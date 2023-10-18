«Они пытались сломать меня весь матч». Игроки Сан-Марино травмировали Хейлунда – он считает, что специально

Он считает, что специально.

Датчане обыграли Сан-Марино (2:1), но сильно недовольны манерой игры соперников.

Больше всех пострадал нападающий «МЮ» Расмус Хейлунд – в одном из эпизодов в конце матча игрок Сан-Марино Роберто Ди Майо въехал ему коленом в спину, датчанина пришлось менять.

После игры Расмус сказал, что понимает итальянский и слышал переговоры соперников – они, по словам датчанина, хотели вывести его из игры. «Желтая карточка в этом эпизоде – это какая-то шутка», – сокрушался Хейлунд.

В соцсетях датский нападающий назвал поведение санмаринцев неприемлемым: «Мы каждый день вкалываем, чтобы стать лучшей версией себя и держать хорошую форму как можно дольше. Поведение игроков Сан-Марино, пытавшихся сломать меня весь матч, просто неприемлемо».

Капитан сборной Дании Симон Кьер разделяет возмущение партнера. «Похожая ситуация произошла с Неймаром, когда ему на ЧМ-2014 въехали коленом в спину. Это чистая красная – игрок Сан-Марино сделал это преднамеренно. Во время матча я говорил судье, что Расмуса бьют по коленям», – говорил Кьер.

Хейлунд пока не понимает, насколько серьезно повреждение. «Не знаю, в каком состоянии моя спина. Вы знаете, как это [ощущения] бывает с адреналином. Сейчас я чувствую себя хорошо, но не знаю, как будет дальше. Люди знают, что в прошлом у меня были проблемы со спиной, так что ситуация не из приятных».

Как раз из-за повреждения спины Расмус пропустил месяц в начале сезона.

Хейлунд в отборе к Евро-2024 показывает неплохую результативность – с семью мячами входит в четверку лучших бомбардиров вместе с Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку и Харри Кейном. За «МЮ» Расмус отличился тремя голами – забивает пока только в ЛЧ.

Фото: eastnews.ru/Felice Calabro/Associated Press