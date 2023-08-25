8 комментариев

«Аль-Насру» уже нужно кого-то отзаявить.

Кажется, в Саудовскую Аравию звезды приезжают каждый день: Отавио перешел из «Порту» в «Аль-Наср» за 60 млн евро, теперь приземлился и Эмерик Лапорт из «Сити».

После бесконечных трансферов в местную лигу можно было предположить, что в Саудовской Аравии вообще нет никаких ограничений. Неожиданно, но там есть лимит на легионеров!

Раньше он был достаточно жестким: до сезона-2016/17 местные клубы могли заявить до четырех иностранцев, а вратарь должен был быть исключительно из Саудовской Аравии. Позже количество слотов увеличили до восьми, а правило с вратарями отменили. Именно поэтому в воротах «Аль-Фейхи» играет серб Владимир Стойкович, а «Аль-Иттихад» Карима Бензема спасает бразилец Марсело Гроэ.

А как дело обстоит с легионерами в заявках? Изучаем!

• Все топ-клубы уже укомплектовали ростер легионеров, если только продавать действующих ради покупки новых. И это не просто слова: так, «Аль-Иттихад» уже хочет избавиться от нападающего Жоты, приобретенного лишь месяц назад за 29 млн евро – все ради возможного приобретения Мохамеда Салаха.

• «Аль-Наср» продолжает подписывать новичков: 24 августа клуб объявил о переходе защитника «Ман Сити» Эмерика Лапорта. А ведь команда уже укомплектована по легионерам – баск будет девятым. Ради Лапорта «Аль-Наср» исключил из заявки другого защитника Жислена Конана – испанец может играть за новую команду.

• Еще у нескольких команд тоже перебор по легионерам: выбирать вынуждены «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Иттифак», «Аль-Хилаль», «Аль-Фатех», «Аль-Рияд», «Абха» и «Аль-Халидж». Среди отцепленных игроков есть и знакомые нам: например, Мерих Демирал из «Аль-Ахли» и Мусса Марега из «Аль-Хилаль».

• Больше всего вакантных мест у «Аль-Вехды», «Аль-Таи» и «Аль-Хазема»: они могут приобрести еще по два легионера. «Дамак», «Аль-Шабаб», «Аль-Охдуд» и «Аль-Раэд» – по одному.