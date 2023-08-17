7 комментариев

10 топовых трофеев.

«Ман Сити» забрал Суперкубок Европы-2023, обыграли «Севилью» по пенальти. Аргентинский форвард Хулиан Альварес вышел на замену в концовке, на 85-й минуте, вместо одного из главных героев, Коула Палмера, забил второй удар в серии – и добавил новый трофей в свою мегаколлекцию.

В 23 года Альварес взял теперь все самое главное, что есть в мировом футболе: в Южной Америке за «Ривер Плейт», в Европе с «Сити» и со сборной Аргентины. Конвейер все ускоряется: пять трофеев нападающий взял за последние 250 дней, это отрезок с финала чемпионата мира до сегодняшнего дня, в него как раз уложился требл – мощно!

Для полного счастья не хватает Кубка Аргентины, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии, а также клубного чемпионата мира – с аргентинским кубком сложнее, шансов на английские явно будет еще много, а за КЧМ вместе с «Сити» Хулиан поедет в Саудовскую Аравию в декабре.

Вот что уже есть.

Копа Либертадорес-2018

Дебютный трофей Альвареса. В том сезоне его только подтягивали в основу, 18-летним, в финале парень выскочил на замену в дополнительное время. Забрали трофей как раз в овертайме – 3:1.

Рекопа Судамерикана-2019

Это турнир между победителями Копа Либертадорес и Копа Судамерикана, аналогом ЛЕ. Хулиан Альварес числится победителем Рекопы-2019, хотя участия ни в одном из двух матчей не принял из-за вызова в сборную Аргентины.

Чемпионат Аргентины-2021

Сезон-2021 вышел для Альвареса самым результативным в карьере: 24 гола и 15 ассистов в 46 матчах. Из них 18+6 в чемпионате: аргентинец стал лучшим бомбардиром лиги и помог забрать чемпионство.

Копа Америка-2021

Там Хулиан провел лишь 34 минуты против Боливии, результативных действий не было – но все же он соучастник долгожданной победы.

Финалиссима-2022

Нападающий вышел на поле на 85-й минуте, участие минимальное – но все же.

ЧМ-2022

Вот тут Хулиан уже гораздо важнее: 4+1 в семи матчах, в том числе победный гол Австралии, который вывел сборную в четвертьфинал. Одно из главных открытий чемпионата мира.

АПЛ-2022/23

В старт «Сити» Хулиан не пробился (а кто смог бы с таким Холандом?), но все равно принес пользу команде. Забил девять, ассист. На него как на силу из обоймы точно рассчитывают.

Кубок Англии-2022/23

Оформил 3+2 в пяти матчах Кубка Англии, но в финале справились без него.

ЛЧ-2022/23

3+2 в десяти матчах ЛЧ-2022/23 – достойно. Правда, в финале Альварес снова не понадобился.

Суперкубок Европы-2023

Появление в концовке, один из пяти пенальти – бил вторым за Холандом. На своем участке справился.

Теневой покоритель мирового футбола!

Фото: Gettyimages.ru/Milos Bicanski, Julian Finney, Claudio Villa, Rodrigo Valle, Matthias Hangst, Buda Mendes, Michael Regan; East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto, Nigel Keene / ProSportsImages / DPPI via AFP