«Сочувствую тем, кто делит с ним одну эру». Анри, Роналдо и другие про новый «ЗМ» Месси

Ну очень теплые слова.

Лео Месси забрал «Золотой мяч»-2023! Несмотря на мощных конкурентов, за несколько дней до голосования букмекеры даже перестали принимать ставки на победу аргентинца.

А вот что говорили суперзвезды (и Черчесов) о восьмой награде Месси. Здесь тоже тотальное доминирование.

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Хвича: «Месси заслужил «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира. И у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал».

Оуэн: «Было несколько лет без каких-то выдающихся достижений, бывали более слабые года. Но в этом году можно сказать, что есть два выдающихся кандидата.

Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл. Впечатляющая работа весь год. Но я не думаю, что он выиграет. Он будет доблестным кандидатом, но станет вторым.

Потому что Месси, очевидно, провел год, о котором, вероятно, мечтал на протяжении всей карьеры. Наверное, у него были сезоны получше, но он выиграл чемпионат мира и стал главной звездой – это практически подводит итог идеальной карьеры, не так ли?

Так что я бы удивился, если бы Месси не выиграл».

Тьерри Анри: «Многие люди могут оспаривать это, но для меня [все очевидно], если игрок выиграл чемпионат мира в той манере, как сделал он.

Можем поговорить о том, что было в финале. Как француз я был немного разочарован тем, как все закончилось, но нельзя было сказать, что это было бы незаслуженно, если бы Месси выиграл.

Холанд или другие игроки «Манчестер Сити» могут спросить: «А почему не я?» Но нельзя сказать, что будет неправильно, если Месси получит «Золотой мяч».

Есть еще история. Я думаю о Левандовском. Тогда (в ковидный сезон – Sports.ru) сказали, что вручать «Золотой мяч» не будут, но футбол-то был! Почему ему не дали выиграть «Золотой мяч»?»

Роналдо: «Месси сделал нечто особенное на ЧМ-2022. Это напомнило мне походы [за титулом] Пеле и Марадоны.

«Золотой мяч» должны отдать ему, несомненно».

Станислав Черчесов: «Месси заслужил «Золотой мяч». Он стал чемпионом мира, а это венец всего.

Потом поехал в Америку, выиграл титул с «Майами» – чемпион мира [с Аргентиной], чемпион Франции [с «ПСЖ»], чемпион МЛС.

И здесь нет разницы, что Холанд еще успеет получить – нет разницы, сколько лет человеку. Чемпионат мира все показал»

Пеп Гвардиола: «Должно быть две версии «Золотого мяча»: одна – для Месси, вторая – для всех остальных.

Так что Холанд должен победить, да. Мы взяли требл, и он забил 50 миллионов голов. Показатели худшего сезона Месси – это показатели лучшего сезона для всех остальных игроков».

Эмилиано Мартинес: «Это награда для лучшего игрока мира. И если Месси должен выиграть ее 15 раз, что ж, я сочувствую тем, кто делит с ним одну эру».

Христо Стоичков: «Месси до травмы выиграл восемь матчей подряд, вы не представляете, какое влияние он оказал в МЛС. Он легенда и заслужил этот «Золотой мяч».

Фото: Gettyimages.ru/Pascal Le Segretain / Staff, Michael Loccisano / Staff, Aurelien Meunier / Stringer; РИА Новости/Нина Зотина; IMAGO/Matthias Koch, IMAGO/David Klein, Zheng Huansong/XinHua, Panoramic/Keystone Press Agency, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press