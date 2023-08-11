16 комментариев

11 декабря 1974 года.

Какая прекрасная находка: в телеграм-канале историка и основателя Sports.ru Станислава Гридасова появилась спортивная статья Сергея Довлатова. Да, один из знаковых русских писателей никогда не ассоциировался со спортивной журналистикой, но, оказывается, однажды все-таки написал текст для «Советского спорта». Это удалось выяснить благодаря оцифрованным архивным тиражам в сервисе «Яндекса» «Поиск по архивам».

С 1972-го по 1975-й Довлатов жил и работал в Эстонской ССР: внештатным корреспондентом газеты «Советская Эстония», ответственным секретарем газеты «Моряк Эстонии» и внештатным автором газеты «Вечерний Таллин».

Выпуск с текстом писателя об эстонских кинематографистах, снимающих спортивные документалки, вышел 11 декабря 1974 года и назывался «За минуту до финиша…». Приводим его полностью.

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«Фестиваль проходит в хорошем темпе. Каждый день жюри и зрители видят десять-пятнадцать фильмов всех жанров. Демонстрировались на конкурсе и работы эстонских кинематографистов. O них сегодня наш рассказ.

Прямо на вас мчится всадник. Конь и человек, неразрывное, стремительное единство. И рядом иные кадры – крупным планом показывается лицо спортсмена. Как выразительно оно, как меняется его выражение тревога, досада, неуверенность, решимость бороться до конца. Фильм эстонских кинематографистов Роозипуу и Пукса озаглавлен по-деловому: «Современное пятиборье». Тональность ленты полностью соответствует названию. Авторы задались целью рассказать нам, что же такое современное пятиборье. Рассказать честно, просто и доходчиво.

Эпиграфом к своему фильму они использовали слова знаменитого скрипача и штангиста Айзека Стерна: «Не главное – быть первым, главное – превзойти самого себя». Замысел десятиминутной ленты может быть еще точнее выражен словами Кубертена, учредителя современных Олимпийских игр: «Если бы нужно было такое испытание, такая мера мужества, которой можно измерить предел человеческих возможностей, то этой мерой по праву можно считать современное пятиборье». В картине Роозипуу и Пукса вы не увидите бурного, эффектного финиша, не услышите аплодисментов. Авторов интересует не народная часть состязаний, а оттенки его чувств. Да, конечно, спорт – это радость, торжество ловкости и силы, но этим не исчерпывается психологическое богатство состязаний . Создатели картины раскрывают перед нами волевые, нравственные качества спортсмена. Ими-то в конечном счете и определяется успех.

В фильме почти нет текста. Роозипуу и Пукс добиваются своих целей чисто кинематографическими средствами. Внимательные к деталям, они охотно используют крупные планы, рапид, стоп-кадры. Камера фиксирует действия спортсмена «изнутри», она чутка к подробностям и оттенкам.

Роозипуу трудится в кинематографе с 1958 года. Тринадцать лет назад впервые участвовал в создании спортивного фильма. В 1967 году снял первую самостоятельную учебную ленту «Теннис».

Затем Роозипуу снимал фильм о подводном спорте. Съемки проводились на воде, кинооператор надел очки и ласты. В прошлом Роозипуу неплохой спортсмен, ватерполист, участник сборной Эстонии. Спортивные навыки очень ему пригодились.

Третья его самостоятельная картина «Передача 56-13» о велосипедных шоссейных гонках демонстрировалась на III Всесоюзном фестивале спортивных фильмов и была удостоена третьей премией.

С 1971 год Роозипуу работает в соавторстве с Пуксом. В лице молодого режиссера он нашел человека большой эрудиции, знатока и любителя спорта.

Начали они с фильма «Десятиборцы», создав десять коротких драматических новелл, серию психологических этюдов. B 1972 году привезли на IV фестиваль в Одессу свою картину «Снег и песок» об известном тренере эстонских лыжниц Херберте Абеле. Фильм был удостоен третьей премии.

Следующая картина Роозипуу и Пукса называлась «Обыкновенный сезон». Авторы умышленно выбрали неудачный с точки зрения официальных результатов замечательного прыгуна в высоту, чемпиона Олимпийских игр Юри Тармака. Они показали нам человека, который, рискуя спортивной формой, исследует новые методы тренировок, прокладывает новые пути.

Вот уже тринадцать лет Роозипуу занимается исключительно спортивным кинематографом.

«Спортивный материал, – говорит он, – дает кинематографисту большие возможности, но и ставит перед ним трудные задачи. Меня привлекает в спорте его динамичность, изобразительное разнообразие, накал эмоций. Иногда документальные съемки много теряют от того, что герой перед камерой несколько закрепощен и скован, он невольно позирует. А вот спортсмен-тот не думает об операторе. Он полностью поглощен своим делом. Спортивные кадры всегда естественны и правдивы. Зато нам очень сложно работать в техническом отношении. Натура чрезвычайно изменчива, подвижна, как за ней угнаться, как «остановить мгновение»?! А дубли в нашей работе совершенно исключаются».

С улыбкой говорит Роозипуу об одном кинооператоре, уговаривавшем группу спортсменов финишировать «еще разок». «Как-то неэтично просить боксера: «Будьте добры, получите еще один нокаут» .

«Я убежден, – заканчивает Роозипуу, – что спортивные фильмы можно снимать в самых различных жанрах, от скромной учебной ленты до высокой художественной трагедия».

Последние картины Роозипуу и Пукса «Современное пятиборье» и «Краски на ветру» (о знаменитом яхтсмене Александре Чучелове) вместе с работами студии «Таллинфильм» «Операция «Парус-74» и «Вот так чемпионы» демонстрируются на пятом Всесоюзном фестивале спортивных лент».

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Роозипуу после выхода «Современного пятиборья» снял еще 15 спортивных документалок – последняя из них вышла в 2006 году. В 1981-м Ханс получил награду «Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР». В 2017 году Роозипуу скончался – ему было 86 лет.

Довлатову спустя четыре года после выхода материала пришлось уехать из СССР. Так в 1979 году он оказался в США.

Фото: Gettyimages.ru/Robert R. McElroy