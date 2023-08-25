8 комментариев

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Ого, в Саудовской Аравии есть лимит на легионеров! Почти все клубы укомплектованы, у некоторых даже перебор

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«Аль-Насру» уже нужно кого-то отзаявить.

Кажется, в Саудовскую Аравию звезды приезжают каждый день: Отавио перешел из «Порту» в «Аль-Наср» за 60 млн евро, теперь приземлился и Эмерик Лапорт из «Сити». 

После бесконечных трансферов в местную лигу можно было предположить, что в Саудовской Аравии вообще нет никаких ограничений. Неожиданно, но там есть лимит на легионеров!

Раньше он был достаточно жестким: до сезона-2016/17 местные клубы могли заявить до четырех иностранцев, а вратарь должен был быть исключительно из Саудовской Аравии. Позже количество слотов увеличили до восьми, а правило с вратарями отменили. Именно поэтому в воротах «Аль-Фейхи» играет серб Владимир Стойкович, а «Аль-Иттихад» Карима Бензема спасает бразилец Марсело Гроэ.

А как дело обстоит с легионерами в заявках? Изучаем!

• Все топ-клубы уже укомплектовали ростер легионеров, если только продавать действующих ради покупки новых. И это не просто слова: так, «Аль-Иттихад» уже хочет избавиться от нападающего Жоты, приобретенного лишь месяц назад за 29 млн евро – все ради возможного приобретения Мохамеда Салаха.

• «Аль-Наср» продолжает подписывать новичков: 24 августа клуб объявил о переходе защитника «Ман Сити» Эмерика Лапорта. А ведь команда уже укомплектована по легионерам – баск будет девятым. Ради Лапорта «Аль-Наср» исключил из заявки другого защитника Жислена Конана – испанец может играть за новую команду.

• Еще у нескольких команд тоже перебор по легионерам: выбирать вынуждены «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Иттифак», «Аль-Хилаль», «Аль-Фатех», «Аль-Рияд», «Абха» и «Аль-Халидж». Среди отцепленных игроков есть и знакомые нам: например, Мерих Демирал из «Аль-Ахли» и Мусса Марега из «Аль-Хилаль». 

• Больше всего вакантных мест у «Аль-Вехды», «Аль-Таи» и «Аль-Хазема»: они могут приобрести еще по два легионера. «Дамак», «Аль-Шабаб», «Аль-Охдуд» и «Аль-Раэд» – по одному.

«Позорище». 21-летний мегаталант поехал в СА, а ведь его хотели все гранды Европы – Кроос негодует

 

8 комментариев

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VictorVallecano
Как Демирал может быть отцепленным, если его только что купили?
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Александр Милосавлевич
ОГО!!
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Benladon
Больше интересно как клубы СА в ЛЧ играть будут, где ещё более строгий лимит (раньше было 3 + 1 азиат, либо в этом либо в следующем 5 + 1)
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teo_heel
А чему удивляться? В Азии лимит есть по сути везде, это вообще не удивляет.
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Борис Энгельгардт
Ответ Alex Rhea
Конан ивуариец. А так, Аль-Насру надо Оспину ещё отзаявить и взять топового вратаря.
всё думаю уломают они Кейлора или нет
был бы здорово
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teo_heel
Ответ VictorVallecano
Как Демирал может быть отцепленным, если его только что купили?
Легко, лишний легионер. Может купили чисто потому, что могли.
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