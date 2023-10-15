О духе времени
Блог

Шесть лет подряд Гризманн не пропускает матчи Франции. Ни одного!

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2018 FIFA
Лига наций УЕФА Лига наций УЕФА
Ла Лига Ла Лига
Атлетико Атлетико
Футбол Футбол

Даже товарищеские.

Хороший повод напомнить о крутости Антуана Гризманна: матч с Нидерландами в отборе к Евро-2024 стал 81-м подряд в сборной.

Вот уже 6 лет Гризманн не пропускает игры Франции. Ни одной!

●По информации статистического аккаунта MisterChip, 81 матч подряд – рекорд за всю историю международного футбола. Никто не играл чаще. Например, вторая по продолжительности серия в истории Франции – 44 встречи.

● Гризманн дебютировал за сборную весной 2014-го, с тех пор накопилось 124 игры – больше только у Оливье Жиру (126), Лилиана Тюрама (142) и Уго Льориса (145).

● Француз пропустил всего четыре матча – и все товарищеские: с Сербией в 2014-м (1:1), Камеруном (3:2) и Кот-д’Ивуаром (0:0) в 2016-м. Еще через год – с Англией (3:2).

Гризманн мог играть за Португалию. А недавно обиделся, что не стал капитаном Франции

История могла повернуться иначе.

Осенью 2012-го молодежная сборная Франции играла с Норвегией в плей-офф за выход на Евро-2013: домашний матч выиграли 1:0, выезд – через четыре дня. Но поздно вечером Бен-Йеддер, Гризманн и еще несколько игроков сборной взяли такси из Гавра. Уехали в парижский клуб Crystal Lounge. 

Когда команда вылетала в Осло, тренер уже знал о случившемся, но санкций не применил. Мавинга и Мвила вышли в старте, Гризманн и Ньянг начали на лавке. Уже к 30-й минуте Франция горела 0:3 – во втором тайме, при счете 1:4, вышел Гризманн и даже забил. Итог – 3:5 и позорный вылет.

Французы приняли жесткие меры: тренера сняли, провинившихся футболистов забанили. Четверым, включая Гризманна, дали больше года без участия в матчах сборной Франции (до 31 декабря 2013 года).

Для международной карьеры Антуана это могло стать развилкой. Что дальше – Франция или Португалия?

У Гризманна есть португальские корни по материнской линии. После бана он всерьез просчитывал все варианты. «Когда его отстранили, Антуан даже сказал, что если он не вернется в сборную Франции, он успеет попросить [сменить] гражданство, чтобы играть за нашу португальскую команду. Но он вернулся, и, к счастью, у него все хорошо», – вспоминал дядя футболиста Жозе.

А недавно Гризманн сильно обиделся на тренера Франции Дидье Дешама. Когда весной закончил Льорис, новым капитаном стал Килиан Мбаппе. Антуан же хотел быть капитаном на Евро-2024 и считал, что у него больше оснований получить повязку.

«Мне сложно было это принять. Мне 32 года, хотя силы еще есть, понимаю, что приближаюсь к концу карьеры, – летом признал Гризманн. – Мне сложно было с этим смириться первые пару дней. Сейчас я полностью поддерживаю Килиана. Я бы ничего не стал менять, вот таков я».

Вы знали, что Гризманна звали в сборную Португалии? Его дед играл за «Пасуш» и бежал во Францию из-за диктатуры

Фото: East News/Andre Weening / Orange Pictures / DPPI via AFP, KENZO TRIBOUILLARD / AFP

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Ну с капитанством все равно некрасиво…
Прогнулись под черепашку.
Даже Месси и Роналду долго не получали капитанские повязки в сборной пока играли более взрослые легенды сборных
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dem
Только даже из-за этой серии Гризманн заслужил повязку.
Или например как он на прошедшем ЧМ чуть ли не опорником играл в интересах сборной и смотрелся на этой новой позиции очень достойно.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ASH11
Ответ Mbest77
Ну с капитанством все равно некрасиво… Прогнулись под черепашку. Даже Месси и Роналду долго не получали капитанские повязки в сборной пока играли более взрослые легенды сборных
Роналду получил повязку достаточно рано, сразу после ухода Фигу. Хотя в сборной еще были Карвалью, Деку, Манише, Паултета.
По Месси можно согласиться, хотя капитанить он стал еще при живом Маскерано.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фауст
настоящий капитан, а не пропихуемый из кабинета.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trashbox
Не знаю, что он там заслужил, но тем, как он (и еще несколько игроков сб. Франции) ложился под Аргентину в финале ЧМ - мне кажется, всё заслуженное перечёркнуто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий