О духе времени
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Джуд прибил «Барсу» на 92-й. Голы в добавленное время – уже его фишка

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Джуд-тайм?

Джуд Беллингем стал главной звездой класико. Сравнял счет дальним ударом во втором тайме, в добавленное время забил второй. Поймал не самый осмысленный пас Модрича – и в касание пробил между ног Марку-Андре тер Стегену.

Конечно, отпраздновал перед трибунами стадиона «Монжуик» фирменным жестом.

Джуд – первый игрок «Реала» в XXI веке, сделавший дубль в первом же класико.

Вопросов по главной звезде матча – и, возможно, по лучшему футболисту планеты прямо сейчас – не осталось.

Второй гол «Барселоне» стал для Джуда уже седьмым победным за «Реал». Из них сразу три – в добавленное время.

Сюда же можно добавить еще мяч «Сельте» на 81-й минуте – тоже победный. Да, семь победных мячей за 12 матчей (и еще один – за сборную).

И ведь не сказать, что в «Барселоне» не знали об угрозе. На голы Джуда на последних минутах за пару недель до класико жаловался Андреас Кристенсен:

«Это бесит! Ты сидишь и видишь, что «Реал» не может победить. А потом Джуд забивает в самом конце... Я даже не знаю, сколько он таких уже забил. Беллингем с ходу покорил Ла Лигу. Надо признать, что «Реал» заполучил очень хорошего игрока».

Забавно, что до перехода в Мадрид у Джуда было всего пять победных голов, а в добавленное время он не забивал вообще. Но «Реал» быстро учит побеждать в любых условиях.

Теперь у Беллингема 13 голов в 13 матчах. У Зинедина Зидана в первый – и самый результативный – сезон в карьере за «Реал» было 12.

И это ведь Джуд только начал!

«Реал» выцарапал класико! Дубль у Джуда – после массового помутнения

Беллингем выиграл для «Реала» класико – пока он идеален. Разбор феноменального старта

Фото: East News/Europa Press via AP, Jose Breton / NurPhoto via AFP, Josep LAGO / AFP

19 комментариев

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Homelender_666
Ответ Игорь Климов
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Нет, Клим. Для болел Реала Криш навсегда легенда. Лучший бомбардир в истории клуба💪
+12
-1
+11
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Маноло Санчи́с
Косплеит Рамоса))
+9
0
+9
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xDe xDe
Вы не поняли, это был социологический мадридизм.
+7
0
+7
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Никита Самарин
Беллингем машина 💪👑
+5
0
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Streetbor
у него сумасшедший удар, не нужно никакого разбега, никакого летящего на встречу мяча. Просто размах, немногие футболисты обладают таким мощным ударом. Когда не идёт матч, просто отдай Джуду, он забьёт..
+5
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Сергей Логинов
Приобщился к Реалу)
+2
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Pravda glaza kolit
Спасибо Окко за то, что удалось посмотреть эти моменты онлайн! За 6.000 в год. Да, немного, но ради такого не жалко. Сарказм
+2
-1
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Homelender_666
Ответ Homelender_666
Жесть. Я за бонусы годовую оформил:)
Ошибся. На два года:)
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Homelender_666
Ответ Pravda glaza kolit
Спасибо Окко за то, что удалось посмотреть эти моменты онлайн! За 6.000 в год. Да, немного, но ради такого не жалко. Сарказм
Жесть. Я за бонусы годовую оформил:)
+1
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vk5w6rqvxx
Ответ Iamliam
Первый гол был сумасшедший, какой же кайф видеть такие удары в прямом эфире. А второй при всем уважении к чувствам сливочных, получился благодаря удачному отскоку. Считаю 2:2 был бы более справедливым счетом по этой игре.
Ну тогда ошибка Тчуамени тоже удачный отскок для Барсы, дальше три тормоза защитника Реала тоже удача для Барсы, но самый удачный отскок для Барсы был подкат Алабы, который выбил мяч обратно Гюндогану. Но барсики не умеют такое замечать))
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Arthurino
Ответ Streetbor
у него сумасшедший удар, не нужно никакого разбега, никакого летящего на встречу мяча. Просто размах, немногие футболисты обладают таким мощным ударом. Когда не идёт матч, просто отдай Джуду, он забьёт..
У Орельена тоже эта фишка присутствует. Длина ноги, мощные мышцы и твердая стойка на опорной ноге позволяют это делать
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football91
Ответ Pravda glaza kolit
Спасибо Окко за то, что удалось посмотреть эти моменты онлайн! За 6.000 в год. Да, немного, но ради такого не жалко. Сарказм
6000 в год это в рублях?
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Pravda glaza kolit
Ответ raiska123
Сетанта показывала
Ну-с, видимо придется на след год подписку у них оформлять
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raiska123
Ответ Pravda glaza kolit
Спасибо Окко за то, что удалось посмотреть эти моменты онлайн! За 6.000 в год. Да, немного, но ради такого не жалко. Сарказм
Сетанта
показывала
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lNegat1ve
Барселона была хороша, но лучший игрок мира на данную минуту играет в Мадриде.
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Real_v_dushe
Дело Сережи передано в надёжные руки!
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Мел Тур
Модрич великолепная игра прекрасный пас!!!
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Мел Тур
Реал Молодцы!!! Показали кто настоящий король Испании!!!
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Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
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