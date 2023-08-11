31 комментарий

Ищем варианты.

Тибо Куртуа порвал крестообразную связку. The Athletic сообщает, что кипер «Реала» вернется только к апрелю − и это еще в лучшем случае. «Мадрид» уже вышел на рынок.

Авторы Sports.ru предлагают свои варианты королевскому клубу.

Руслан Копылов – Давид Де Хеа (свободный агент)

Давид был близок к «Реалу» минимум дважды: в 2015-м помешал легендарный факс (да-да, это миф, но как смешно звучит!), в 2018-м − ценник: «Юнайтед» просил за лучшего вратаря мира около сотни, в итоге «Мадрид» купил Куртуа за 35 млн евро.

Неужели не получится и с третьего раза?

Уверен, что Давид не станет требовать космическую зарплату − ради исполнения мечты/закрытия гештальта. Жена и дочь в Испании, не нужно никуда ехать. Для «Реала» тоже отличный вариант: Де Хеа − свободный агент. Не надо ни платить, ни ждать факса.

Условия приемлемые: Куртуа чаще действует в пассивной манере, то есть реагирует на эпизод, а не предугадывает его. Его козырь − сэйвы на ленточке, а не безумные выбегания в стиле Нойера. Тибо прогрессирует и учится играть под давлением, но для Анчелотти игра ногами − не главное. Давид не будет ловить флэшбеки последнего сезона.

Не известно только, что будет после возвращения Куртуа. Но про это подумаем потом: Де Хеа заслужил хотя бы сезон в «Реале».

P.S: Очень жду жалоб партнеров в интервью, что Давид достал всех со своим Slipknot и Avenged Sevenfold.

Вадим Высоцкий – Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»)

Стабильный вратарь «Сосьедада», заскочившего в ЛЧ. Заслуга Ремиро в этом немалая − накопил за сезон аж 23 сухаря. Два из них − как раз с «Реалом». Повышение напрашивается!

Алекс не блещет суперигрой, но как надежный вариант на замену вылетевшему Куртуа вполне сгодится. На ленточке Ремиро хорош и время от времени в поразительных прыжках спасает команду. Отлично играет ногами, что отмечал сам Куртуа. Еще один плюс Ремиро – испанец никогда не ломается: за последние три сезона пропустил лишь три матча.

Ремиро всего 28 лет, так что его пик, возможно, еще впереди.

Максим Полтавец – Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Французский супердед провел большую часть карьеры в «Тоттенхэме», за 11 лет выиграл солидное... ничего на клубном уровне.

Еще в июне Льорис попросился из «шпор» – искал новый вызов. «Реал» сейчас кажется идеальным вариантом. Тем более очереди за Льорисом не предвидится.

От Уго не ждут, что он будет основным кипером на много лет. Главное – заменить Куртуа на сезон. С этим француз еще справится. А потом сможет сидеть в запасе, передавать опыт Лунину – и собирать заслуженные трофеи.

Тимур Боков – связка Лунина и Кейлора Наваса («ПСЖ»)

Да, Кейлору уже 36 лет, но он все еще способен выдать топовый сезон. Где, если не в «Мадриде»?

Согласитесь, от его ухода из «Реала» осталось чувство недосказанности.

Навас всегда держал топ-уровень, но клубы постоянно находили кого-то получше и перспективнее: в «ПСЖ» пришел Доннарумма, «Реал» поставил на Тибо Куртуа. Кейлор не знает, как так получается – и хочет доказать, что его списывают слишком рано. Плюс в «Ноттингеме» костариканец стоял прямо неплохо, кошачьи рефлексы все еще на месте.

Еще Кейлор – единственный кипер, который будет не против делиться игровым временем с Андреем Луниным. Так «Реал» не только переживет потерю Тибо, но и прокачает молодого украинца.

Кирилл Бельский – Кепа Аррисабалага («Челси»)

Кепа – один из немногих игроков прошлогоднего «Челси», заслуживший положительную оценку, а вы предлагаете его отдать?

Тренер прошел трудный путь: давление из-за космического ценника в 80 млн евро, провальный сезон при Лэмпарде, выпавший на разрыв с девушкой, и полный одиночества локдаун в Лондоне. Но у Кепы сильный характер, он справился и заслужил свое место в олимпе. Почеттино хотел идти вместе с ним в качестве основного и сейчас, но не против расстаться с испанцем из-за огромной зарплаты.

«Мадрид» уже интересовался Кепой в январе 2018-го – приход сорвался из-за Зидана, отказавшегося от трансфера. Сейчас Аррисабалага может стать уверенной заменой для Куртуа. Баска хочет видеть у себя и «Бавария», которая уже сделала «Челси» официальный запрос по аренде.

Кого же заменит Аррисабалага – Нойера или Куртуа? А может, все-таки останется в «Челси»?

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Инсайдер Фабрицио Романо докладывает, что приоритетный вариант «Реала» – Де Хеа. Надежный по клубу Хосе Феликс Диас ставит на Буну из «Севильи».

А кого бы выбрали вы?

Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press; Gettyimages.ru/Adam Hunger