на публике в украшениях ювелирного дома. В спортивном мире Mellerio закрепились еще и как производители Coupe des Mousquetaires («Кубка мушкетеров»), который вручают на одном на «Ролан Гаррос».

При этом компания продолжает оставаться семейным делом (сменилось уже 12 поколений), а трофеи создают в ателье над историческим магазином в центре Парижа.

Дизайн «Золотого мяча» не менялся кардинально – его скорее обновляли: увеличивали в размере, делали более похожим на реальный футбольный мяч, экспериментировали с подставками. Один из вариантов гравировки в 2000-х даже вызвал споры – по всему мячу проходили геометричные узоры из двух выгравированных линий. Это не понравилось adidas, и в 2003-м трофей поменяли – линии пропали.

«Золотой мяч» делают шесть месяцев. Как именно?

Несмотря нам кажущуюся простоту дизайна изготовление современной награды занимает около 6 месяцев и 100 часов работы. Ювелиры с помощью ударов молотком создают две полусферы из латунных листов и сваривают их. Затем просверливают отверстие, которое позволит в конце разместить мяч в подставке из глыбы пирита (кристалл с ярким золотым блеском). Кстати, так как это природный и практически не обработанный минерал, он отличается из года в год: «Нет двух одинаковых камней, нет двух изумрудов, нет двух рубинов – всегда есть разница, такова природа», – говорил Франсуа Меллеро, нынешний владелец Mellerio.

Далее предварительно залитый веществом, похожим на смолу, будущий «Золотой мяч» обрабатывает резчик, который в точности воспроизводит рельеф настоящего футбольного мяча. Вырезание швов занимает около 15 часов ручной работы. После резки «смола», конечно, удаляется, и идет полировка и гравировка надписи France Football вместе с годом вручения награды.

На финальном этапе мяч окунают в ванну из 18-каратного золота

И только на финальном этапе появляется золото. Мяч последовательно окунают в ванну из 18-каратного золота – и трофей становится тяжелее на 5 килограммов. У ювелиров остается работа с пиритовым основанием – его подгонка под форму мяча и финальная закрепка. Итоговый вес награды – около 15 килограммов, а высота – 31 сантиметр с диаметром самого мяча в 23 сантиметра.

Стоимость статуэтки оценивается в 13 тысяч евро. Но после вручения, она, конечно, меняется – в этом году Криштиану Роналду на благотворительном аукционе продал трофей 2013 года за 600 тысяч евро.

И если еще недавно ювелиры на момент создания трофея знали победителя заранее, то теперь они изготавливают сразу три таблички – и правильную прикрепляют уже на месте, за несколько минут до вручения.

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP