7 комментариев

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У Месси сразу трофей в США! Уже 44-й в карьере – Лео не остановить 🤩

Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
ФК Нэшвилл ФК Нэшвилл
КОНКАКАФ КОНКАКАФ
Дрейк Кэллендер
Футбол Футбол

По пенальти, герой – вратарь.

Продолжаем фиксировать эффект Лионеля Месси в «Майами»: аргентинец пришел в середине июля и уже принес команде трофей!

«Интер» по пенальти обыграл «Нэшвилл» в финале Кубка лиг – турнира между клубами из МЛС и Мексиканского чемпионата. Месси как обычно забил, но вырывать титул пришлось всем вместе в очень долгой серии пенальти.

«Неминуемый» Месси забил. У Лео голы в каждом матче за «Интер»

«Нэшвилл» был великолепен целую половину первого тайма (обычно «Интер» забивает в первые 15 минут): компактно сидел в обороне, совершенно не давал «Интеру» разбежаться, отвечал острыми контратаками. «Майами» воспользовался первой же ошибкой: защита отвлеклась на партнеров Месси и позволила получить мяч вне штрафной и подстроиться под удар.

Такое Лео не прощает.

Американские комментаторы после гола признали: He’s inevitable − «Он неизбежный» (или неминуемый, неотвратимый). Все верно, у Лео голы в каждом матче за «Интер», миновать ни у кого не получается.

Во втором тайме Лео забыли еще раз − спасла штанга. Но это было уже при счете 1:1 − в начале тайма «Нэшвилл» сравнял с углового. После гола команда прижала «Интер» − выручал вратарь Дрейк Кэллендер.

И он же стал героем серии пенальти. Сначала отбил удар в основном пуле.

Потом реализовал свой пенальти (да, дошло до вратарей!): мощно вколотил без шансов для Эллиота Паникко. А затем отбил удар коллеги.

Теперь Месси – самый титулованный футболист мира. Обогнал Алвеса

Это 44-й титул в карьере Месси – теперь аргентинец самый титулованный футболист: опередил Дани Алвеса.

И Лео явно не надоедает: после каждого удара партнеров нервничал как в первый раз.

Победа в Кубке лиг выводит «Интер» в 1/8 Лиги чемпионов КОНКАКАФ – неплохой бонус для клуба, который ползет на 15-м месте Восточной конференции МЛС.

Месси перевернул судьбу «Интера».

• 10 голов и ассист в семи матчах – забивал в каждом, в среднем больше одного. А у «Интера», соответственно, ноль поражений – до это всего две победы в 13 матчах за три месяца.

• Месси теперь на чистом третьем месте в топе бомбардиров «Интера». У лидера Игуаина 29 мячей, но такими темпами Лео его догонит уже в этом сезоне.

• Зато Лионель уже стал лучшим бомбардиром в истории Кубка лиг. Да, турнир существует всего четыре года, а полноценным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ стал только в этом году, но что это меняет.

В МЛС Лео еще не дебютировал. Ждем эффекта и в чемпионате.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu

7 комментариев

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KOS14
После того как прошел всю игру, выбираешь самую слабую команду/персонажа и начинаешь заново
+17
0
+17
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Protitip
Вот он, настоящий король футбола! Дамы и господа, встречайте, Лионель Андрес Месси!
+5
-3
+2
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Отец Абду
Месси - магнит для трофеев...
+2
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Oleg
У него карьера как Голливудский фильм)
Величие абсолютное.
Тут кто то уже писал, очень это запомнилось - Диего там наверное сценарий строчит)))
+1
0
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Newsprom
Безызбежный
0
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Agent Smith
Прекрасная новость с утра!⚽️
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Max Tulenev
Ответ KOS14
После того как прошел всю игру, выбираешь самую слабую команду/персонажа и начинаешь заново
Сто процентов
0
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