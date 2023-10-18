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«Они пытались сломать меня весь матч». Игроки Сан-Марино травмировали Хейлунда – он считает, что специально

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Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Роберто Ди Майо
Симон Кьер Симон Кьер
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Он считает, что специально.

Датчане обыграли Сан-Марино (2:1), но сильно недовольны манерой игры соперников.

Больше всех пострадал нападающий «МЮ» Расмус Хейлунд – в одном из эпизодов в конце матча игрок Сан-Марино Роберто Ди Майо въехал ему коленом в спину, датчанина пришлось менять. 

После игры Расмус сказал, что понимает итальянский и слышал переговоры соперников – они, по словам датчанина, хотели вывести его из игры. «Желтая карточка в этом эпизоде – это какая-то шутка», – сокрушался Хейлунд.

В соцсетях датский нападающий назвал поведение санмаринцев неприемлемым: «Мы каждый день вкалываем, чтобы стать лучшей версией себя и держать хорошую форму как можно дольше. Поведение игроков Сан-Марино, пытавшихся сломать меня весь матч, просто неприемлемо».

Капитан сборной Дании Симон Кьер разделяет возмущение партнера. «Похожая ситуация произошла с Неймаром, когда ему на ЧМ-2014 въехали коленом в спину. Это чистая красная – игрок Сан-Марино сделал это преднамеренно. Во время матча я говорил судье, что Расмуса бьют по коленям», – говорил Кьер.

Хейлунд пока не понимает, насколько серьезно повреждение. «Не знаю, в каком состоянии моя спина. Вы знаете, как это [ощущения] бывает с адреналином. Сейчас я чувствую себя хорошо, но не знаю, как будет дальше. Люди знают, что в прошлом у меня были проблемы со спиной, так что ситуация не из приятных».

Как раз из-за повреждения спины Расмус пропустил месяц в начале сезона.

Хейлунд в отборе к Евро-2024 показывает неплохую результативность – с семью мячами входит в четверку лучших бомбардиров вместе с Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку и Харри Кейном. За «МЮ» Расмус отличился тремя голами – забивает пока только в ЛЧ.

Фото: eastnews.ru/Felice Calabro/Associated Press

16 комментариев

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Sedlacek
Ответ Dmitri Kudrenko
Кому интересны вообще матчи с Сан-марино, Андорой и другими карликами? Там даже не футболисты играют. Пускай резвятся в своей лиге D в Лиге наций
Ну, допустим, Люксембург раньше тоже был мало на что способным "карликом", а сейчас навязывает серьёзную борьбу почти в каждом матче, обыгрывает в 2 мяча крепкие команды и играет лучше многих не "карликовых" сборных . Что в этом плохого?
+16
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+14
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Николай Кузнецов
Здоровья Расмусу!
+7
-1
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василий иванов
за такой удар коленом, который еще и привел к травме, можно давать красную или дисквал!
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Xm.md
Ответ кuraakula belov
А глобально, что мешает недоброжелателям заплатить клерку из Сан Марино/Андорры чтоб он сломал звезду как бы в случайном стыке?
Да ты придумал договорняк
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Steppenwolf
Хейлунда понять можно, если этим ноунеймам из Сан-Марино терять нечего, их нахождение в футболе карьерой назвать трудно и их исчезновения никто не заметит, то Расмус из-за такого удара в спину и без того больную может (не дай бог) вылететь если не навсегда, то надолго, а былую форму может вообще никогда не обрести. Дания может потерять чуть ли не самого перспективного игрока. Бред Ди Майо, высказанный им в ответ, вообще не уместен.
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FortMinor
если докажут факт того что были переговоры сломать игрока, то можно и сборную отстранить на эти и следующие квалы, тем более особо очков сан марино не набирает
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кuraakula belov
А глобально, что мешает недоброжелателям заплатить клерку из Сан Марино/Андорры чтоб он сломал звезду как бы в случайном стыке?
+2
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Will Turner
просто ублюдки какие-то, слов нет
молодому парню карьеру ломать
типичное поведение старого неудачника
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Егор Антипов
Ответ Sedlacek
Ну, допустим, Люксембург раньше тоже был мало на что способным "карликом", а сейчас навязывает серьёзную борьбу почти в каждом матче, обыгрывает в 2 мяча крепкие команды и играет лучше многих не "карликовых" сборных . Что в этом плохого?
У Люксембурга денег больше, чем у остальных маленьких стран вместе взятых :) Могут взять да инвестировать в развитие спорта так, что будут заметнее тех же Сан-Марино или Мальты.
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Sedlacek
Ответ Егор Антипов
У Люксембурга денег больше, чем у остальных маленьких стран вместе взятых :) Могут взять да инвестировать в развитие спорта так, что будут заметнее тех же Сан-Марино или Мальты.
Это не отменяет того, что любая сборная заслуживает возможности прогрессировать, играя с лучшими, а их болельщики хотя бы иногда видеть звёзд футбола. Сейчас уже не то время, когда "карлики" не могут оказывать никакого сопротивления, все потихоньку учатся играть в футбол. К слову, Тедди Теума из упомянутой вами сборной Мальты, являясь полузащитником, прямо сейчас имеет 6 очков в 8 матчах по системе гол + пас во французской Лиге 1. Таланты могут быть везде, только кто же про них узнает, если они будут вариться исключительно в собственном соку
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ispomca
Ответ василий иванов
за такой удар коленом, который еще и привел к травме, можно давать красную или дисквал!
я бы даже сказал, что Нужно давать
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