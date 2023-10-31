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«Сочувствую тем, кто делит с ним одну эру». Анри, Роналдо и другие про новый «ЗМ» Месси

Золотой мяч Золотой мяч
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Лионель Месси Лионель Месси
Христо Стоичков Христо Стоичков
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Майкл Оуэн Майкл Оуэн
Роналдо Роналдо
Тьерри Анри Тьерри Анри
Футбол Футбол

Ну очень теплые слова.

Лео Месси забрал «Золотой мяч»-2023! Несмотря на мощных конкурентов, за несколько дней до голосования букмекеры даже перестали принимать ставки на победу аргентинца.

А вот что говорили суперзвезды (и Черчесов) о восьмой награде Месси. Здесь тоже тотальное доминирование. 

***

Хвича: «Месси заслужил «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира. И у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал». 

Оуэн: «Было несколько лет без каких-то выдающихся достижений, бывали более слабые года. Но в этом году можно сказать, что есть два выдающихся кандидата.

Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл. Впечатляющая работа весь год. Но я не думаю, что он выиграет. Он будет доблестным кандидатом, но станет вторым.

Потому что Месси, очевидно, провел год, о котором, вероятно, мечтал на протяжении всей карьеры. Наверное, у него были сезоны получше, но он выиграл чемпионат мира и стал главной звездой – это практически подводит итог идеальной карьеры, не так ли?

Так что я бы удивился, если бы Месси не выиграл». 

Тьерри Анри: «Многие люди могут оспаривать это, но для меня [все очевидно], если игрок выиграл чемпионат мира в той манере, как сделал он.

Можем поговорить о том, что было в финале. Как француз я был немного разочарован тем, как все закончилось, но нельзя было сказать, что это было бы незаслуженно, если бы Месси выиграл.

Холанд или другие игроки «Манчестер Сити» могут спросить: «А почему не я?» Но нельзя сказать, что будет неправильно, если Месси получит «Золотой мяч».

Есть еще история. Я думаю о Левандовском. Тогда (в ковидный сезон – Sports.ru) сказали, что вручать «Золотой мяч» не будут, но футбол-то был! Почему ему не дали выиграть «Золотой мяч»?»

Роналдо: «Месси сделал нечто особенное на ЧМ-2022. Это напомнило мне походы [за титулом] Пеле и Марадоны.

«Золотой мяч» должны отдать ему, несомненно». 

Станислав Черчесов: «Месси заслужил «Золотой мяч». Он стал чемпионом мира, а это венец всего.

Потом поехал в Америку, выиграл титул с «Майами» – чемпион мира [с Аргентиной], чемпион Франции [с «ПСЖ»], чемпион МЛС.

И здесь нет разницы, что Холанд еще успеет получить – нет разницы, сколько лет человеку. Чемпионат мира все показал»

Пеп Гвардиола: «Должно быть две версии «Золотого мяча»: одна – для Месси, вторая – для всех остальных.

Так что Холанд должен победить, да. Мы взяли требл, и он забил 50 миллионов голов. Показатели худшего сезона Месси – это показатели лучшего сезона для всех остальных игроков».

Эмилиано Мартинес: «Это награда для лучшего игрока мира. И если Месси должен выиграть ее 15 раз, что ж, я сочувствую тем, кто делит с ним одну эру».

Христо Стоичков: «Месси до травмы выиграл восемь матчей подряд, вы не представляете, какое влияние он оказал в МЛС. Он легенда и заслужил этот «Золотой мяч».

Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯

Месси или Холанд: а что говорят данные?

Красная дорожка «ЗМ»: строгий Месси, идеальный Бекхэм, Хвича с женой и прозрачные платья

Фото: Gettyimages.ru/Pascal Le Segretain / Staff, Michael Loccisano / Staff, Aurelien Meunier / Stringer; РИА Новости/Нина Зотина; IMAGO/Matthias Koch, IMAGO/David Klein, Zheng Huansong/XinHua, Panoramic/Keystone Press Agency, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Месси заслужил «Золотой мяч»?
6213 голосов
Да
67%
Лионель Месси
Нет
33%
Эрлинг Холанд

14 комментариев

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Moddard
Ответ Alik Husenov
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Не понимающие футбол люди: Зубастик, Анри, Стоичков, Пеп, Оуэн

Понимающие футбол люди: Алик Хусенов
+40
-2
+38
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Lionel Van Damme
Ответ Alik Husenov
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Не был мбаппе даже лучшим в своей команде до 70 минуты финала))) Весь чемпионат не был тем более. Чего не сказать о Месси. Его признали лучшим в каждом матче! Зубастик все объяснил, дело не в победе, а в том КАК он это сделал. Абсолютное доминирование
+12
-2
+10
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Barsa1984
Легендарно
+9
-1
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Tazemyrat Tolayew
Месси радует своих фанатов с трофеями и золотыми мячами, а кр7 радует свои карманы!
+4
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+3
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Lionel Van Damme
Да кто вы такие??? Что вы понимаете???
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Potapson
Венец феноменальной карьеры. Всё справедливо. Единственно жалко что уходит эпоха Месси. Остаётся радоваться что мы жили в это время и видели его в живую.
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Максим Матвеев
суперзвезды(и Черчесов), меня после этой фразы разорвало)
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Kolonoskop
Ответ Alik Husenov
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Каким образом Мбаппе был лучшим на 2018?))) Кого он там растоптал и уничтожил)?
Там Франция доминировала над всеми в салат, Защита и Полузащита просто унижала всех, а по итогу, единственные кто дали нормальный бой - это кризисная Аргентина, сыгравшая с ними 3-4. Модрич в 2018 был великолепен, если Мбаппе мог уйти на замену спокойно, то Хорватов без Модрича было сложно представить, хотя конечно там вся команда играла тоже супер.
Вы вообще, игры смотрите? Как бы результат одно, но как игрок играет и какой вклад в достижения вносит - это другое...
Если уж на то пошло, тогда ЗМ должен был уйти Альваресу - он и требл взял и ЧМ и на самом ЧМ отлично сыграл.
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Greatest Of All Time
Ответ CHELSEA_2008
В смысле сочувствуют? Все эти игроки унижают его на поле. Или они про это Евровидение под названием ’ЗМ"? Так кому до этого какое дело сколько там у кого шариков? Особенно после 2021.
Никто ещё так не унижал Челси как это делал Месси.
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Greatest Of All Time
А ещё и Арсен Вингер сказал, удивлюсь если не выиграет ЗМ Месси. Он выиграл ЧМ и выдающийся провел сезон.
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CHELSEA_2008
Ответ Alik Husenov
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А с чего он заслужил в 2021 году? Он занял третье место в чемпионате. Чтобы стать только претендентом надо выиграть хотябы десиму.
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