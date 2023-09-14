8 сентября в Марокко произошло крупнейшее за последние 120 лет землетрясение. Погибло более 2 тысяч человек, еще больше получили ранения, спасатели и армия до сих пор разгребают завалы.

Конечно, катастрофа не обошла стороной сборную Марокко, которая собралась на матчи отбора к Кубку Африки. Сначала перенесли игру против Либерии, но матч против Буркина-Фасо состоялся – правда, во Франции.

Сразу после трагедии футболисты сдали кровь для жертв землетрясения: Ашраф Хакими, Абде Эльзальзули и многие другие стали донорами.

«Это меньшее, что мы можем сделать сейчас, – объясняет тренер Валид Реграги. – Сборная должна быть примером для всех, кровь сейчас очень нужна». Хакими добавляет: «Сдача крови – это обязанность каждого, чтобы спасти как можно больше жизней. Ваша помощь просто необходима».

Еще сборная пообещала отдать на благотворительность все бонусы и премиальные, которые команда получит до Кубка Африки.

Уже во вторник 12 сентября сборная Марокко сыграла на стадионе французского «Ланса». Перед товарищеским матчем против Буркина-Фасо болельщики всем стадионом скандировали первую суру Корана.

А на трибунах висели баннеры со словами поддержки в адрес Марокко.

Единственный гол в матче забил Аззедин Унаи, а вся сборная и запасные отпраздновали забитый мяч молитвой.

«Для нас это был особенный момент. Мы почтили память тех, кто покинул нас. Все Марокко в единении, почтили память погибших», – сказала Сорая, одна из болельщиц, пришедших на стадион.

Европа тоже скорбит по жертвам. Их память почтили перед матчами отбора на Евро

Минута молчания в память о жертвах землетрясения была и многих матчах в отборе к Евро-2024. На игре Германии и Франции.

Швеция – Австрия.

Испания – Кипр.

Криштиану Роналду, Лео Месси и десятки клубов тоже выразили соболезнования жертвам трагедии в соцсетях.

Это землетрясение – одна из самых страшных трагедий в истории Марокко

Землетрясение магнитудой 6,8 баллов к юго-западу от Марракеша стало крупнейшим в истории Марокко. Его эффект ощущался даже в соседнем Алжире и даже в Португалии.

На 12 сентября известно о 2901 погибшем, более 5500 получили ранения разной степени тяжести. Особенно пострадал Марракеш и исторический центр города. Затронуло и Касабланку c Агадиром. В 1960-м Северную Африку потрясло землетрясение магнитудой 5,8 баллов – оно было слабее, но унесло жизни 15 тысяч человек.

В стране в момент землетрясения находилась сборная Марокко, молодежная сборная Бразилии U-23 (приехали на матч против местной молодежки) с Ренаном из «Зенита», а также сборные Гамбии и Конго: 10 сентября команды должны были сыграть матч отбора в Марракеше.

«Сначала мне показалось, что кто-то стучится ко мне в дверь, потом я подумал, что разбился самолет, потому что наш отель был рядом с аэропортом. Но потом стало страшно. Действительно страшно, – делится тренер Гамбии Том Саинтфит. – Стены тряслись, с потолка что-то падало. Некоторые из игроков не так давно пережили землетрясение в Турции, поэтому необходимость пройти через это [снова] была для них очень травмирующим моментом».

В Марокко объявили трехдневный траур. Сейчас продолжается разбор завалов – Reuters пишет, что из-за сложной логистики спасатели до сих пор не могут добраться до удаленных деревень страны.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron / Staff, Fran Santiago / Freier Fotograf, Michael Campanella / Freier Fotograf, Carl Court / Staff ; IMAGO/Laurent SANSON/Global Look Press ; East News/AYOUB BENKARROUM/AFP