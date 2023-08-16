Сборная звезд саудовской лиги. Роналду, Неймар и Бензема ждут Лапорта
Блеск даже на скамейке.
Саудовская Аравия этим летом магнитит европейских звезд. Во вторник на Восток переехал Неймар. В свежих новостях – готовность «Манчестер Сити» продать «Аль-Насру» Эмерика Лапорта.
Топов уже настолько много, что можно собрать полноценную сборную. Хоть и без флангов защиты.
• В воротах Эдуар Менди, сменивший «Челси» на «Аль-Ахли». Всего пару лет назад он тащил в финале ЛЧ.
• В защите пока недобор звезд – подъехали только Калиду Кулибали («Аль-Хилаль») и Рожер Ибанес («Аль-Ахли»). Кулибали мог забрать Кубок арабских чемпионов – но дубль Криштиану Роналду в финале принес победу «Аль-Насру». Ждем Лапорта? А еще есть Алекс Теллес.
• Тройка полузащиты: Фабиньо, Нголо Канте (оба – в «Аль-Иттихаде») и Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»).
Фабиньо уже дарят дорогие подарки – один из болельщиков (где-то его называют местным журналистом) вручил бразильцу часы Rolex. Ну и как после таких презентов не ехать в Саудовскую Аравию?
Канте провел за «Челси» семь лет и ушел свободным агентом, теперь цементирует центр «Аль-Иттихада» вместе с Фабиньо.
Милинкович-Савич стал MVP финала Кубка арабских чемпионов, чем сильно расстроил Криштиану Роналду с дублем.
• В атаке собрана роскошь.
У Роберто Фирмино безупречный дебют в «Аль-Ахли» – хет-трик в игре с «Аль-Хаземом». В партнерах у бразильца Рияд Марез, у которого голевая – бывший полузащитник «Сити» в запасе нашей сборной.
Садьо Мане и Криштиану Роналду уже с первым трофеем в Саудовской Аравии. Португалец ждал его несколько месяцев, а вот Мане пополнил коллекцию кубков сразу.
Сенегалец даже повторил фирменное «Siuuuu» Криштиану – похоже, в «Аль-Насре» они отлично поладили.
Бензема ведет за собой «Аль-Иттихад», забил в трех матчах по голу, но дальше чуть сник. Чемпионат Саудовской Аравии начал с голевой и разгромной победы над «Аль-Раэдом» (3:0).
Неймар только пришел в «Аль-Хилаль», где заработает безумные 300 млн долларов за два года. «Аль-Хилаль» – клуб с прекрасными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в подходящий клуб», – сказал бразилец.
• Скамейка тоже сверкает.
Марез разрывает вместе с Фирмино. Малком начал в «Аль-Хилале» с пяти голов и ассиста в четырех матчах. Марцело Брозович закрывает середину поля в «Аль-Насре». Франк Кессиэ поменял «Барсу» на «Аль-Ахли». Джордан Хендерсон помогает Стивену Джеррарду в «Аль-Иттифаке». Рубен Невеш (26 лет), Секо Фофана (28) и Аллан Сен-Максимен (26) уехали на заработки в самом расцвете.
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Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh
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