10 комментариев

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Волна тяжелых травм: Куртуа, Милитао, Нкунку, Тимбер. Пеп и Артета набросились на календарь

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Эпидемия.

Грустный тренд лета – тяжелые травмы футболистов. Список вылетевших пополняется без остановки. 

Свежий пример: новичку «Арсенала» Юрриену Тимберу диагностировали разрыв передних крестов на правом колене. Голландец перенесет операцию, восстановление займет минимум полгода, а ведь его переход из «Аякса» обошелся в 40+5 млн евро.

Микель Артета просто в шоке: «Эти матчи, турне, чемпионат мира посреди сезона, то, это, еще игры сборных. Это невероятно сложно. Лучше просто не смотреть на календарь ближайших полутора лет, потому что он ужасен».

Пеп Гвардиола – тоже. Выдал мощный монолог:  «Полный отстой. Нас заставляют ехать в Азию, в США, где нам устраивают по-настоящему интенсивные матчи, дерби, большие игры с серьезными соперниками. А игроки травмируются, они будут продолжать травмироваться. Ведь шоу должно продолжаться!

Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? И если Милитао не будет, тогда за него выйдет кто-то другой, а если Кевина не будет, тогда и его кто-то заменит. Мы проиграем эту битву, если игроки не постоят за себя и не скажут: «Мы не будем играть». Это уже проигранная битва, УЕФА и ФИФА ничего не сделают».

Тимбер далеко не единственный, кто надолго сломался этим летом.

Кристофер Нкунку и Уэсли Фофана («Челси»): проблемы с мениском и передние кресты, пропустят до полугода

Сразу два игрока лондонцев повредили колени этим летом. Новый нападающий «Челси» Кристофер Нкунку получил травму в товарищеском матче против «Боруссии» и уже перенес операцию. The Athletic пишет, что француз сможет приступить к тренировкам минимум через четыре месяца. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отметил: «Мы работаем и на трансферном рынке, потому что теперь нам не хватает игрока подобной роли».

Защитник Уэсли Фофана вылетел надолго после травмы еще перед предсезонным турне в США. Диагностирован разрыв передней крестообразной связки. По прогнозам, француз пропустит не менее полугода, а по худшим прогнозам может и вовсе не сыграть в сезоне.

Тибо Куртуа и Эдер Милитао («Реал»): разрыв крестов, вернутся минимум в феврале

«Реалу» не повезло больше всех – минус два игрока из основы на несколько месяцев. Куртуа сломался на тренировке, вместо него уже подписали Кепу из «Челси». Милитао повредил колено в матче первого тура Ла Лиги с «Атлетиком» (2:0) – у бразильца поехала нога в игровом эпизоде. Милитао заменили на 50-й минуте, он покидал поле в слезах.

Бывший руководитель медицинской службы «Реала» Альфонсо Дель Коррал озвучил сроки их возвращения: «Если восстановление Куртуа и Милитао пойдет по плану и они будут выполнять все нужные процедуры должным образом, то мы можем увидеть их на поле уже в феврале».

Еще у «Реала» минус Арда Гюлер: юный новичок травмировал мениск и перенес операцию. Но он вернется быстрее.

Рональд Араухо («Барселона»): травма двуглавой мышцы бедра, вылетел на месяц

Уругваец провел полный матч против «Хетафе» в первом туре Ла Лиги (0:0), но уже после игры почувствовал недомогание на тренировке. Теперь защитник пропустит около месяца – к счастью для каталонского клуба, к ЛЧ он должен восстановиться. Это цель и самого Рональда.

Журналист Хави Мигель пишет, что Араухо восстановится в лучшем случае к игре против «Бетиса», которая пройдет 17 сентября. ЛЧ начнется через несколько дней после этого.

Давид Сильва («Сосьедад»): разрыв крестов, завершил карьеру

Легендарный полузащитник заканчивает вынужденно: его контракт действовал до 2024 года, но июльская тяжелая травма изменила все планы: Давида расторг контракт с клубом.

Несмотря на возраст, Сильва еще зажигал в Испании: 3+7 и лишь 12 пропущенных матчей. Эх.

Кевин Де Брюйне («Ман Сити»): травма задней поверхности бедра, при операции не сыграет до конца 2023-го

Де Брюйне сломался в первом туре АПЛ с «Бернли» (3:0). Кевин согласился на операцию и пропустит три-четыре месяца. Напомним, из-за похожей травмы Кевина заменили в финале Лиги чемпионов.

Гвардиола взбешен: «Дайте мне 25 дней на подготовку, и он бы не травмировался. Можно было бы запретить ему играть, но эта травма могла случиться и позже. Прежде чем принять решение, я поговорил с врачом, физиотерапевтом и с ним самим. Он сказал, что чувствует себя хорошо».

Тайрон Мингз и Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»): разрыв крестов, могут пропустить до восьми месяцев

«Астон Вилла» вряд ли хотела скопировать «Реал».

Мингз пострадал во время матча с «Ньюкаслом». Защитника унесли на носилках. Диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Тайрон может не вернуться на поле до конца сезона (при самых печальных раскладах).

Это уже второй разрыв крестов в карьере защитника – впервые это произошло в 2015-м, когда он играл в «Борнмуте».

Полузащитник Буэндиа получил травму до старта Премьер-лиги: тоже кресты и срок лечения до восьми месяцев.

Бреэль Эмболо («Монако»): разрыв крестов, выбыл до марта-апреля

Эпидемию крестов продолжает Бреэль Эмболо, который повредил связки во время тренировочного занятия. «Монако» лишился нападающего на семь-восемь месяцев. Главный кандидат на замену – Фоларин Балогун из «Арсенала».

Мислав Оршич («Трабзонспор»): разрыв крестов, может вернуться только через год

Юркий хорват так и не заиграл в АПЛ и отправился в турецкий «Трабзонспор». Но и здесь проблемы: в июле Оршич получил тяжелейшую травму на тренировке. Восстановление займет от шести месяцев до года.

Энес Унал («Хетафе»): разрыв крестов, выбыл до января 2024-го

Лидер «Хетафе» сломался еще в конце мая. «Я шел к большой цели и был готов сделать важный шаг в своей карьере. Эта травма стала для меня серьезным ударом», – грустит нападающий. В прошлом сезоне Унал был хорош: 15 голов и 5 ассистов.

Джулиано Симеоне («Алавес»): перелом ноги, при лучшем сценарии сыграет в марте

20-летний сын Диего Симоне, выступающий в аренде за «Алавес», сломал ногу и, возможно, повредил связки левого голеностопа. Нападающий перенесет операцию и пропустит 8-10 месяцев.

Томаш Тавареш («Спартак»): разрыв крестов, не сыграет до конца года

В июне крайний защитник порвал крестообразную связку в молодежной сборной Португалии. Тавареш ехал в «Спартак», пропустив из-за подобного повреждения восемь месяцев. Теперь снова будет лечиться минимум до конца 2023-го. Вместо него уже взяли левого защитника сборной Молдовы Олега Рябчука.

Игорь Дивеев (ЦСКА): травма голеностопа, вернется зимой

Дивеев повредил голеностоп в матче за Суперкубок с «Зенитом». Защитник прооперирован в Германии, должен восстановиться к первому зимнему сбору ЦСКА.

Нойер тоже никак не вернется − теперь аж до 2024-го. А ведь «Бавария» отпустила двух вратарей

Фото: East News/David Klein/Sportimage/Cal Sport Media, Hakan Burak Altunoz / ANADOLU AGENCY; Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce; XinHua/Global Look Press; instagram.com/fcsm_official

10 комментариев

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TaR
Сейчас налетят с комментариями про Чемпионат Мира зимой, но большинство из перечисленных игроков в нем не участвовало. А что касается турне по Азии и США - то это в как раз неминуемая участь роста контрактов, их нужно как-то окупать. ФИФА и УЕФА стоит задуматься об уменьшении количества матчей сборных и игр других турниров, но все снова все упирается в бабло
+16
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КобеКириленко
Совпадение полное. Дивеев и Тавареш тоже на сборах в США и Азии устали? Раньше тоже играли по 30+матчей за сезоне в чемпионате,матчи в кубках и еврокубках и никто из тренеров не жаловался. И это при том,что качество спортивной медицины и питания выросло в сотни раз. При этом раньше толком не было синхронизированных окон для матчей сборных,и игрок мог за неделю сыграть в сборной и в клубе.
+8
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Тимофей Яблонский
А клопп когда говорит - нытик и физрух)
+5
-2
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Давид Agabekyan
Тимбер играл в Аяксе и у него был норм календарь, Нкунку хрусталь. И тяжёлые травмы всегда бывают, но теперь придумали оправдать их с помощью ЧМ
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Aboba Boba
Сплошные кресты... Неужели ЧМ зимой так повлиял?
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Grime Font
Ответ kiper88
Конечно, Куртуа который три матча на воротах постоял же так перенапрягся зимой. Или Нкунку, который уже два года только лечится
2 года только лечится? это его вторая такая трамва за всю карьеру. первую он получил в сборной перед ЧМ.
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SergScouser
Ответ TaR
Сейчас налетят с комментариями про Чемпионат Мира зимой, но большинство из перечисленных игроков в нем не участвовало. А что касается турне по Азии и США - то это в как раз неминуемая участь роста контрактов, их нужно как-то окупать. ФИФА и УЕФА стоит задуматься об уменьшении количества матчей сборных и игр других турниров, но все снова все упирается в бабло
Не участвовало. Но само проведение ЧМ зимой привело к сильному изменению графика подготовки клубов, которым по сути пришлось закладывать физуху дважды за сезон.
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Alex Legend
Ответ Gost
ужас, как минимум минус год карьеры для футболистов...
Они знали, на что подписывались
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