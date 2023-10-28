Джуд прибил «Барсу» на 92-й. Голы в добавленное время – уже его фишка

Джуд-тайм?

Джуд Беллингем стал главной звездой класико. Сравнял счет дальним ударом во втором тайме, в добавленное время забил второй. Поймал не самый осмысленный пас Модрича – и в касание пробил между ног Марку-Андре тер Стегену.

Конечно, отпраздновал перед трибунами стадиона «Монжуик» фирменным жестом.

Джуд – первый игрок «Реала» в XXI веке, сделавший дубль в первом же класико.

Вопросов по главной звезде матча – и, возможно, по лучшему футболисту планеты прямо сейчас – не осталось.

Второй гол «Барселоне» стал для Джуда уже седьмым победным за «Реал». Из них сразу три – в добавленное время.

Сюда же можно добавить еще мяч «Сельте» на 81-й минуте – тоже победный. Да, семь победных мячей за 12 матчей (и еще один – за сборную).

И ведь не сказать, что в «Барселоне» не знали об угрозе. На голы Джуда на последних минутах за пару недель до класико жаловался Андреас Кристенсен:

«Это бесит! Ты сидишь и видишь, что «Реал» не может победить. А потом Джуд забивает в самом конце... Я даже не знаю, сколько он таких уже забил. Беллингем с ходу покорил Ла Лигу. Надо признать, что «Реал» заполучил очень хорошего игрока».

Забавно, что до перехода в Мадрид у Джуда было всего пять победных голов, а в добавленное время он не забивал вообще. Но «Реал» быстро учит побеждать в любых условиях.

Теперь у Беллингема 13 голов в 13 матчах. У Зинедина Зидана в первый – и самый результативный – сезон в карьере за «Реал» было 12.

И это ведь Джуд только начал!

Фото: East News/Europa Press via AP, Jose Breton / NurPhoto via AFP, Josep LAGO / AFP