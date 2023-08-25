8 комментариев

Дебют Захаряна: сыграл 18 минут, подал угловой, выиграл два единоборства и отдал пас под удар
Хроника действий.
Арсен Захарян дебютировал за «Сосьедад»!
Россиянин вышел на замену на 75-й минуте против «Лас-Пальмаса», с учетом добавленного времени провел на поле около 18 минут.
Фиксируем все действия Арсена на поле:
• 79 минута – подхватил мяч на фланге и попытался перевести в штрафную. Неудачно;
✅ 81-я – пошел подавать угловой. Мартин Субименди чуть не дотянулся до мяча;
• 82-я – сфолил на Бенито Рамиресе;
✅ 84-я – обыгрался с Айеном Муньесом и выключил из игры двух соперников;
• 88-я – проиграл единоборство Энзо Луаодису;
✅ 89-я – отомстил Луаодису и отобрал мяч;
• 92-я – открывался на левом фланге, но не смог обогнать Хулиана Араухо.
Итог: один пас под удар, два кросса и выигранных единоборства. Статистический портал WhoScored оценил дебют Арсена на 6,34.
Флеш-интервью Захаряна: тяжело из-за незнания английского, тренер предупредил о дебюте заранее
Сразу же после матча у Арсена взяли интервью журналисты канала «Окко». Вот, что ответил Захарян про дебют и первые дни в «Реал Сосьедаде»:
«Все хорошо, в клубе хорошо приняли, так что я рад. Дебютировал сегодня – тоже здорово! Чего не хватило команде для победы? Это скажет тренер – я тут четыре дня, поэтому не могу дать оценку игре.
Конечно, было волнительно. Другой мир для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что выйду – поэтому был готов. Но не знал, на какой минуте, поэтому разминался там около часа. Тренер сказал прямо перед выходом быть увереннее и подсказал по игровым моментам.
С первого дня на тренировках было тяжело. Но главная тяжесть – что пока не понимаю испанский. Со следующей недели начну заниматься. Планирую выучить испанский и подтянуть английский. В плане футбола все намного интенсивнее, тяжелее, быстрее, поэтому надо будет привыкать и работать».
Тренер Иманоль Альгуасиль уже хвалит Захаряна
Пока – только за быструю адаптацию.
«Заха тренировался хорошо на этой неделе и готов играть. Мне он понравился. Учитывая, что он плохо владеет английским, с помощью партнеров по команде он схватывает на лету и очень быстро адаптировался. Я не открою вам секрет про его уровень игр и талант. В 20 лет у него сильная личность. Если он будет поступательно развиваться, станет отличным игроком.
Я включил его в заявку, потому что он уже может играть. Благодарю Валерия Карпина за то, что он не вызвал Заху в сборную, чтобы он адаптировался в новой команде».
Домашний матч «Сосьедада» с «Гранадой» – через неделю.
- Дата проведения
- 25 августа, 20.30, «де Гран Канария»
-
Лас-Пальмас –
Вальес, Араухо, Суарес, Мармоль, Кардона (Коко, 65), Виера (Бенито Рамирес, 79), Родригес (Мфулу, 79), Луаодис, Сандро Рамирес (Пехиньо, 79), Мунир, Каба (Хави Муньос, 68).
-
Реал Сосьедад –
Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Муньос, Кубо (Чо, 75), Мерино, Субименди, Мендес (Захарян, 75), Фернандес (Садик, 46), Барренечеа (Ойарсабаль, 46).
Неизвестный Захарян: в Сан-Себастьяне прозвали Асьером, смотрел «Динамо» – ЦСКА на телефоне, Гризманн купил его карточку в фэнтези
Фото: twitter.com/RealSociedad
Надеюсь сделают свой разбор полетов, и надлежащие выводы.