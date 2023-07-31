30 комментариев

В погоне за Игуаином.

Лео Месси продолжает феерить за «Интер Майами» – в матче 1/16 финала Кубка лиг против «Орландо» (3:1) аргентинец сделал дубль, который стал для него вторым подряд. Месси первым в истории «Интер Майами» забил больше одного гола в двух матчах подряд.

Таймкоды голов Лео: 0:40 и 5:07.

Лео уже влетел в десятку лучших бомбардиров клуба из Майами – да, всего за три матча! Вот полный список.

•‎ На первой строчке с 29 голами в 70 матчах царит Гонсало Игуаин – многолетний партнер Месси по сборной Аргентине. Игуаин играл за «Интер Майами» с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, там же и завершил карьеру.

•‎ Эквадорец Леонардо Кампана, который до сих пор выступает за «Интер Майами», расположился на второй строчке с 16 голами. Кампана – воспитанник гуаякильской «Барселоны», который пробовал себя в «Вулверхэмптоне», португальском «Фамаликане» и швейцарском «Грассхопперсе», но осел в Майами.

•‎ Тройку закрывает еще один действующий полузащитник клуба – Роберт Тэйлор, у него финское гражданство. Родился в Финляндии, потому что его отец играл там в футбол в 1990-х. Играет за «Интер Майами» с прошлого года и успел отличиться 8 голами.

•‎ На четвертом месте расположился венесуэлец Джозеф Мартинес – настоящая легенда МЛС. С 2017-го по 2022 год он сверкал в «Атланте», забив 111 голов в 158 матчах за клуб. В «Интере» результативность уже не та – лишь 7 голов в 27 матчах. Он замыкает топ-10 лучших бомбардиров в истории МЛС.

•‎ Семь голов за «Интер Майами» еще у трех игроков, вот они: Льюис Морган, Родольфо Писарро и Ариэль Ласситер. Шотландец Морган сейчас забивает за «Нью-Йорк Ред Буллз», мексиканец Писарро числится игроком греческого АЕК, а американец Ласситер в апреле ушел в канадский «Монреаль Импакт».

•‎ По шесть голов за «Интер Майами» забили Брек Ши, экс-игрок «Сток Сити» и сборной США, и нападающий Робби Робинсон, выступающий за клуб из Майами с 2020-го.

•‎ Из десятки лучших бомбардиров клуба Лео вытеснил Индиану Василева – 22-летнего американского форварда болгарского происхождения, который воспитывался «Астон Виллой» и даже провел за основу бирмингемского клуба 73 минуты.

Пока Месси забивает каждую 41 минуту. Если Лео сохранит темп, он догонит Игуаина через 11 полных матчей.

А когда по вашему мнению Месси возглавит список лучших бомбардиров клуба Дэвида Бекхэма? Ждем прогнозы в комментариях!

Фото: Gettyimages.ru/Lauren Sopourn / Stringer, Mike Ehrmann / Staff