7 комментариев

Летом 2023-го Саудовская Аравия устроила бум на трансферном рынке – местные клубы закупились почти на миллиард евро!

Впрочем, не все соблазнились саудовскими деньгами: были и те, кто уехал в другие экзотические чемпионаты Ближнего Востока – например, в Катар и ОАЭ.

Катар

Филиппе Коутиньо («Аль-Духайль»)

Коутиньо после ухода из «Барсы» неплохо стартовал в «Астон Вилле», но очень скоро выпал из состава бирмингемского клуба. После полутора лет в Англии Филиппе отправляется на Ближний Восток.

Марко Верратти («Аль-Араби»)

Верратти за 11 лет провел за «ПСЖ» 416 матчей и теперь укатил в Катар. Парижане получат за игрока около 40 млн евро, трансфер вот-вот должны объявить.

Абду Диалло («Аль-Араби»)

Сенегальский защитник так и не закрепился в «ПСЖ» и в 27 лет уехал на заработки в катарский чемпионат.

Родриго и Тьяго Мендес («Аль-Райян»)

32-летний Родриго после трех лет в «Лидсе» подписал контракт с «Аль-Райяном». Уже набирает результативные баллы – 1+1 в двух матчах за новую команду.

Бывший полузащитник «Лилля» и «Лиона» (200+ матчей за клубы) Тьяго Мендес в августе пополнил состав «Аль-Райяна». Сразу завоевал место в основе – во всех матчах сыграл по 90 минут.

ОАЭ

Андрес Иньеста («Эмирейтс»)

После ухода из японского «Виссел Кобе» все ожидали от Иньесты завершения карьеры, но 39-летний испанец пока не устал от футбола – будет играть в чемпионате ОАЭ.

Фернандо («Аль-Джазира»)

31-летний экс-игрок «Спартака» после ухода из московского клуба поиграл в Китае и Турции, а теперь попробуется в ближневосточном футболе.

Александр Меркель («Хатта»)

Меркель, карьера которого довольно ярко стартовала в «Милане», последние пять лет объездил много стран – играл в Австрии, Нидерландах, Саудовской Аравии и Турции. На очереди – ОАЭ.

Лука Миливоевич («Шабаб Аль-Ахли»)

Сербский полузащитник, которого вполне можно назвать легендой «Кристал Пэлас», на закате карьеры решил подзаработать – и будет заниматься этим в «Шабаб Аль-Ахли».

Харис Сеферович («Аль-Васль»)

Швейцарский нападающий, поигравший во всех европейских топ-лигах кроме АПЛ, с этого лета бегает в ОАЭ. Уже забил – положил «Аль-Шардже» во втором туре.

Маноло Габбиадини («Аль-Наср» Дубай)

Бывший нападающий «Сампдории» и «Наполи» устал от Европы и уехал на Ближний Восток. В последнем сезоне «Сампдория» вылетела из Серии А, а сам Габбиадини перешел в «Аль-Наср», но не к Криштиану – в другой, из города Дубай.

Это не полный список. Есть футболисты поскромнее, но вы их помните по матчам в Европе и даже РПЛ:

Лянко (защитник, 26, Бразилия, «Аль-Гарафа»). Несколько лет провел в «Торино», последние два года играл в «Саутгемптоне».

Федерико Картабия (полузащитник, 30, Аргентина, «Аль-Ахли Дубай»). Сделал имя в Испании (»Кордоба», «Депортиво», «Валенсия»), заезжал на год в «Брагу».

Карим Рекик (защитник, 28, Нидерланды, «Аль-Джазира»). Выступал за «Марсель», «Герту» и «Севилью».

Джейсон Мурильо (защитник, 31, Колумбия, «Шамаль»). Играл за «Гранаду», «Интер», «Валенсию», «Сампдорию» и «Сельту», на полгода попал в «Барселону».

Пауло Отавио (защитник, 28, Бразилия, «Аль-Садд»). 4 года провел в «Вольфсбурге».

Мунас Даббур (полузащитник, 31, Израиль, «Аль-Ахли Дубаи»). Звездой в Европе Даббур так и не стал: полсезона в «Севилье» и 3,5 года в «Хоффенхайме» не убедили. Теперь игрок в ОАЭ.

Юри Медейруш (нападающий, 29, Португалия, «Аль-Наср Дубай»). Провел на уровне три сезона в «Браге», теперь в «Аль-Насре».

Анди Делор (нападающий, 31, Алжир, «Умм-Салаль). Провел почти всю карьеру во Франции, заглядывал в мексиканский «Тигрес».

Петрюс Бумаль (полузащитник, 30, Камерун, «Аль-Батаех») – хороший знакомый болельщиков клубов РПЛ. В основном известен по выступлениям за «Урал».

Фото: instagram.com/emirates_fc; instagram.com/alarabi_club; instagram.com/duhailsc; instagram.com/al_jazira_fc; Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press