«Реал» обвинили в использовании рычагов. Объясняем, почему это другое

Обвинитель – друг Лапорты.

Напряжение между «Реалом» и «Барселоной» все растет и растет. На фоне конфликта в деле Негрейры и напряженности с судьями подогрел Жауме Рурес – глава компании Mediapro заявил, что финансовые рычаги использовал и мадридский «Реал», но все почему-то об этом забыли.

Что случилось?

Вот что конкретно сказал Жауме Рурес в интервью Catalunya Radio:

«Мы также помогали с рычагом Флорентино Пересу, на 6 миллиардов песет (валюта Испании с 1869 до 2002 года. 6 млрд песет примерно равны 34,2 млн евро – Sports.ru) в 2000-м, но мадридская пресса забыла об этом».

В 2022 году Рурес говорил тоже самое, добавив, что «Мадрид» закладывал права на будущие доходы с телевизионных прав – и это можно приравнять к тому, что сделала «Барселона» (продажа 25% ТВ-прав на следующие 25 лет).

Рурес манипулирует фактами

Выступление Руреса – скорее попытка снизить давление на «Барселону».

В 2001 году Перес действительно сотрудничал с Руресом, но есть нюанс: Флорентино доверил Mediapro производство RMTV (клубное ТВ), о продаже прав речи не шло . В то время компания Руреса еще не создала GolTV, и у нее не было прав на показ футбольных матчей.

Mediapro платил «Реалу» за предоставление площадки для производства футбольного контента. Когда Рурес говорит об «инвестициях в 6 миллиардов песет», речь именно об эксплуатации RMTV. Клуб не получал средств от Mediapro для регистрации игроков (как «Барселона») и не продавал какой-либо процент прав на один из активов – приравнивать эту сделку к рычагам с «Камп Ноу» некорректно.

В начале века продажей ТВ-прав занимались сами клубы. В 2006 году Рамон Кальдерон (президент «Реала» с 2006-го по 2009-й) и Лапорта продали 100% ТВ-прав Mediapro. С 2013 года права на трансляции комплексно продает сама Ла Лига, а не клубы – ничего общего с первыми двумя рычагами «Барсы» и заложением будущих доходов.

Рурес подменяет понятия, сравнивая стандартную продажу прав на вещание медиакомпании с закладыванием прав на вещание для быстрого увеличения наличных денег .

Кто такой Рурес: фанат «Барселоны» и друг Лапорты, помогавший с рычагами

Рурес – основатель и владелец компании Mediapro. Это огромный каталонский медиахолдинг с филиалами в Испании, США, Аргентине, Португалии и десятке других стран. Mediapro транслирует Ла Лигу, создает фильмы и владеет телеканалами.

В испанском сегменте Mediapro отвечает за графику при показе матчей, повторы и четкие кадры для ВАР. Все, что вы видите в трансляции, благодаря компании Руреса.

Он родился в Барселоне и страстно хочет, чтобы Каталония была независимой. Считает себя человеком левых политических взглядов.

Конечно же, Жауме фанат «Барселоны». У Руреса очень близкие отношения с Жоаном Лапортой: в 2021-м он внес 30 млн в президентскую гарантию друга. Кандидаты в президенты «Барселоны» должны предоставлять финансовые гарантии в виде 5% от бюджета клуба. Правило отменили, когда Лапорта стал президентом.

Рурес активно участвовал в легендарных финансовых рычагах «Барселоны». Его компания Orpheus Media летом 2022-го выкупила 24,5% акций Barca Studios за 100 млн – это позволило клубу зарегистрировать Левандовского, Кристенсена, Кунде, и Рафинью.

Дальше мутная история: летом 2023-го Orpheus вдруг задолжала «Барселоне» часть денег за акции: выплатили только за 9,75%, за остальные 14,75% – нет.

Это позволило «Барселоне» еще раз перепродать оставшуюся часть акций, но уже другой компании за 60 млн. И добавить в бюджет новые поступления от продажи уже для того, чтобы зарегистрировать футболистов перед стартом сезона-2023/24 (Гюндогана, Мартинеса, Канселу, Феликса и Ромеу).

Ла Лига раскусила «Барселону» и внесла поправки в финансовый фэйр-плей на случай, когда клубы перепродают активы. Теперь такие рычаги невозможны: средства от перепродажи активов больше не засчитываются сразу, а делятся на срок продажи актива.

Руресу принадлежит часть акция Barca Studios – туда входят права на музей каталонского клуба и принадлежащее ему оборудование. Планируется, что при реконструкции «Камп Ноу» и прилегающей территории также будет модернизирован музей, после чего он сможет генерировать около 100 млн евро в год (сейчас около 60 млн).

Вероятно, Рурес один из кураторов нового проекта – стройку нового музея он посетил в компании Лапорты. Такой приближенности к президенту «Барселоны» больше нет ни у одного бизнесмена.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Naharro Gimenez; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press; fcbarcelona.com