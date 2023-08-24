14 комментариев

Бразильца отдавали за 40+20.

Новая дорогая покупка в «Аль-Насре»: саудовскими деньгами соблазнился 28-летний атакующий полузащитник «Порту» Отавио. Контракт до 2026 года, зарплата по данным A Bola – 13,5 миллиона евро в год после вычета налогов. С учетом различных бонусов сумма может вырасти до 15 миллионов – это в пять раз выше, чем ему платили в «Порту».

Португальцы могут быть довольны: несмотря на давний навык продажи звезд, для «Порту» это рекордная выручка за игрока. Конечно, до 120-миллионых трансферов «Бенфики» еще далеко, но саудовцы помогли «Порту» впервые пробить планку в 60 млн евро.

Отавио обошел Эдера Милитао, за которого «Реал» заплатил на 10 миллионов меньше.

• Халка «Зенит» тоже брал за 60 млн, но до «Порту» тогда дошли 40. RTP со ссылкой на представителя футболиста Теодоро Фонсеку сообщал, что 9 миллионов получила компания, которой принадлежали 15% прав на Халка. Еще 5 % от общей суммы получил клуб, воспитавший игрока, а оставшиеся деньги (в районе 10 млн евро) – сам футболист и его агент.

• Дороже Отавио в Саудовскую Аравию пока уехал только Неймар. По данным Transfermarkt, покупка бразильца обошлась «Аль-Хилалу» в 90 млн евро. За Малкома «Зенит» получил от «Аль-Хилаля» те же 60 млн евро.

И немного о самом Отавио. Говорят, его убедил Роналду

Покупка Отавио – это активация отступных. Причем до 15 июля они составляли 40 млн евро, но тогда «Аль-Наср» предложил меньше этой суммы. «Порту» изначально хотел выручить 60 миллионов, поэтому старался затянуть переговоры.

Сообщалось, что в трансфере партнера по сборной очень заинтересован Роналду. По информации A Bola, он звонил Отавио и убеждал его перейти в «Аль-Наср».

Однако Криштиану опроверг свое участие в трансферной политике клуба: «Полная ложь. Пресса пишет новости, но пока ничего не решено. Мы знаем, что усилим состав, это ясно, но конкретики нет. Говорят про Отавио и еще про 10-15 игроков. Я не общаюсь с ними, потому что я не агент».

Отавио родился в Бразилии и даже играл за бразильскую сборную до 20 лет. Но в 2021 году он принял гражданство Португалии, после чего съездил в составе португальцев на ЧМ-2022.

В прошлом сезоне Отавио провел 27 игр в чемпионате, в которых забил пять голов и отдал семь голевых. «Аль-Насру» его помощь не помешает: команда начала чемпионат с двух поражений и разницей мячей 1:4 – клуб не в зоне вылета только из-за дополнительных показателей.

Фото: Cityfiles/Global Look Press; Instagram/alnassr