30 комментариев

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Свежий дубль Месси! Он уже в десятке лучших бомбардиров «Интер Майами»

Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
МЛС МЛС
Джозеф Мартинес Джозеф Мартинес
Леонардо Кампана
Роберт Тэйлор Роберт Тэйлор
Родольфо Писарро Родольфо Писарро
Льюис Морган Льюис Морган
Брек Ши Брек Ши
Ариэль Ласситер Ариэль Ласситер
Робби Робинсон Робби Робинсон
Индиана Василев Индиана Василев
Футбол Футбол

В погоне за Игуаином.

Лео Месси продолжает феерить за «Интер Майами» – в матче 1/16 финала Кубка лиг против «Орландо» (3:1) аргентинец сделал дубль, который стал для него вторым подряд. Месси первым в истории «Интер Майами» забил больше одного гола в двух матчах подряд.

Таймкоды голов Лео: 0:40 и 5:07.

Лео уже влетел в десятку лучших бомбардиров клуба из Майами – да, всего за три матча! Вот полный список.

•‎ На первой строчке с 29 голами в 70 матчах царит Гонсало Игуаин – многолетний партнер Месси по сборной Аргентине. Игуаин играл за «Интер Майами» с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, там же и завершил карьеру.

•‎ Эквадорец Леонардо Кампана, который до сих пор выступает за «Интер Майами», расположился на второй строчке с 16 голами. Кампана – воспитанник гуаякильской «Барселоны», который пробовал себя в «Вулверхэмптоне», португальском «Фамаликане» и швейцарском «Грассхопперсе», но осел в Майами.

•‎ Тройку закрывает еще один действующий полузащитник клуба – Роберт Тэйлор, у него финское гражданство. Родился в Финляндии, потому что его отец играл там в футбол в 1990-х. Играет за «Интер Майами» с прошлого года и успел отличиться 8 голами.

•‎ На четвертом месте расположился венесуэлец Джозеф Мартинес – настоящая легенда МЛС. С 2017-го по 2022 год он сверкал в «Атланте», забив 111 голов в 158 матчах за клуб. В «Интере» результативность уже не та – лишь 7 голов в 27 матчах. Он замыкает топ-10 лучших бомбардиров в истории МЛС.

•‎ Семь голов за «Интер Майами» еще у трех игроков, вот они: Льюис Морган, Родольфо Писарро и Ариэль Ласситер. Шотландец Морган сейчас забивает за «Нью-Йорк Ред Буллз», мексиканец Писарро числится игроком греческого АЕК, а американец Ласситер в апреле ушел в канадский «Монреаль Импакт».

•‎ По шесть голов за «Интер Майами» забили Брек Ши, экс-игрок «Сток Сити» и сборной США, и нападающий Робби Робинсон, выступающий за клуб из Майами с 2020-го.

•‎ Из десятки лучших бомбардиров клуба Лео вытеснил Индиану Василева – 22-летнего американского форварда болгарского происхождения, который воспитывался «Астон Виллой» и даже провел за основу бирмингемского клуба 73 минуты.

Пока Месси забивает каждую 41 минуту. Если Лео сохранит темп, он догонит Игуаина через 11 полных матчей. 

А когда по вашему мнению Месси возглавит список лучших бомбардиров клуба Дэвида Бекхэма? Ждем прогнозы в комментариях!

Как подписать Месси на 50 млн и Бускетса на 10 млн при потолке зарплат в 5 млн? Вникаем в правила МЛС

Фото: Gettyimages.ru/Lauren Sopourn / Stringer, Mike Ehrmann / Staff

30 комментариев

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70 матчей 29 голов)) Такой себе челлендж для Месси
+22
0
+22
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рад за Месси. после двухлетней каторги в ПСЖ( где все должны были плясать под дудку Мбаппе) он в
полне себе сейчас добирает в Америке. о
Лео бы и в Барселоне сейчас зажигал, но это уже совсем другая история...
+11
-1
+10
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Ответ Zombieset
Судя по хайлатам эта какая-то дворовая лига. Игроки либо пешком ходят по полю, либо просто наблюдают, как чуваки в розовых футболках бегают в их штрафной и делают что хотят. Неудивительно, что Месси в таком возрасте уничтожает эту лигу. Какие там, интересно, сильные команды? Если даже этот Интер Бэкхема на последнем месте был недавно.
Он и так на последнем месте, в МЛС Интер сыграет только через почти три недели
+6
0
+6
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Ответ Лужин
Ушел из спорта больших достижений в любители- так себе перспектива для все еще лучшего футболиста мира.
Пока он играет за сборную,то никуда из большого спорта не ушел)
+7
-2
+5
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А я бы отметил не столько самого Месси, сколько голевые передачи. Так всё своевременно, красиво и не жадно сделано, как будто там какие то маэстро играют, а не ноу неймы )
+4
0
+4
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Ответ K Investor
Зачем ПСЖ его продал так и не понятно. Он всё ещё топ.
Понятно почему Месси ушел из ПСЖ: нет смысла играть в команде, фаны которой тебя активно бойкотируют.
+4
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В 36 лет продолжает всех вертеть на дриблинге. Криштик уже в 29 выпал из топ-100 лучших дриблёров и деграднул в Марио Гомеса. Фантастика
+5
-2
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Индиана Василев...ох уж и оригинальные родители у господина Василева
+3
0
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Ответ Zombieset
Судя по хайлатам эта какая-то дворовая лига. Игроки либо пешком ходят по полю, либо просто наблюдают, как чуваки в розовых футболках бегают в их штрафной и делают что хотят. Неудивительно, что Месси в таком возрасте уничтожает эту лигу. Какие там, интересно, сильные команды? Если даже этот Интер Бэкхема на последнем месте был недавно.
Ну, Игуаин так-то не самый плохой игрок был, будь лига на самом деле дворовая, забил бы больше 29 голов.
+4
-1
+3
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Судя по хайлатам эта какая-то дворовая лига. Игроки либо пешком ходят по полю, либо просто наблюдают, как чуваки в розовых футболках бегают в их штрафной и делают что хотят. Неудивительно, что Месси в таком возрасте уничтожает эту лигу. Какие там, интересно, сильные команды? Если даже этот Интер Бэкхема на последнем месте был недавно.
+9
-7
+2
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Удивительно, что Игуаин забил так мало, но потом вспоминаю, что это всё-таки форвард без креатива, а во-вторых, это Игуаин)))
+2
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
А я бы отметил не столько самого Месси, сколько голевые передачи. Так всё своевременно, красиво и не жадно сделано, как будто там какие то маэстро играют, а не ноу неймы )
Плюсую!
Скидочки Тейлора - загляденье
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Ответ K Investor
Зачем ПСЖ его продал так и не понятно. Он всё ещё топ.
у него контракт закончился и месси не стал его продлевать...изза фанатов.а шейхи бы с радостью бы его продлили...
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Ответ Kanonir152
70 матчей 29 голов)) Такой себе челлендж для Месси
Зачем ПСЖ его продал так и не понятно. Он всё ещё топ.
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Ответ Тюменский медвежонок
Игуаин в принципе туда не ехал в футбол играть, вы обзоры игр посмотрите на ютубе, там почти везде Игуаин с лишним весом. Ибра приезжал в МЛС, пешком по полю ходил но при этом в каждой игре забивал
Бензема, Фирмино, Брозовичь, Канте тоже не поехали играть в футбол.
Щас скажешь неееее это не тааакк. ))
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С одной стороны рад за Месси, что он просто расслабляется по кайфу.
С другой стороны скучно и печально смотреть игру на сложности "I Can Win" от того, кто может играть на уровне "Nightmare" или мог бы быть богом на уровне "Hardcore".
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Ответ Zombieset
Судя по хайлатам эта какая-то дворовая лига. Игроки либо пешком ходят по полю, либо просто наблюдают, как чуваки в розовых футболках бегают в их штрафной и делают что хотят. Неудивительно, что Месси в таком возрасте уничтожает эту лигу. Какие там, интересно, сильные команды? Если даже этот Интер Бэкхема на последнем месте был недавно.
Мы походу разные матчи смотрели.
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Ответ Greatest Of All Time
В этом сезоне не сможет, а вот в следующем сезон Месси станет лучшим бомбардиром в истории Интер Майами.
он вполне сможет хеттриками бомбить в каждом матче когда форму наберет..
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Ответ banchik1
Ну, Игуаин так-то не самый плохой игрок был, будь лига на самом деле дворовая, забил бы больше 29 голов.
Игуаин в принципе туда не ехал в футбол играть, вы обзоры игр посмотрите на ютубе, там почти везде Игуаин с лишним весом. Ибра приезжал в МЛС, пешком по полю ходил но при этом в каждой игре забивал
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Ответ Zombieset
Судя по хайлатам эта какая-то дворовая лига. Игроки либо пешком ходят по полю, либо просто наблюдают, как чуваки в розовых футболках бегают в их штрафной и делают что хотят. Неудивительно, что Месси в таком возрасте уничтожает эту лигу. Какие там, интересно, сильные команды? Если даже этот Интер Бэкхема на последнем месте был недавно.
Так это же кубок пока, тем более его далекие стадии.
Дождитесь чемпионата, чтобы измерять уровень лиги)
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Очень долгая история у клуба
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Какой Игуаин красавчик!!
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Лучший игрок в истории «Интер Майами».
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В этом сезоне не сможет, а вот в следующем сезон Месси станет лучшим бомбардиром в истории Интер Майами.
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пару игр сыграл и уже в десятке лучших за всю многовековую историю клуба.
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