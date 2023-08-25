8 комментариев

Хроника действий.

Арсен Захарян дебютировал за «Сосьедад»!

Россиянин вышел на замену на 75-й минуте против «Лас-Пальмаса», с учетом добавленного времени провел на поле около 18 минут.

Фиксируем все действия Арсена на поле:

• 79 минута – подхватил мяч на фланге и попытался перевести в штрафную. Неудачно;

✅ 81-я – пошел подавать угловой. Мартин Субименди чуть не дотянулся до мяча;

• 82-я – сфолил на Бенито Рамиресе;

✅ 84-я – обыгрался с Айеном Муньесом и выключил из игры двух соперников;

• 88-я – проиграл единоборство Энзо Луаодису;

✅ 89-я – отомстил Луаодису и отобрал мяч;

• 92-я – открывался на левом фланге, но не смог обогнать Хулиана Араухо.

Итог: один пас под удар, два кросса и выигранных единоборства. Статистический портал WhoScored оценил дебют Арсена на 6,34.

Флеш-интервью Захаряна: тяжело из-за незнания английского, тренер предупредил о дебюте заранее

Сразу же после матча у Арсена взяли интервью журналисты канала «Окко». Вот, что ответил Захарян про дебют и первые дни в «Реал Сосьедаде»:

«Все хорошо, в клубе хорошо приняли, так что я рад. Дебютировал сегодня – тоже здорово! Чего не хватило команде для победы? Это скажет тренер – я тут четыре дня, поэтому не могу дать оценку игре.

Конечно, было волнительно. Другой мир для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что выйду – поэтому был готов. Но не знал, на какой минуте, поэтому разминался там около часа. Тренер сказал прямо перед выходом быть увереннее и подсказал по игровым моментам.

С первого дня на тренировках было тяжело. Но главная тяжесть – что пока не понимаю испанский. Со следующей недели начну заниматься. Планирую выучить испанский и подтянуть английский. В плане футбола все намного интенсивнее, тяжелее, быстрее, поэтому надо будет привыкать и работать».

Тренер Иманоль Альгуасиль уже хвалит Захаряна

Пока – только за быструю адаптацию.

«Заха тренировался хорошо на этой неделе и готов играть. Мне он понравился. Учитывая, что он плохо владеет английским, с помощью партнеров по команде он схватывает на лету и очень быстро адаптировался. Я не открою вам секрет про его уровень игр и талант. В 20 лет у него сильная личность. Если он будет поступательно развиваться, станет отличным игроком.

Я включил его в заявку, потому что он уже может играть. Благодарю Валерия Карпина за то, что он не вызвал Заху в сборную, чтобы он адаптировался в новой команде».

Домашний матч «Сосьедада» с «Гранадой» – через неделю.

Фото: twitter.com/RealSociedad