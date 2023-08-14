17 комментариев

О духе времени
Блог

«Брайтон» получил за Кайседо 133 млн евро. У них уже конвейер перепродаж

Брайтон Брайтон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Челси Челси
Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Марк Кукурелья Марк Кукурелья
Роберт Санчес Роберт Санчес
Ив Биссума Ив Биссума
Леандро Троссард Леандро Троссард
Дэн Берн Дэн Берн
Антони Кнокерт Антони Кнокерт
Футбол Футбол

Уже четыре трансфера с выгодой +20 млн.

«Брайтон» совершил очередную громкую продажу: опорник Мойсес Кайседо перешел в «Челси» за рекордные деньги для АПЛ 133 млн евро.

За последние годы «Брайтон» уже стал новой «Бенфикой» – клуб столь же эффективно проводит трансферную политику. Загибаем пальцы:

• Это уже третий трансфер из «Брайтона» в «Челси» за год – до этого переходили защитник Марк Кукурелья и вратарь Роберт Санчес. В общей сложности «Брайтон» получил за троих 221,8 млн!

• Из общей тенденции выбивается бывший нападающий клуба Нил Мопе, несмотря на переход в «Эвертон» за 12 млн евро – за три года до этого за француза заплатили 15,6 млн евро. Так что в этой сделке «Брайтон» ушел в минус.

• Клуб все глубже залезает в Латинскую Америку: уже вторая рекордная продажа связана с игроками с этого континента – и это не считая других перспективных латиноамериканцев в команде. Еще один эквадорец Первис Эступиньян – железный основной команды, зимой в «Брайтон» перешел парагваец Хулио Энсисо, летом прилетели колумбиец Стивен Альсате и бразилец Жоао Педро. Бразильский экс-игрок «Фиорентины» Игор приехал в июле. Кажется, на этот регион «Брайтон» делает особый упор.

«Брайтон» ищет игроков с помощью искусственного интеллекта

В апреле 2023-го представитель одного из топ-клубов АПЛ на правах анонимности сделал комплимент селекционному отделу «Брайтона»: «Это наш главный соперник на определенных рынках».

Другой обращает внимание на необычный подход: «Мы бы не сказали, что они совершают революцию, но они заходят на новые, растущие рынки. Мы знаем игроков до их перехода в «Брайтон», но клуб находится в позиции, в которой может предложить постепенную адаптацию к АПЛ, тогда как в больших клубах футболисты вынуждены сразу же играть на элитном уровне без разгона».

Основная фишка клуба при поиске игроков – огромный анализ информации о футболистах по всему миру благодаря фирме Starlizard, принадлежащей владельцу команды Тони Блуму. Изначально она консультировала серьезных игроков на ставках и посредством анализа огромного массива данных по любому событию искала слабые места в линиях букмекеров, давай клиентам прогнозы, на которых те могли заработать. В компании работают в основном математики или специалисты в области информационных технологий.

Перед «Брайтоном» Блум опробовал похожую систему уже на футбольном клубе – бельгийском «Юнионе». Тони разработал специальную программу, учитывающую соотношение цена/качество и перспективы развития карьеры, а также совместимость различных игроков в рамках одной команды как с точки зрения технического оснащения и игрового стиля, так и ментальности. Блум продолжил дело в «Брайтоне».

Клубным скаутам высылается список игроков для наблюдения, и они составляют отчеты по футболистам, прошедшим проверку, возраст и сыгранные минуты тоже учитываются. Отбор потенциальных новичков через отчеты проходит по системе светофора: зеленый свет – отличная кандидатура, желтый – игрок близок к выполнению необходимых критериев, красный – проверку нужно продолжить.

Бывший глава отдела технического развития ФИФА Гарет Дженнингс, работавший в «Лестере» и «Сток Сити», объяснял особенности трансферной политики «Брайтона»: «Они не подбирают игроков на краткосрочную перспективу. Посмотрите на их подписания в январе 2023-го – 6 млн фунтов за 18-летнего очень перспективного Факундо Буонанотте из «Росарио Сентраль».

У них действительно соблюдается хороший баланс с точки зрения понимания типа игроков, которых они хотят приобрести, которые вписываются в их стиль игры. «Брайтон» последователен в действиях. Вы должны постоянно оценивать команду и состав в целом, а также игроков, проходящих в него. Непрерывная работа всего персонала «Брайтона», должно быть, очень хороша».

Клуб вкладывается в персонал, а скауты учат языки для иностранных рынков

Лес Рид, бывший технический директор FA и вице-президент «Саутгемптона», отмечал: «Брайтон» выделяется тем, что он действительно выиграл от инвестиций не только в футболистов, но и в подходящий персонал по меркам клуба, что позволяет им превосходить себя и достичь того, кем они являются сейчас».

Для продвижения на разных футбольных рынках работники клуба постоянно совершенствуются. Например, текущий глава скаутского отдела Сэм Джуэлл во время пандемии усиленно учил испанский, чтобы развить коммуникативные навыки для ведения переговоров в Латинской Америке.

«Брайтон» сейчас – привлекательный вариант для игроков, – добавлял Дженнингс. – Если игроки переходят в более крупные клубы, с одной стороны, это удар по системе, но с другой, – это огромные инвестиции.

Игроки, которые еще примерят эту роль, будут думать: «Я хочу в «Ман Сити», «Реал» или «Барселону». «Брайтон» даст мне такую возможность. Эта модель потери игроков за огромные деньги для поддержания устойчивости клуба на самом деле показывает, насколько она хороша. Они выращивают свой продукт.

Если мы учитываем предсказуемость искусственного интеллекта, сейчас у нас есть данные из других клубов, которые мы могли бы предсказать, если бы они вошли в нашу модель. С таким глобальным охватом, который у них есть сейчас, они будут искать игроков на других рынках и понимать: какой игрок сможет так же влиться в нашу систему? У них будет четкое понимание этого».

10 самых дорогих переходов лета. Аж четыре покупки за 100+ млн

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igorrado@yandex.ru
Ответ Syog1010
Брайтон конечно молодец, но без Боули в Челси это был бы совсем другой список, чемпиона мира Мак Алистера за 40 лямов настоящий уровень их селекции.
Какой там уровень селекции?))
У Мак Алистера фиксированные отступные были!))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syog1010
Брайтон конечно молодец, но без Боули в Челси это был бы совсем другой список, чемпиона мира Мак Алистера за 40 лямов настоящий уровень их селекции.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
captain Rogers
ну хоть проверили бы как у Нокара фамилия произносится (Кнокерт который по-вашему). И Альсате не летом прилетел, а еще с 2017 года как в команде, но и из-за травм и нестабильности катается по арендам
А так за статью спасибо, информативно и наглядно!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stormbringer
Ответ Syog1010
Брайтон конечно молодец, но без Боули в Челси это был бы совсем другой список, чемпиона мира Мак Алистера за 40 лямов настоящий уровень их селекции.
А причем тут уровень селекции и продажа игрока? Или селекционеры совершили плохую работу, выудив Мака?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stormbringer
Яркая иллюстрации, что здоровая и устойчивая клубная философия начинается с адекватного собственника.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Ответ Слончик
Это тот Юнион, который пошумел в еврокубке не так давно? Неплохая такая обкатка.
Тот самый)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кuraakula belov
Альсате в Брайтоне с 17 года, ходил по арендам, и ещё в ковидный сезон Ливерпулю забивал, а у вас он этим летом прилетел 🤨 + Энсисо не зимой, а уже год в команде. Если вы пишите про небольшой клуб, не значит что можно спустя рукава делать фактчекинг😉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
captain Rogers
Ответ Кирилл Голивец
У них есть фарм в Бельгии, Юнион называется) идеальное место для обкатки молодых талантов
Митома собственно так и пришёл в Брайтон, следом за ним и Ундав потом пришёл (второй правда к сожалению отправился в аренду в Штутгарт)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Про Кайседо и Мак Аллистера видел заметки и до Брайтона, первый кажется в юниорской сборной засветился, второй в Боке Хуниорс играл - не последней команде. Так что это не то чтобы скауты нашли ноунеймов на помойке.
Наверняка на переговорах сработали по принципу Бундеслиги - обещали перспективным игрокам минуты на поле и прогресс. Боруссия так делает кассу который сезон. Но обещать это полдела - Брайтон реально дал им возможность дорасти до топов. Для этого клуб должен быть полностью здоров и вменяем - с нормальным тренером и трезвым подходом. Все это есть, поэтому и сделки провернуть проще.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Трансфер Кайседо вообще походу самый успешный в истории - плюс 128млн чистой прибыли 🤯
Даже португальцы так не умеют)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stormbringer
Еще Фергюсона можно упомянуть, которому всего 18 и которого выудили за копейки в Ирландии. Уже неплохо зарекомендовал себя в главной команде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Усков
А почему не хотите как с Малкомом считать подъёмные/зп/агентские?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6LACK
Ответ Syog1010
Брайтон конечно молодец, но без Боули в Челси это был бы совсем другой список, чемпиона мира Мак Алистера за 40 лямов настоящий уровень их селекции.
Настоящий уровень их селекции показан в таблице, остальное - одни и те же шутки про Боули уже которой месяц
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Катков
Ответ Syog1010
Брайтон конечно молодец, но без Боули в Челси это был бы совсем другой список, чемпиона мира Мак Алистера за 40 лямов настоящий уровень их селекции.
Так они Собослаи за 70 взяли притом. А у Макалистера отступные 🤷
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Ответ Слончик
Про Кайседо и Мак Аллистера видел заметки и до Брайтона, первый кажется в юниорской сборной засветился, второй в Боке Хуниорс играл - не последней команде. Так что это не то чтобы скауты нашли ноунеймов на помойке. Наверняка на переговорах сработали по принципу Бундеслиги - обещали перспективным игрокам минуты на поле и прогресс. Боруссия так делает кассу который сезон. Но обещать это полдела - Брайтон реально дал им возможность дорасти до топов. Для этого клуб должен быть полностью здоров и вменяем - с нормальным тренером и трезвым подходом. Все это есть, поэтому и сделки провернуть проще.
У них есть фарм в Бельгии, Юнион называется) идеальное место для обкатки молодых талантов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Ответ Кирилл Голивец
У них есть фарм в Бельгии, Юнион называется) идеальное место для обкатки молодых талантов
Это тот Юнион, который пошумел в еврокубке не так давно? Неплохая такая обкатка.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий