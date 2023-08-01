9 комментариев

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Бразилия и Германия не вышли из группы на женском ЧМ! Выбили Ямайка (собирала деньги на турнир в интернете) и Корея – как мужчин

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На групповом этапе женского чемпионата мира-2023 сразу две суперсенсации: в плей-офф не будет Бразилии и Германии.

Топ-сборные вылетели друг за другом, развязка в Австралии и Новой Зеландии без них.

Как так?

Бразилия начала с разгрома – но в итоге провал. Хотя доминировали в решающем матче

Бразилия не была главным фаворитом турнира, но котировалась примерно на уровне Франции и гораздо выше Ямайки с Панамой – эти сборные были соперниками по группе.

Бразильянки прекрасно начали – с 4:0 над Панамой и были единолично первыми после неожиданной ничьей Франции с Ямайкой. Во втором туре проиграли Франции с тренером Эрве Ренаром (тот самый мужчина в белой рубашке, с которым Саудовская Аравия победила Аргентину на мужском ЧМ-2022 пришел на фоне скандала), а решающий мяч забила Ренар-футболистка – они однофамильцы.

Перед последним туром Бразилия была третьей, оставалось просто обыграть Ямайку при личной встрече. 

Соперниц намного превзошли по ударам (17:4), по удурам в створ (8:0), ямайские девушки не подали ни одного углового – но бразильянки ничего не забили.

0:0 – и из группы пошли дальше Франция с Ямайкой, а Бразилия летит домой.

Бразилия так и выиграла ЧМ ни разу. Для легендарной Марты это была попытка номер шесть

Мужская сборная – пятикратный чемпион мира, а вот у женской золота так и нет. Хотя позади уже девять турниров. Максимум в 1999-м бразильянки брали бронзу, через восемь лет их в финале остановила Германия.

Уже тогда за Бразилию играла Марта – одна из самых известных футболисток мира. У нее в сборной серебряная коллекция: бразильянки были вторыми и на двух подряд Олимпиадах (в 2004-м и 2008-м).

Марта провела свой шестой чемпионат мира. Она забивала еще 20 лет назад на ЧМ-2003. Сейчас ей 37 лет, суммарно уже 177 матчей и 115 голов за Бразилию. На ЧМ-2023 Марта выходила на замену в первых двух играх, а в решающем против Ямайки провела на поле 81 минуту. Не помогла.

Легендарная Марта говорила перед матчем с Ямайкой: «Мы не могли сдаться перед первыми же трудностями. Это непрекращающаяся борьба, которую начала не я, а другие футболистки давным-давно. Мы очень гордимся этим. Теперь я – пример для многих женщин в мире. Не только в футболе, но и в журналистике. Сейчас я вижу много женщин-журналисток, которых мы раньше не видели. Так мы открыли двери для равенства».

Манифест на ЧМ не сработал, трудности оказались непреодолимыми, Бразилия снова без золота.

 

Ямайка собирала деньги в интернете, чтобы поехать на турнир. Теперь вышла из группы с одним голом

Сам по себе проход Ямайки – уже чудо. Команда выстояла против обоих грандов: с Францией и Бразилией по 0:0. Между этими матчами аккуратно обыграли Панаму – 1:0. Единственный гол забили после углового.

В команде есть футболистки «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити», а автор единственного гола – центрдеф Эллисон Свеби из «ПСЖ». Сборная Ямайки второй раз играет на ЧМ. Дебютировали четыре года назад, проиграв все три матча в группе с общим счетом 1:12. В том числе и Бразилии – 0:3.

А ведь за несколько месяцев до турнира у сборной натурально не хватало денег на поездку в Океанию. Мама полузащитницы Гаваны Солаун запускала сбор средств, в итоге команде помогли почти 50 тысячами долларов, благодаря этому Ямайка вообще доехала до турнира.

Местные представители до этого не скрывали: есть проблемы с выплатами, бюджет урезан. Пришлось даже сократить тренировочные сборы и отменить несколько товарищеских матчей.

Краудфандинг – не первая история, связанная с женской сборной Ямайки. Только вид спорта другой. На Олимпиаду-2014 в Сочи ямайские бобслеистки прибыли, собрав 120 тысяч долларов за пару дней, но тогда помогла с подготовкой и компания Samsung. Перед Олимпиадой-2022 снова пользовались таким методом.

Германия не вышла из группы впервые за историю женских ЧМ. Тут флешбэк с мужского ЧМ!

Вылет сборной Германии из группы с Колумбией, Марокко и Южной Кореей – еще одна мегасенсация.

Немки входили в пятерку главных фавориток турнира и после первого тура подтвердили статус, когда разгромили Марокко – 6:0. Но во втором неожиданно проиграли Колумбии – 1:2, все усложнилось.

В третьем туре оставалось дорешать вопрос против Кореи, немки доминировали (например, 72% владения), но сыграли 1:1. И остались третьими.

Болезненная параллель: точно так же Южная Корея не выпустила Германию из группы на мужском ЧМ-2018, когда немцы защищали титул. В последнем туре азиатская сборная тогда выиграла 2:0 и не дала одному из предстартовых фаворитов пройти в плей-офф.

«Очевидно, это один из самых грустных моментов в моей жизни, – призналась капитан немецкой сборной Лена Обердорф. – Мы не показали тот футбол, который хотели показать. Думаю, это будет для нас хорошим уроком».

Из группы в итоге вышли Колумбия и Марокко, а сборная Германии впервые за всю историю женских чемпионатов мира – это, напомним, девятый – не вышла в плей-офф.

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После вылета Бразилии и Германии главными фаворитками на победу в ЧМ букмекеры считают Англию и США. Чуть ниже котируют Испанию.

Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone / Staff, Robert Cianflone / Staff, Justin Setterfield / Staff, Bradley Kanaris

9 комментариев

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Ну наконец-то на этом сайте хоть что-то из женского ЧМ написали....
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У немок проблема с тренером. Трусовата. Проигрывая с Колумбией, выпускала еще одного запасного нападающего, но тут немки сравняли. Вместо того, чтобы дожать, отменила замену. В итоге получили от колумбиек второй. Сегодня играли так же трусливо и скованно. Кореянки прям кайфовали, что они бьются за свою страну на ЧМ. Немки катали мяч, ничего не работало. Сравняли тупо с навеса. По-хорошему, тренера надо менять.
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Как у Бразилии может быть максимум бронза, если они брали серебро?
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Странно , что Испанию котируют так высоко , сразу после США и Англии . Испанки ни разу даже в полуфинале Мундиаля не играли . Это же не мужская сборная Испании. Те же голландки намного сильнее .
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С чего вдруг вылет бразильянок- такая уж сенсация ? Они в женском футболе далеко не фавориты. К примеру, даже японки чемпионками мира были, а бразильянки лишь один раз в финале играли и всё .
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Бразилия так и выиграла ЧМ ни разу. Для легендарной Марты это была попытка номер шесть
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Ладно текс но заголовки проверять кто будет?
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Поправьте подзаголовок "Бразилия так и выиграла ЧМ ни разу."
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"Бразилия так и выиграла ЧМ ни разу. Для легендарной Марты это была попытка номер шесть"

Опять наркоманы текст пишут, причем еще специально жирно выделили.
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