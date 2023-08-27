22 комментария

Удобная картинка.

К концу августа стартовали уже все основные европейские лиги – разбираемся, где их смотреть в России. Затрагиваем только легальные способы.

• С АПЛ все сложно. Лигу ждали на «Матч ТВ», генеральный продюсер канала Александр Тащин недавно рассказывал «Чемпионату»: «Обсуждали долго, пытались до последнего найти какие-то варианты. Англичане также совещались внутри лиги и в итоге пришли к такому решению. В случаях с трансляциями очень многое зависит от законодательства страны, которой принадлежат права.

В Великобритании сейчас очень жестко регламентированы взаимоотношения с Россией, и даже если лига бы очень хотела остаться, то пойти против законодательства своей страны ее руководство не могло».

• Испанию можно смотреть на Okko Sport – и Примеру, и Сегунду. Стоимость – 300 рублей в месяц, чемпионат транслируется в полном объеме.

• Италия и Германия как были, так и остались на «Матч ТВ». С немцами контракт до конца сезона-2024/25, с итальянцами закончится после нынешнего сезона.

• Французский футбол легально не посмотреть. Тащин говорил «Чемпионату» год назад: «Сначала Лига 1 встала в позу (они, кстати были первыми!) и решила, что их турниров больше никто в России не увидит, а потом и островные санкции включились, сведя на нет попытки правообладателя смягчить или повлиять на позицию французов».

• Голландский чемпионат тоже закрыт. Цитата Тащина: «С Эредивизи пришлось приостановить контракт по той же причине [что и АПЛ]: права на чемпионат Нидерландов покупались через компанию, которая находится в юрисдикции Великобритании».

• «Матч ТВ» должен был показывать Португалию до завершения сезона-2022/23, но перестал раньше. Но с сезона-2023/24 чемпионат вернулся на платный телеканал «Старт». Трансляция одного матча стоит 35 рублей, это же касается и матчей австрийской Бундеслиги.

• Есть варианты для просмотра и других европейских лиг – Сербии, Турции, Бельгии. По «Матч ТВ» нередко показывают чемпионат Бразилии. Даже азиатские лиги в доступе – Япония и Южная Корея.

• Чемпионата Саудовской Аравии в России пока нет. Его можно смотреть через IPTV или сайты букмекеров.

• Еврокубки остаются на «Матч ТВ» – и Лига чемпионов, и Лига Европы, и Лига конференций. Правда, по окончании сезона контракт на показ еврокубков истечет. Интересно, что с ними будет дальше.

Фото: East News/ODD ANDERSEN / AFP, ALAIN JOCARD / AFP