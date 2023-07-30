Брат тренера умер во время матча.

Во второй Бундеслиге историческое событие: за одну команду сыграли сразу три брата, а выпустил их на поле тренер-отец!

Обвинений в кумовстве не испугался венгр Пал Дардаи – рекордсмен «Герты» по матчам в Бундеслиге как игрок (286) и преданный клубу тренер, который всю 11-летнюю карьеру работает в структуре берлинцев. Дардаи возглавлял основную команду трижды: с 2015-го по 2019-й, в 2021-м и вот теперь его снова призвали.

Последний заход начался в середине апреля, когда «Герта» уже шла на последнем месте в Бундеслиге. Дардаи спасти команду не успел, но не потерял должность. Теперь венгр-легенда пытается вернуться в Бундеслигу.

Три сына помогают.

Тренер говорит, что сыновья могли получать больше в других командах. У «Герты» проблемы с деньгами

Папа-тренер выпустил всех в первом же матче сезона – но не сразу.

Против «Фортуны» в основе вышел Мартон Дардаи – 21-летний опорник, средний сын. На 30-й минуте травмированного партнера заменил Пал Дардаи-младший (а из детей он старший, вингеру 24), в концовке появился и Бенс Дардаи – для 17-летнего полузащитника это был дебют во взрослом футболе.

Вот они в кадре все вместе.

Семейный квадрупл не помог: «Герта» начала чемпионат с выездного поражения 0:1.

Все трое сыновей родились в Берлине, они воспитанники «Герты» и поиграли за сборные Германии разных возрастов.

👦 Старший – Пал – дебютировал в прошлом году за взрослую сборную Венгрии и успел уехать из «Герты» в венгерский чемпионат. Но этим летом папа позвал его на помощь домой.

👶 Средний – Мартон – пробился в основу «Герты» еще в 18 при Бруно Лаббадии. Когда клуб в очередной раз возглавил отец, стал твердо ключевым. Похоже, это совсем не блат: болельщики выбрали Мартона лучшим игроком сезона, а еще у него в умениях пушечный удар.

Правда, когда папу уволили, Мартона усадили в запас – так было и при Феликсе Магате, и при Тайфуне Коркуте, и при Сандро Шварце. Мешали и травмы, плюс у игрока явно не сложились отношения со спортивным директором Фреди Бобичем, который два трансферных окна не давал Мартону уйти из клуба в поисках игровой практики.

После увольнения Бобича даже в немецкой прессе ждали, что Мартон вернется в состав – у Сандро Шварца тогда много спрашивали про молодого игрока. Бывший тренер «Динамо» отвечал: «Всегда рассматриваем его как игрока основы. Дардаи – важнейший блок для строительства нашей команды. Даже несмотря на то, что в последние недели играл не так много».

👼 Младший – Бенс – дополнил полузащиту до 75-процентного содержания Дардаи. Его называют самым талантливым из сыновей – в Германии говорят, что «Герте» будет непросто удержать парня.

А отец-тренер и рад: «Бенс много работал для этого. Я благодарен ему за то, что он воспользовался шансом. Я не продлевал контракт с Мартоном и не возвращал Палко. Все они хотели стать игроками «Герты», в другом месте они получили бы больше денег».

Похоже, что Дардаи-старший прав: «Герта» выпускает молодежь не от лучшей жизни, у клуба большие проблемы после неудачных вложений горе-инвесторов. За несколько лет они сожгли сотни миллионов евро в надежде построить мировой бренд, но в итоге клуб только вылетел из Бундеслиги.

В марте 2023-го мажоритарный владелец «Герты» Ларс Виндхорст продал 64,7 процента акций компании 777 Partners. Но кризис клуба вряд ли позади: покупатели – американские инвесторы, которые строят самую странную мультиклубную империю в мире. Этим летом «Герта» вообще рисковала провалить лицензирование и потерять профессиональный статус.

По двум причинам: непогашенный вовремя кредит на 40 млн евро и возможное нарушение правила 50+1 – якобы у внешних инвесторов было большинство голосов в совете, что запрещено. Немецкий футбольный союз сжалился: кредит реструктурировали на два года с повышением ставки, вдобавок «Герта» гарантировала, что у мажоритарного владельца не будет большинства.

На фоне таких проблем к Дардаи никаких упреков за сыновей. Очевидно, все зависит от пользы на поле.

Отец тренера «Герты» тоже тренировал так сыновей. Один из них умер на его глазах прямо во время матча

Удивительно, но династия Дардаи не ограничивается четырьмя игроками. Отец Пала Дардаи-тренера (соответственно дедушка Пала Дардаи-футболиста и других братьев) – венгерский футболист и тренер...Пал Дардаи. И он тоже брал себе в команду сыновей: Пала и его младшего брата Балажа.

«Это история моей семьи, – говорит тренер «Герты» после матча. – Отец тренировал моего брата в Венгрии. Это нормальное явление для нас. Я тоже играл с братом незадолго до приезда в Германию. Мы уже так долго в «Герте», все мои дети – воспитанники клуба. Значит, так было угодно судьбе».

Сам Пал в молодости играл у отца, даже когда служил в армии: его отпускали на вечерние тренировки и игры венгерского «Печа». Его папа провел в этом клубе больше 10 лет, а в середине 90-х возглавил команду.

Будущий тренер «Герты» не хотел никуда уходить от отца, но однажды его поставили прямо перед фактом. Владелец «Печа» попросил Пала выйти из клубного автобуса и объявил, что тот продан в БВСК. «Я никуда не собираюсь. Хочу играть у отца». – «Твой отец уволен».

Летом 2002-го Пал и его брат Балаж параллельно играли за разные команды: старший в «Герте», а младший у отца в венгерском «Барче». Пал хорошо начал матч, но в середине первого тайма его неожиданно заменили. «Пал, менеджер хочет поговорить с тобой», – объяснил тренер Хуб Стевенс. Игрока обнял директор Дитер Хенесс и произнес: «Пал, мне очень жаль. Твой брат умер».

Вскоре Пал узнал, что Балаж упал прямо во время игры. От разрыва сердца и на глазах отца.

Фото: IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Eibner-Pressefoto, IMAGO/Gladys Chai von der Laage, Andreas Gora/dpaGlobal Look Press