17 комментариев

Уже четыре трансфера с выгодой +20 млн.

«Брайтон» совершил очередную громкую продажу: опорник Мойсес Кайседо перешел в «Челси» за рекордные деньги для АПЛ 133 млн евро.

За последние годы «Брайтон» уже стал новой «Бенфикой» – клуб столь же эффективно проводит трансферную политику. Загибаем пальцы:

• Это уже третий трансфер из «Брайтона» в «Челси» за год – до этого переходили защитник Марк Кукурелья и вратарь Роберт Санчес. В общей сложности «Брайтон» получил за троих 221,8 млн!

• Из общей тенденции выбивается бывший нападающий клуба Нил Мопе, несмотря на переход в «Эвертон» за 12 млн евро – за три года до этого за француза заплатили 15,6 млн евро. Так что в этой сделке «Брайтон» ушел в минус.

• Клуб все глубже залезает в Латинскую Америку: уже вторая рекордная продажа связана с игроками с этого континента – и это не считая других перспективных латиноамериканцев в команде. Еще один эквадорец Первис Эступиньян – железный основной команды, зимой в «Брайтон» перешел парагваец Хулио Энсисо, летом прилетели колумбиец Стивен Альсате и бразилец Жоао Педро. Бразильский экс-игрок «Фиорентины» Игор приехал в июле. Кажется, на этот регион «Брайтон» делает особый упор.

«Брайтон» ищет игроков с помощью искусственного интеллекта

В апреле 2023-го представитель одного из топ-клубов АПЛ на правах анонимности сделал комплимент селекционному отделу «Брайтона»: «Это наш главный соперник на определенных рынках».

Другой обращает внимание на необычный подход: «Мы бы не сказали, что они совершают революцию, но они заходят на новые, растущие рынки. Мы знаем игроков до их перехода в «Брайтон», но клуб находится в позиции, в которой может предложить постепенную адаптацию к АПЛ, тогда как в больших клубах футболисты вынуждены сразу же играть на элитном уровне без разгона».

Основная фишка клуба при поиске игроков – огромный анализ информации о футболистах по всему миру благодаря фирме Starlizard, принадлежащей владельцу команды Тони Блуму. Изначально она консультировала серьезных игроков на ставках и посредством анализа огромного массива данных по любому событию искала слабые места в линиях букмекеров, давай клиентам прогнозы, на которых те могли заработать. В компании работают в основном математики или специалисты в области информационных технологий.

Перед «Брайтоном» Блум опробовал похожую систему уже на футбольном клубе – бельгийском «Юнионе». Тони разработал специальную программу, учитывающую соотношение цена/качество и перспективы развития карьеры, а также совместимость различных игроков в рамках одной команды как с точки зрения технического оснащения и игрового стиля, так и ментальности. Блум продолжил дело в «Брайтоне».

Клубным скаутам высылается список игроков для наблюдения, и они составляют отчеты по футболистам, прошедшим проверку, возраст и сыгранные минуты тоже учитываются. Отбор потенциальных новичков через отчеты проходит по системе светофора: зеленый свет – отличная кандидатура, желтый – игрок близок к выполнению необходимых критериев, красный – проверку нужно продолжить.

Бывший глава отдела технического развития ФИФА Гарет Дженнингс, работавший в «Лестере» и «Сток Сити», объяснял особенности трансферной политики «Брайтона»: «Они не подбирают игроков на краткосрочную перспективу. Посмотрите на их подписания в январе 2023-го – 6 млн фунтов за 18-летнего очень перспективного Факундо Буонанотте из «Росарио Сентраль».

У них действительно соблюдается хороший баланс с точки зрения понимания типа игроков, которых они хотят приобрести, которые вписываются в их стиль игры. «Брайтон» последователен в действиях. Вы должны постоянно оценивать команду и состав в целом, а также игроков, проходящих в него. Непрерывная работа всего персонала «Брайтона», должно быть, очень хороша».

Клуб вкладывается в персонал, а скауты учат языки для иностранных рынков

Лес Рид, бывший технический директор FA и вице-президент «Саутгемптона», отмечал: «Брайтон» выделяется тем, что он действительно выиграл от инвестиций не только в футболистов, но и в подходящий персонал по меркам клуба, что позволяет им превосходить себя и достичь того, кем они являются сейчас».

Для продвижения на разных футбольных рынках работники клуба постоянно совершенствуются. Например, текущий глава скаутского отдела Сэм Джуэлл во время пандемии усиленно учил испанский, чтобы развить коммуникативные навыки для ведения переговоров в Латинской Америке.

«Брайтон» сейчас – привлекательный вариант для игроков, – добавлял Дженнингс. – Если игроки переходят в более крупные клубы, с одной стороны, это удар по системе, но с другой, – это огромные инвестиции.

Игроки, которые еще примерят эту роль, будут думать: « Я хочу в «Ман Сити», «Реал» или «Барселону». «Брайтон» даст мне такую возможность . Эта модель потери игроков за огромные деньги для поддержания устойчивости клуба на самом деле показывает, насколько она хороша. Они выращивают свой продукт.

Если мы учитываем предсказуемость искусственного интеллекта, сейчас у нас есть данные из других клубов, которые мы могли бы предсказать, если бы они вошли в нашу модель. С таким глобальным охватом, который у них есть сейчас, они будут искать игроков на других рынках и понимать: какой игрок сможет так же влиться в нашу систему? У них будет четкое понимание этого».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt