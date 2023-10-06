«Бавария» в последний момент отказалась от Боатенга. Кажется, клуб испугался фанатов

Хотя проблемы в защите остаются.

35-летний Джером Боатенг после двухлетнего отсутствия мог вернуться в «Баварию», за которую выступал 10 лет. Он прошел первую часть медосмотра, но контракт так и не подписал. Удивительная история, ведь все было близко.

Как это произошло?

Спортивный директор Кристоф Фройнд рассказал, почему Боатенга пригласили на просмотр: «Неделю назад мы сыграли на Кубок, когда все центральные защитники были травмированы. После игры мы сели вместе и подумали, что можем сделать. Так появился вариант с Джеромом. Мы связались с ним и решили посмотреть, в каком он состоянии».

Клуб и игрок договорились о просмотре. Боатенг тренировался с командой несколько дней, его состояние понравилось тренерам. Как пишет Bild, Томас Тухель настаивал на его подписании, но боссы относились скептически из-за возможной негативной реакции общественности, учитывая прошлые скандалы, связанные с Боатенгом.

Тренер отреагировал в прессе: «Не знаю о каких-либо волнениях в клубе или команде из-за этого. Я понимаю споры среди фанатов, но судебное разбирательство отложено, поэтому здесь применяется принцип «невиновен, пока вина не доказана».

И все-таки 6 октября «Бавария» сама выступила с официальным заявлением: Боатенга не подпишут, причина – ситуация с центральными защитниками в команде улучшилась. «Учитывая все обстоятельства, «Бавария» решила не подписывать Боатенга. В то же время, как заслуженному бывшему игроку, ему предложено и дальше поддерживать форму в клубе. Боатенг показал себя в хорошей физической форме», – добавил клуб.

Фраза «учитывая все обстоятельства» может означать и то, что «Бавария» все же оценила риски с возможным трансфером. Журналист Фабрицио Романо написал в твиттере, что одной из причин отказа от игрока стала возможная негативная реакция со стороны фанатов.

Зачем «Баварии» Боатенг?

У мюнхенского клуба дефицит профильных центральных защитников – в обойме только Маттейс де Лигт, Ким Мин Чжэ и Дайо Упамекано. Де Лигт в конце сентября выбыл из-за травмы, а на кубковый матч с «Пройссеном» Томас Тухель выпустил пару ЦЗ Горетцка/Мазрауи. Нельзя было поставить даже юного Тарека Бухманна, он тоже травмирован.

«Бавария» в конце лета продала Павара и предпринимала попытки усилить дефицитную позицию – интересовалась Дайером из «Тоттенхэма», Чалоба из «Челси», Калулу из «Милана» и Белла-Кочапом из «Саутгемптона». Ни один из защитников не приехал в Мюнхен.

«У нас только шесть игроков обороны. Потребуется удача, чтобы справиться», – декларировал в начале сентября Тухель. Через месяц клуб сам объявил, что ситуация улучшилась.

Как Боатенг играл после «Баварии»?

Отрезок карьеры Боатенга после «Баварии» сложно назвать удачным. Через неделю после трансфера в «Лион» Джерома обвинили в нападении на мать своих детей в 2018 году. Защитнику грозило до пяти лет тюрьмы, но он отделался компенсацией в 1,8 млн евро.

Проблемы были и на поле. Первую половину сезона-2021/22 Боатенг играл в основе «Лиона», но в начале 2022-го выпал из старта. В кампании-2022/23 Джером уже почти не играл – лишь 430 минут за сезон. Боатенг без клуба с лета 2023-го.

Возможно, Боатенг ушел из «Баварии» из-за суицида бывшей девушки

В начале 2021-го, когда Джером еще играл за «Баварию», его бывшая девушка Касия Ленхардт совершила самоубийство. Тогда прокуратура вновь открыла на защитника дело о нападении на Ленхардт, которое завели еще в 2019-м.

Через месяц стало известно, что «Бавария» не продлит контракт с Боатенгом – в конце сезона защитник покинул Мюнхен без компенсации.

В октябре 2022-го Correctiv сообщал о наличии доказательств, что Джером бил Ленхардт, оказывал на нее давление и абьюзил. Люди из окружения девушки говорили, что Боатенг якобы навещал Каси за несколько недель до суицида и мог заставить ее подписать соглашение о неразглашении.

С тех пор обновлений по делу не было.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst / Staff;IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON, , Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press