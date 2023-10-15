Шесть лет подряд Гризманн не пропускает матчи Франции. Ни одного!

Даже товарищеские.

Хороший повод напомнить о крутости Антуана Гризманна: матч с Нидерландами в отборе к Евро-2024 стал 81-м подряд в сборной.

Вот уже 6 лет Гризманн не пропускает игры Франции. Ни одной!

●По информации статистического аккаунта MisterChip, 81 матч подряд – рекорд за всю историю международного футбола. Никто не играл чаще. Например, вторая по продолжительности серия в истории Франции – 44 встречи.

● Гризманн дебютировал за сборную весной 2014-го, с тех пор накопилось 124 игры – больше только у Оливье Жиру (126), Лилиана Тюрама (142) и Уго Льориса (145).

● Француз пропустил всего четыре матча – и все товарищеские: с Сербией в 2014-м (1:1), Камеруном (3:2) и Кот-д’Ивуаром (0:0) в 2016-м. Еще через год – с Англией (3:2).

Гризманн мог играть за Португалию. А недавно обиделся, что не стал капитаном Франции

История могла повернуться иначе.

Осенью 2012-го молодежная сборная Франции играла с Норвегией в плей-офф за выход на Евро-2013: домашний матч выиграли 1:0, выезд – через четыре дня. Но поздно вечером Бен-Йеддер, Гризманн и еще несколько игроков сборной взяли такси из Гавра. Уехали в парижский клуб Crystal Lounge.

Когда команда вылетала в Осло, тренер уже знал о случившемся, но санкций не применил. Мавинга и Мвила вышли в старте, Гризманн и Ньянг начали на лавке. Уже к 30-й минуте Франция горела 0:3 – во втором тайме, при счете 1:4, вышел Гризманн и даже забил. Итог – 3:5 и позорный вылет.

Французы приняли жесткие меры: тренера сняли, провинившихся футболистов забанили. Четверым, включая Гризманна, дали больше года без участия в матчах сборной Франции (до 31 декабря 2013 года).

Для международной карьеры Антуана это могло стать развилкой. Что дальше – Франция или Португалия?

У Гризманна есть португальские корни по материнской линии. После бана он всерьез просчитывал все варианты. «Когда его отстранили, Антуан даже сказал, что если он не вернется в сборную Франции, он успеет попросить [сменить] гражданство, чтобы играть за нашу португальскую команду. Но он вернулся, и, к счастью, у него все хорошо», – вспоминал дядя футболиста Жозе.

А недавно Гризманн сильно обиделся на тренера Франции Дидье Дешама. Когда весной закончил Льорис, новым капитаном стал Килиан Мбаппе. Антуан же хотел быть капитаном на Евро-2024 и считал, что у него больше оснований получить повязку.

«Мне сложно было это принять. Мне 32 года, хотя силы еще есть, понимаю, что приближаюсь к концу карьеры, – летом признал Гризманн. – Мне сложно было с этим смириться первые пару дней. Сейчас я полностью поддерживаю Килиана. Я бы ничего не стал менять, вот таков я».

Фото: East News/Andre Weening / Orange Pictures / DPPI via AFP, KENZO TRIBOUILLARD / AFP