8 комментариев

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Дебют Захаряна: сыграл 18 минут, подал угловой, выиграл два единоборства и отдал пас под удар

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Хроника действий.

Арсен Захарян дебютировал за «Сосьедад»! 

Россиянин вышел на замену на 75-й минуте против «Лас-Пальмаса», с учетом добавленного времени провел на поле около 18 минут.

Фиксируем все действия Арсена на поле:

• 79 минута – подхватил мяч на фланге и попытался перевести в штрафную. Неудачно;

✅ 81-я – пошел подавать угловой. Мартин Субименди чуть не дотянулся до мяча;

• 82-я – сфолил на Бенито Рамиресе;

✅ 84-я – обыгрался с Айеном Муньесом и выключил из игры двух соперников;

• 88-я – проиграл единоборство Энзо Луаодису;

✅ 89-я – отомстил Луаодису и отобрал мяч;

• 92-я – открывался на левом фланге, но не смог обогнать Хулиана Араухо.

Итог: один пас под удар, два кросса и выигранных единоборства. Статистический портал WhoScored оценил дебют Арсена на 6,34.

Флеш-интервью Захаряна: тяжело из-за незнания английского, тренер предупредил о дебюте заранее

Сразу же после матча у Арсена взяли интервью журналисты канала «Окко». Вот, что ответил Захарян про дебют и первые дни в «Реал Сосьедаде»: 

«Все хорошо, в клубе хорошо приняли, так что я рад. Дебютировал сегодня – тоже здорово! Чего не хватило команде для победы? Это скажет тренер – я тут четыре дня, поэтому не могу дать оценку игре.

Конечно, было волнительно. Другой мир для меня. Буду привыкать потихоньку. Тренер перед игрой сказал, что выйду – поэтому был готов. Но не знал, на какой минуте, поэтому разминался там около часа. Тренер сказал прямо перед выходом быть увереннее и подсказал по игровым моментам.

С первого дня на тренировках было тяжело. Но главная тяжесть – что пока не понимаю испанский. Со следующей недели начну заниматься. Планирую выучить испанский и подтянуть английский. В плане футбола все намного интенсивнее, тяжелее, быстрее, поэтому надо будет привыкать и работать».

Тренер Иманоль Альгуасиль уже хвалит Захаряна

Пока – только за быструю адаптацию.

«Заха тренировался хорошо на этой неделе и готов играть. Мне он понравился. Учитывая, что он плохо владеет английским, с помощью партнеров по команде он схватывает на лету и очень быстро адаптировался. Я не открою вам секрет про его уровень игр и талант. В 20 лет у него сильная личность. Если он будет поступательно развиваться, станет отличным игроком.

Я включил его в заявку, потому что он уже может играть. Благодарю Валерия Карпина за то, что он не вызвал Заху в сборную, чтобы он адаптировался в новой команде».

Домашний матч «Сосьедада» с «Гранадой» – через неделю.

Лас-Пальмас – Реал Сосьедад 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
25 августа, 20.30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Лас-ПальмасВальес, Араухо, Суарес, Мармоль, Кардона (Коко, 65), Виера (Бенито Рамирес, 79), Родригес (Мфулу, 79), Луаодис, Сандро Рамирес (Пехиньо, 79), Мунир, Каба (Хави Муньос, 68).
Реал СосьедадРемиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Муньос, Кубо (Чо, 75), Мерино, Субименди, Мендес (Захарян, 75), Фернандес (Садик, 46), Барренечеа (Ойарсабаль, 46).
Предупреждения:
Ле Норман (44), Кардона (45), Мендес (72), Субельдия (82), Садик (90).

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Фото: twitter.com/RealSociedad

8 комментариев

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Vitali Freeman
Ооо началось, касания мяча считать будете опять? Очень важная статистика)
+39
0
+39
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altar
А касаний сколько
+6
0
+6
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Олег Ковальчук
ближайшие полгода на спортс можно не заходить
+3
-1
+2
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Кирилл Новокщенов
ребят, касаний-то сколько?
+2
0
+2
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Юрий Кузнецов
Валера красава!
+1
0
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KORADO
Ждали совсем другой игры от команды Реал!.
Надеюсь сделают свой разбор полетов, и надлежащие выводы.
+1
-1
0
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Иван Шуткин
Захарян, похоже вольется в состав и станет заметным игроком
0
0
0
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avex
Ответ KORADO
Ждали совсем другой игры от команды Реал!. Надеюсь сделают свой разбор полетов, и надлежащие выводы.
Таких игр и в РПЛ полно. Одно название Ла Лига. РС тормозил и терялся, отходил и перекидывался. С такой игрой команды Арсену будет трудно прогрессировать.
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