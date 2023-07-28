Ноль шансов, они всерьез и надолго.

Главное шоу про РПЛ «Нет темы» вернулось эфир: там по классике обсудили «Спартак», «Зенит», РПЛ, Черчесова и даже Шалимова, а еще дали элитные знания про Саудовскую Аравию.

Давайте соберем их в небольшой рекап – после него сможете впечатлить друзей!

Зачем тратить миллиарды на футбол и предлагать Мбаппе в год 700 млн евро?

• Это происходит не ради шоу – все дело в заботе о населении. В Саудовской Аравии большая проблема с избыточным весом: люди не занимаются спортом, едят калорийную еду и тем самым сильно вредят здоровью.

Это, по мнению властей, угрожает будущему Саудовской Аравии. С помощью привлекательной футбольной картинки саудовцам хотят показать лучшие стороны спорта и таким образом популяризовать его в стране. Потому что еще недавно вовлеченность в спорт была катастрофически низкой – около 10%.

• Интересно, что это не первый случай популяризации спорта в Саудовской Аравии. Чуть раньше все то же самое проделывали с гольфом. Саудовский босс «Ньюкасла» Мухаммед бин Салман большой фанат гольфа, год назад он придумал альтернативную лигу и собрал туда лучших гольфистов мира.

Часть игроков переехала в Саудовскую Аравию, их жутко хейтили, а Netflix снимал об этом документалку. Один из игроков в прямом эфире объявлял, что уезжает в Саудовскую Аравию. А некоторые из игроков получали зарплату в 200 млн евро – прямо как Криштиану Роналду.

• В итоге после одного сезона саудовская лига объединилась с главной мировой организацией – теперь все снова играют вместе. Только одни с подписными бонусами из Саудовской Аравии от 30 до 200 млн евро, а другие (кто не поехал) – без них. При том, что сначала всем уехавшим угрожали, что назад их не примут.

Не закончатся ли деньги? И не схлопнется ли все, как было в Китае?

• Нет, вообще без шансов. Саудовским клубам готовы выделять в год около 2 млрд евро на трансферы игроков. За пять лет получится 10 млрд, но для Саудовской Аравии это не так много. Фонд, который владеет четырьмя главными командами, управляет активами на сумму больше 600 млрд евро. Так что, кажется, трансферы в Саудовскую Аравию будут продолжаться еще долго. Скорее они даже увеличат чек, чем урежут финансирование.

• Сравнивать Саудовскую Аравию с Китаем некорректно, потому что там было жесткое регулирование. Сначала пригласили кучу звезд, а потом вспомнили, что вообще-то китайцы тоже должны играть. В итоге цены на китайских игроков дико выросли, некоторые стоили 10-15-20 млн евро. Лимит дальше только ужесточали, а потом ввели потолок зарплат. И компании не поняли, как с этим работать. Все вложили деньги, а теперь терпят убытки. Может, лучше выйти из этой истории? Так все и закончилось.

• Саудовская Аравия управляется централизованно, там нет установок, которые бы противоречили друг другу, лимит ослабили (можно 8 легионеров в старте), чтобы сильных игроков на поле было больше. Так что саудовцы пришли всерьез и надолго.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press; Gettyimages.ru/Justin Setterfield