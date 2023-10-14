🍿 В Неймара кинули попкорн после матча Бразилии. Хулиганство, но со смыслом!

Лингвистический анализ.

Неприятный инцидент из квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке: Неймара закидали попкорном. На том континенте был вообще дикий вечерок, в Лионеля Месси вообще плевали прямо на поле.

Бразилия сыграла 1:1 с Венесуэлой: вингер «Аль-Хилаля» отдал голевую на Габриэла Магальяэса из «Арсенала», но не смог привести бразильцев к третьей подряд победе – до этого обыграли Перу (1:0) и Боливию (5:1).

Когда Ней уходил в раздевалку, один из фанатов бросил в него стакан с попкорном.

И попал прямо в голову. Сначала долетели сами кусочки попкорна, потом и сама тара.

Неймар, конечно, взбесился. И крикнул: «В жопу себе его засунь. Прояви уважение!»

«Пусть выйдет вместо меня». Неймар отдельно высказался, его защитил главный тренер

Через пару часов Неймар выпустил заявление в соцсетях:

«Грустно, очень грустно. Я сюда не в отпуск приезжаю, я приехал заниматься тем, что люблю больше всего – играть в футбол. Защищать страну. Очевидно, мы делаем все, выкладываемся на полную, но часто результата нет. Это не то, чего ожидают болельщики.

Я даже не увидел, что это было, понял только, когда в меня прилетело. Я разнервничался. Я осуждаю такое отношение. Не надо этого делать, это очень плохо для футбола.

Человек, который занимается подобными вещами, необразованный. Он не сможет воспитать своего ребенка наилучшим образом. Если он так недоволен, пусть получше потренируется и выйдет на поле вместо меня».

Тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз встал на сторону игрока и осудил фаната: «Я абсолютно не одобряю это. Проклятия и свист – норма. Но вот бросание пакета с попкорном ни к чему не приведет , это же неуважение к тем, кто играет за сборную и старается сделать все, что может. Бразилия провела неплохую игру».

Попкорн тут – оказывается, символ. Отсыл к бразильскому сленгу и проблемам Неймара!

Особый смысл фанатского поступка помог раскрыть бразильский журналист Фабио Алейшо, который живет и работает в России. У себя в телеграм-канале он объяснил, что попкорн тут не просто так.

Бразильский футбольный сленг очень-очень богат. Один из самых известных примеров – слово chocolate, это разгром, когда одна команда забивает другой больше трех мячей.

С попкорном связано значение слова pipoqueiro, переводится как «продавец попкорна». Так называют игроков, которые под давлением исчезают в решающие моменты. Например, в последние время его часто слышно на трибунах «Крузейро», который только недавно вернулся в высший дивизион.

Неймара в Бразилии любят, но похоже, не могут простить ему провалы на ЧМ. Их часто припоминают, особенно когда есть повод для сравнений с Пеле – его рекорд по голам Ней побил месяц назад.

Теоретически в 2026-м у бразильца еще будет шанс поехать на последний чемпионат мира и все исправить. Там же можно догнать короля по голам на ЧМ: пока у Неймара восемь, а у Пеле – 12.

Фото: Gettyimages.ru/Pedro Vilela; x.com/oocbrsao