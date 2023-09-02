11 комментариев

37-летний Серхио Рамос возвращается в «Севилью». Он с 10 лет тренировался в академии клуба, в составе «Севильи» дебютировал в большом футболе, а спустя два сезона отбыл в «Реал» за немалые на тот момент 27 миллионов евро.

Завершит ли Рамос карьеру именно в «Севилье» – неясно, но было бы красиво. А ближайший год он точно отыграет в родном клубе.

– 2004-й, когда в первый день февраля Серхио заменил Пако Гальярдо в выездной игре против «Депортиво». Отыграл полчаса, но из-за поражения дебют радостным не вышел.

Рамос дебютировал против звезд «Депортиво» Альберта Луке и автора победного гола Диего Тристана, а еще встретился на поле с Лионелем Скалони. Тот «Депортиво» был очень силен: через полтора месяца клуб из Ла-Коруньи выдал легендарные 4:0 с «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Севилья» на тот момент плелась рядом с зоной вылета. Рамос сыграл еще три матча в феврале, выходя на замену, а потом три в мае – уже полностью. И однажды схватил желтую карточку – в игре с «Атлетиком». Клуб, который возглавлял Хоакин Капаррос, к тому времени так расцвел, что даже вклинился в зону УЕФА и финишировал шестым в чемпионате.

Лето Рамос провел триумфально – выиграл чемпионат Европы U-19. Рамос вместе Давидом Сильвой, Роберто Сольдадо, Борхой Валеро и Хуанфраном легко прошел группу, забил один из послематчевых пенальти в полуфинале с Украиной и отметил поздний гол Валеро в финале туркам. С того турнира в Севилью вернулся чемпион Европы.

Сезон-2004/05 – первый полноценный для Рамоса во взрослом футболе. Посидел на скамейке в первом туре, а потом отыграл 31 матч в Ла Лиге. Большинство из них – на правом фланге обороны.

Первый гол в лиге влетел в ворота «Реал Сосьедад». За точным ударом со штрафного прямо на поле наблюдал Валерий Карпин, который тогда тоже играл.

Следующий мяч Рамос забил «Реалу» с Роберто Карлосом, Зинедином Зиданом, Дэвидом Бекхэмом, Раулем и Роналдо. Тоже со штрафного. Серхио и не мог тогда предположить, что в качестве защитника забьет больше сотни мячей в карьере.

«Севилья» снова закончила на шестом месте. В том же сезоне Рамос дебютировал в еврокубках и сразу же забил португальскому «Насьоналу».

«Севилья» вышла из группы Кубка УЕФА, а в 1/8 финала вылетела от «Пармы». Тогда Рамос съездил и в Санкт-Петербург – в группе встретился с «Зенитом». Не сдержал Андрея Аршавина, но Жулио Баптиста отвел клуб от поражения – 1:1. В России игру смотрели под бодрый комментарий Григория Твалтвадзе и Андрея Талалаева.

В сезоне-2005/06 Рамос сыграл один матч за «Севилью», после чего перебрался в «Реал». Впереди была фантастическая карьера, а возвращение домой состоялось спустя 18 лет.

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Контракт Рамоса рассчитан до конца сезона, а зарплата, по информации Фабрицио Романо, составила всего миллион евро. Хотя минимум в 15-20 раз больше ему предлагал саудовский «Аль-Иттихад».

Несмотря на то, что президент «Севильи» Хосе Кастро отшучивался фразами про самолет, по информации Marca, вероятность трансфера вполне обсуждалась: Рамос общался с Хесусом Навасом, в команде возможное подписание такого игрока воспринималось положительно, проблема была лишь в руководстве клуба – существовали другие приоритеты. В июле вице-президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско отрицал возможность возвращения Рамоса, но спустя два месяца он же и настоял на его приобретении.

Теперь следующий этап – наладить отношения с фанатами, а это будет сложно. Да, он сразу же попросил прощения «у любого болельщика «Севильи», который был обижен тем, что я сделал в то время», но это не впечатлило. Например, группировку Biris Norte, которая раскритиковала клуб за трансфер.

Рамос настаивает: «Вернуться сюда для меня было долгом перед моим отцом, дедушкой, севилистас и Антонио Пуэртой». Проиграв три матча, его новая команда сейчас на самом дне турнирной таблицы. Следующий матч – 17 сентября дома против «Лас-Пальмас».

Фото: AFP/JOSE LUIS ROCA; Gettyimages.ru/Denis Doyle