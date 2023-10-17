Тодибо ухмыльнулся во время минуты молчания перед матчем сборной. Пришлось извиняться

Объяснил, что это нервный смех.

Перед матчем против Нидерландов защитник сборной Франции влип в неприятную ситуацию – в трансляцию попали кадры, в которых он засмеялся во время минуты молчания.

Ситуация вызвала бурю негодования в соцсетях. Комитет по национальной этике Федерации футбола Франции даже потребовал от футболиста объяснений.

Тодибо засмеялся во время минуты молчания по убитому учителю

Минуту молчания перед матчем объявили не только в память о жертвах арабо-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

В пятницу, за несколько часов до начала игры, в Аррасе на севере Франции зарезали учителя Доминика Бернарда, еще двое получили ранения. Убийцей стал его бывший ученик по имени Мохаммед. Reuters со ссылкой на МВД Франции сообщил, что молодой человек родился в России – чеченец или ингуш.

Особенно болезненно этот теракт воспринимается во Франции, потому что произошло спустя три года после другого резонансного убийства учителя – в октябре 2020-го в пригороде Парижа молодой человек обезглавил учителя Самюэля Пати за то, что тот на уроке показал карикатуры на пророка Мохаммеда.

«Снова школа стала объектом варварского исламистского терроризма», – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон. За несколько дней до этого глава государства призывал французов объединиться и не пустить домой конфликт Израиля и ХАМАСа.

Поэтому так отреагировали и на ухмылку молодого футболиста-мусульманина во время минуты молчания.

Тодибо объяснился: это был нервный смешок в ответ на оскорбления фанатов

От защитника потребовала объяснений Федерация футбола Франции. Но сначала за него вступились партнеры по команде: Эдуардо Камавинга назвал защитника «Ниццы» «хорошим человеком», поведение которого просто вырвали из контекста. А журналист RMC Sport Даниэль Риоло сообщил, что причиной смешка Тодибо во время минуты молчания стала выкрикнутая кем-то фраза «Я трахал твою мать».

В итоге сам Жан-Клер дал пресс-конференцию, чтобы извиниться и объяснить поведение:

«Я хотел бы объясниться, учитывая масштабы, до которых разрослась ситуация. То, как люди видят ее – просто ужасно. Я не считаю свой поступок неуважительным. Мы были среди фанатов соперника, которые кричали в наш адрес некоторые шутки. У меня вырвался нервный смешок во время минуты молчания, но это было сделано не для того, чтобы как-то проявить неуважение к событиям.

Я хочу извиниться перед всеми, кого оскорбил мой поступок. Это причиняет мне боль, потому что оставляет пятно на воспитании, которое мне дала мама. Кто-то говорит, что я смеялся над убийством учителя. Моя мама работала в системе образования Франции 20 лет! Такое могло случиться и с ней».

Деталь про нервный смех – абсолютное научное обоснование. Психолог и нейробиолог Роберт Провайн из Университета Мэриленда изучил более 1200 «эпизодов смеха» и определил, что в 80% случаев это реакция не на юмор. Часто это механизм психологической защиты от стресса: человек пытается разрядить накопившееся напряжение. Учитывая обстоятельства (абсурдный выкрик фанов Нидерландов во время минуты молчания), сброс давления через смех – нормальная реакция защитника.

Перед пресс-конференцией Тодибо поговорил с Дидье Дешамом – если верить французской прессе, тренера сборной слова Жан-Клера убедили.

Одноклубника Тодибо подозревают в оправдании терроризма. Он призывал устроить «черный день для евреев»

Возможно, ситуацию с Тодибо не муссировали так сильно, если бы не поведение его одноклубника по «Ницце» Юсефа Аталя. Правый защитник опубликовал в соцсетях видео с проповедником, призывающим к «черному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа.

Вскоре алжирец удалил публикацию, однако мэр Ниццы Кристиан Эстрози потребовал извинений: «Я ожидаю, что Аталь извинится и осудит террористов ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему больше не будет места в нашем клубе».

Аталь извинился: «Понимаю, что моя публикация шокировала некоторых людей – это не входило в мои намерения, и я приношу извинения. Я решительно осуждаю насилие в любой форме в любой точке мира и поддерживаю жертв. Я никогда не поддержу разжигание ненависти».

Прокуратура Ниццы объявила о начале расследования в отношении футболиста. «Начато предварительное расследование по статьям об оправдании терроризма и подстрекательстве к ненависти или насилию на почве определенной религии». Параллельно вопрос изучает и комитет национальной этики Федерации футбола Франции.

Фото: East News/Quentin De Groeve / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP, FRANCK FIFE / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press