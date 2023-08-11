31 комментарий

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Кем «Реал» заменит Куртуа? Здесь не только Де Хеа и Кепа

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Андрей Лунев Андрей Лунев
Уго Льорис Уго Льорис
Алекс Ремиро Алекс Ремиро
Кейлор Навас Кейлор Навас
Футбол Футбол

Ищем варианты.

Тибо Куртуа порвал крестообразную связку. The Athletic сообщает, что кипер «Реала» вернется только к апрелю − и это еще в лучшем случае. «Мадрид» уже вышел на рынок.

Авторы Sports.ru предлагают свои варианты королевскому клубу.

Руслан Копылов – Давид Де Хеа (свободный агент)

Давид был близок к «Реалу» минимум дважды: в 2015-м помешал легендарный факс (да-да, это миф, но как смешно звучит!), в 2018-м − ценник: «Юнайтед» просил за лучшего вратаря мира около сотни, в итоге «Мадрид» купил Куртуа за 35 млн евро.

Неужели не получится и с третьего раза?

Уверен, что Давид не станет требовать космическую зарплату − ради исполнения мечты/закрытия гештальта. Жена и дочь в Испании, не нужно никуда ехать. Для «Реала» тоже отличный вариант: Де Хеа − свободный агент. Не надо ни платить, ни ждать факса.

Условия приемлемые: Куртуа чаще действует в пассивной манере, то есть реагирует на эпизод, а не предугадывает его. Его козырь − сэйвы на ленточке, а не безумные выбегания в стиле Нойера. Тибо прогрессирует и учится играть под давлением, но для Анчелотти игра ногами − не главное. Давид не будет ловить флэшбеки последнего сезона.

Не известно только, что будет после возвращения Куртуа. Но про это подумаем потом: Де Хеа заслужил хотя бы сезон в «Реале».

P.S: Очень жду жалоб партнеров в интервью, что Давид достал всех со своим Slipknot и Avenged Sevenfold.

Вадим Высоцкий – Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»)

Стабильный вратарь «Сосьедада», заскочившего в ЛЧ. Заслуга Ремиро в этом немалая − накопил за сезон аж 23 сухаря. Два из них − как раз с «Реалом». Повышение напрашивается!

Алекс не блещет суперигрой, но как надежный вариант на замену вылетевшему Куртуа вполне сгодится. На ленточке Ремиро хорош и время от времени в поразительных прыжках спасает команду. Отлично играет ногами, что отмечал сам Куртуа. Еще один плюс Ремиро – испанец никогда не ломается: за последние три сезона пропустил лишь три матча.

Ремиро всего 28 лет, так что его пик, возможно, еще впереди.

Максим Полтавец – Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Французский супердед провел большую часть карьеры в «Тоттенхэме», за 11 лет выиграл солидное... ничего на клубном уровне.

Еще в июне Льорис попросился из «шпор» – искал новый вызов. «Реал» сейчас кажется идеальным вариантом. Тем более очереди за Льорисом не предвидится.

От Уго не ждут, что он будет основным кипером на много лет. Главное – заменить Куртуа на сезон. С этим француз еще справится. А потом сможет сидеть в запасе, передавать опыт Лунину – и собирать заслуженные трофеи.

Тимур Боков – связка Лунина и Кейлора Наваса («ПСЖ»)

Да, Кейлору уже 36 лет, но он все еще способен выдать топовый сезон. Где, если не в «Мадриде»?

Согласитесь, от его ухода из «Реала» осталось чувство недосказанности.

Навас всегда держал топ-уровень, но клубы постоянно находили кого-то получше и перспективнее: в «ПСЖ» пришел Доннарумма, «Реал» поставил на Тибо Куртуа. Кейлор не знает, как так получается – и хочет доказать, что его списывают слишком рано. Плюс в «Ноттингеме» костариканец стоял прямо неплохо, кошачьи рефлексы все еще на месте.

Еще Кейлор – единственный кипер, который будет не против делиться игровым временем с Андреем Луниным. Так «Реал» не только переживет потерю Тибо, но и прокачает молодого украинца.

Кирилл Бельский – Кепа Аррисабалага («Челси»)

Кепа – один из немногих игроков прошлогоднего «Челси», заслуживший положительную оценку, а вы предлагаете его отдать?

Тренер прошел трудный путь: давление из-за космического ценника в 80 млн евро, провальный сезон при Лэмпарде, выпавший на разрыв с девушкой, и полный одиночества локдаун в Лондоне. Но у Кепы сильный характер, он справился и заслужил свое место в олимпе. Почеттино хотел идти вместе с ним в качестве основного и сейчас, но не против расстаться с испанцем из-за огромной зарплаты.

«Мадрид» уже интересовался Кепой в январе 2018-го – приход сорвался из-за Зидана, отказавшегося от трансфера. Сейчас Аррисабалага может стать уверенной заменой для Куртуа. Баска хочет видеть у себя и «Бавария», которая уже сделала «Челси» официальный запрос по аренде.

Кого же заменит Аррисабалага – Нойера или Куртуа? А может, все-таки останется в «Челси»?

***

Инсайдер Фабрицио Романо докладывает, что приоритетный вариант «Реала» – Де Хеа. Надежный по клубу Хосе Феликс Диас ставит на Буну из «Севильи».

А кого бы выбрали вы?

Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press; Gettyimages.ru/Adam Hunger

Кого же взять «Реалу»?
2092 голосa
Де Хеа
48%
Давид Де Хеа
Кепа
8%
Кепа Аррисабалага
Навас
28%
Кейлор Навас
Льорис
8%
Уго Льорис
Ремиро
3%
Алекс Ремиро
Напишу в комментариях
5%
Андрей Лунев

31 комментарий

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Stanislav Eglis
Нужно наигрывать Начо. Этот парень всегда блестяще заменял вылетевших игроков на разных позициях.
+26
-1
+25
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Пуховик.Венгера
Черчесов
+3
0
+3
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Глыба
Ответ Темури Угулава
Мамардашвили
Папардашвили
Бабардашвили
Дедардашвили
Братардашвили
Сестрардашвили
Внукордашвили
Тещардашвили
Свекрордашвили
Зятердашвили
Сынордашвиили
Дочердашвили
Швилирзашвили
Шырлимырлирзашвили
Тилитилитраливали
+3
0
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toxasel
Буффон ради такого случая снимет перчатки с гвоздя
+3
-1
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Иван Иванов
Ответ Павел Аникеев
Я бы ставил на Льориса. Пусть он уже и "супердед", но при этом обладатель такого опыта, какой мало у кого есть. А для вратаря это значит много. И в добавок, он будет иметь огромную мотивацию в Реале. Вполне возможно сможет "перезагрузить батарейки" на сезон. Еще один плюс в том, что как бы Льорис не играл, Куртуа будет знать, что в любом случае по выздоровлению вернется в ворота.
Будет орно, если Леви начнёт загибать цену за Льориса. 😂
+1
0
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Yokodzuna
Ответ Тимур Боков
Может, лучше Камавинга? :)
Модрича я бы не списывал со счетов
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Тимур Боков
Модератор
Ответ Stanislav Eglis
Нужно наигрывать Начо. Этот парень всегда блестяще заменял вылетевших игроков на разных позициях.
Может, лучше Камавинга? :)
+1
0
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fierce
Возьмите Игоря
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Иван Иванов
Ответ toxasel
Буффон ради такого случая снимет перчатки с гвоздя
Мне кажется гвоздь поднимется до потолка, когда Буффон начнёт подходить к перчаткам.
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Иван Иванов
Ответ Глыба
Папардашвили Бабардашвили Дедардашвили Братардашвили Сестрардашвили Внукордашвили Тещардашвили Свекрордашвили Зятердашвили Сынордашвиили Дочердашвили Швилирзашвили Шырлимырлирзашвили Тилитилитраливали
А теперь всё то же самое, но уже с "...дзе"!
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Тимур Боков
Модератор
Ответ Yokodzuna
Модрича я бы не списывал со счетов
Да и Лукас Васкес готов, если что
0
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stellato
Тег «Андрей Лунев» к новости доставил
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Андрей Томинов
Буну.
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Павел Аникеев
Я бы ставил на Льориса. Пусть он уже и "супердед", но при этом обладатель такого опыта, какой мало у кого есть. А для вратаря это значит много. И в добавок, он будет иметь огромную мотивацию в Реале. Вполне возможно сможет "перезагрузить батарейки" на сезон.
Еще один плюс в том, что как бы Льорис не играл, Куртуа будет знать, что в любом случае по выздоровлению вернется в ворота.
+1
-1
0
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Asker Nourusov
Дзюба))
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Темури Угулава
Мамардашвили
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JENNINGS
Моё мнение:
1. Унай Симон
2. Яссин Буну
3. Мамардашвили
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