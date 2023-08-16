Блеск даже на скамейке.

Саудовская Аравия этим летом магнитит европейских звезд. Во вторник на Восток переехал Неймар. В свежих новостях – готовность «Манчестер Сити» продать «Аль-Насру» Эмерика Лапорта.

Топов уже настолько много, что можно собрать полноценную сборную. Хоть и без флангов защиты.

• В воротах Эдуар Менди, сменивший «Челси» на «Аль-Ахли». Всего пару лет назад он тащил в финале ЛЧ.

• В защите пока недобор звезд – подъехали только Калиду Кулибали («Аль-Хилаль») и Рожер Ибанес («Аль-Ахли»). Кулибали мог забрать Кубок арабских чемпионов – но дубль Криштиану Роналду в финале принес победу «Аль-Насру». Ждем Лапорта? А еще есть Алекс Теллес.

• Тройка полузащиты: Фабиньо, Нголо Канте (оба – в «Аль-Иттихаде») и Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»).

Фабиньо уже дарят дорогие подарки – один из болельщиков (где-то его называют местным журналистом) вручил бразильцу часы Rolex. Ну и как после таких презентов не ехать в Саудовскую Аравию?

Канте провел за «Челси» семь лет и ушел свободным агентом, теперь цементирует центр «Аль-Иттихада» вместе с Фабиньо.

Милинкович-Савич стал MVP финала Кубка арабских чемпионов, чем сильно расстроил Криштиану Роналду с дублем.

• В атаке собрана роскошь.

У Роберто Фирмино безупречный дебют в «Аль-Ахли» – хет-трик в игре с «Аль-Хаземом». В партнерах у бразильца Рияд Марез, у которого голевая – бывший полузащитник «Сити» в запасе нашей сборной.

Садьо Мане и Криштиану Роналду уже с первым трофеем в Саудовской Аравии. Португалец ждал его несколько месяцев, а вот Мане пополнил коллекцию кубков сразу.

Сенегалец даже повторил фирменное «Siuuuu» Криштиану – похоже, в «Аль-Насре» они отлично поладили.

Бензема ведет за собой «Аль-Иттихад», забил в трех матчах по голу, но дальше чуть сник. Чемпионат Саудовской Аравии начал с голевой и разгромной победы над «Аль-Раэдом» (3:0).

Неймар только пришел в «Аль-Хилаль», где заработает безумные 300 млн долларов за два года. «Аль-Хилаль» – клуб с прекрасными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в подходящий клуб», – сказал бразилец.

• Скамейка тоже сверкает.

Марез разрывает вместе с Фирмино. Малком начал в «Аль-Хилале» с пяти голов и ассиста в четырех матчах. Марцело Брозович закрывает середину поля в «Аль-Насре». Франк Кессиэ поменял «Барсу» на «Аль-Ахли». Джордан Хендерсон помогает Стивену Джеррарду в «Аль-Иттифаке». Рубен Невеш (26 лет), Секо Фофана (28) и Аллан Сен-Максимен (26) уехали на заработки в самом расцвете.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh