14 комментариев

О духе времени
Блог

Отавио едет в Саудовскую Аравию за 60 млн – это самая дорогая продажа «Порту». Халк только седьмой

высшая лига Португалия высшая лига Португалия
Отавио Отавио
Порту Порту
Халк Халк
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Эдер Милитао Эдер Милитао
трансферы трансферы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Бразильца отдавали за 40+20.

Новая дорогая покупка в «Аль-Насре»: саудовскими деньгами соблазнился 28-летний атакующий полузащитник «Порту» Отавио. Контракт до 2026 года, зарплата по данным A Bola – 13,5 миллиона евро в год после вычета налогов. С учетом различных бонусов сумма может вырасти до 15 миллионов – это в пять раз выше, чем ему платили в «Порту».

Португальцы могут быть довольны: несмотря на давний навык продажи звезд, для «Порту» это рекордная выручка за игрока. Конечно, до 120-миллионых трансферов «Бенфики» еще далеко, но саудовцы помогли «Порту» впервые пробить планку в 60 млн евро.

Отавио обошел Эдера Милитао, за которого «Реал» заплатил на 10 миллионов меньше.

Халка «Зенит» тоже брал за 60 млн, но до «Порту» тогда дошли 40. RTP со ссылкой на представителя футболиста Теодоро Фонсеку сообщал, что 9 миллионов получила компания, которой принадлежали 15% прав на Халка. Еще 5 % от общей суммы получил клуб, воспитавший игрока, а оставшиеся деньги (в районе 10 млн евро) – сам футболист и его агент.

Дороже Отавио в Саудовскую Аравию пока уехал только Неймар. По данным Transfermarkt, покупка бразильца обошлась «Аль-Хилалу» в 90 млн евро. За Малкома «Зенит» получил от «Аль-Хилаля» те же 60 млн евро.

И немного о самом Отавио. Говорят, его убедил Роналду

Покупка Отавио – это активация отступных. Причем до 15 июля они составляли 40 млн евро, но тогда «Аль-Наср» предложил меньше этой суммы. «Порту» изначально хотел выручить 60 миллионов, поэтому старался затянуть переговоры.

Сообщалось, что в трансфере партнера по сборной очень заинтересован Роналду. По информации A Bola, он звонил Отавио и убеждал его перейти в «Аль-Наср».

Однако Криштиану опроверг свое участие в трансферной политике клуба: «Полная ложь. Пресса пишет новости, но пока ничего не решено. Мы знаем, что усилим состав, это ясно, но конкретики нет. Говорят про Отавио и еще про 10-15 игроков. Я не общаюсь с ними, потому что я не агент».

Отавио родился в Бразилии и даже играл за бразильскую сборную до 20 лет. Но в 2021 году он принял гражданство Португалии, после чего съездил в составе португальцев на ЧМ-2022.

В прошлом сезоне Отавио провел 27 игр в чемпионате, в которых забил пять голов и отдал семь голевых. «Аль-Насру» его помощь не помешает: команда начала чемпионат с двух поражений и разницей мячей 1:4 – клуб не в зоне вылета только из-за дополнительных показателей.

Роналду в ярости: толкнул сотрудника «Шабаба», кричал на судью и много ругался 🤬

Мастер продвижения мяча, который проделывает большой объем работы. Разбор игры Отавио от блогера Трибуны

Фото: Cityfiles/Global Look Press; Instagram/alnassr

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivanessense
сравнение цен с 10-и летней разницей бессмысленно без учёта инфляции. а иначе Халк 50.5 млн был бы и бац: "только второй".
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Мартин
Ответ Trash Talking
Мангаля и 9 самых дорогих продаж Порту в фильме "Какого фига тут делает Мангаля?"
Когда переходил в МС, потенциально был будущий топ защитник.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
28 лет, чемпионат Португалии, рядовая статистика. 60 лямов 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trash Talking
Мангаля и 9 самых дорогих продаж Порту в фильме "Какого фига тут делает Мангаля?"
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Ответ Андрей Балабаев
28 лет, чемпионат Португалии, рядовая статистика. 60 лямов 🤔
Ну он полузащитник.
Разве у того же Модрича или Крооса более крутые показатели по системе гол+пас???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lomme
Если Халк 40 млн, то Витцель 60?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Teodrakis
Ответ Андрей Балабаев
28 лет, чемпионат Португалии, рядовая статистика. 60 лямов 🤔
А какая она должна быть? Он что ли центральный нападающий? 7 сезонов быть основным в такой команде и с такой классной вообще то статистикой - он бы щас усилил Барсу, МЮ и Ювентус явно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Ответ Teodrakis
А какая она должна быть? Он что ли центральный нападающий? 7 сезонов быть основным в такой команде и с такой классной вообще то статистикой - он бы щас усилил Барсу, МЮ и Ювентус явно.
Игроков из Португалии на перспективу продают за бешеные деньги. Здесь 28 лет и далеко не звезда. Ну пусть платят если хотят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Ответ Вадим Сидоров
Ну он полузащитник. Разве у того же Модрича или Крооса более крутые показатели по системе гол+пас???
В таком возрасте звëзды в чемпионате Португалии уже не играют. Если он в 28 не АПЛ, ла лиге, Бундеслиге, серии А, то наверное в топ-клубах что-то понимают в футболистах раз он не там
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Ответ Андрей Балабаев
В таком возрасте звëзды в чемпионате Португалии уже не играют. Если он в 28 не АПЛ, ла лиге, Бундеслиге, серии А, то наверное в топ-клубах что-то понимают в футболистах раз он не там
Тут вопрос к арабам, зачем им покупать за такие бабки такого не звёздного игрока - 29-й год идёт, а у него всего 14 матчей за сборную.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2vdhrvmmzf
Ответ Вадим Сидоров
Ну он полузащитник. Разве у того же Модрича или Крооса более крутые показатели по системе гол+пас???
Причём тут кроос и модрич? Отавио фланговый атакующий, если уж сравнивать с кем из Реала то Винисиус и Родриго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий