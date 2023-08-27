22 комментария

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Где в России легально смотреть топ-лиги? А чемпионаты Бельгии, Японии и Южной Кореи?

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Удобная картинка.

К концу августа стартовали уже все основные европейские лиги – разбираемся, где их смотреть в России. Затрагиваем только легальные способы.

• С АПЛ все сложно. Лигу ждали на «Матч ТВ», генеральный продюсер канала Александр Тащин недавно рассказывал «Чемпионату»: «Обсуждали долго, пытались до последнего найти какие-то варианты. Англичане также совещались внутри лиги и в итоге пришли к такому решению. В случаях с трансляциями очень многое зависит от законодательства страны, которой принадлежат права.

В Великобритании сейчас очень жестко регламентированы взаимоотношения с Россией, и даже если лига бы очень хотела остаться, то пойти против законодательства своей страны ее руководство не могло».

• Испанию можно смотреть на Okko Sport – и Примеру, и Сегунду. Стоимость – 300 рублей в месяц, чемпионат транслируется в полном объеме.

• Италия и Германия как были, так и остались на «Матч ТВ». С немцами контракт до конца сезона-2024/25, с итальянцами закончится после нынешнего сезона.

• Французский футбол легально не посмотреть. Тащин говорил «Чемпионату» год назад: «Сначала Лига 1 встала в позу (они, кстати были первыми!) и решила, что их турниров больше никто в России не увидит, а потом и островные санкции включились, сведя на нет попытки правообладателя смягчить или повлиять на позицию французов».

• Голландский чемпионат тоже закрыт. Цитата Тащина: «С Эредивизи пришлось приостановить контракт по той же причине [что и АПЛ]: права на чемпионат Нидерландов покупались через компанию, которая находится в юрисдикции Великобритании».

• «Матч ТВ» должен был показывать Португалию до завершения сезона-2022/23, но перестал раньше. Но с сезона-2023/24 чемпионат вернулся на платный телеканал «Старт». Трансляция одного матча стоит 35 рублей, это же касается и матчей австрийской Бундеслиги.

• Есть варианты для просмотра и других европейских лиг – Сербии, Турции, Бельгии. По «Матч ТВ» нередко показывают чемпионат Бразилии. Даже азиатские лиги в доступе – Япония и Южная Корея.

• Чемпионата Саудовской Аравии в России пока нет. Его можно смотреть через IPTV или сайты букмекеров.

• Еврокубки остаются на «Матч ТВ» – и Лига чемпионов, и Лига Европы, и Лига конференций. Правда, по окончании сезона контракт на показ еврокубков истечет. Интересно, что с ними будет дальше.

«Матч» внезапно показал «Торпедо-ЗИЛ» – «Сатурн Ren-TV» (0:0). Мы сошли с ума и пересказываем это чудо

Фото: East News/ODD ANDERSEN / AFP, ALAIN JOCARD / AFP

22 комментария

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Артем Гладских
спасибо за великолепную, полезную информацию!
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Богдан Агафонов
Окко на примере АПЛ преподнес урок, как правильно показывать футбол. Трансляции за час до игры начинались, послематчевые интервью были показаны. Матч ТВ бы показывал так Италию и Германию…
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aya
Ответ Waititi
легально смотреть матчи АПЛ можно просто забив в браузер матч который идёт на данный момент. так что не нужно платить всяким жадным ОККО и смотрим бесплатно.
Так на ОККО и нет АПЛ)) и вообще легально нигде нет))
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TheSportNik
Как смотрели, так и смотрим все чемпионаты.
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Давид Agabekyan
Ответ Богдан Агафонов
Окко на примере АПЛ преподнес урок, как правильно показывать футбол. Трансляции за час до игры начинались, послематчевые интервью были показаны. Матч ТВ бы показывал так Италию и Германию…
Окко не ТВ канал и им не надо успеть все показать в отличии от матч ТВ, где заканчивается один матч, реклама и начинается второй матч
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Eden Hazard
Vital Sport. 2 года там смотрю.
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Eden Hazard
Ответ Никита Ксенофонтов
Проблема в том, что не у каждого есть нормальный быстрый и безлимитный интернет, поэтому иногда даже если в России показывают легально, но посмотреть не получается. Привет, Окко. Так что всё таки, как бы не ругали Матч ТВ, но спасибо, что они есть.
Раньше до матча докапывались с фильмами Сигала... Я блин, лучше "В осаде" бы посмотрел субботним вечером, но они 2 часа показывали гольф... Гольф!!! МатчТВ есть, но непонятно, зачем.
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Mr.Bean
АПЛ смотрю в ВК в группе NIKMATCH, качество не ахти, но трансляции стабильные. Они, как я понял, ретранслируют Сетанту.
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Denis Dokuchaev
Ответ Eden Hazard
Раньше до матча докапывались с фильмами Сигала... Я блин, лучше "В осаде" бы посмотрел субботним вечером, но они 2 часа показывали гольф... Гольф!!! МатчТВ есть, но непонятно, зачем.
абсолютно согласен, все верещали "уберите сигала", ну убрали, теперь получайте гольф и на десерт "есть тема". тьфу, чем вас фильмы не устраивали...
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Петр Ковалев
АПЛ и Лига 1 можно смотреть на сетанта евроазия
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Йенс Мустерманн
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Кинопоиск показывает Бразилию. Сегодня в 21:55 Атлетико Минейро - Сантос.
Аннотация к матчу: Халк против команды, воспитавшей Неймара.
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M i G G i M
Три всадника апокалипсиса, Сопкаст, Флэш и ЭйсСтрим
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Ярик01
Если арабов указали, то можно указать и про МЛС, телеправа у ОККО, но показывать "в эфире" не могут, только обзоры.
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Cearvm
АПЛ и Францию прекрасно показывают в интернете с русскоязычными комментаторами, причем сайты явно делают это по негласной договоренности, т.к. специально игнорируют лицензированные лиги. Большой проблемы посмотреть нет, но картинка и стабильность чуть хуже.
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S.A.N.
для апл и франции есть sportcast - группа в вк или сайт, кому что больше нравится
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Алексѣй Пестовъ
Если кто не знает, как смотреть нелегально АПЛ и прочее, вот инструкция

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/faded1981/3042644.html?sl=1
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Helge8
сколько там процентов зрителей действительно платят и смотрят на "легальных" ресурсах? 5? 10? большинство как смотрели у пиратов, так и продолжают это делать
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Вадим Сидоров
А есть легально и бесплатно?-)
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Lifar Skladchikov
Ответ Давид Agabekyan
Окко не ТВ канал и им не надо успеть все показать в отличии от матч ТВ, где заканчивается один матч, реклама и начинается второй матч
а ты смотришь через тв? у них есть приложение и ничто не мешает делать это там
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Давид Agabekyan
Ответ Lifar Skladchikov
а ты смотришь через тв? у них есть приложение и ничто не мешает делать это там
Большинство смотрит по ТВ, так чтт делать эксклюзивы для сайта не выгодно
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