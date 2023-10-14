Как там звездные тренеры в Серии Б? Пирло и Неста на дне, Ваноли в зоне плей-офф

А лидирует «Парма»!

В сезоне-2023/24 в Италии интересна не только Серия А – вторая лига тоже в огне!

В июле мы рассказывали о звездных игроках-тренерах из Серии Б, два месяца – отличная дистанция для промежуточных итогов.

Пирло и Неста тонут, Аквилани болтается в середине

● «Сампдория» Андреа Пирло пока на дне таблицы – предпоследнее место и лишь одна победа (в первом туре над «Тернаной»). Дальше забуксовали: три ничьих и пять поражений, хуже только «Лекко», поднявшийся из Серии С. В конце июля у «Сампдории» еще и отняли два очка из-за невыплаченных долгов, но даже с ними команда не вылезла бы из зоны вылета.

Медиа трубят о возможной отставке Пирло уже после 10 матчей (еще была победа над «Зюдтиролем в кубке), тренер призывает всех объединиться: «Мы должны сохранять позитив и не поддаваться страху, который мы видим и чувствуем во время игр». Уже мелькают возможные сменщики Андреа – писали о Фабио Ливерани и Филиппо Индзаги. Но Пиппо на днях возглавил «Салернитану» из Серии А.

● Рядом с «Сампдорией» идет «Реджана» Алессандро Несты, которая тоже победила лишь однажды, но чаще играет вничью: в девяти матчах аж пять раз при трех поражениях. Опыт Несты в «Перудже» и «Фрозиноне» пока не помогает взлететь в таблице, а впереди еще и матч с «Венецией» из топ-3.

Экс-игрок «Лечче», «Венеции» и Фиорентины» в Серии А Уильям Виали пока тоже без серьезных результатов с «Асколи»: 14-е место и три очка до зоны вылета. В последнем матче была ничья с «Сампдорией» Андреа Пирло.

Первый взрослый тренерский опыт Альберто Аквилани пока не очень впечатляет: «Пиза» балансирует в середине таблицы и чередует победы с потерями. Ситуация под контролем, но забито лишь шесть мячей в восьми матчах (пропустили семь).

В группе на повышение Паоло Ваноли и Фабио Пеккья, дважды выводивший команды в элиту

● На данный момент лидирует «Парма» под руководством Фабио Пеккья, которая потеряла очки лишь в трех матчах. У тренера есть опыт выхода в элиту: выводил туда «Верону» и «Кремонезе», но с первыми вылетал обратно, а вторую оставил сразу после повышения. В «Парме» он второй год, в сезоне-2022/23 попал в полуфинал плей-офф, где уступил «Кальяри».

Удивляет и «Палермо» Эудженио Корини, расположившийся следом: результаты лучше, чем у лидера (лишь две потери очков), но на один матч меньше. Тренера вы можете помнить по трем заходам в «Брешию», в «Палермо» до этого тоже заглядывал – на два месяца в сезоне-2016/17.

Третьей идет «Венеция» Паоло Ваноли. При бывшем тренере «Спартака» команда в группе лидеров по забитым мячам (14 – больше лишь у «Катанцаро» и «Пармы», столько же у «Палермо» и «Козенцы»). А еще там играет Денис Черышев: правда, в этом сезоне у россиянина ни одного выхода в старте, появляется на замену или остается в запасе.

Наверняка вы узнаете еще Давиде Баллардини, побеждавшего в Суперкубке Италии и в последние годы работавшего в «Дженоа» – его «Кремонезе» на седьмом месте.

Напоминаем регламент Серии Б

В сезоне-2023/24 участвуют 20 команд, они проведут по 38 матчей.

Две команды выходят напрямую, 3-4 места попадают в полуфинал плей-офф, где встретятся с победителями стыков между клубами с пятого по восьмое места. Внизу 16-я и 17-я команды сезона играют стыки за право остаться в Серии В, а три худшие вылетят дивизионом ниже.

Фото: twitter.com/SB29; instagram.com/ascolicalcio1898fc; instagram.com/ussalernitana1919official; Tano Pecoraro/Keystone Press Agency, IMAGO/imagephotoagency.it, IMAGO/Jonathan Moscrop, Simone Venezia/Keystone Press Agency, Gianluca Zuddas/Keystone Press Agency, Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press