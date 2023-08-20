7 комментариев

У Месси сразу трофей в США! Уже 44-й в карьере – Лео не остановить 🤩
По пенальти, герой – вратарь.
Продолжаем фиксировать эффект Лионеля Месси в «Майами»: аргентинец пришел в середине июля и уже принес команде трофей!
«Интер» по пенальти обыграл «Нэшвилл» в финале Кубка лиг – турнира между клубами из МЛС и Мексиканского чемпионата. Месси как обычно забил, но вырывать титул пришлось всем вместе в очень долгой серии пенальти.
«Неминуемый» Месси забил. У Лео голы в каждом матче за «Интер»
«Нэшвилл» был великолепен целую половину первого тайма (обычно «Интер» забивает в первые 15 минут): компактно сидел в обороне, совершенно не давал «Интеру» разбежаться, отвечал острыми контратаками. «Майами» воспользовался первой же ошибкой: защита отвлеклась на партнеров Месси и позволила получить мяч вне штрафной и подстроиться под удар.
Такое Лео не прощает.
Американские комментаторы после гола признали: He’s inevitable − «Он неизбежный» (или неминуемый, неотвратимый). Все верно, у Лео голы в каждом матче за «Интер», миновать ни у кого не получается.
Во втором тайме Лео забыли еще раз − спасла штанга. Но это было уже при счете 1:1 − в начале тайма «Нэшвилл» сравнял с углового. После гола команда прижала «Интер» − выручал вратарь Дрейк Кэллендер.
И он же стал героем серии пенальти. Сначала отбил удар в основном пуле.
Потом реализовал свой пенальти (да, дошло до вратарей!): мощно вколотил без шансов для Эллиота Паникко. А затем отбил удар коллеги.
Теперь Месси – самый титулованный футболист мира. Обогнал Алвеса
Это 44-й титул в карьере Месси – теперь аргентинец самый титулованный футболист: опередил Дани Алвеса.
И Лео явно не надоедает: после каждого удара партнеров нервничал как в первый раз.
Победа в Кубке лиг выводит «Интер» в 1/8 Лиги чемпионов КОНКАКАФ – неплохой бонус для клуба, который ползет на 15-м месте Восточной конференции МЛС.
Месси перевернул судьбу «Интера».
• 10 голов и ассист в семи матчах – забивал в каждом, в среднем больше одного. А у «Интера», соответственно, ноль поражений – до это всего две победы в 13 матчах за три месяца.
• Месси теперь на чистом третьем месте в топе бомбардиров «Интера». У лидера Игуаина 29 мячей, но такими темпами Лео его догонит уже в этом сезоне.
• Зато Лионель уже стал лучшим бомбардиром в истории Кубка лиг. Да, турнир существует всего четыре года, а полноценным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ стал только в этом году, но что это меняет.
В МЛС Лео еще не дебютировал. Ждем эффекта и в чемпионате.
Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu
Величие абсолютное.
Тут кто то уже писал, очень это запомнилось - Диего там наверное сценарий строчит)))